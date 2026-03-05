Alejandro, iubitul lui Emil Rengle, îndrăgostit de România! „Îmi plac papanașii”
Click.ro, 5 martie 2026 18:00
Alejandro și Emil Rengle s-au numărat, miercuri seară, printre cei 12 finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2026.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 15 minute
18:00
Alexandra Căpitănescu a câștigat la 22 de ani Selecția Națională Eurovision!
18:00
Costi Ioniță și cu noua lui „muză”, LovBbe, ultimii clasați la Selecția Națională Eurovision! # Click.ro
Costi Ioniță, LavBbe și Edward Maya s-au clasat pe ultimul loc la Selecția Națională pentru Eurovision.
18:00
Alejandro și Emil Rengle s-au numărat, miercuri seară, printre cei 12 finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2026.
18:00
Soprana Iana Novac are un soț generos: „Mie surprizele nu-mi plac, iar el a învățat lucrul ăsta” # Click.ro
Renumita soprană Iana Novac (41 de ani) este foarte determinată să muncească cât mai mult.
Acum o oră
17:40
Barbie sărbătorește Ziua Internațională a Femeii (8 martie) cu prima „Echipă de Vis Barbie” („Barbie Dream Team”) formată din personalități feminine importante la nivel global. Compania Mattel onorează femeile care au deschis calea în industriile lor, cu păpuși unice create după chipul acestora.
17:40
Breaking: Celebra cântăreață Britney Spears, arestată de poliția din California. Ce infracțiune a comis # Click.ro
Britney Spears, faimoasa cântăreață americană, cunoscută pentru hituri precum „Baby One More Time” și „Toxic”, a fost arestată în miercuri dimineața în California. Aceasta a fost oprită de poliție și acuzată de conducere sub influența alcoolului (DUI), potrivit Daily Mail.
17:40
Război pe burgeri! Șeful McDonald’s, ironizat pe internet după un clip viral. Burger King a intrat imediat în joc # Click.ro
Un clip postat pe rețelele sociale de CEO-ul McDonald’s a stârnit un val de ironii pe internet și a aprins rivalitatea dintre giganții fast-food.
17:30
Celule de bebeluși, caviar și albine! Iată secretele bizare de frumusețe ale divelor de la Hollywood # Click.ro
„Baba suferă la frumusețe” – spune o vorbă românească, iar această zicală se aplică foarte bine divelor de la Hollywood. A fi la curent cu cele mai noi tendințe în frumusețe este un job cu normă întreagă, mai ales când celebritățile experimentează mereu cu rutinele lor neobișnuite și surprinzătoare.
17:30
Ministrul Energiei: „Facturile la gaze, începând cu 1 aprilie, vor veni la un preț care nu va depăşi 0,31 lei/kw” # Click.ro
Guvernul a stabilit un mecanism prin care, de la nivel de producător, avem un preţ de plecare maximal de 110 lei per MW, mai puţin decât până în preţul plafonal, care era 120 lei, avem un preţ reglementat la transportator, 15 lei, un preţ reglementat la distribuţie, maxim 69 lei
Acum 2 ore
17:10
Unde poți să bei, în România, cea mai bună pălincă. Turiștii străini iau mereu cu asalt acest loc # Click.ro
Este una dintre cele mai îndrăgite și populare băuturi tradiționale din țara noastră, iar cel mai probabil majoritatea românilor au gustat-o măcar o dată. Însă mulți se întreabă unde, în România, poate fi găsită cea mai bună pălincă.
17:00
Jurnalista Alexandra Tănăsescu, amenințată de o avocată a Ministerului Culturii: „Sunteți terorist? Ziarist?”. Audio # Click.ro
Jurnalista Alexandra Tănăsescu, de la publicația „Cultura la dubă”, susține că a fost amenințată și intimidată după publicarea unei investigații despre modul în care sunt depozitate manuscrisele lui George Enescu.
17:00
Guvernul a actualizat lista medicamentelor gratuite și compensate. A fost introdus primul medicament pentru cancer # Click.ro
Lista medicamentelor gratuite și compensate a fost actualizată după ce Guvernul a aprobat propunerea Ministerului Sănătății. Modificarea aduce 33 de medicamente noi pe listă și extinde indicațiile terapeutice pentru alte 19, fiind una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani.
