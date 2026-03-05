Antrenorul dat afară de Gigi Becali după 7 meciuri, aproape de contractul vieții: ”Nu ne vom opune”
Fanatik, 5 martie 2026 16:20
Unul dintre antrenorii care nu a rezistat prea mult criticilor lui Gigi Becali la FCSB, ar putea prinde un contract excepțional. Despre cine este vorba și unde ar putea ajunge.
• • •
Acum 5 minute
16:40
Bombardamentele din Iran schimbă regulile războiului din Ucraina. Cum este avantajată Rusia de tensiunile din Orientul Mijlociu # Fanatik
Criza din Iran escaladează rapid, iar bombardamentele afectează lanțurile de aprovizionare militare. Ce efecte are situația asupra livrărilor de drone și resurselor către Ucraina și cum poate profita Rusia?
16:40
Golurile care l-au convins pe Mircea Lucescu să-l ia în calcul pentru Turcia – România! Atacantul a făcut spectacol cu AC Milan și Fiorentina. Video # Fanatik
Știm motivul pentru care Mircea Lucescu pregătește să selecționeze un atacant surpriză pentru meciul Turcia - România, din preliminariile CM 2026. Golurile cu Milan, Fiorentina sau Atalanta l-au convins pe „Il Luce”
Acum 30 minute
16:20
Antrenorul dat afară de Gigi Becali după 7 meciuri, aproape de contractul vieții: ”Nu ne vom opune” # Fanatik
Unul dintre antrenorii care nu a rezistat prea mult criticilor lui Gigi Becali la FCSB, ar putea prinde un contract excepțional. Despre cine este vorba și unde ar putea ajunge.
Acum o oră
16:00
Valentin Costache, gol la debutul pentru FC Noah! Atacantul, decisiv pentru noua sa echipă. Video # Fanatik
Valentin Costache a ales în această iarnă să se transfere la FC Noah și a avut parte de un debut excelent. Fotbalistul a marcat un gol extrem de important în Cupa Armeniei.
15:50
Soția lui Călin Georgescu și-a radiat PFA-ul care a luat 40.000 lei de la o firmă implicată în exportul de motorină în Transnistria. Tranzacția, investigată de ANAF # Fanatik
Cristela Georgescu a solicitat închiderea PFA-ului înregistrat într-o casă părăsită din județul Argeș. Prin intermediul acestuia, Cristela a încasat bani de la o firmă de comerț cu produse petroliere
Acum 2 ore
15:10
Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Am discutat acum câteva zile!” Când revine pe bancă. Exclusiv # Fanatik
Din cauza problemelor medicale, Dan Petrescu a luat o pauză din antrenorat și a dispărut pentru moment din spațiul public. Bogdan Mara a dezvăluit care e, în prezent, starea de sănătate a „Bursucului”
15:10
Bază sportivă cu gazon artificial pentru angajații unei companii de stat. Alte investiții: mobilă nouă și abonament la ChatGPT # Fanatik
Bază sportivă cu gazon artificial, printre investițiile unei companii strategice de stat. Câți bani ai fost alocați pentru digitalizare și alte achiziții
14:50
Cristiano Bergodi a fost suspendat pentru o lună după incidentul cu Andrei Cordea. Când expiră sancțiunea și ce se întâmplă cu tehnicianul italian la partida FCSB - U Cluj.
Acum 4 ore
14:40
Transferurile de Champions League pregătite de Dinamo pentru sezonul viitor! Patru plecări importante de la echipă. Exclusiv # Fanatik
Dinamo nu are cel mai bun sezon, dar conducerea clubului anunţă că echipa de handbal va rămâne la cel mai înalt nivel. Ce transferuri pregătesc "dulăii" şi care sunt plecările importante de la echipă.
14:30
Raphinha a marcat o reușită uriașă cu o companie cu sediul în Statele Unite ale Americii. Starul celor de la Barcelona se alătură unor vedete de renume.
14:20
Alisha Lehmann se află în centrul atenției cu un videoclip captivant alături de o colegă. Internauții au reacționat în număr foarte mare când le-au văzut.
14:10
Se demolează blocul care a explodat în Rahova acum 4 luni? Primăria Capitalei, dezvăluiri în exclusivitate pentru FANATIK # Fanatik
Situație critică la 4 luni de la explozia blocului din Rahova. Primăria Capitalei, condusă de Ciprian Ciucu, oferă detalii de ultimă oră, pentru FANATIK, cu privire la demolarea imobilului
14:00
CFR Cluj, reacţie după scandalul penalty-urilor neacordate în meciul cu Farul: „Am sunat şi noi experţi! Nu se pune problema!”. Ce obiectiv şi-au impus ardelenii. Exclusiv # Fanatik
CFR Cluj a reacționat după acuzele Farului în urma ultimul meci direct din campionat. Ce a spus conducerea ardelenilor despre meciul de la Ovidiu, dar și despre ce urmează în play-off.
