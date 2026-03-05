Război în Rusia cu limba engleză / Putin: „împrumuturi vulgare care poluează limba noastră”
HotNews.ro, 5 martie 2026 14:50
Expresii precum „open”, „sale” sau „coffee to go”, frecvent întâlnite pe vitrinele magazinelor sau pe meniurile restaurantelor în limba engleză, vor dispărea din spațiul public din Rusia, ca urmare a unei legi ce a intrat în vigoare pe 1 martie. Companiile și antreprenorii locali sunt obligați prin lege să afișeze în limba rusă toate informațiile …
Mai multe trenuri poloneze de la PESA au ajuns în România în ultimele nouă luni și două rame electrice au fost recepționate miercuri de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Însă nu se știe când vor intra aceste trenuri în circulație la operatori, din cauză că nu sunt gata centrele de mentenanță., scrie Club Feroviar. Polonezii …
Țările Uniunii Europene „vor plăti prețul, mai devreme sau mai târziu” dacă vor păstra tăcerea cu privire la ofensiva SUa-Israel împotriva Iranului, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian pentru postul de televiziune spaniol TVE, transmite Reuters. Teheranul consideră atacul asupra țării o încălcare a dreptului internațional. Purtătorul de cuvânt al …
Nicușor Dan, despre războiul din Orientul Mijlociu: „Nu o să plângem Republica Islamică Iran” # HotNews.ro
Nicușor Dan a motivat declarația sa prin faptul că regimul din Iran, condus până sâmbătă de liderul suprem Ali Khamenei, a fost unul care și-a terorizat poporul și a destabilizat Orientul Mijlociu. „Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Nu e vorba de iranieni ci de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune și …
Pe cine dai vina când copilul scrie mesaje pline de greșeli și vorbește prost românește? Pe școală, pe părinte, pe Whatsapp? Explicațiile și soluțiile lingvistei Corina Popa # HotNews.ro
Mulți părinți ajung, la un moment dat, la următoarea concluzie: „copilul vorbește și scrie prost românește”. Greșelile pe care le văd în teme, mesajele primite de la copii pe Whatapp („cf?”, „k”, „bn”) sau formulările stângace din compuneri îi alarmează. Cine e de vină și ce e de făcut? Am stat de vorbă cu lingvista …
Ce spune Nicușor Dan de propunerea lui Macron de a intra sub umbrela nucleară a Franței # HotNews.ro
România se află în acest moment sub umbrela nucleară oferită de SUA prin prezența țării noastre în NATO, a declarat președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută în Polonia, întrebat de inițiativa Franței. Președintele Dan a precizat că România are un parteneriat strategic cu Franța care va fi dezvoltat, dar nu a oferit un …
Compania numită de Jeff Bezos după titanul care a furat focul de la zei strânge discret zeci de miliarde de dolari pentru a cumpăra firme afectate de AI # HotNews.ro
„Project Prometheus”, noua companie de inteligență artificială al lui Jeff Bezos, strânge zeci de miliarde de dolari pentru a achiziționa companii afectate tocmai de această tehnologie, încercând să profite de perturbările pe care fondatorul Amazon anticipează vor remodela sectorul industrial, relatează Financial Times. Project Prometheus, numele de cod pentru o nouă companie condusă Bezos și …
Ce pot spune testele genetice despre viitorul tău medical. Dr. Onda Călugăru, MedLife, explică ce înseamnă predispoziția și de ce e importantă consilierea genetică # HotNews.ro
În ultimii ani, testările genetice nu mai sunt doar pentru persoanele care au primit deja un diagnostic de boală gravă. Tot mai mulți oameni preocupați de prevenție vor să afle din timp ce predispoziții poartă în ADN-ul lor și ce pot face cu aceste informații. Dr. Onda Călugăru, medic specialist în genetică medicală la MedLife, …
