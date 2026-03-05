Nebuloasa Ochiul Pisicii sau moartea unei stele, surprinsă în detaliu
5 martie 2026
Două dintre cele mai importante misiuni spațiale ale momentului, telescopul spațial Hubble și telescopul european Euclid, au realizat împreună o nouă imagine spectaculoasă a uneia dintre cele mai complexe nebuloase din galaxia noastră: Cat's Eye Nebula (Nebuloasa Ochiul Pisicii), cunoscută și sub numele de NGC 6543. Situată în constelația Draco, la aproximativ 4.400 de ani-lumină
Bărbații au nevoie de mai multe calorii nu doar pentru că sunt mai mari! Explicația complet neașteptată
Bărbații au nevoie de mai multe calorii decât femeile? „În general, da", răspund oamenii de știință, dar diferența de "gabarit" nu e singura explicație. În plus, regula nu este nici măcar nu este universal valabilă, explică Bethan Crouse, nutriționist de la Universitatea Loughborough, conform The Guardian. Organismul uman consumă calorii pentru toate funcțiile sale, de
China și Rusia, derutate de înfrângerea Iranului. Au reacționat diplomatic, dar militar se țin cât mai departe. De ce?
La o săptămână de la declanșarea atacului asupra Iranului de către Israel și SUA, se poate spune că întregul sistem politic și militar de la Teheran s-a prăbușit. Spațiul aerian iranian e controlat de avioanele israeliene și americane, iar raidurile de acum au ca obiectiv distrugerea lansatoarelor de rachete balistice pentru a opri atacurile asupra
Români păcăliți cu „case la cheie". Prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei, un suspect reținut
Mai mulți români din București și din județele Ilfov, Giurgiu și Dolj au fost înșelați cu peste 1,6 milioane de lei după ce au plătit în avans pentru construirea unor case „la cheie", promise la prețuri avantajoase. Polițiștii au făcut miercuri o percheziție în județul Giurgiu și au reținut un bărbat de 41 de ani,
Primăria Sectorului 5 a emis autorizația de construire pentru lucrările de punere în siguranță și consolidare a blocului de pe strada Vicina, din cartierul Rahova, grav afectat de explozia produsă pe 17 octombrie. În urma deflagrației, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de administrația locală,
Guvernul promite sprijin pentru pensionarii cu venituri mici. Când ar urma să se stabilizeze inflația
Premierul Ilie Bolojan afirmă că inflația ar urma să intre într-o zonă de stabilitate în a doua jumătate a acestui an, după o perioadă în care economia resimte încă efectele măsurilor de ajustare fiscală. În paralel, Guvernul pregătește un sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, prevăzut deja în proiectul de buget. Într-o intervenție la B1
Universitatea Craiova învinge CFR Cluj și se califică în semifinalele Cupei României: S-a stabilit prima semifinală
Universitatea Craiova s-a calificat, miercuri, în semifinalele Cupei României după ce a învins, scor 3-1, pe CFR Cluj. Universitatea Craiova a ratat prima șansă de gol în minutul 13, prin Etim, care a reluat puțin pe lângă poartă după o centrare a lui Bancu. În minutul 52, Popa a respins in-extremis în corner o minge
Sorana Cîrstea (35 de ani) s-a calificat, miercuri, în turul doi al turneului de la Indian Wells. Sorana a învins-o pe Tatjana Maria, locul 59 în clasamentul WTA, din Germania. Meciul s-a terminat în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 6-3, după aproximativ două ore de joc. În turul următor, Sorana Cîrstea o va înfrunta Diana
România și-a ales reprezentantul la Eurovision 2026: Alexandra Căpitănescu merge la Viena cu „Choke Me"
România va fi reprezentată la Eurovision Song Contest 2026 de Alexandra Căpitănescu, care a câștigat finala Selecției Naționale cu piesa rock „Choke Me". Concursul internațional va avea loc în luna mai la Viena, iar România va intra în competiție în a doua semifinală, programată pe 14 mai. „Vreau ca muzica mea să ajungă la oameni",
Comisia Europeană a prezentat miercuri un pachet de propuneri pentru relansarea industriei europene sub conceptul „Made in Europe", într-un moment în care economia continentului se confruntă cu concurența tot mai puternică a Chinei, cu costuri mari ale energiei și cu presiunea tranziției verzi. Inițiativa, numită „Industrial Accelerator Act", a fost prezentată de vicepreședintele Comisiei Europene,
Politico: Iranul amenință Europa cu atacuri. Baza de la Deveselu ar putea transforma România într-o țintă