13:40
Cine transmite la TV Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. Programul complet al celor trei zile de pe circuitul Albert Park # Fanatik
Marele Circ al Formulei 1 se pregătește de startul în noul sezon. Primul Mare Premiu din 2026 va avea loc în Australia, în weekend-ul 6-8 martie, și va fi transmis la TV.
13:20
De ce l-a refuzat compania Anthropic pe Donald Trump cu privire la folosirea AI în războiul din Iran. Surpriza pe care ar pregăti-o regimul ayatollahilor # Fanatik
De ce l-a refuzat compania Anthropic pe Donald Trump cu privire la utilizarea inteligenței artificiale în războiul din Iran? Sfârșitul conflictului, greu de prezis
13:20
Marius Șumudică, sărbătorit ca un șeic în Arabia Saudită! Imagini fabuloase cu antrenorul lui Al-Okhdood # Fanatik
Marius Șumudică a împlinit 55 de ani și a fost sărbătorit cu mult fast în Arabia Saudită. Ce surpriză i-au pregătit oficialii și jucătorii lui Al-Okhdood.
13:10
CFR Cluj și-a întrerupt seria de victorii! Reacția conducerii după eșecul cu Universitatea Craiova: “Nu e uşor să fim mereu pe drumuri” # Fanatik
CFR Cluj și-a întrerupt seria de meciuri fără înfrângere. Cum a reacționat conducerea după 1-3 cu Universitatea Craiova în sferturile Cupei României.
12:50
Fostul căpitan al Universității Craiova a negociat cu Dinamo: “Am avut discuţii cu ei!”. De ce a căzut transferul. Exclusiv # Fanatik
Fostul căpitan al Universității Craiova a fost la un pas de a semna cu Dinamo. Vezi pe Fanatik.ro cine este jucătorul care se putea lupta la titlu contra fostei sale echipe.
Acum 6 ore
12:30
Ştefan Baiaram, decizie şoc! A rupt contractul cu impresarul: „Nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în mai multe părţi”. Ce oferte a avut Universitatea Craiova pe atacant. Exclusiv # Fanatik
Mihăiță Pleșan (43 de ani) este fostul impresar al lui Ștefan Baiaram (23 de ani). Agentul FIFA a dezvăluit de ce nu mai lucrează cu superstarul oltenilor și ce oferte pentru el a refuzat clubul
12:10
A crescut numărul de adăposturi antiatomice din România! Datele actualizate în contextul războiului din Orient: „Nu erau înregistrate anterior” # Fanatik
Autoritățile române au descoperit adăposturi de protecție civilă neînregistrate anterior, în contextul creșterii tensiunilor internaționale. Peste 1.600 de spații din București și Ilfov sunt în curs de inventariere.
12:10
Sorin Cârţu l-a făcut praf pe Marian Barbu după eliminarea lui Coelho: “V-am zis că nu ne simpatizează! Înţelege şi tu starea de spirit!”. Ce meci ratează antrenorul Craiovei. Exclusiv # Fanatik
Sorin Cârțu l-a făcut praf pe Marian Barbu după eliminarea lui Filipe Coelho din Universitatea Craiova - CFR Cluj 3-1. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
12:00
Cum se simte Mihai Rotaru după accidentul grav la schi: “Are 8-10 şuruburi în el!”. Exclusiv # Fanatik
Sorin Cârțu a dezvăluit cum se simte Mihai Rotaru după accidentul la schi. Cei doi s-au văzut pentru prima oară în 2026 la meciul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.
11:40
Detalii de ultimă oră despre plecarea lui Ştefan Baiaram de la Universitatea Craiova: „E clară! I s-a schimbat şi contractul” # Fanatik
Ștefan Baiaram (23 de ani) a făcut o declarație-șoc după ce Universitatea Craiova s-a calificat în semifinalele Cupei României. Starul oltenilor a anunțat că va pleca din Bănie. Ce știe conducerea
11:20
Gică Hagi și Ilie Dumitrescu au făcut planul pentru echipa națională. Ce contract va semna „Regele” pentru a-i lua locul lui Mircea Lucescu # Fanatik
Gică Hagi ar putea deveni noul selecționer al României după Mircea Lucescu. Întâlnire discretă la București. Planul „regelui” pentru viitorul fotbalului din țara noastră.
