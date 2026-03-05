„Sunteți terorist? Ziarist?” Jurnalista Alexandra Tănăsescu denunță o tentativă de intimidare și hărțuire din partea reprezentantului legal al Ministerului Culturii și a conducerii Muzeului Enescu după o investigație despre deteriorarea manuscriselor celui mai cunoscut compozitor român
G4Media, 5 martie 2026
Jurnalista Alexandra Tănăsescu de la publicația specializată Cultura la Dubă a denunțat joi într-un articol o tentativă de intimidare și hărțuire din partea reprezentantului legal al Ministerului Culturii și a conducerii Muzeului Enescu. Jurnalista a relatat o convorbire telefonică inițiată de conducerea muzeului după ca a publicat o investigație despre modul în care sunt deteriorate
De la costume structurate la rochii fluide: Stella McCartney propune o garderobă modernă la Paris Fashion Week
Prezentată în cadrul Paris Fashion Week, colecția Stella McCartney pentru sezonul toamnă–iarnă 2026/2027 continuă direcția estetică bine definită a brandului: o garderobă modernă, funcțională și construită în jurul unei idei de lux discret, în care croiala și materialele sunt prioritare în fața ornamentației excesive. Defilarea a propus o combinație de piese tailoring, rochii fluide și
Liderul partidului extremist AUR, George Simion, joacă rolul idiotului util în războiul administrației Trump cu Uniunea Europeană și face enorm de mult rău țării sale, promovând în mod activ la Washington teza falsă că în România nu mai există democrație. Nu este prima dată când joacă acest rol de idiot util. Simion a ventilat ani
Statele Unite iau în considerare achiziţionarea de drone interceptoare ucrainene pentru a combate aparatele Shahed iraniene (Financial Times)
Pentagonul şi cel puţin un guvern din Golf poartă discuţii pentru achiziţionarea de drone interceptoare fabricate în Ucraina, cu scopul de a contracara atacurile aparatelor iraniene Shahed, a informat joi publicaţia britanică Financial Times, citând surse din sectorul ucrainean al apărării, potrivit agenției de știri EFE, citate de Agerpres. Ţările din Golf au utilizat rachete
13:00
Pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă" din Bucureşti au sosit joi două curse aeriene din direcţia Dubai, având la bord un total de 250 de români care au revenit în ţară din Emiratele Arabe Unite, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe, transmite Agerpres. Prima cursă, operată de compania FlyDubai, a aterizat la ora 00:17, având la bord
Un tribunal rus condamnă un român la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei
Un român a fost condamnat pentru spionaj în favoarea Ucrainei și a primit joi o pedeapsă de 15 ani de închisoare, a anunțat tribunalul din regiunea sudică Krasnodar, transmite Reuters. Vom reveni
Soțul unei deputate britanice, acuzat de spionaj pentru China, eliberat de poliție pe cauțiune. Scandal politic pentru Partidul Laburist în perioadă electorală
David Taylor, soțul deputatei Partidului Laburist, Joani Reid, care reprezintă o circumscripție din Scoția, a fost una dintre cele trei persoane arestate la sfârșitul săptămânii, bănuite de spionaj în favoarea Chinei. Numele celorlalți doi arestați nu au fost făcute publice, dar presa relatează că ambii ar fi fost consilieri ai partidului Laburist în deceniul trecut.
