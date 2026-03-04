Horoscop 5 martie 2026. Zodia care semnează un contract important
Cancan.ro, 5 martie 2026 00:20
Horoscop 5 martie 2026. Află zodia care semnează un contract important, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Energia e bună, dar riști să exagerezi cu ritmul alert. Hidratează-te […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 15 minute
00:40
Scandalul cărnii de cal: cum a fost arătată România cu degetul în Europa, în timp ce tabloidele britanice și „The Sun” alimentau isteria mediatică # Cancan.ro
În 2013, unul dintre cele mai mari scandaluri alimentare din Europa a izbucnit după ce produse etichetate drept carne de vită s-au dovedit a conține, în realitate, carne de cal. În centrul furtunii mediatic-politice a […]
Acum o oră
00:20
Horoscop 5 martie 2026. Află zodia care semnează un contract important, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Energia e bună, dar riști să exagerezi cu ritmul alert. Hidratează-te […]
Acum 2 ore
23:50
Decizie de ultimă oră în cazul lui Kader Keita, fotbalistul de la Rapid care a provocat un accident și a rănit o femeie # Cancan.ro
Kader Keita, jucătorul clubului Rapid, a provocat un accident în Sectorul 2 al Capitalei. Acesta a fost dus la audieri, iar acum a primit verdictul! Kader Keita, fotbalist la echipa Rapid București, și-a petrecut o […]
23:50
Codin Maticiuc, dezvăluiri despre mirajul Dubaiului la Dan Capatos Show: ”Am vândut trei apartamente” # Cancan.ro
Invitat la Dan Capatos Show, Codin Maticiuc a povestit despre bani, riscuri și realitatea din spatele vitrinelor lucioase. În dialog cu Dan Capatos, Maticiuc a spus clar: mirajul Dubaiului e real, dar nu pentru toată […]
23:30
Dani Vicol i-a apărut în vis mamei sale. Dezvăluiri sfâșietore: ”Stătea pe scaun și mi-a luat mâinile” # Cancan.ro
Mama lui Dani Vicol își mai vede fiul doar în vise! Au trecut aproape șapte ani de la noaptea care i-a schimbat viața pentru totdeauna. La Dan Capatos Show, mama lui Dani Vicol a vorbit […]
23:20
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar trebui să-și ceară iertare” # Cancan.ro
Au trecut aproape șapte ani de la accidentul care a schimbat definitiv viața familiei Vicol. La Dan Capatos Show, părinții tânărului omorât de Mario Iorgulescu și-au strigat durerea. Tatăl lui Dani a vorbit direct despre […]
23:00
Emma Răducanu, în atenția El Mundo Deportivo. Totul despre „indifelitățile nebune” ale tenismenei de origine română # Cancan.ro
La aproape cinci ani de când a intrat în forță în „lumea bună a tenisului”, câștigând pe neașteptate finala de la US Open, Emma Răducanu este din nou în centrul atenției presei sportive. A devenit […]
23:00
Ea este mămica de 25 de ani din Iași care a murit sub privirea neputincioasă a fiicei sale: ”Era speriată!” # Cancan.ro
O femeie de doar 25 de ani și-a pierdut viața în propria locuință. Fiica ei de șapte ani a rămas ore întregi lângă mamă, fără să înțeleagă ce se întâmplă, în timp ce tatăl se […]
Acum 4 ore
22:50
Ea este câștigătoarea Eurovision România 2026! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp # Cancan.ro
În această seară, România și-a ales reprezentantul pentru Eurovision Song Contest 2026, competiția internațională care va avea loc anul acesta la Viena. După o pauză de doi ani, timp în care țara noastră nu a […]
22:40
Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe iubiri karmice. Lucrurile se vor schimba!” # Cancan.ro
Alexandra Stan trece prin cea mai fructoasă perioadă din viața ei! După mai multe relații care nu s-au încheiat așa cum și-ar fi dorit, artista și-a găsit liniștea și fericirea în brațele toboșarului ei. Relația […]
22:30
Marius Tucă Show începe joi, 5 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:30
EX-iubita lui Vlad Pascu explică episodul controversat din club! Cum a ajuns Rebecca Lăzărescu de la fiu la tatăl lui: “De la alcool și atmosferă eram mai apropiați” # Cancan.ro
