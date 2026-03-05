CTP comentează vizita lui Nicușor Dan în Polonia: „Ce să caute neamțu-n Bulgaria?”

10:10

Senatul României a decis să utilizeze economiile obținute din restructurarea de personal pentru plata zilelor de concediu neefectuate de angajați. Decizia a provocat dezbateri aprinse în rândul senatorilor, unii susținând că suma ar trebui returnată la bugetul de stat. Senatul a economisit patru milioane de lei anul trecut prin reducerea personalului de la 796 la […]