Europa își întărește securitatea după ce Iranul a avertizat că ar putea lovi orașe europene din statele care sprijină operațiunea militară condusă de președintele american Donald Trump în Orientul Mijlociu. Într-o analiză publicată de Politico apare explicit și România: scutul antirachetă de la Deveselu este considerat o posibilă țintă în cazul unei escaladări. Pe lângă
Bolojan spune că războiul din Orient poate scumpi carburanții: Cu cât lucrurile se complică mai mult, cu atât impactul poate să fie mai mare
Războiul din Orientul Mijlociu începe să se vadă deja pe piețele energetice, iar efectele ar putea ajunge și la pompă în România. Premierul Ilie Bolojan avertizează că blocarea parțială a traficului prin Strâmtoarea Ormuz reduce exporturile de petrol și gaze lichefiate și pune presiune pe prețuri. Într-o intervenție la B1 TV, premierul a explicat că
Fostul ministru PSD al Agriculturii Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare
Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu a fost condamnat miercuri de Înalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani de închisoare cu executare, într-un dosar privind fraudarea unor concursuri de angajare organizate în cadrul Ministerului Agriculturii. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Chesnoiu, fost deputat PSD de Olt și
Laura Codruța Kovesi primește Premiul Leipzig Robert Blum pentru Democrație și donează banii Ucrainei
Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a primit Premiul Leipzig Robert Blum pentru Democrație, o distincție acordată pentru contribuția la apărarea statului de drept și combaterea criminalității financiare. Șefa EPPO a anunțat că va dona Ucrainei suma aferentă premiului, ca gest de solidaritate cu cei care apără valorile democratice ale Europei. Anunțul a fost
România cere sprijinul UE pentru evacuarea cetățenilor din Orientul Mijlociu. Bruxellesul poate acoperi până la 75% din costuri
România, alături de mai multe state membre ale Uniunii Europene, a solicitat activarea mecanismului european de protecție civilă pentru repatrierea cetățenilor aflați în zonele afectate de războiul din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu. Ea a declarat la Digi24 că mecanismul permite statelor UE să coordoneze operațiunile de evacuare
Suspiciuni de spionaj pentru China în Parlamentul britanic. Soțul unei deputate laburiste, arestat
Trei bărbați au fost arestați în Marea Britanie sub suspiciunea că ar fi colaborat cu serviciile de informații ale Chinei, într-o anchetă desfășurată în baza noii legislații privind securitatea națională. Cazul a atras atenția opiniei publice deoarece unul dintre suspecți este soțul unei deputate laburiste din Parlamentul britanic. Potrivit BBC, poliția metropolitană din Londra a
Horoscop zilnic pentru 5 martie 2026.
Șeful Pentagonului: Vom avea control total asupra spațiului aerian iranian în mai puțin de o săptămână. Nu e o luptă corectă. Îi lovim când sunt la pământ, exact așa cum ar trebui! (Video)
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, susţine că Statele Unite și Israelul vor avea în mai puțin de o săptămână „control complet" asupra spațiului aerian iranian, în cadrul operațiunii militare denumite Epic Fury (Furia Epică). „Mă aflu astăzi în fața dvs cu un mesaj clar despre Operaţiunea Epic Fury. America câștigă. Decisiv, devastator și fără
Florin Prunea s-a convins de Matei Popa: Verdictul dat de fostul portar din Generația de Aur
Florin Prunea s-a convins de Matei Popa (18 ani), tânărul portar aruncat de FCSB în lupta pentru play-off. Fostul fotbalist din Generația de Aur a naționalei României a spus despre Popa că e un portar foarte bun și că „o să crească". Prunea nu înțelege de ce nu a apelat FCSB mai repede la varianta
Alegerea unui dispozitiv mobil care să îndeplinească nevoile zilnice de conectivitate, productivitate și divertisment este dorința fiecăruia dintre noi. Pentru fanii ecosistemului Apple, noul model iPhone 17e care va fi lansat în primele zile ale lunii martie 2026 se dovedește deja a fi un partener de încredere pentru activitățile digitale, combinând inovația cu performanța de
Tomorrow@work 2026: Pe 9 martie, lideri din domeniu analizează noile forțe care modelează viitorul muncii
Lideri ai departamentelor de Resurse Umane și reprezentanți din mediul de business sunt invitați, pe 9 martie 2026, la o nouă ediție a „Tomorrow@work", o conferință ce va aduce în prim plan echilibrul dintre transformare și strategie, adaptabilitate și noua arhitectură a muncii, într-un context în care tehnologia devine infrastructura pe care se construiește viitorul.