11:10
Ajunge România la o criză a profesorilor din cauza „Legii Bolojan”? Cum văd experții viitorul educației. „O spun cu tristețe” # Fanatik
Sunt din ce în ce mai puțini profesori în învățământ, iar Ministerul Educației a transmis ultimele date cu privire la demisiile din sistem. Ce spun experții în educație despre situația actuală
11:10
Zeljko Kopic și-a băgat jucătorii în ședință înainte de Dinamo – Metalul Buzău: ”Ne-a explicat ce am făcut greșit” # Fanatik
Dinamo a pierdut ultimele două partide, iar Zeljko Kopic a simțit nevoia de a-i aduna într-o ședință pe jucători. Ce le-a transmis înaintea duelului cu Metalul Buzău.
10:50
Mircea Lucescu a încasat o lovitură puternică înaintea meciului Turcia - România, barajul de calificare la CM 2026. Alexandru Chipciu nu va juca la Istanbul din cauza accidentării pe care a suferit-o cu Hermannstadt
Acum 8 ore
10:40
Sorin Cârțu și-a pus mâinile în cap după golul lui Cordea în Universitatea Craiova – CFR Cluj 3-1: “A fost o nedreptate!” Remarcaţii preşedintelui oltenilor # Fanatik
Sorin Cârțu a oferit primele reacții după Universitatea Craiova - CFR Cluj 3-1. Cum a gestionat președintele oltenilor momentul în care Andrei Cordea a egalat în minutul 90.
10:20
Mitică Dragomir a explodat în direct când a auzit decizia lui Gigi Becali: „Condamnare la moarte”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali anunță că nu va mai intra în direct după ce FCSB a ratat play-off-ul SuperLigii. Mitică Dragomir nu îl crede pe omul de afaceri. „Cum să nu vorbească”.
10:10
Bani publici sau bani privați în fotbal? Fostul Ministru de Externe spune că e nevoie de reguli clare! Exclusiv # Fanatik
Fostul Ministru de Externe al României a intervenit în discuția foarte aprinsă despre investițiile publice din fotbal: „Dacă ar fi după mine, aș face asta”
09:50
Câți bani alocă Bucureștiul, orașul cu șapte primării, pentru reparația străzilor. Sectorul cu cele mai mici investiții și cele mai mari cheltuieli salariale # Fanatik
Sumele alocate la nivelul Capitalei pentru reparația și construcția de străzi noi. Câți bani merg pe salarii și cheltuieli de funcționare și câți pentru investiții. Primăria de sector cu cele mai mici investiții
09:20
Topul salariilor din Formula 1 2026. Cât câștigă Verstappen, Hamilton și Norris. Pilotul care ia 70 de milioane de dolari pe sezon # Fanatik
Salariile piloților din Formula 1 au ajuns la niveluri amețitoare în 2026. Diferențele de pe grila de start sunt uriașe, de la zeci de milioane de dolari pe sezon până la contracte mult mai mici pentru debutanți.
09:10
Marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! A găsit super atacant în Italia pe care să-l debuteze la echipa națională. Un nume greu iese din schemă. Exclusiv # Fanatik
Selecționerul Mircea Lucescu pregătește o convocare surpriză pentru meciul de baraj cu Turcia, de la finalul lunii martie, ce ar putea să ne ducă la Cupa Mondială.
08:50
Starul din Serie A vrea să joace sub comanda lui Cristi Chivu. Inter pregătește supertransferul verii # Fanatik
Cristi Chivu ar putea să primească întăriri importante în vară, asta după ce unul dintre cei mai buni jucători din Serie A s-a decis și a spus că vrea la Inter.
Acum 12 ore
08:40
Cristi Balaj, declarație surpriză despre CCA: „E cel mai nimerit ca președinte”. Ce crede despre Porumboiu în locul lui Vassaras. Exclusiv # Fanatik
Într-o perioadă cu greșeli numeroase ale arbitrilor, Cristi Balaj face o declarație surpriză și spune că grecul Kyros Vassaras este cel mai potrivit să conducă CCA. Ce părere are despre Porumboiu șef al arbitrajului.
08:20
Țeapa uriașă pe care și-a luat-o legenda lui Dinamo. N-a stat pe gânduri, decizia a fost totală # Fanatik
Ce a pățit legenda lui Dinamo. Țeapa uriașă pe care și-a luat-o
08:00
George Pușcaș, detalii de ultimă oră după primele zile la Dinamo. „Suntem surprinși! Ne-a zis că nu vrea să vorbească”. Exclusiv # Fanatik
Transferul vedetă al celor de la Dinamo, George Pușcaș, a reușit să-i surprindă pe "câini", spune președintele echipei, Andrei Nicolescu, care dezvăluie decizia luată de atacant.