Persoanele cu handicap grav din Galați vor beneficia de o reducere cu 50% a impozitelor pentru clădirea folosită ca domiciliu, pentru terenul aferent acesteia şi pentru un autoturism cu capacitatea cilindrică mai mică de 2.000 cmc
Persoanele cu handicap din municipiul Galaţi ar putea beneficia de reduceri ale impozitelor locale, potrivit unui proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului, Ionuţ Pucheanu, care urmează să fie supus votului în şedinţa Consiliului Local Municipal Galaţi, transmite Agerpres. Conform proiectului, persoanele cu handicap grav ar urma să beneficieze de o reducere de 50% la
Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret", a declarat pentru Edupedu.ro că vor fi boicotate simulările examenelor naționale, conform datelor centralizate ale referendumului trimis în școli. „Marea majoritate înclină către neparticipare . Oricum, atât greva, cât și neparticiparea, până la urmă, ne conduc către exact același lucru, adică boicotarea simulărilor", a spus liderul
Italia se alătură Spaniei, Franței și Țărilor de Jos în apărarea Ciprului / Ministrul Apărării din Italia a invocat articolul 5 din Tratatul NATO / "Răspundem solicitărilor țărilor prietene aflate în dificultate"
Într-un discurs în fața Camerei Deputaților, ministrul Apărării Guido Crosetto a anunțat că Italia va urma exemplul Franței, Spaniei și Țărilor de Jos și va veni în ajutorul Ciprului, care a fost lovit de drone iraniene în urma escaladării crizei din Orientul Mijlociu. Crosetto, citând articolul 5 din Tratatul NATO, care prevede intervenția în apărarea
Prima condamnare a unui pacient care lovește un medic, în camera de gardă / Decizia nu este definitivă / Aproximativ 10% dintre medicii din România au suferit o agresiune fizică în timpul exercitării profesiei în perioada 2023-2026
Judecătoria Fetești l-a condamnat miercuri, 4 martie, pe un bărbat din localitate, Spartacus Banu, la 2 ani și 5 luni de închisoare cu executare pentru lovirea unui cadru medical și tulburarea ordinii și liniștii publice. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. În luna august 2022, o doctoriță
Irlandezii care vor să plece din Golful Persic cu un avion închiriat de guvern trebuie să plătească 800 de euro
Cetățenii irlandezi considerați vulnerabili, care au primit un loc la bordul avionului charter închiriat de Guvern pentru ruta Oman-Dublin, vor trebui să achite o taxă de 800 de euro, transmite The Irish Mirror. Ministrul de externe a confirmat semnarea contractului pentru acest zbor special, care urmează să decoleze la sfârșitul acestei săptămâni, cel mai probabil
Problema câinilor fără stăpân ar putea fi gestionată la nivel județean: Apel public al ONG-urilor pentru protecția animalelor
Mai multe organizații pentru protecția animalelor din România propun o schimbare importantă în modul în care este gestionată problema câinilor fără stăpân. Potrivit unui proiect de modificare a legislației, responsabilitatea ar putea trece de la primării la Consiliile Județene. Inițiativa are ca scop reducerea presiunii asupra administrațiilor locale și crearea unui sistem mai eficient. De ce cer
Războiul se află acum în a șasea zi și rapoartele privind victimele se înmulțesc rapid. Reuters a realizat o centralizare a numărului deceselor raportate în întreaga regiune până la data de 5 martie. IRAN 1.045 de persoane ucise, inclusiv 175 de eleve și membri ai personalului într-un atac asupra unei școli primare din Minab în
Ministrul Energiei spune că s-ar putea reduce accizele la carburanți / „Lucrăm la mai multe scenarii, inclusiv acesta" / "Sunt stocuri pentru cel puțin 5 luni"
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a spus joi că se lucrează la mai multe scenarii în ceea ce privește prețurile carburanților, unul dintre acestea fiind reducerea accizelor, anunță Mediafax. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că în România s-au înregistrat până miercuri creșteri ale prețurilor la motorină de 20 de bani și de 25 de bani până
"Al treilea război mondial" a început pe TikTok: 1,7 milioane de vizualizări la un clip al extremistei pro-ruse Diana Șoșoacă / Cum au transformat "suveraniștii" conflictul din Orientul Mijlociu în conflagrație mondială
După atacul Statelor Unite și al Israelului împotriva Iranului, rețelele de socializare din România au fost inundate de postări despre cum "Al Treilea Război Mondial" deja a început, un mesaj propagat inițial pe Tiktok de extremista Diana Șoșoacă, portavocea Rusiei în țara noastră. Narațiunea a fost apoi preluată de către internauți și influenceri din spațiul
