Primul centru de îngrijiri paliative pediatrice din țară, construit de Biserică, și-a deschis porțile pentru pacienți

Interviu: Două preotese relatează episoade din viața în diaspora într-o carte despre taina slujirii discrete # Basilica.ro
La Editura Libris a apărut recent volumul Povestirile unei preotese din diasporă, semnat de Cristina Pop, soția părintelui Gabriel Pop, parohul din Zeebrugge, Belgia, și de Ioana Nan-Vasilescu, soția părintelui Cristian Vasilescu de la Parohia Torino I, Italia. Cele două autoare relatează cu tandrețe și căldură detalii din viața familiei și a comunității românești pe…
Între munca pe șantier și slujirea în biserică: Misiunea unui preot român în Marea Britanie # Basilica.ro
Părintele Nicolae Bulat, slujitor al comunității românești din Corby, Marea Britanie, îmbină slujirea pastorală din weekend cu munca pe șantier în timpul săptămânii. Preotul a mărturisit pentru Basilica.ro că această experiență îl ajută să înțeleagă mai bine viața și provocările românilor din diaspora. Părintele Nicolae Bulat este originar din Republica Moldova, din satul Cojușna, raionul…
93% dintre elevii cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani utilizează internetul zilnic, a relevat un studiu al Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române, citat de Radio România. Cercetarea, realizată în 2025, arată că pe măsură ce vârsta crește, sporește și frecvența accesului pe internet: 86% dintre copiii de…
Profesori, consilieri școlari și jurnaliști, vor discuta la Schitul Găbud despre siguranța emoțională în educație # Basilica.ro
Profesori, consilieri școlari și jurnaliști sunt invitați la Schitul Găbud din județul Alba pentru a discuta despre siguranța emoțională în educație. Evenimentul intitulat „Curajul de a fi vulnerabil: despre siguranța emoțională” este organizat de comunitățile Sinaxa Educațională și Impact, în perioada 20-22 martie 2026. Manifestarea propune o serie de sesiuni practice și dialoguri tematice susținute…
Cărțile României și călătoriile lor: Cum a ajuns literatura română în lume, într-o expoziție la Institutul Cultural Român # Basilica.ro
La Institutul Cultural Român a fost deschisă joi expoziția „După 20 de ani. Cărțile României și călătoriile lor”. Manifestarea culturală, organizată de Emil Ivănescu și Simina Filat, va putea fi vizitată timp de o lună. Proiectul marchează două decenii de activitate ale programului de finanțare „Translation and Publication Support” (TPS), prin care Institutul Cultural Român…
Clericii Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului au abordat tema duhovnicului în societate la un colocviu pastoral # Basilica.ro
Clericii Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, au participat în perioada 2-5 martie la un colocviu dedicat formării pastorale. În cadrul întâlnirii a fost abordată tema duhovnicului în viața Bisericii și în societatea contemporană. Prima sesiune din acest an s-a desfășurat la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Rebra-Parva, județul Bistrița-Năsăud. La cursuri au participat…
Românce în istorie: Hortensia Papadat-Bengescu, pioniera romanului psihologic românesc # Basilica.ro
Joi se împlinesc 71 de ani de la mutarea la cele veșnice a Hortensiei Papadat-Bengescu, pioniera romanului psihologic românesc. Născută în 8 decembrie 1876 la Ivești, județul Galați, într-o familie care dăduse doi generali, a fost o adolescentă visătoare, pasionată de scris, pian și pictură. Și-ar fi dorit să studieze la Paris, dar familia nu…
Masteranzii Facultății de Teologie din București au adus daruri și mărțișoare vârstnicilor de la Centrul Luxab # Basilica.ro
Studenții programului de master „Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București au desfășurat joi o activitate filantropică la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Luxab din Capitală. Beneficiarii, precum și doamnele angajate în cadrul centrului, au primit din partea studenților mărțișoare, flori, fructe, cărți de rugăciune și iconițe cu…
Incendiu la o biserică din Teleorman: Parohia face apel la ajutor pentru reconstruirea lăcașului de cult # Basilica.ro
Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Ioan Botezătorul” din comuna Viișoara, județul Teleorman, a fost afectată de un incendiu la finalul săptămânii trecute. Sub acțiunea flăcărilor, acoperișul bisericii s-a prăbușit, iar bunurile aflate în interior nu au mai putut fi recuperate. Potrivit cercetărilor efectuate de autorități, un scurtcircuit electric ar fi fost cauza probabilă a…