Rebecca Lăzărescu face ce face și este mereu pe primele pagini ale ziarelor în urma scandalurilor în care este implicată cu sau fără voia ei. Tânăra de 21 de ani este o abonată a cluburilor […]
22:30
Tatăl lui Dani Vicol, în lacrimi după decizia ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Să nu facă o zi de pușcărie?!” # Cancan.ro
Mărturii cutremurătoare în direct: tatăl lui Dani Vicol, strigăt de durere după aproape șapte ani! Într-un interviu exclusiv, părinții tânărului ucis de Mario Iorgulescu au vorbit despre frica reală că pedeapsa s-ar putea prescrie. CANCAN.ro […]
22:20
Averea secretă a lui Ali Khamenei. Cum a făcut aproape 100 de miliarde de dolari din suferințele iranienilor de rând # Cancan.ro
Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a ținut prima pagină a publicațiilor din întreaga lume în ultimele zile. Ucis de un atac al forțelor israeliene și americane, Ali Khamenei a fost de-a lungul […]
22:10
Cum arată acum celebrele actrițe Erika Elaniak și Nicole Egger din Baywatch. Fanii au rămas muți de uimire! # Cancan.ro
Serialul fenomen Baywatch s-a încheiat acum 30 de ani. Actrițele Erika Eleniak și Nicole Eggert par că au rămas la fel de tinere chiar dacă anii au trecut. Cele două arată incredibil în prezent. Serialul […]
22:10
Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri de la Antena 1? Aurelian Temișan, dezvăluiri din culisele emisiunii: “Nu trebuia să existe intervenții” # Cancan.ro
Primăvara l-a prins pe Aurelian Temișan cum nu se putea mai bine. Proiectele curg, spectacolele la fel, iar luna martie este full pentru îndrăgitul artist. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, a făcut dezvăluri din „bucătăria internă” […]
21:40
Criminalii lui Adrian Kreiner rup tăcerea! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: ”El a strigat după noi” # Cancan.ro
După o perioadă lungă de tăcere, Laurențiu Ghiță și Marian Minae au rupt anonimatul și au vorbit pentru prima dată despre implicarea lor în noaptea tragică de la vila lui Adrian Kreiner. Cei doi condamnați […]
21:20
Fosta concurentă de la Survivor, la un pas de suicid! De ce a ajuns în pragul disperării: ”Să cereți ajutor!” # Cancan.ro
O fostă concurentă de la Survivor România a trecut prin momente de cumpănă. Ea a mărturisit pe pagina sa de TikTok că a fost la un pas să își pună capăt zilelor. Cunoscuta participantă de […]
21:10
Întoarcerea pe autostradă cu mașina este un lucru periculos. Cei care sunt prinși făcând asta pot risca o amendă semnificativă sau chiar suspendarea permisului. Astfel de manevre de întoarcere, mersul înapoi, circulația pe sens opus […]
21:10
Cum a reușit Alex Bodi să plece din Dubai. Musculosul se întorce în România: ”Situația actuală” # Cancan.ro
Odată cu lansarea dronelor de către Iran, spațiul aerian din Orientul Mijlociu a fost închis temporar, ceea ce a dus la blocarea mai multor vedete în Dubai. Printre acestea se numără și Alex Bodi, care […]
Acum 6 ore
20:10
Prima perioadă de Mercur retrograd din acest an aduce provocări pentru mai multe semne zodiacale. În următoarea perioadă, planeta asociată comunicării și deciziilor traversează zodia Pești, iar astrologii spun că efectele sale pot crea tensiuni […]
19:50
Motivul real pentru care Cristina Cioran nu îl vizitează pe Alex Dobrescu în închisoare. A spus-o fără rețineri! # Cancan.ro
Alex Dobrescu are de executat o sentință de patru ani pentru trafic de substanțe interzise, iar Cristina Cioran a rămas singură cu copiii lor. Relația dintre cei doi a fost și este și în prezent […]
19:40
Ce a pățit Oana Monea în vacanța din Bali. Fosta ispită a vrut să retrăiască magia de la Insula Iubirii: „Nu îmi pica bine absolut nimic” # Cancan.ro
Oana Monea a vrut să își consolideze relația cu partenerul, dar a ”plătit” dur prețul pentru clipele de fericire! Ispita supremă a plecat în vacanța mult dorită pentru a petrece momente de neuitat alături de […]
