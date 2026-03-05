Disciplina, sportul de masă și campionii de dincolo de ecrane. G4Media lansează podcastul „Start Now!”

18:10

Magistraţii de la Tribunalul Vaslui au decis, miercuri, că părinţii şi alte patru rude ale unei fetiţe, care a decedat în urmă cu 12 ani, la vârsta de 4 ani, după ce ar fi fost tratată necorespunzător la Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” Huşi, trebuie să primească daune morale în valoare de 400.000 de euro pentru […] © G4Media.ro.