Bolojan, replică la "înţepăturile" PSD după ședința pe buget: Comunicatul partidului contrazice realitatea

Au trecut aproape 50 de ani de la cutremurul din 4 martie. Amintirea acelui minut care a schimbat faţa României şi a luat peste 1.500 de vieţi e încă dureroasă. Iar frica de un posibil nou cutremur e foarte mare, având în vedere că zeci de clădiri riscă să se prăbuşească. Am auzit atât de multe poveşti încât pot să îmi imaginez dimensiunea acelei tragedii - au fost familii întregi care au pierit sub dărâmături. Am vorbit azi cu 2 dintre supravieţuitori. A fost extrem de emoţionant pentru mine. Iar pentru ei, la fel de greu să rememoreze. Ca şi cum cutremurul a fost ieri. Astăzi întrebarea e: ce ne facem dacă s-ar întâmpla mâine? Un material marca Observator 16