VIDEO Percheziții la două adăposturi din investigația Snoop, care au eutanasiat cei mai mulți câini din România # HotNews.ro
Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a făcut astăzi percheziții la două adăposturi pentru câini fără stăpân din Prahova și Giurgiu despre care siteul de investigații Snoop.ro a scris luna trecută. IPJ Prahova cercetează modul în care au fost eutanasiați câinii în cele două locații între 2025 și 2026, a comunicat poliția pentru Snoop. Câinii eutanasiați …
INTERVIU Dr. Hadi, iranianul care a luptat într-un război și a ajuns unul dintre cei mai iubiți chirurgi din România, despre războiul din Iran: „Nu te gândești la politică, ci la oameni” # HotNews.ro
Doctorul Hadi Rahimian are 64 de ani și e stabilit în România de 40 de ani. E respectat și apreciat pentru că operează copiii în timpul sarcinii, înainte de nașterea acestora. Hadi Rahimian e medic de obstetrică-ginecologie specializat în urmărirea sarcinilor cu risc înalt și este unul dintre puținii specialiști în chirurgie materno-fetală din România. …
VIDEO Israelul a publicat imagini cu reușita istorică a „Celui puternic” deasupra Teheranului # HotNews.ro
Armata israeliană a publicat joi imagini cu momentul în care un avion de ultimă generație F-35 din dotarea forțelor sale aeriene a doborât o aeronavă Yak a iranienilor, miercuri, deasupra Teheranului. „Imagini cu doborârea istorică a unui avion de luptă iranian Yak-130 de un F-35I Adir al forțelor aeriene israeliene”, a scris IDF pe X …
„Locuiești în Dubai, nu ți-e frică?”. De ce au sărit la unison influencerii să apere imaginea UAE pe fondul războiului din Iran # HotNews.ro
În timp ce rachetele și dronele amenință regiunea, rezidenții și influencerii din Dubai insistă că sunt protejați de liderii UAE. Campania de PR are rolul de a proteja imaginea emiratelor, într-un moment dificil, scriu Financial Times și Deutsche Welle, care amintesc în context că postările influencerilor pe rețelele sociale sunt strict reglementate. În timp ce …
Comandanții americani au cerut Pentagonului personal suplimentar pentru 100 de zile de război împotriva Iranului # HotNews.ro
Comandamentul Central al forțelor armate americane (CENTCOM) a solicitat Pentagonului să îi trimită mai mulți ofițeri de informații militare la cartierul său general din Tampa, Florida, pentru a sprijini operațiunile împotriva Iranului timp de cel puțin 100 de zile, estimând însă că operațiunile ar putea dura până în septembrie, arată o notificare obținută de Politico. …
Pe Otopeni din Bucureşti au sosit joi două curse aeriene din direcţia Dubai, având la bord un total de 250 de români care au revenit în ţară din Emiratele Arabe Unite, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe. Prima cursă, operată de compania FlyDubai, a aterizat la ora 00:17, având la bord 138 de pasageri români. Cea …
BREAKING Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei # HotNews.ro
Un cetățean român a fost condamnat pentru spionaj în favoarea Ucrainei și a primit joi o pedeapsă de 15 ani de închisoare de către un tribunal rus, a anunțat instanța din regiunea sudică Krasnodar, potrivit Reuters. La acest moment nu există date certe despre identitatea celui condamnat dar în aprilie anul trecut un cetățean român …
AUDIO „Sunteți terorist? Ziarist?”. Jurnalista de la „Cultura la dubă”, amenințată de o avocată care s-a prezentat drept „reprezentantul” Ministerului Culturii # HotNews.ro
Jurnalista Alexandra Tănăsescu, de la publicația independentă „Cultura la dubă”, spune că a fost amenințată și presată să-și dezvăluie sursele într-o convorbire telefonică purtată cu conducerea Muzeului Național „George Enescu” și cu o avocată, Lidia Chiran, care s-a prezentat drept „reprezentantul legal al Ministerului Culturii”. Discuția a avut loc după publicarea unei investigații despre condițiile …