Peste 160 de tineri și copii au fost prezenți la o întâlnire catehetică organizată în Episcopia Sălajului # Basilica.ro
Peste 160 de copii și tineri au participat, sâmbătă, la întâlnirea catehetică „Ortodoxia prin ochii tinerilor”, organizată în Parohia Crasna din Episcopia Sălajului. Evenimentul a început cu o rugăciune și un cuvânt de bun venit, adresat de părintele Sorin Șandor. Cateheza a fost susținută de părintele Petru Ardelean, inspector eparhial. Preotul le-a vorbit tinerilor despre…
Consulatul României la Londra, sprijinit în desfășurarea activității de Parohia din Kent # Basilica.ro
Parohia românească din Kent a sprijinit la finalul săptămânii trecute activitatea Consulatul General la Românei la Londra. Instituția a desfășurat primul consulat Itinerant din acest an care a vizat orașele Maidstone și Canterbury, comitatul Kent. Cu această ocazie reprezentanții oficiului consular au participat la slujba de duminică, la Biserica Ortodoxă Română din Canterbury (St Peter’s…
Episcopia Maramureșului și Sătmarului: A început construirea Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Pantelimon” # Basilica.ro
Asociația „Filantropia Maramureșeană” a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a anunțat luni începerea lucrărilor de construire a Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Pantelimon” din localitatea Satu Nou de Jos, județul Maramureș. Momentul a fost marcat prin predarea amplasamentului către constructor, lucrările având un termen de execuție de 36 de luni. Noua unitate are ca obiectiv oferirea…
Mănăstirea Antim invită bucureștenii la sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, prăznuiți în data de 9 martie. Programul hramului va debuta duminică seară, la ora 17:00, cu o procesiune cu moaștele Sfinților 40 de Mucenici în jurul bisericii mănăstirii. În continuare, va fi oficiată slujba Privegherii (Vecernia cu litie și Utrenia). Luni dimineață, de…
Via Transilvanica și gastronomia românească, promovate la Bursa Internațională de Turism de la Berlin # Basilica.ro
Via Transilvanica și o serie de specialități gastronomice românești sunt promovate la Bursa Internațională de Turism (ITB Berlin), a informat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. „Via Transilvanica – Drumul care unește” este prezentat pieței germane ca un exemplu de turism activ și sustenabil, cu un potențial ridicat pentru drumeții, ciclism și experiențe în natură.…
Părintele Iosif Trifa, fondatorul Oastei Domnului, va fi comemorat la împlinirea a 138 de ani de la nașterea sa # Basilica.ro
Părintele Iosif Trifa, fondatorul Oastei Domnului, va fi comemorat sâmbătă la împlinirea a 138 de ani de la nașterea sa de membrii mișcării bisericești. Evenimentul va începe la ora 12:00 la Așezământul memorial „Părintele Iosif Trifa” din localitatea Certege, județul Alba. Prima comemorare de acest fel a fost organizată în anul 1988 de către Traian…
În urmă cu 116 ani se năștea vrednicul de pomenire Patriarh Iustin Moisescu, al patrulea Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul Iustin Moisescu s-a născut în data de 5 martie 1910, în localitatea Cândești, în fostul județ Muscel (astăzi Argeș). Tatăl său a căzut în Războiul de Reîntregire, astfel încât a rămas orfan de mic.…
Episcopia Maramureșului și Sătmarului a donat un apartament unei familii sinistrate cu trei copii din județul Suceava # Basilica.ro
Episcopia Maramureșului și Sătmarului a oferit un apartament unei familii cu trei copii din Broșteni, județul Suceava, după ce casa lor a fost distrusă de inundațiile din iulie 2025. Semnarea actelor de donație a avut loc la Suceava, iar delegația eparhiei a fost întâmpinată de Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună…
Ambasada României în Italia a lansat miercuri „Luna literaturii române la Roma”, un eveniment ce face parte din programul Anului Cultural România – Italia, a anunțat Excelența Sa, Gabriela Dancău, pe Facebook. Tema principală a „Lunii literaturii române la Roma” va fi raportul dintre literatură și inteligența artificială. De-a lungul lunii martie, la Roma vor…