Propunere de arestare preventivă pe numele lui Kader Keita: Ce pedeapsă riscă jucătorul Rapidului după accidentul grav provocat
Kader Keita (25 de ani), fotbalistul Rapidului care a provocat un accident rutier grav, are problem mari. Într-un comunicat oficial,
Guvernul pregătește un act normativ prin care prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici ar urma să rămână la nivelul actual, de 0,31 lei/kWh, pentru încă un an. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o intervenție la Antena 3, acesta precizând că proiectul de lege va fi prezentat joi, după ședința de guvern, … The post Prețul gazelor pentru populație ar putea rămâne plafonat la 0,31 lei/kWh până în 2027 appeared first on spotmedia.ro.
O rachetă balistică trasă de Iran, care se îndrepta către Turcia, a fost distrusă de apărarea aeriană a NATO în estul Mării Mediterane. Racheta balistică a fost lansată din Iran și se îndrepta spre spațiul aerian turc când a fost doborâtă, a anunțat Ministerul Apărării din Turcia, citat de Sky News. Sistemele de apărare aeriană … The post NATO a doborât o rachetă iraniană care se îndrepta către Turcia appeared first on spotmedia.ro.
Guvernul de la Chișinău a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile din cauza războiului din Orientul Mijlociu, care a afectat lanțurile de aprovizionare cu carburanți. Autoritățile moldovene au anunțat că este o măsură preventivă, luată pentru a proteja securitatea energetică a țării și pentru a garanta continuitatea aprovizionării cu produse … The post Războiul din Orientul Mijlociu bagă R. Moldova în stare de alertă appeared first on spotmedia.ro.
Și tot nu avem buget. Coaliția amână o decizie pentru săptămâna viitoare. PSD e tot nemulțumit # SportMedia
După o şedinţă de negocieri de 4 ore, tot nu avem acord pe buget. Coaliţia de guvernare ar fi decis, miercuri, ca abia săptămâna viitoare să fie trimis la Parlament proiectul de buget pe 2026, după finalizarea discuţiilor tehnice, după ce va trece de şedinţa de guvern şi de Consiliul Economic şi Social, potrivit unor … The post Și tot nu avem buget. Coaliția amână o decizie pentru săptămâna viitoare. PSD e tot nemulțumit appeared first on spotmedia.ro.
De la Paris la Berlin, liderii partidelor se confruntă cu alegerea inconfortabilă de a susține bombardamentele americane și israeliene sau de a rămâne fideli principiilor lor de suveranitate.Bombardamentele americane și israeliene asupra Iranului expun o fisură în inima extremei drepte europene. Pe întreg continentul, liderii aliniați agendei MAGA sunt forțați să aleagă între instinctele lor … The post Atacurile lui Trump asupra Iranului au băgat în ceață suveraniștii MAGA din Europa appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj este convinsă că a dat lovitura cu unul dintre transferurile făcute în această iarnă. Prin vocea lui Daniel Pancu, antrenorul echipei, CFR Cluj a vorbit la superlativ despre Alibek Aliev (29 de ani), atacantul adus liber de contract. Aliev s-a impus imediat la CFR Cluj și și-a demonstrat calitățile, iar Pancu l-a numit … The post CFR Cluj, convinsă că a dat lovitura cu un jucător: „E profilul pe care l-am căutat” appeared first on spotmedia.ro.