Bombardierele iraniene au ajuns la „două minute” de a lovi baza americană din Qatar înainte de a fi doborâte # HotNews.ro
Bombardierele iraniene au fost doborâte de avioanele qatareze aflate în prima lor misiune de luptă aeriană, au declarat pentru CNN două surse informate cu privire la operațiune. Luptele au avut loc luni dimineață când Garda Revoluționară Iraniană a trimis două bombardiere tactice Su-24, de producție sovietică, către baza aeriană al-Udeid. Țintele erau baza aeriană al-Udeid, …
Alertă de la ANM: Cod galben de vânt în mai multe județe. Cum va fi vremea la București # HotNews.ro
Meteorologii au emis o alertă cod galben de vânt pentru județe din Moldova, nordul Dobrogei, valabilă până vineri seară, aa ora 20.00. Alerta este valabilă în intervalul 5 martie, ora 11.00 – 6 martie, ora 20.00. În intervalul menționat, în Moldova și în nordul Dobrogei vântul va avea temporar intensificări cu viteze de 50…65 km/h. …
Imaginea războiului: Un copil se joacă cu o rachetă iraniană rămasă neexplodată. Scenele care fac înconjurul lumii # HotNews.ro
Mai mulți localnici din orașul Qamishli, aflat în nord-estul Siriei, la granița cu Turcia, s-au adunat pe câmp să inspecteze un dispozitiv căzut din cer: o rachetă interceptată, lansată de Iran. Racheta a căzut pe un câmp, într-o zonă cu populație majoritar jurdă, după ce Iranul a încercat să lovească Aeroportul Internațional Qamishli, miercuri 4 …
Interviu Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds: „Cloud-ul Privat Guvernamental va înseamna mai puțină birocrație, mai multă încredere pentru cetățeni” # HotNews.ro
Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds, explică ce reprezintă Cloudul Privat Guvernamental, de ce acest proiect este esențial pentru transformarea digitală a administrației publice din România și cum se va reflecta concret în modul în care cetățenii accesează serviciile publice. Instituțiile publice din România funcționează încă, în mare parte, pe sisteme IT izolate, care nu comunică între …
Câteva trenuri de lung parcurs între Transilvania și Moldova vor fi anulate pentru șase săptămâni, din cauza unor lucrări în zona Adjud # HotNews.ro
Timp de câteva săptămâni, până în ultima decadă din aprilie, vor fi anulate câteva trenuri Brașov – Iași și retur, dar și o serie de trenuri de scurt parcurs, anunță CFR Călători. Schimbările apar din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară care vor fi efectuate de CFR SA. Lucrările se vor face între Urechești și …
Noul plan cincinal al Chinei îndeamnă la o transformare radicală a economiei, cu propuneri ce par desprinse din domeniul S.F. # HotNews.ro
China și-a prezentat în noul plan de politici pe următorii cinci ani ambițiile de a adopta agresiv inteligența artificială (AI) în întreaga sa economie, a doua cea mai mare din lume, și de a domina tehnologiile emergente precum calculul cuantic și roboții umanoizi, transmite Reuters. Iar unele dintre propuneri cer progrese în domenii ce încă …
Mamografia – investigația esențială pentru depistarea cancerului mamar în stadii incipiente # HotNews.ro
Cancerul mamar este una dintre cele mai frecvente afecțiuni oncologice întâlnite la femei și reprezintă o problemă importantă de sănătate publică. Deși diagnosticul poate fi perceput ca fiind grav, specialiștii Medicover subliniază importanța prevenției și a depistării precoce, care cresc semnificativ șansele de vindecare și eficiența tratamentului. Informarea corectă și controalele medicale regulate sunt esențiale …
Antreprenorii români vor putea lua credite bancare de până la 300.000 lei, cu noua garanție a Fondului național de garantare # HotNews.ro