5 știri importante de miercuri, pentru ca tu să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. S-au împlinit 36 de ani de când Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost hirotonit arhiereu Miercuri s-au împlinit 36 de ani de când Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost hirotonit arhiereu. Citește mai mult.…
Luna pentru Viață la Craiova și Tg. Jiu: Tinerii din Biserică strâng fonduri în sprijinul mamelor și copiilor # Basilica.ro
Asociațiile de tineret din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei au început Luna pentru Viață cu o serie de activități social-filantropice și culturale. Voluntarii filialelor din Craiova și Tg. Jiu ale Asociației Studenților Creștin-Ortodocși din România (ASCOR) și voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocși Români (ATOR) din Craiova au organizat târguri caritabile în beneficiul mamelor și copiilor, vizite în centre…
Episcopul de Bălți a marcat 108 ani de la unirea Basarabiei cu România printr-un Te Deum # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, a oficiat marți o slujbă de Te Deum pentru a marca împlinirea a 108 ani de la momentul în care Zemstva din Bălți a votat pentru Unirea cu România. Acesta a fost începutul procesului care a dus la Unirea Basarabiei cu țara. PS Antonie a mulțumit lui Dumnezeu pentru…
O raclă cu moaștele Sf. Gheorghe, adusă spre închinare la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” din Capitală # Basilica.ro
O raclă cu un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, aflată în patrimoniul Paraclisului Istoric al Reședinței Patriarhale, a fost adusă luni spre închinare la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Sfintele moaște au fost aduse de un sobor de preoți condus de părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din…
Luna pentru Viață: Peste 700 de activități și 22 de marșuri dedicate vieții sunt organizate în Arhiepiscopia Iașilor # Basilica.ro
Arhiepiscopia Iașilor a anunțat recent că peste 700 de activități și 22 de marșuri pentru viață vor fi organizate pe tot cuprinsul eparhiei, în contextul Lunii pentru Viață. Manifestările sunt organizate de 13 protopopiate, 398 de parohii, 65 de instituții de învățământ și 27 departamente ale eparhiei, asociații și alte entități. Programul cuprinde cateheze, conferințe,…
Departamentul Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor ajută un tânăr care are nevoie să termine școala # Basilica.ro
Departamentul Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor lansează un apel la solidaritate pentru sprijinirea lui Lucian Feraru, un elev care, în ciuda unor condiții de trai extrem de dificile, își continuă studiile și își dorește să își construiască un viitor. Potrivit evaluării realizate în cadrul programului de mentorat al Departamentului Minorități, Lucian locuiește împreună cu mama și…
În cadrul unei predici de la începutul săptămânii, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a explicat care este pericolul invidiei și al răutății în relațiile dintre oameni: „Poate să îl aducă în punctul în care va săvârși un gest reprobabil”. Ierarhul a amintit episodul biblic al uciderii lui Abel de către fratele lui, Cain, arătând că…
Cutremurul din 1977: Se împlinesc 49 de ani de la cel mai mare dezastru natural din istoria recentă a României # Basilica.ro
Miercuri se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din anul 1977, cel mai mare dezastru natural din istoria României. Seismul, cu magnitudinea de 7,4 pe scara Richter, s-a produs la ora 21:21, în zona Vrancea. În urma cutremurului, 1.578 de persoane și-au pierdut viața, dintre care 1.424 doar în București, iar 11.321 de persoane…
Un simbol al identității românești din Ungaria: Casa Muzeu din Chitighaz a fost redeschisă după renovare # Basilica.ro
Casa Muzeu din Chitighaz a fost redeschisă marți publicului după lucrările de restaurare desfășurate în cursul anului 2025. Edificiul este un important reper al comunității românești din Ungaria. La eveniment au luat parte Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, autorități locale maghiare și reprezentanți ai instituțiilor comunității românești. Episcopul Ungariei a oficiat o slujbă de binecuvântare…
O campanie publică susținută de istoricul britanic Tessa Dunlop și de parlamentarul Gareth Thomas propune introducerea limbii române ca opțiune de examen GCSE (General Certificate of Secondary Education) în sistemul educațional din Marea Britanie, potrivit BBC. GCSE este un examen național în Marea Britanie care încheie învățământul secundar obligatoriu (gimnaziul). Rezultatele acestui examen sunt importante…