17:00
Wizz Air, anunț de ultimă oră! Care este situația zborurilor către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman # Click.ro
Wizz Air anunță prelungirea suspendării tuturor zborurilor către și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu. Reprezentanții companiei aeriene au confirmat că zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman rămân suspendate până duminică, 15 martie, inclusiv.
Acum 4 ore
16:00
Noul sezon al serialului Tătuțu’ începe în această seară, de la ora 21:30, la PRO TV.
15:50
Primele fotografii de la priveghiul lui Jolt Kerestely. Fuego, în lacrimi: „I-am fost ca un fiu!” Ce scrie pe coroanele trimise de Eva Kiss și de Mirabela Dauer # Click.ro
Fuego, în lacrimi la priveghiul lui Jolt Kerestely: „I-am fost ca un fiu!” Ce scrie pe coroanele trimise de Eva Kiss și de Mirabela Dauer
15:40
Incident șocant în București: o femeie ar fi lovit un polițist cu mașina după un conflict. Ce s-a întâmplat mai apoi # Click.ro
În cursul zilei de miercuri, o femeie în vârstă de 58 de ani, din București, a fost pusă sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile pentru că ar fi călcat cu mașina un polițist local. Acest incident ar fi avut loc în urma unui conflict la sediul Evidenţei Populaţiei - Sector 5, din Capitală.
15:30
Cosmin Seleși, momente grele! Prezentatorul emisiunii „Batem palma” a ajuns de urgență la spital: „Medicii sunt încă rezervați” # Click.ro
Cosmin Seleși, prezentatorul emisiunii „Batem palma” de la Pro TV, a ajuns de urgență la spital după ce a resimțit dureri neașteptate. Deși se află în afara oricărui pericol, medicii rămân rezervați și continuă să îi urmărească atent evoluția.
15:30
De ce este nemulțumit Jorge în ultima vreme. Ce îl neliniștește pe artist: „E ceva în atmosferă” # Click.ro
La 43 de ani, Jorge este un bărbat împlinit. Are fler și succes în afaceri și i-au ieșit businessurile în imobiliare căci a investit cu cap.
15:20
Vehicule blindate în coloane pe drumurile din România în următoarele zile. Mesajul MApN pentru populație # Click.ro
Ministerul Apărării Naționale anunță că în perioada următoare vor putea fi observate coloane de vehicule blindate pe drumurile publice din România, fără ca situația să indice un motiv de îngrijorare.
15:10
Al doilea avion cu români blocați în Dubai a aterizat la București: „A trebuit să mă descurc pe cont propriu” Cât a costat biletul? # Click.ro
Al doilea avion cu români blocați în Dubai a aterizat joi pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, aducând acasă 147 de persoane după zile de incertitudine și tensiune. Mulți dintre călători au fost nevoiți să se descurce singuri, întrucât notificările oficiale au fost limitate sau absente.
15:00
Anca Serea, mamă a șase copii, răsfățată de 8 Martie: „Mă mai surprinde din când în când”, unde pleacă în vacanță alături de soțul său # Click.ro
Anca Serea (45 de ani) este extrem de frumoasă și de prezentabilă și se menține în formă cum nu se poate mai bine deși este mamă de 6 copii.
15:00
Doi bărbați din Reghin au reușit să pună pe picioare o afacere de succes: „Am avut noroc cu prietenul meu”. Cu ce au dat lovitura? # Click.ro
Doi prieteni din Reghin au reușit să pună pe picioare o afacere de succes, care le aduce acum profituri impresionante. Cei doi cresc peste 700 de soiuri de ardei iuți și deja și-au extins activitatea și în domeniul gastronomic, începând să producă dulcețuri și sosuri.
14:50
Răspunsul prudent al lui Nicușor Dan la invitația Franței de a intra și România sub umbrela sa nucleară # Click.ro
România beneficiază în prezent de protecția nucleară asigurată de NATO prin Statele Unite, a declarat președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută în Polonia. Șeful statului a fost întrebat despre inițiativa Franței
14:40
Cum au ratat la mustață Emil Rengle și iubitul, Alejandro, plecarea la Viena, la Eurovision?! S-au clasat pe poziția a treia! „De când m-am mutat în România…” # Click.ro
Emil Rengle și Alejandro s-au clasat pe poziția a treia în clasamentul final al Selecției Naționale pentru Eurovision, cu 66 de puncte.