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a anunțat, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că a lansat un nou produs de garantare pentru antreprenorii români, INSTANT IMM, cu scopul de a facilita accesul mai rapid la creditele de la bănci. Citește mai departe pe StartupCafe
Descinderi ale poliției în județul Covasna, după ce un cetățean a sunat la 112 și a spus că l-a văzut pe Emil Gânj / El este căutat de poliție de 8 luni # HotNews.ro
Poliția face căutări joi dimineața în Comuna Bixad, județul Covasna, după ce miercuri seara un apel la 112 a semnalat posibila prezență a lui Emil Gânj, conform surselor HotNews apropiate de anchetă. Gânj este acuzat că și-a ucis fosta parteneră anul trecut, iar ulterior i-a incendiat casa. El este căutat de autorități de mai bine …
Un startup care dezvoltă saltele și alte produse „smart” care măsoară calitatea somnului a ajuns să valoreze 1,5 miliarde dolari, după o nouă rundă de finanțare. Compania testează un agent AI pentru somn, care să controleze diverși parametri, în funcție de istoricul fiecărui user. Compania se numește Eight Sleep, a fost înființată în 2014 și …
Italia intenționează să trimită ajutoare pentru apărare aeriană țărilor din Golf, în contextul atacurilor aeriene iraniene, a anunțat joi premierul Giorgia Meloni, citată de CNN. „La fel ca Regatul Unit, Franța și Germania, Italia intenționează să trimită asistență țărilor din Golf, în special în domeniul apărării și, mai ales, al apărării aeriene”, a declarat Meloni …
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că PSD are „două fețe” și acuză partidul că se inspiră din propunerile făcute de AUR. În disputa PSD-PNL privind blocarea adoptării bugetului pe anul 2026, partidul AUR, condus de George Simion, se poziționează de partea premierului Ilie Bolojan. PSD îl acuzase miercuri pe premierul Ilie Bolojan că blochează …
BREAKING Încă o țară a fost atacată cu drone și rachete din Iran / Incendiu la un aeroport internațional – VIDEO # HotNews.ro
Rachete și drone care zburau din direcția Iranului au căzut joi pe teritoriul aeroportului din exclava azeră Nakhchivan, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată guvernului azer. Aeroportul internațional Nakhchivan este situat la aproximativ 10 kilometri de granița cu Iranul. Ca urmare a incidentului a izbucnit un incendiu, a declarat sursa Reuters, adăugând că în …
Războiul dus de SUA și Israel împotriva Iranului a intrat joi în a șasea zi. Statele din Golf care găzduiesc baze militare și personal american, precum și Libanul, au fost rapid prinse în conflict, iar zeci de oameni din Orientul Mijlociu au fost uciși în atacuri. Agenția Reuters prezintă un bilanț al morților din război, …
Compania minieră de stat a Venezuelei a semnat luni un acord de mai multe milioane de dolari pentru a vinde până la 1.000 de kilograme de aur destinate pieței din Statele Unite, au declarat pentru Axios două surse familiarizate cu tranzacția. Axios notează că aranjamentul arată consolidarea legăturilor comerciale dintre Venezuela și Statele Unite după …
Coreea de Nord își echipează marina cu arme nucleare. Kim Jong Un a inspectat un distrugător „de ultimă generație” # HotNews.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat că Phenianul își echipează marina cu arme nucleare, în timp ce superviza testele unui distrugător prezentat ca fiind de ultimă generație, a relatat joi presa de stat, citată de AFP, transmite Agerpres. „Înarmarea marinei cu arme nucleare avansează în mod satisfăcător”, a declarat Kim Jong Un, citat de …
Carburanții s-au scumpit din nou joi dimineață, cu 9 bani pe litru, după ce, cu o zi înainte, prețurile în benzinării crescuseră cu 15 bani, potrivit aplicației Monitorul Prețurilor Carburanților, analizată de HotNews. În benzinăriile din București, cel mai ieftin sortiment de benzină costă 8,20 lei la Petrom, 8,21 lei la Lukoil și 8,28 lei …