Au fost deshumate moaștele Sf. Maria Brâncoveanu: Exemplu luminos de trăire a credinței, spune PS Timotei Prahoveanul # Basilica.ro
„Doamna Maria Brâncoveanu a rămas un exemplu luminos de trăire a credinței”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, miercuri, la Biserica „Sf. Gheorghe” – Nou din București, unde au fost deshumate moaștele sfintei doamne. „Ce a însemnat această trăire? În primul rând, răbdarea până în ultima zi a vieții ei,…
Parohia „Sf. Ștefan cel Mare” din Viena a organizat un curs de leadership pentru copii și adolescenți români # Basilica.ro
Parohia „Sf. Ștefan cel Mare” din Viena a organizat, în perioada 28 februarie-1 martie, un curs de leadership dedicat copiilor și adolescenților români. Activitățile s-au desfășurat în cadrul Parteneriatului Educațional Internațional, sub îndrumarea Asociației TEAM și a tinerilor voluntari din comunitate, oferind participanților un program dinamic, centrat pe dezvoltare personală, colaborare și creativitate. Prima zi…
Parohia românească „Sfântul Macarie cel Mare” din Leeds a primit aprobarea oficială a autorităților locale pentru înființarea primului cimitir ortodox românesc din Anglia. Cimitirul „Upper & Lower Wortley” se află în proximitatea bisericii parohiale. Parcela destinată comunității românești dispune de aproximativ 200 de locuri de înhumare. Demersul a fost inițiat în cursul anului 2025, când…
Mitropolitul Petru îl felicită pe Patriarhul Daniel la aniversarea a 36 de ani de arhierie: Un reper de viziune pastorală # Basilica.ro
Mitropolitul Petru al Basarabiei i-a transmis Preafericitului Părinte Patriarh Daniel un mesaj de felicitare la aniversarea a 36 de ani de arhierie. „Arhieria Preafericirii Voastre a devenit pentru neamul românesc și pentru întreaga Ortodoxie un reper de viziune pastorală, al dreptei mărturisiri și de așezare în lucrare a unei Biserici născătoare de sfinți, într-o epocă…
Episcopul Lucian: Să împletim Ortodoxia cu ortopraxia, mărturisirea dreptei credințe cu dreapta făptuire sau dreapta lucrare # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a îndemnat duminică la mărturisirea dreptei credințe și prin faptă, astfel încât cei din jur să vadă că suntem „ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos”. PS Lucian a oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în Catedrala Episcopală din Caransebeș. „A fi ortodox înseamnă a mărturisi dreapta credință, dar înseamnă și…
Ministerul Sănătății anunță un program dedicat copiilor prematuri. A fost lansat și Programul Național de Screening Neonatal # Basilica.ro
Ministerul Sănătății și Asociația Prematurilor vor încheia un acord de colaborare care urmărește monitorizarea prematurilor până la vârsta de 5 ani. De asemenea, ministerul a lansat recent și un program național de screening neonatal și prevenție care să depisteze de la naștere mai multe boli rare. Colaborarea ministerului cu Asociația Prematurilor prevede următoarele: monitorizarea prematurilor…
Pelerinii români din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au ajuns cu bine acasă marți dimineață, a transmis însoțitorul grupului. Părintele Valentin Chircu, care a însoțit grupul de pelerini, a relatat pentru Basilica.ro că momentele tensionate au început chiar în ultima zi planificată a pelerinajului: „În timp ce participam la Sfânta Liturghie la Așezământul Românesc de la…
Trei regiuni au semnat un parteneriat pentru promovarea României prin intermediul gastronomiei # Basilica.ro
Trei regiuni din România, județul Harghita, Banat și Dobrogea, au semnat marți un parteneriat de promovare reciprocă prin intermediul gastronomiei, informează Consiliul Județean Harghita. Acordul reunește Harghita – Regiune Gastronomică Europeană în anul 2027, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita), Banatul – care candidează pentru titlul de Regiune Gastronomică Europeană în 2028, prin…
Biserica Greacă din Brăila și alte lăcașuri de cult emblematice au fost nominalizate la Destinația Anului 2026 # Basilica.ro