19:40
A mers la astrolog și apoi și-a pus capăt zilelor. Ce a putut să afle tânăra de 27 de ani # Cancan.ro
O tânără de doar 27 de ani a recurs la un gest extrem după ce ar fi primit o predicție sumbră din partea unui astrolog. Femeia, pe nume Vidyajyoti, era pasionată de domeniul tehnologic, dar […]
19:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
19:10
Irina Rimes, acuzată de furt! Artista din România a făcut totul public: „Am zis să vorbesc” # Cancan.ro
Irina Rimes a fost trasă la răspundere în mod public, după ce a postat un teaser dintr-o viitoare melodie. Fanii altei cântărețe au observat că seamănă izbitor cu cea pe care ea a produs-o! În […]
19:10
Motivul real pentru care Bebe Cotimanis a plecat la Prima TV: ”Nu pot să trăiesc în minciună!” # Cancan.ro
Actorul Bebe Cotimanis a vorbit recent despre una dintre cele mai importante schimbări din cariera sa. Invitatul a abordat atât teme din zona sportului, cât și aspecte legate de parcursul său profesional în televiziune, explicând […]
19:00
Florile potrivite pentru 8 Martie: Ce simbolizează lalelele, freziile și trandafirii oferiți de Ziua Femeii # Cancan.ro
Ziua Femeii se apropie cu pași repezi. Florăriile deja sunt pline de domni care caută florile potrivite pentru femeile din viețile lor, dar puțini sunt cei care știu că fiecare floare dăruită are o semnificație […]
Acum 8 ore
18:50
În ce stare se află femeia lovită cu mașina de mijlocașul de la Rapid. E internată la Spitalul Floreasca! # Cancan.ro
Au apărut detalii suplimentare despre accidentul rutier în care a fost implicat fotbalistul Kader Keita, jucător al clubului FC Rapid București. Incidentul s-a produs marți dimineață, în jurul orei 5:50, într-o intersecție din București, unde […]
18:50
Una dintre cele mai cunoscute gimanste din România, Cătălina Ponor, s-a reprofilat după retragerea din lumea sportului din 2017. Chiar dacă nu mai este cea care execută exercițiile, fosta sportivă se gândește la cele care […]
18:40
Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, 10 ani de la cununia civilă! Imagini rare cu cei doi # Cancan.ro
Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, au împlinit 10 ani de când și-au unit destinele. Cei doi s-au cununat la primărie pe 4 martie 2016. Nu puteau lăsa să treacă ziua asta cu atât […]
18:00
Ce a scos Honorius la licitație din averea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu a făcut lista la Dan Capatos Show # Cancan.ro
Seara trecută, în cadrul emisiunii Dan Capatos Show, Adriana Bahmuțeanu a lansat o serie de acuzații explozive și a susținut că Honorius Prigoană ar fi scos la vânzare întreaga avere rămasă după moartea lui Silviu […]
18:00
Mihai Trăstariu, captivat de Bianca Drăgușanu. A văzut-o în realitate și a rămas mut de uimire: ”E și isteață!” # Cancan.ro
Mihai Trăistariu a povestit recent în cadrul unui podcast la care a fost invitat că a rămas impresionat de Bianca Drăgușanu. El a fost deschis atunci când a vorbit despre ea și a mărturisit că […]
17:50
Lumea sporturilor cu motor este în doliu după dispariţia fostului pilot Chase Pistone, care s-a stins din viaţă la doar 42 de ani. Vestea care a surprins profund comunitatea NASCAR a fost confirmată de apropiaţii […]
17:50
Care a fost cea mai mare dorință a lui Silviu Prigoană, de fapt. I-a spus Adrianei Bahmuțeanu # Cancan.ro
Adriana Bahmuțeanu a fost invitată recent la un podcast. Acolo a vorbit despre moartea fostului ei soț, Silviu Prigoană, dar și despre copii pe care îi are cu acesta. Ea a mărturisit care a fost […]
17:50
CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc excelent, menit să îţi aducă zâmbetul pe buze. Pregăteşte-te să îţi iei doza zilnică de voie bună. Când te sună un prieten care nu te-a mai căutat de multă vreme, […]
17:30