LOTO. Tragerile LOTO de joi, 5 martie 2026. Report de peste 10 milioane de euro la Joker # HotNews.ro
Joi, 5 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 1 martie, Loteria Română a acordat peste 41.100 de câștiguri în valoare totală de peste 3,76 milioane de lei. Rezultatele la LOTO de joi, 5 martie 2026: Premiile puse …
Dacia a anunțat cum se va numi cel mai nou model al mărcii: „Inspirat din anii ’80, numele sugerează forță, precizie și impact” # HotNews.ro
Dacia a anunțat numele celui mai nou model, un crossover care ar trebui să se lanseze în acest an. Precum la Bigster și Duster, numele noului model se termină tot în -er. „Este un nume puternic, ușor recognoscibil”, spun cei de la Dacia. Ce spune Dacia despre viitorul model numit Striker „STRIKER: numele noului crossover …
Zboruri reluate în Orientul Mijlociu: Plecări din Dubai și Abu Dhabi, Qatar dă prima veste bună din ultimele zile # HotNews.ro
Acțiunile companiilor aeriene au înregistrat o revenire joi, pe fondul reluării zborurilor din Orientul Mijlociu, oferindu-le o gură de oxigen după ce atacurile SUA-Israel asupra Iranului au tăiat miliarde de dolari din valoarea lor de piață la începutul săptămânii, transmite Reuters. Reluările de zboruri vin în condițiile în care guverne din toată lumea s-au străduit …
Schema din „Dosarul Păulești”. Dezvăluiri despre meciul trucat. Cum au fost obținute câștigurile din pariuri # HotNews.ro
Procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești au descris în detaliu modul de operare din „Dosarul Păulești”, anchetă care vizează partida dintre Victoria Traian și CS Păulești, scor 4-0, disputată la 6 decembrie 2025, în Liga 3, scrie GOLAZO.ro, site-ul de sport al HotNews. Procurorii au identificat planul de trucare al meciului Potrivit anchetatorilor, …
Antecedentele penale ale unei persoane nereabilitate nu au rezonanță doar în stabilirea unei sancțiuni mai aspre, odată cu repetarea comportamentului infracțional, acestea prezentând o importanță deosebită și în adoptarea anumitor decizii de către organele judiciare, cu un impact semnificativ asupra persoanei în cauză. De multe ori, antecedentele penale constituie o circumstanță de care organele judiciare …
„Lovite direct”. Războiul din Orientul Mijlociu dezvăluie o vulnerabilitate a centrelor de date # HotNews.ro
Daunele suferite de trei centre de date ale Amazon din Orientul Mijlociu în urma atacurilor cu drone iraniene arată creșterea rapidă a centrelor de date din regiune, precum și vulnerabilitatea industriei la conflicte, relatează Associated Press. Filiala cloud a Amazon a anunţat luni seară că două dintre centrele sale de date din Emirate au fost …
Soția ayatollahului Iranului a murit la o zi după soțul ei, pe 2 martie, dar presa oficială din Teheran abia a anunțat știrea. Timp de decenii, soția fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, a trăit aproape în totalitate ferită de ochii publicului. „Chiar și moartea ei a fost anunțată cu reticență, de parcă ea …
Palantir și alte companii din tehnologie aprovizionează birourile cu tutun pentru a crește productivitatea angajaților # HotNews.ro
Companii din domeniul tehnologiei, precum Palantir și Hello Patient, aduc în automatele din birouri produse din tutun, disponibile gratuit pentru angajați. Strageria este menită să le crească productivitatea și se pare că funcționează, relatează revista Fortune. Startup-urile din domeniul tutunului Lucy Nicotine și Sesh au instalat automate cu brandul lor în biroul Palantir din Washington …