Biserica Greacă „Buna Vestire” din Brăila și alte lăcașuri de cult emblematice pentru cultura și spiritualitatea ortodoxă românească au fost nominalizate la Destinația Anului 2026. Lăcașul de cult emblematic pentru orașul de la Dunăre a fost nominalizat la categoria „Sanctuare ale Istoriei – obiective de patrimoniu istoric și spiritual ce pun în valoare arhitectura, tradițiile…
La Biserica Sf. Gheorghe-Nou din Capitală a avut loc miercuri, 4 martie 2026, deshumarea osemintelor Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Turneul caritabil Gala Bunei Vestiri începe la Iași: Ribale Wehbé și artiști români cântă în sprijinul femeilor însărcinate # Basilica.ro
Muzica psaltică și vocal-simfonică se vor întâlni luni, 23 martie, de la ora 19.00, la Sala Unirii din Iași, într-un spectacol caritabil dedicat susținerii femeilor însărcinate aflate în situații vulnerabile. Invitata specială este Ribale Wehbé, interpretă de muzică bizantină și tradițional orientală, formată la Beirut și la Școala de Muzică Bizantină a Arhiepiscopiei Atenei. Alături de…
Procesiune cu icoane pe străzile din San Bonifacio: A venit din dorința de a mărturisi credința noastră # Basilica.ro
Enoriașii Parohiei „Sfântul Mucenic Bonifatie” din San Bonifacio, Italia, au purat icoane în procesiune duminică pentru prima dată pe străzile din oraș pentru a mărturisi credința ortodoxă. Un număr de aproximativ 100 de persoane din oraș și din localitățile învecinate, membri ai comunității românești, cât și cetățeni de alte naționalități, au participat la sărbătoarea lăcașului…
Șase volume de spiritualitate semnate de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, vor fi lansate joi, la Institutul Cultural Român de la Stockholm, Suedia. Seria de lansări va include prezentarea în limba română a cinci cărți din Colecția „Nordul Dreptei Credințe” și a unui volum memorialistic al Preasfințitului Părinte Macarie. Este vorba despre volumele:…
Spectacolul radiofonic „Jurnalul fericirii” va fi lansat la Liceul „Nicolae Steinhardt” din Capitală # Basilica.ro
Liceul „Nicolae Steinhardt” din București va găzdui lansarea spectacolului radiofonic „Jurnalul fericirii” – adaptare după opera literară cu același titlu a monahului de la Mănăstirea Rohia. Manifestarea va avea loc în data de 13 martie, de la ora 18:00, într-o sală a instituției de învățământ amintite. Spectacolul este interpretat după un scenariu scris de Alina…
Societatea Medicală Română din Diaspora a anunțat marți lansarea RoMedi, prima platformă dedicată medicilor români care profesează în afara țării. Inițiativa are ca scop crearea unei rețele profesionale prin care specialiștii din diaspora să poată colabora între ei și să mențină o legătură structurată cu sistemul medical din România. „De-a lungul ultimelor decenii, medicii și…
S-au împlinit 36 de ani de când Preafericitul Părinte Daniel a fost hirotonit arhiereu # Basilica.ro
Miercuri s-au împlinit 36 de ani de când Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost hirotonit arhiereu. În prima duminică din Postul Mare a anului 1990, în data de 4 martie, Preafericirea Sa a fost hirotonit Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, primind titulatura de „Lugojanul”. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a născut în anul…
Grupul vocal „Agapia”, ambasador al Ortodoxiei românești la întâlnirea panortodoxă a corurilor din München # Basilica.ro
Grupul vocal „Agapia” al Parohiei „Buna Vestire” din Munchen a reprezentat Biserica Ortodoxă Română la cea de-a 20-a ediție a Întâlnirii panortodoxe a corurilor din München. Acest eveniment se organizează, anual, în Duminica Ortodoxiei, prima ediție având loc în anul 2005. Ediția din acest an a reunit zece coruri ortodoxe, între care și corul „Agapia”,…
Simpozionul „Regina Maria – Regina Marii Uniri” reunește oameni de cultură din regiunile istorice românești la Chișinău # Basilica.ro
Ediția a doua a Simpozionului „Regina Maria – Regina Marii Uniri” va reuni în data de 27 martie, la Chișinău, intelectuali, oficiali de pe ambele maluri ale Prutului, preoți, studenți și organizații obștești din regiunile istorice românești (Transilvania, Bucovina, Maramureșul istoric, Basarabia). Evenimentul cultural este organizat de Asociația Monumentum, în parteneriat cu Academia de Științe…
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Materia sculptată, epifanie a luminii Creatorului. Spiritualitate ortodoxă în opera lui Constantin Brâncuși Prelegere susținută de Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași,…