Analizele medicale de rutină permit identificarea din timp a unor afecțiuni grave. În această situație s-a aflat și Cristian, în vârstă de 60 de ani, care își făcea anual analizele de sânge. La un moment dat, testul PSA a arătat valori crescute, care apar atunci când există o afecțiune a prostatei. Îngrijorat, bărbatul a continuat
Cătălin Drulă (USR), critici pentru premierul Bolojan: Nu stă în picioare propunerea pe care a făcut-o aseară pentru bugetul Bucureștiului
Cătălin Drulă (USR), fostul candidat al USR la alegerile pentru Primăria București, a criticat joi propunerea făcută de premierul Ilie Bolojan pentru bugetul Bucureștiului, potrivit căreia bugetul pentru 2026 "va avea o prevedere prin care, începând de anul viitor, veniturile către primării vor fi împărţite de către Consiliul General al Capitalei". "Îi atrag atenția premierului
Altex deschide la Drobeta-Turnu Severin unul dintre cele mai mari magazine din rețea și testează integrarea unei noi categorii – bucătăriile
Altex România își extinde rețeaua la nivel național și deschide la Drobeta Turnu Severin primul magazin din acest an. Deschiderea oficială are loc pe 5 martie, oferind locuitorilor din județul Mehedinți acces rapid la o gamă variată de produse electro-IT. Noul magazin, Altex Severin Greenfield, se numără printre cele mai mari unități din rețea și
Un american inculpat pentru crimă a obţinut nominalizarea republicană pentru funcţia de şerif într-un comitat din Arkansas
Un american, inculpat pentru crimă pentru uciderea bărbatului acuzat de agresiune sexuală împotriva fiicei sale, a câştigat nominalizarea republicană pentru funcţia de şerif într-un comitat din Arkansas, conform datelor privind alegerile locale, relatează agenția de știri AFP. Aaron Spencer aşteaptă procesul pentru uciderea în octombrie 2024 a unui bărbat în vârstă de 67 de ani,
O româncă a obținut cea mai mare notă din istoria examenului de rezidențiat din Spania / E acuzată că a copiat folosind ochelari cu AI / "M-am dedicat studiului și am făcut ceea ce trebuia să fac"
Presa spaniolă relatează pe larg despre cazul Elenei Bianca Ciobanu Selaru (41 de ani), medic de origine română care a obținut primul loc la examenul MIR 2026 – testul național care stabilește accesul medicilor la rezidențiat în Spania, anunță TVR. Rezultatul ei, încă provizoriu, a atras atenția nu doar prin scorul excepțional, ci și prin […] © G4Media.ro.
Nou atac AUR la adresa PSD, acuzații de blocaj economic în plină criză mondială provocată de războiul din Iran # G4Media
Petrișor Peiu, președintele Consililui Național al partidului extremist AUR, a lansat joi un nou atac la PSD, pe care îl acuză că întreține o criză economică într-un moment de tensiuni globale provate de războiul din Iran. Liderii AUR au lansat de la începutul acestei săptămâni mai multe atacuri care țintesc cu precădere PSD, în condițiile […] © G4Media.ro.
Un nou capitol pentru casa de modă Balmain: debutul lui Antonin Tron și cum schimbă direcția casei # G4Media
Colecția toamnă–iarnă 2026–2027 a casei Balmain, prezentată în cadrul Paris Fashion Week, marchează debutul designerului Antonin Tron în poziția de director creativ al brandului. Prezentarea introduce o direcție estetică diferită față de sezoanele anterioare ale casei, printr-o abordare mai concentrată pe construcția pieselor, pe echilibrul dintre materiale și pe o paletă cromatică restrânsă. Colecția este […] © G4Media.ro.
Un bărbat din Galați a fost arestat preventiv după ce ar fi distribuit peste 1.900 de materiale pornografice cu minori # G4Media
Un bărbat de 37 de ani din Galaţi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru pornografie infantilă, după ce ar fi procurat, stocat şi distribuit peste 1.900 de materiale pornografice cu minori, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, poliţiştii Brigăzii de Combatere a […] © G4Media.ro.
METEO Cum va fi vremea în București în următoarele două zile / Maxime de până la 16 grade dar extrem de frig noaptea # G4Media
ANM a emis joi o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 5 martie, ora 11:00 – 6 martie, ora 20:00, anunță Mediafax. Vestea bună: Capitala nu se află sub niciun cod meteorologic în această perioadă. Joi, valorile termice vor depăși mediile specifice acestei perioade din an. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul […] © G4Media.ro.
Secția pentru procurori a CSM a stabilit calendarul audierilor pentru conducerile marilor Parchete. Interviurile, între 10 și 17 martie # G4Media
În ședința sa de miercuri, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit calendarul audierilor candidaților selectați de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru a ocupa funcțiile de conducere de la vârful Ministerului Public. Audirerile candidaților vor avea loc în perioada 10-17 martie, după cum urmează: 10 martie 2026, ora 13:00 – interviul domnului […] © G4Media.ro.