28 de cadre didactice și 9 copii din județul Bacău sunt blocați în Dubai și în zona Emiratelor Arabe Unite, în contextul tensiunilor și restricțiilor de zbor din Orientul Mijlociu. Cei mai mulți profesori și învățători provin din oraşul Bacău, potrivit inspectorului general adjunct Lavinia Misăilă de la ISJ Bacău. Aceasta a declarat că, deocamdată, … The post Blocați în Dubai: Din Bacău sunt 28 de cadre didactice și doar 9 copii appeared first on spotmedia.ro.
O navă de război iraniană s-a scufundat în largul coastelor Sri Lanka. Autoritățile din această țară au anunțat miercuri că au salvat 32 de persoane aflate la bord și au recuperat mai multe cadavre, iar cel puțin 100 de oameni sunt dați dispăruți. Secretarul american al Războiului, Pete Hegseth, a confirmat miercuri că un submarin … The post Navă iraniană, scufundată de un submarin SUA lângă Sri Lanka: Peste 100 de dispăruți appeared first on spotmedia.ro.
Raport HP: Atacurile cibernetice construite cu ajutorul AI reușesc să depășească mecanismele actuale de apărare # SportMedia
HP Inc. (NYSE: HPQ) a publicat cel mai recent raport Threat Insights, care arată că infractorii cibernetici se bazează pe inteligența artificială pentru a obține viteză, modularitate și automatizare în desfășurarea campaniilor, însă calitatea acestora este, în general, scăzută. Mulți dintre atacatori prioritizează costul, efortul redus și eficiența operațională în detrimentul rafinamentului tehnic. În pofida … The post Raport HP: Atacurile cibernetice construite cu ajutorul AI reușesc să depășească mecanismele actuale de apărare appeared first on spotmedia.ro.
Valentin Crețu (37 de ani), fundașul dreapta al FCSB, primește o veste excelentă. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că îi va propune prelungirea contractului. Crețu își termină actuala înțelegere cu FCSB în vară, iar Becali a spus că îi va prelungi contractul pentru că „își face treaba”. „Normal că îl … The post Valentin Crețu primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul USR Radu Miruță are adeziune la PSD. Spune că a semnat niște documente doar ca să meargă gratis la mare # SportMedia
Ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, are adeziune la PSD din 2005, dar spune că a semnat acele documente fără să știe despre ce este vorba, doar ca să meargă la mare gratis. Explicațiile ministrului vin după ce publicația Gândul a publicat marți seara un document, intitulat „fișă de primire în partid”, despre care scrie … The post Ministrul USR Radu Miruță are adeziune la PSD. Spune că a semnat niște documente doar ca să meargă gratis la mare appeared first on spotmedia.ro.
Premierul Canadei: Loviturile asupra Iranului sunt incompatibile cu dreptul internațional # SportMedia
Premierul Canadei, Mark Carney, și-a nuanțat poziția privind loviturile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, afirmând că, deși salută sfârșitul regimului ayatollahului Ali Khamenei, nu consideră că atacurile au fost legale și le vede drept „un alt exemplu al eșecului ordinii internaționale”. Aflat într-o vizită în Australia, unde urmează să se adreseze Parlamentului … The post Premierul Canadei: Loviturile asupra Iranului sunt incompatibile cu dreptul internațional appeared first on spotmedia.ro.
Unul din trei copii de 8 ani din România este supraponderal sau obez, arată datele recente ale INSP, care avertizează că fenomenul afectează sănătatea fizică și mentală a celor mici și crește riscul de boli cronice la vârsta adultă. Obezitatea infantilă continuă să crească alarmant în România și la nivel global, avertizează Institutul Național de … The post Unul din trei copii de 8 ani din România e supraponderal sau obez appeared first on spotmedia.ro.
Un fotbalist în vogă din Europa și-a dat acordul să semneze cu Inter, echipa lui Cristi Chivu. Este vorba despre Nico Paz (21 de ani), mijlocașul pe care italienii de la Como l-au cumpărat de la Real Madrid cu șase milioane de euro în vara lui 2024. Argentinianul este unul dintre cei mai apreciați și … The post Inter l-a convins: Jucătorul și-a dat acordul să semneze cu echipa lui Cristi Chivu appeared first on spotmedia.ro.