14:20
300 de săli de jocuri de noroc într-un oraș din România. Primăria le-a pus gând rău și vrea să le interzică # Click.ro
În municipiul Buzău există peste 300 de săli de jocuri de noroc iar, în total, se estimează că ar fi vorba despre aproximativ 742 de aparate tip slot machine. Anual, aceste aparate ar genera venituri de circa 72 de milioane de euro, iar suma depășește bugetul local consolidat al orașului.
Acum 6 ore
14:10
În primăvara lui 1942, pe câmpurile de instrucție de la Fort Meade, un ofițer scund, cu aer de profesor universitar, le demonstra rangerilor americani cum se rupe un deget sau cum se strivește traheea. Se numea Francois d’Eliscu, fiul unei românce emigrante.
14:00
Lista semnalelor de alarmă care îți indică faptul că mâncarea dintr-un restaurant nu va fi bună, făcută de clienți: „Când simt imediat mirosul de la...” # Click.ro
Alegerea unui restaurant poate fi uneori o loterie. Deși unele localuri arată bine la prima vedere, există detalii mici care pot trăda rapid faptul că mâncarea nu va fi tocmai pe măsura așteptărilor. Mai mulți internauți au povestit care sunt semnele care îi fac să fie precauți atunci când intră înt
13:50
Zodia care va avea noroc triplu la bani, carieră și în iubire, din aprilie. Ce nativ va avea parte de tot ce a visat vreodată # Click.ro
Primăvara aduce vești bune pentru astre: din aprilie, un semn zodiacal va experimenta o perioadă excepțională, cu noroc triplu în finanțe, carieră și viața sentimentală.
13:50
Costi Ioniță, urmărit de ghinion la Eurovision și cu noua lui „muză”, LovBbe ! Ce a putut să se întâmple când a concurat cu Mandinga? „Știți câți bani am făcut eu?!” # Click.ro
Costi Ioniță, LavBbe și Edward Maya s-au clasat pe ultimul loc la Selecția Națională pentru Eurovision.
13:30
Un cuplu din Marea Britanie și-a vândut casa și trăiește acum pe mare. De ce au luat decizia de a începe o nouă viață # Click.ro
Un cuplu britanic a decis să facă o schimbare radicală și să își împlinească un vechi vis. Cei doi britanici și-au vândut casa și au început să călătorească de-a lungul întregii lumi pe vase de croazieră.
13:10
Alexandra Căpitănescu, în lacrimi de fericire după ce a câștigat Selecția Națională pentru Eurovision: „Am visat momentul acesta!” # Click.ro
Alexandra Căpitănescu (22 de ani) a câştigat, miercuri seară, Selecţia Naţională și va reprezenta România la concursul internațional de muzică Eurovision, de la Viena, pe 14 mai, cu piesa „Choke Me”.
13:10
Misiune critică în Mediterana. Cea mai modernă navă din Marina Spaniei, trimisă pentru protecție și evacuări în Cipru # Click.ro
Războiul se apropie de granițele Mediteranei, iar Cipru devine un punct strategic al confruntărilor din Orientul Mijlociu. Atacurile cu drone iraniene asupra bazei britanice din Akrotiri au declanșat o mobilizare rapidă
13:10
Cum poți deveni mecanic de locomotivă în România și câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru această specializare. Cursuri noi anunțate de CENAFER # Click.ro
Persoanele care își doresc o carieră în domeniul feroviar au, în perioada următoare, o nouă oportunitate de calificare. Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară urmează să organizeze cursuri pentru mai multe profesii din sectorul transportului pe calea ferată
13:00
O nouă escrocherie poate lăsa oamenii fără bani în conturi. Un site fals Google este folosit pentru a fura date personale # Click.ro
Nimeni nu poate nega faptul că tehnologia modernă ne face viața mult mai ușoară, însă acest confort vine la pachet și cu unele riscuri.
13:00
NOSTALGIA revine la București cu ediția „Flori, fete sau băieți”, pe 6 și 7 martie, la Romexpo # Click.ro
BUCUREȘTI, 5 martie, 2026 - NOSTALGIA, conceptul Retro-Disco-Future care a redefinit experiența de party și festival în România, revine la București pe 6 și 7 martie, la Romexpo, cu o ediție specială inspirată de începutul primăverii: „Flori, fete sau băieți”.