Dacă îți plac provocările care îți pun mintea la treabă, acest test de observație este perfect pentru tine. Puzzle-ul prezintă o serie de numere 36 scrise invers, aranjate astfel încât, la prima vedere, toate par […]
17:30
Ziua de 8 Martie rămâne, în fiecare an, un moment potrivit pentru a exprima recunoștința față de femeile care au un rol important în viața noastră. Această sărbătoare, marcată oficial din 1913 ca Ziua Internațională […]
Acum 12 ore
16:50
Luna martie vine cu vești bune pentru una dintre zodii. Potrivit astrologului Neti Sandu, această perioadă poate aduce câștiguri financiare importante, iar unii nativi ar putea primi chiar și o mărire de salariu sau alte […]
16:40
Ruxandra Luca, primele declarații după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală: ”Nu sunt un om perfect!” # Cancan.ro
Ruxandra Luca a revenit în atenția publicului cu un mesaj publicat pe contul său de Instagram, în care a făcut referire la o perioadă recentă. Prezentatoarea TV, cunoscută pentru prezența sa constantă în spațiul media, […]
16:40
Cine este și cu ce se mai ocupă Teodora Tompea, noua prezentatoare de la Observator. Și-a început cariera în urmă cu 17 ani # Cancan.ro
Teodora Tompea este cea mai nouă prezentatoare de la Antena 1. Deși are o experiență de peste 17 ani în jurnalism și câștigă foarte bine din această profesie, ea are și alte ocupații. Prezentatoarea Teodora […]
16:40
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis recursul în casație formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și a decis trimiterea cazului spre rejudecare la Curtea de Apel București, în […]
16:30
Pescobar și Codin Maticiuc o caută pe Ioana! Imaginile care au făcut înconjurul internetului: ”Mesajul este să-l ierți!” # Cancan.ro
Un cadou spectaculos a atras atenția trecătorilor și a stârnit valuri pe rețelele sociale, după ce un Ferrari decapotabil a fost surprins în centrul Capitalei, aparent pregătit drept surpriză pentru o tânără pe nume Ioana. […]
16:20
Atac în apropiere de Maldive: o navă iraniană a fost distrusă, zeci de victime dispărute # Cancan.ro
Războiul din Orientul Mijlociu ia amploare și riscă să ajungă la doi pași de paradisul din Maldive. Un vas iranian a fost distrus după atacul unui submarin în apropiere de Sri Lanka și Maldive, în […]
16:10
Guvernul a transmis o veste bună studenților! Ministerul Educației va oferi burse care vor depăși suma de 900 de lei cursanților din medii defavorizate, iar numărul acestora este de aproape 40.000 de persoane. Motivul deciziei […]
16:10
Este vestea momentului în showbiz! Alexandra Stan este însărcinată pentru prima dată. CANCAN.RO a aflat informația care a stârnit deja reacții în rândul fanilor, iar cele mai recente postări ale artistei confirmă marea veste. Deși […]
16:10
Mesajul lipit de un șofer BOLT român, pe spatele tetierei: „Eu sunt într-un scaun rulant, îmi pare rău nu te…” Finalul a devenit viral # Cancan.ro
Un mesaj simplu, lipit pe spatele tetierei unui șofer Bolt din România, a reușit să atingă mii de oameni și să devină viral pe rețelele sociale. Notița, scrisă direct și fără ocolișuri, vorbește despre o […]
15:40
Dragă cititorule, astăzi, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc spumos care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi în rândurile ce urmează. – Ce faci, ești bine? Te-am așteptat săptămâna […]
15:10
Sărbătoarea Rusaliilor este una dintre cele mai vechi sărbători creștine, fiind celebrată încă din vremea sfinților apostoli. Ziua marca o dublă sărbătoare: Înălțarea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt, care au fost ulterior separate. În prezent, […]
15:00
Motivul pentru care Kylian Mbappe și-a luat permisul abia la 27 de ani. Cine l-a încurajat # Cancan.ro
La câteva luni după împlinirea vârstei de 27 de ani, Kylian Mbappé, atacantul francez al lui Real Madrid, a obținut permisul de conducere. Fotbalistul a fost surprins la intrarea în complexul Ciudad Real Madrid conducând […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.