Tribunalul București a admis, în principiu, cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA # SportMedia
Tribunalul București a admis în principiu, miercuri, cererea depusă de Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA). Următorul termen a fost fixat pe 30 aprilie. În acest dosar, Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare, din care a executat efectiv aproape trei ani. Pentru a-și justifica solicitările … The post Tribunalul București a admis, în principiu, cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA appeared first on spotmedia.ro.
„Să rămână în Dubai!” Influencerii francezi, cu milioane de followeri, au devenit ținta ironiilor după izbucnirea războiului # SportMedia
„Să rămână în Dubai!”: influencerii francezi, care au milioane de abonaţi pe reţelele de socializare, au devenit ţinta multor ironii după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu. De obicei, videoclipurile difuzate pe reţelele de socializare de aceşti influenceri pendulează între fragmente de viaţă familială petrecută în condiţii de mare lux şi înregistrări care laudă diverse produse … The post „Să rămână în Dubai!” Influencerii francezi, cu milioane de followeri, au devenit ținta ironiilor după izbucnirea războiului appeared first on spotmedia.ro.
FCSB este gata să împrospăteze lotul condus de Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Campioana României a ales deja primul fotbalist pe care vrea să-l transfere în perioada de mercato din vară. Este vorba despre Kevin Ciubotaru (22 de ani) de la Hermannstadt, susține gsp.ro, fundaș care a mai fost dorit de FCSB și în această … The post FCSB a ales: Primul transfer pe care vrea să-l facă după ce a ajuns în play-out appeared first on spotmedia.ro.
Cine e Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului ucis – de la tratamente de impotență în UK la conducător suprem în Iran # SportMedia
Adunarea Experților din Iran l-a ales pe Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, drept viitor lider al Republicii Islamice, potrivit unui raport care a citat surse familiarizate cu decizia. În vârstă de 56 de ani, este al doilea fiu al ayatollahului, liderul suprem care a fost ucis sâmbătă într-un atac asupra complexului său din Teheran, … The post Cine e Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului ucis – de la tratamente de impotență în UK la conducător suprem în Iran appeared first on spotmedia.ro.
Războiul împotriva Iranului și războiul împotriva Anthropic. Regulile sunt pentru fraieri # SportMedia
Donald Trump, cel care a ajuns la putere promițând că nu va implica SUA în noi conflicte militare externe, mai ales în Orientul Mijlociu, a declanșat acum unul potențial mai riscant decât războiul din Irak de acum o generație, și cu o justificare și mai șubredă. Însă folosirea puterii statului pentru a zdrobi o companie … The post Războiul împotriva Iranului și războiul împotriva Anthropic. Regulile sunt pentru fraieri appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1470 Rușii au lovit 5 regiuni. O navă rusească arde în Mediterană (Video). Trump n-a uitat de Ucraina # SportMedia
În ziua 1470 de război Rusia a lansat un atac aerian asupra a cinci regiuni din Ucraina. Trei oameni au murit, iar 35 au fost răniți. Loviturile au avariat imobile rezidențiale, elemente de infrastructură, case și mașini. Cea mai afectată a fost regiunea Sumî, unde, începând de marți seară, peste 130 de atacuri au vizat … The post Ziua 1470 Rușii au lovit 5 regiuni. O navă rusească arde în Mediterană (Video). Trump n-a uitat de Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
Financial Times: UE cere imperios Ucrainei acces pentru o inspecție la conducta Drujba. Ungaria și Slovacia susțin că fluxul lor de petrol rusesc a fost oprit intenționat # SportMedia
Uniunea Europeană face presiuni asupra Ucrainei să permită o inspecție independentă a conductei Drujba, care transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, pe fondul acuzațiilor lansate de Budapesta și Bratislava că Kievul ar fi exagerat pagubele provocate de un atac aerian rusesc. Ucraina susține că infrastructura a fost grav avariată în urma unui atac rusesc … The post Financial Times: UE cere imperios Ucrainei acces pentru o inspecție la conducta Drujba. Ungaria și Slovacia susțin că fluxul lor de petrol rusesc a fost oprit intenționat appeared first on spotmedia.ro.