12:50
Dan Negru, reacție tăioasă după ce a aflat cine merge la Eurovision 2026: „Un circ ieftin” Ce spune despre Alexandra Căpitănescu # Click.ro
Dan Negru a comentat public alegerea artistei care va reprezenta România la „Eurovision” 2026. Prezentatorul TV a postat pe rețelele de socializare un mesaj amplu, în care a vorbit despre Alexandra Căpitănescu, dar și despre culisele unor rivalități din televiziunea românească.
12:40
De ce cresc prețurile la benzină în România. Factorii reali care influențează scumpirea carburanților, pe lângă conflictul din Orientul Mijlociu # Click.ro
Prețurile la carburanți au început să crească din nou în România, iar șoferii resimt deja diferențele la pompă. Deși multe persoane pun majorările pe seama conflictelor din Orientul Mijlociu, specialiștii din domeniul energiei spun că, în prezent, există și alți factori
12:40
Ce pensie are Eugen Cristea și ce avere a strâns: „Nu mi-a dat nimeni mocă”. Atac la guvernanți: „Rușine! Pensionarii cumpără 3 felii de parizer” # Click.ro
Ce pensie are Eugen Cristea și ce avere a strâns: „Nu mi-a dat nimeni mocă”. Atac la guvernanți: „Rușine! Pensionarii cumpără câte 3 felii de parizer”
12:30
Alina Pușcaș îi dă replica Andreei Bălan, după ce artista a acuzat-o că a bârfit-o: „Nu există pentru mine” # Click.ro
Alina Pușcaș (40 de ani) a ieșit la atac după ce Andreea Bălan (41 de ani) a sugerat că prezentatoarea ar fi vorbit urât despre ea. Vedeta a clarificat imediat situația și a explicat cum vede ea „familia” în televiziune, arătând că rămâne fermă și neclintită în fața acuzațiilor.
12:30
Cine plătește repatrierea turiștilor blocați în zone de conflict? Dezbaterea care împarte în două opinia publică din România # Click.ro
Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu a provocat haos în transportul aerian și a lăsat mii de turiști blocați în aeroporturi sau în hoteluri, fără posibilitatea de a reveni rapid acasă.
Acum 8 ore
12:10
Piața imobiliară din România continuă să înregistreze creșteri semnificative de preț, însă există încă orașe în care apartamentele cu două camere pot fi achiziționate la sume accesibile.
12:10
Cum pot fi reduse cheltuielile cu alimentele: „Este un sfat simplu care chiar funcționează” # Click.ro
Economisirea la cumpărăturile de alimente poate părea complicată, mai ales când tendința e să cumperi impulsiv sau să mănânci des în oraș. Pe Reddit, un utilizator a împărtășit o metodă foarte simplă, dar eficientă, prin care și-a redus semnificativ cheltuielile și a început să folosească mai bine a
11:50
Radarele Anton și Dana, spaima tuturor șoferilor care trec prin Germania. Amenda plătită de doi români # Click.ro
Două remorci radar, cunoscute sub numele de „Anton” și „Dana”, au devenit în 2025 coșmarul șoferilor din districtul Soest, Germania. Potrivit datelor oficiale, cele două dispozitive au înregistrat aproximativ 22.400 de depășiri
11:50
Categoria de elevi care ar putea să intre la liceu fără să mai susțină Evaluarea Națională în 2026 # Click.ro
Potrivit proiectului de ordin lansat joi în consultare publică, absolvenții de clasa a VIII-a care au obținut premii la olimpiadele naționale sau internaționale recunoscute de minister ar putea să se înscrie la liceu fără a mai susține Evaluarea Națională.
11:50
Una dintre cele mai apreciate competiții din lume e gata de start.
11:40
Ela Crăciun sărbătorește luna aceasta 19 ani de televiziune: 12 ani de „Numai de bine” și 2 ani de podcast.
11:40
Creștere a prețurilor la carburanți în România. Benzina și motorina ating noi valori în martie 2026 # Click.ro
Pe 5 martie 2026, românii au resimțit o nouă majorare a prețurilor la carburanți în principalele orașe ale țării.
11:40
Două dintre cele trei jucătoare românce au trecut de primul tur.
11:30
O singură echipă rămâne de aflat din semifinale.
11:30
Este un film care s-a lansat cu mai bine de 15 ani în urmă, dar care a reușit să revină în atenția publicului din România în această săptămână. Această comedie romantică a ajuns în topul preferințelor de pe Netflix în România, dar și în alte 14 țări.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.