Preţul gazelor naturale îşi continuă creşterea în Europa, pe măsură ce războiul perturbă livrările de energie / Cotațiile la bursă au crescut joi cu până la 13% # G4Media
Preţul gazelor naturale înregistra joi dimineaţa o creştere de două cifre în Europa, deoarece incertitudinea cu privire la războiul din Orientul Mijlociu continuă să zguduie pieţele energetice, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. La bursa de la Amsterdam, cotaţiile futures au crescut chiar şi cu 13%. Aceasta după ce miercuri au scăzut, pe […] © G4Media.ro.
Cod galben de vânt în nouă judeţe, vineri / Rafalele vor avea intensificări cu viteze de 50-65 km/h # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă pe parcursul zilei de vineri, în nouă judeţe, precum şi o informare generală de vânt, ce vizează majoritatea regiunilor, joi şi vineri. Conform prognozei de specialitate, vineri, între orele 8:00 – 20:00, va fi Cod galben de vânt […] © G4Media.ro.
SUA şi Canada ridică de la sol avioane de vânătoare pentru a intercepta avioane de luptă ruseşti în apropierea Alaskăi # G4Media
SUA şi Canada au ridicat de la sol avioane militare pentru a intercepta avioane de luptă ruseşti în apropierea Alaskăi şi a Canadei, a anunţat miercuri Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD), potrivit agenției de știri dpa, citate de Agerpres. Două TU-142 – avioane de patrulare maritimă şi război antisubmarin – au fost detectate şi […] © G4Media.ro.
Iranul va lovi instalaţia nucleară israeliană de la Dimona dacă se încearcă o schimbare de regim la Teheran, ameninţă un oficial iranian # G4Media
Iranul va lovi situl nuclear israelian de la Dimona dacă Israelul şi SUA vor căuta o schimbare de regim în Republica islamică, a ameninţat miercuri un oficial militar iranian, citat de agenţia de presă locală Isna, preluată de agenția de știri Reuters, transmite Agerpres. Este vorba de o instalaţie nucleară secretă situată în deşertul Negev, […] © G4Media.ro.
A doua zi de proteste în faţa sediului Complexului Energetic Oltenia din Târgu Jiu / 1.500 de angajaţi cu contracte de muncă pe perioadă determinată riscă să rămână, de la începutul lunii aprilie, fără loc de muncă # G4Media
Câteva zeci de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia protestează, joi, pentru a doua zi consecutiv, în faţa sediului companiei din municipiul Târgu Jiu, transmite Agerpres. Oamenii strigă „Vrem să muncim, nu să cerşim” şi „Luptăm şi câştigăm”. Miercuri, circa 300 de angajaţi ai CEO au protestat în faţa sediului societăţii din Târgu Jiu şi, la […] © G4Media.ro.
Nepalezii votează în primele alegeri parlamentare organizate după revolta tinerilor din „Generaţia Z” # G4Media
Milioane de nepalezi au început să voteze joi în alegeri parlamentare care vor testa, pentru prima dată după revolta „Generaţiei Z” de anul trecut, forţa unei mişcări de tineret antisistem în faţă elitei politice înrădăcinate a ţării, într-o zi cu participare ridicată şi rare incidente de securitate, relatează agenția de știri EFE. Purtătorul de cuvânt […] © G4Media.ro.
Criză energetică în Transnistria. Consumatorii casnici rămân fără căldură, iar Centrala de la Cuciurgan trece pe cărbune # G4Media
Regiunea transnistreană intră într-o nouă criză după ce volumele de gaze livrate în stânga Nistrului au scăzut semnificativ. Potrivit autorităților separatiste, căldura va fi menținută doar în instituții medicale și educaționale, iar electricitatea de la Centrala de la Cuciurgan (MGRES) va fi produsă pe bază de cărbune, transmite Deschide.md Așa-zisul „minister al dezvoltării economice” de […] © G4Media.ro.
Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă: Motorina din România este mai scumpă decât ar justifica piaţa, în medie cu 10 bani pe litru # G4Media
Preţul motorinei la pompă din România este peste nivelul preţului corect de piaţă cu aproximativ 10 bani pe litru, susţine Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), într-o analiză publicată joi. „România este al doilea producător de ţiţei din Europa, are una dintre cele mai dezvoltate infrastructuri petroliere din Europa Centrală şi de Est, având […] © G4Media.ro.