Marinarii greci fac grevă cerând ca echipajele grecești blocate în Golful Persic să fie aduse acasă. După ce SUA și Israel au atacat Iranul, Gardienii Revoluției de la Teheran au anunțat că au închis strâmtoarea Ormuz. Strâmtoarea Ormuz leagă Golful Persic de Golful Oman și de Oceanul Indian. Brațul de apă are o lățime între …
Război în Orientul Mijlociu, ziua 6: Iranul a tras iar cu rachete către Israel și Irak / Explozii în Teheran / Ultimele informații de joi # HotNews.ro
Iranul a lansat joi dimineața, în a șasea zi a războiului, un val de rachete asupra Israelului, determinând milioane de locuitori să se refugieze în adăposturi antiaeriene, la doar câteva ore după ce o încercare de oprire a atacului american au fost blocate la Washington. Astfel, Senatul SUA a votat împotriva unei moțiuni care viza …
Preşedintele Nicuşor Dan face joi o vizită oficială la Varşovia, la invitaţia preşedintelui polonez Karol Nawrocki, a anunțat Administraţia Prezidenţială. Cu prilejul vizitei, Nicușor Dan se va mai întâlni cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, precum şi cu Mareşalul Seimului Republicii Polone, Wlodzimierz Czarzasty, şi Mareşalul Senatului, Malgorzata Kidawa-Blonska. De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan va participa …
La o prelegere a unui invitat evreu au apărut studenți mascați cu keffiyeh. „Doamne, mi-am dat seama: sunt doar copii” # HotNews.ro
Tendința noastră, a tuturor, e să vorbim în zone unde ne simțim necontraziși. Urmarea: ajungem să conversăm în bulă. Jurnalistul evreu Haviv Retting Gur a fost invitat la un colegiu din Pennsylvania ca să discute despre istoria Israelului. Aproximativ 10 persoane mascate au intrat în clasă. Gur i-a lăsat să asiste la conferință, a continuat …
Războiul de acasă: de ce arată străzile din București ca după bombardament. Când spun primarii că se va rezolva # HotNews.ro
Bucureștiul are 5.340 de străzi, dintre care 880 sunt la Primăria Capitalei, iar restul la sectoare. Arterele orașului se găsesc în cea mai proastă stare de care își amintesc locuitorii, în ultimii ani. „Toată lumea dă vina pe sare, dar principala cauză e alta”, spune unul dintre cei mai respectați ingineri de lucrări civile, Adrian Burlacu, decan …
Ofertă de gaze pentru populație de la 1 aprilie: Cel mai mare furnizor din România, scumpire cu peste 15% # HotNews.ro
E.ON Energie România, cu cotă de aproape 48% din piața casnică de furnizare a gazelor, potrivit celor mai recente date disponibile, propune de la 1 aprilie un preț final, cu toate tarifele și taxele incluse, de 0,3384 lei/kWh, cu 9,16% mai mare decât plafonul din prezent, de 0,31 lei/kWh. Citește mai mult pe Profit.ro
Piesa de domino care a pus în mișcare atacul letal SUA-Israel asupra Iranului cu cinci zile înainte. Culisele conflictului din Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Importanța apelului din 23 februarie, adică momentul de pivot care a declanșat războiul cu Iranul, răspunde la întrebarea pe care legiuitorii americani, scepticii MAGA și liderii mondiali au început să o pună începând de sâmbătă: de ce acum?
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că războiul contra Iranului este un mare succes în aceste prime zile ale conflictului, relatează CNN. „Ne descurcăm foarte bine pe frontul de război, ca să mă exprim cu blândețe”, a spus Trump în timpul unui eveniment fără legătură cu acest subiect, la Casa Albă. „Aș spune – …
Echipa de fotbal Metaloglobus București a anunțat, miercuri, pe pagina oficială de Facebook, numirea tehnicianului Florin Bratu în funcția de antrenor principal, lăsată liberă după despărțirea de Mihai Teja. Bratu are ca obiectiv principal salvarea de la retrogradare a echipei aflate pe ultimul loc în clasamentul Superligii, scrie Agerpres. „Bun venit în familia Metaloglobus, Florin …