07:40
Adrian Ilie și Gigi Becali au făcut planul prin care o salvează pe FCSB! Ce salariu ar avea „Cobra” și care e motivul pentru care ezită să semneze. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali se ține de promisiune și e gata să facă schimbările dorite la FCSB, iar Adrian Ilie are oferta pe masă din partea campioanei României.
07:10
Situație neverosimilă în Premier League! Fotbalistului i s-a interzis să mai ridice greutăți în sala de forță # Fanatik
Un fotbalist din Premier League se confruntă cu o situație cel puțin ciudată! Clubul i-a dat interdicție la ridicat greutăți în sala de forță după ce masa sa musculară s-a dezvoltat excesiv
06:50
Ce lovitură pentru titularul naționalei! E la un pas de transferul carierei chiar înainte de barajul Turcia – România. Exclusiv # Fanatik
Un internațional român este gata să se transfere pe bani mulți! Cumpărătorii vin să-l vadă la următorul meci și sunt gata să plătească nu mai puțin de 3 milioane de euro
06:40
Vești bune despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu! Surpriza pe care i-a pregătit-o Ionuț Lupescu # Fanatik
Vești bune despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu. Ionuț Lupescu îi pregătește o surpriză specială fostului său antrenor. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
06:20
Dezvăluiri incredibile! Starul lui Real Madrid a jucat din 2023 cu o ruptură parțială de ligament # Fanatik
Un jucător important de la Real Madrid, indisponibil în acest moment din cauza unei accidentări, a suferit o ruptură parțială de ligament în 2023, însă a continuat să joace.
06:10
Mihai Popa vede partea plină a paharului după eliminarea lui CFR Cluj din Cupa României Betano: „Seria de invincibilitate continuă!” # Fanatik
Universitatea Craiova a eliminat-o pe CFR Cluj din Cupa României Betano și s-a calificat în semifinalele competiției. Ce a spus Mihai Popa la finalul celor 120 de minute
05:50
Subvenții de 1,3 milioane de euro pentru ferma din Cluj unde au murit peste 200 de animale. Care a fost traseul banilor europeni # Fanatik
Ferma din Cluj unde au murit peste 200 de animale a primit 1,3 milioane de euro subvenții. Cum au ajuns banii europeni la ”afacerea” cu bizoni, bivoli, căprioare și cerbi
Acum 24 ore
01:00
Andrei Vochin, despre cheia unui sezon de vis pentru olteni: „Transferurile care au schimbat destinul Craiovei” # Fanatik
Andrei Vochin știe cum s-a transformat Universitatea Craiova din echipa care dezamăgea aproape sezon de sezon în formația care domină fotbalul românesc. Inspirația din campania de transferuri, cheia succesului.
00:30
Filipe Coelho, atac fără menajamente după ce a primit cartonaș roșu în U Craiova – CFR Cluj din sferturile Cupei României Betano: „Nu mi se pare corect! Pentru unii antrenori nu s-a dat” # Fanatik
Filipe Coelho a primit două cartonașe galbene în meciul Universitatea Craiova - CFR Cluj din Cupa României Betano. Ce a declarat antrenorul portughez după ce a fost eliminat în prelungiri
00:00
Ștefan Baiaram, anunț șoc în direct, imediat după U Craiova – CFR Cluj 3-1, în Cupa României Betano: „Și eu și conducerea știm deja că eu o să plec” # Fanatik
Ștefan Baraiam a dezvăluit că o va părăsi pe Universitatea Craiova la finalul acestui sezon. „Decarul” a confirmat că și cei din conducerea clubului sunt conștienți de acest lucru.
4 martie 2026
23:50
Schimb de replici între Daniel Pancu și Filipe Coelho! Antrenorul CFR-ului a povestit tot după 1-2 cu U Craiova în Cupa României Betano: „Vorbea foarte mult” # Fanatik
Daniel Pancu a analizat eliminarea CFR Cluj din Cupa României Betano după înfrângerea cu Universitatea Craiova și a vorbit deschis despre schimbul de replici pe care l-a avut cu Coelho pe marginea terenului.
23:40
După ce a divorțat de fotbalistul italian, Viktoria Varga a uimit cu o apariție inedită. Fosta soție a lui Graziano Pelle arată superb la 33 de ani # Fanatik
La 2 ani de la separarea de sportivul de origine italiană, Viktoria Varga a făcut furori cu ultima postare. Cum arată, de fapt, fosta parteneră a lui Graziano Pelle.
23:40
Învins de Craiova, Cordea îi ‘amenință’ pe olteni: „O să jucăm și la noi acasă”. Ce spune de meciul cu Dinamo # Fanatik
Universitatea Craiova a câștigat duelul cu CFR Cluj, 3-1, din sferturile de finală din Cupa României, iar Andrei Cordea a avut o declarație războinică.