Danica Patrick, fosta vedetă IndyCar și susținătoare a lui Donald Trump, dată afară din echipa de transmisiuni F1 # G4Media
Sky Sports a renunțat la comentatoarea Danica Patrick (fostă pilot) cu doar câteva zile înainte de Marele Premiu al Australiei de Formula 1. Fanii Marelui Circ s-au revoltat în ultima perioadă pentru că Danica este o susținătoare înfocată a președintelui american Donald Trump, transmite Dailymail.co.uk. Avem de-a face cu o despărțire neașteptată în lumea Formulei […] © G4Media.ro.
În Ungaria se discută ipoteza amânării alegerilor parlamentare, pe fondul scăderii FIDESZ în sondaje / ”Ar fi o mișcare fără precedent” # G4Media
Prea maghiară discută intens în aceste zile posibilitatea ca FIDESZ, partidul premierului Viktor Orban, să propună amânarea alegerilor parlamentare, invocând situația externă. Creșterea nivelului de alertă teroristă sau coordonarea activităților de apărare nu pot împiedica desfășurarea alegerilor. Întrebarea este dacă guvernul va recurge la alte măsuri care, deși valabile din punct de vedere legal, ar […] © G4Media.ro.
VIDEO | Nicolaie Apopi, fermier din județul Timiș: „S-au scos toate beneficiile pe care le aveam în agricultură, iar asta duce la costuri mai mari. La dobânzile din ziua de astăzi nu poți să spui că faci o agricultură rentabilă” # G4Media
Nicolaie Apopi, fermier din județul Timiș care lucrează aproximativ 2.700 de hectare cu cereale și deține o fermă de vaci de carne din rasa Aberdeen Angus, spune că dezvoltarea sectorului zootehnic depinde tot mai mult de integrarea producției și de vânzarea directă către consumatori, conform G4Food. După ce a început activitatea în zootehnie în 2017, […] © G4Media.ro.
23 de zboruri sunt anulate joi ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, anunță CN Aeroporturi București # G4Media
23 curse către sau dinspre Israel, Siria, Qatar şi Dubai sunt anulate joi, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Este vorba despre 13 decolări şi 10 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni Anima Wings, Dan Air, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, Hisky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways […] © G4Media.ro.
Sute de tone de deşeuri, depozitate ilegal de o primărie din Arad / Resturi din demolări, împrăștiate de-a lungul unui drum județean / Amendă de 100 de mii de lei # G4Media
Sute de tone de deşeuri din construcţii au fost depozitate ilegal de Primăria Şilindia de-a lungul drumului judeţean, la periferia localităţii, iar Garda de Mediu Arad a dat termen o lună administraţiei locale să cureţe zona înainte să aplice o amendă de până la 100.000 de lei, transmite Agerpres. Garda de Mediu Arad a anunţat, […] © G4Media.ro.
Monopostul Aston Martin se confruntă cu probleme majore de fiabilitate înainte de Marele Premiu de Formula 1 de la Melbourne. Fernando Alonso le transmite fanilor un mesaj trist: „sper să termin cursa”. Venirea lui Adrian Newey la Aston Martin a adus un val important de entuziasm în jurul echipei din Silverstone. Verstappen și Hamilton nu […] © G4Media.ro.
200 de morți, dintre care 70 minori, într-o mină din Congo afectată de alunecări de teren / Situl, oferit de guvernul congolez SUA în acordul de exploatare a mineralelor rare # G4Media
Peste 200 de persoane şi-au pierdut viaţa marţi după o alunecare de teren produsă, în urma ploilor torenţiale, în zona unei mine din estul Republicii Democrate Congo, au anunţat miercuri autorităţile, citate de agenţiile Xinhua şi Reuters. Incidentul s-a produs în zona minelor Rubaya, cunoscute pentru resursele de coltan (folosit la fabricarea condensatoarelor pentru telefoane […] © G4Media.ro.
Piețele globale, afectate de războiul din Orientul Mijlociu / „Incertitudinea este noua normalitate”, afirmă șefa FMI # G4Media
Economia globală este „din nou pusă la încercare” de războiul din Orientul Mijlociu, a declarat joi directorul general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, informează AFP. „Trăim într-o lume în care şocurile sunt mai frecvente şi mai neaşteptate şi ne avertizăm membrii de ceva vreme că incertitudinea este acum noua normalitate”, a declarat Kristalina […] © G4Media.ro.