Dennis Man a marcat în NEC Nijmegen – PSV Eindhoven, dar echipa românului a fost eliminată din Cupa Olandei # SportMedia
Atacantul român Dennis Man a marcat un gol pentru PSV Eindhoven, dar aceasta a fost învinsă de NEC Nijmegen cu scorul de 3-2, marți seara, pe Goffertstadion, în prima semifinală a Cupei Olandei la fotbal. NEC a deschis scorul rapid, prin veteranul Bryan Linssen (6). Marocanul Ismael Saibari a egalat la scurt timp (16), iar … The post Dennis Man a marcat în NEC Nijmegen – PSV Eindhoven, dar echipa românului a fost eliminată din Cupa Olandei appeared first on spotmedia.ro.
Premierul Spaniei respinge categoric presiunile lui Trump: Spunem NU războiului! Nu vom fi complici la ceva rău pentru lume doar din teama de represalii # SportMedia
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a respins ferm amenințarea președintelui american Donald Trump de a întrerupe toate relațiile comerciale cu țara sa, după ce Madridul a refuzat să permită utilizarea a două baze operate în comun pentru loviturile SUA împotriva Iranului. Sánchez a declarat că poziția Spaniei este „clară și consecventă” și identică cu cea adoptată … The post Premierul Spaniei respinge categoric presiunile lui Trump: Spunem NU războiului! Nu vom fi complici la ceva rău pentru lume doar din teama de represalii appeared first on spotmedia.ro.
Inteligența artificială ar putea oferi SUA un avantaj puternic în războiul din Iran – dar există pericole # SportMedia
Inteligența artificială poate analiza cantități vaste de informații și le poate folosi pentru a semnala ținte, a clasifica amenințările și a sugera priorități. Însă experții sunt îngrijorați că supravegherea umană ar putea fi erodată și avertizează asupra posibilelor pericole, scrie Sky News într-o analiză. Israelul a folosit sisteme de inteligență artificială în Gaza pentru a … The post Inteligența artificială ar putea oferi SUA un avantaj puternic în războiul din Iran – dar există pericole appeared first on spotmedia.ro.
FCSB îl vrea pe Mirel Rădoi într-un „birou de scouting” pe care vrea să-l înființeze, însă acesta are alte planuri. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că îl dorește pe Mirel Rădoi drept consilier pentru transferuri, pentru aducerea de jucători care crească nivelul echipei. Rădoi nu i-a răspuns la telefon lui … The post Dorit la FCSB, Mirel Rădoi și-a stabilit viitorul appeared first on spotmedia.ro.
Rapid vine cu explicații despre accidentul produs de Kader Keita: Poliția l-a reținut pentru 24 de ore # SportMedia
Rapid a oferit explicații despre modul cum s-a produs accidentul în care a fost implicat Kader Keita (25 de ani), mijlocașul echipei. Victor Angelescu, unul dintre patronii Rapidului, a vorbit cu lux de amănunte despre cele întâmplate în dimineața zilei de marți. Fiind musulman, Keita se întorcea de la rugăciunea de dimineață în momentul când … The post Rapid vine cu explicații despre accidentul produs de Kader Keita: Poliția l-a reținut pentru 24 de ore appeared first on spotmedia.ro.
Inter, remiză fără goluri cu Como în turul semifinalelor Cupei Italiei: Concluzia trasă de Cristi Chivu # SportMedia
Inter și Como au remizat, marți seara, scor 0-0, în prima manșă a semifinalelor Cupei Italiei. Cristi Chivu și Cesc Fabregas s-au anihilat reciproc într-un meci fără goluri, disputat la Como. Chivu a folosit o echipă cu mai multe rezerve și a ținut piept apetitului ofensiv al echipei lui Fabregas. Returul, decisiv pentru calificarea în … The post Inter, remiză fără goluri cu Como în turul semifinalelor Cupei Italiei: Concluzia trasă de Cristi Chivu appeared first on spotmedia.ro.
Un sentiment familiar milioanelor de ucraineni a fost experimentat brusc în tot Orientul Mijlociu în weekend – teroarea provocată de dronele Shahed care zburau deasupra capetelor și se izbeau de clădiri. Imaginile au inundat rețelele de socializare în timp ce Iranul a lansat astfel de drone, ca răspuns la bombardamentul americano-israelian care a început pe … The post Ce trebuie să faci dacă observi o dronă Shahed iraniană appeared first on spotmedia.ro.