Percheziții la un adăpost de câini din Prahova, într-un dosar de eutanasieri ilegale / Acuzații de înșelăciune, abuz în serviciu, uciderea animalelor cu intenție și fals în înscrisuri # G4Media
Polițiștii prahoveni pun în aplicare în această dimineață 20 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar de eutanasieri ilegale de câini, anunță Observatorul Prahovean. Descinderile sunt făcute la adăpostul de câini din Boldești-Scăeni, care în urmă cu două săptămâni a fost vizat de un control al Poliției Animalelor, dar și în județele Giurgiu, Ilfov și […] © G4Media.ro.
Sezonul 2026 din Formula 1 se apropie de start, în acest weekend urmând să aibă loc Marele Premiu din Australia. În total, vor fi 24 de Grand Prix-uri, iar la start se vor găsi 11 echipe: noutățile sunt Audi (a preluat Sauber) și Cadillac, ambele debutante în Marele Circ. Verstappen și Hamilton nu vor prinde […] © G4Media.ro.
Ministrul ungar de externe după întâlnirea cu Putin: Am primit garanție pentru furnizarea în continuare a resurselor energetice rusești la prețuri neschimbate # G4Media
„Ungaria a primit garanție că Rusia va livra gazele naturale și țițeiul necesare pentru aprovizionarea țării noastre la prețuri neschimbate, în pofida crizei energetice internaționale”, a anunțat miercuri, la Moscova, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, citat de MTI și Rador Radio România. Potrivit unui comunicat al ministerului ungar, Péter Szijjártó a relatat, după […] © G4Media.ro.
Dinamo și Metalul Buzău se vor duela joi, de la ora 20:30, pentru ultimul loc care asigură prezența în semifinalele Cupei României la fotbal. Până acum, au obținut calificarea echipele U Cluj, FC Argeș și Universitatea Craiova. Dinamo și Metalul Buzău s-au mai duelat în Cupa României în urmă cu două sezoane, în faza grupelor. […] © G4Media.ro.
Revenire istorică la 44 de ani? Novak Djokovic e convins că Serena Williams va reveni în circuitul WTA # G4Media
Novak Djokovic speră ca Serena Williams să revină în circuitul mondial de tenis la vârsta de 44 de ani. Sârbul este de părere că „toată lumea vrea” o întoarcere a multiplei campioane de Grand Slam în WTA. Djokovic are senzația că Serena Williams va reveni în circuitul WTA Prezent la Indian Wells, acolo unde va […] © G4Media.ro.
Româncă de 36 de ani, moartă în Italia după ce a fost sfâșiată de câini / Locuia în ruinele unei clădiri publice / Se prostitua și era dependentă de droguri # G4Media
Nu a fost ucisă, ci sfâșiată de câini. Aceasta este concluzia autopsiei, care confirmă moartea violentă, dar cu o dinamică diferită a unei femei de 36 de ani din România, notează presa italiană. Elisabeta Boldijar a a fost găsită în Catania, în sudul Italiei, moartă în ruinele unei clădiri publice, acum abandonată. Avea urme pe […] © G4Media.ro.
Interzicerea jocurilor de noroc în interiorul localităților ar putea implica și eliminarea agențiilor loto, susține primarul din Râșnov / Edilul acuză ambiguitatea legislativă # G4Media
Primarul oraşului-staţiune Râşnov, Horia Motrescu, a anunţat că va cere clarificări Instituţiei Prefectului Braşov în privinţa aplicării OUG 7/2026, respectiv a prevederilor privind interzicerea jocurilor de noroc de către administraţiile locale, menţionând că, deocamdată nu va pune pe ordinea de zi a Consiliului Local un proiect care să reglementeze această chestiune. El a precizat joi, […] © G4Media.ro.
Google lansează un centru de inteligenţă artificială la Berlin / Germania vrea să recupereze din decalajul în domeniu față de SUA și China # G4Media
Google inaugurează joi, la Berlin, un centru de inteligenţă artificială, prin care Germania îşi propune să recupereze terenul pierdut în acest domeniu tehnologic cheie, chiar dacă, cel puţin deocamdată, nu se poate lipsi de giganţii americani, relatează AFP, preluată de Agerpres. Proiectul face parte din investiţia de 5,5 miliarde de euro a Google în viitorul […] © G4Media.ro.
