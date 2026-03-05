Alina Pușcaș reacționează după acuzațiile Andreei Bălan. Vedeta Antenei 1 a fost tranșantă: „În acest context, nu există pentru mine”
Cancan.ro, 5 martie 2026 19:00
Recent, relațiile dintre Andreea Bălan și Alina Pușcaș au atras atenția publicului, stârnind numeroase discuții în mediul online și comentarii din partea fanilor. Totul a pornit după ce Andreea Bălan a făcut referiri la anumite […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 10 minute
19:10
Reacția consulului general al României din Dubai după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui Victor Ponta: „De ce m-ar interesa?” # Cancan.ro
Un nou scandal a izbucnit în jurul operațiunii de repatriere a unor minori români aflați în Orientul Mijlociu, după ce fiicei fostului premier Victor Ponta i-ar fi fost refuzată îmbarcarea în autocarul care transporta elevi […]
19:10
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 martie, de la ora 15.00 # Cancan.ro
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți […]
Acum 30 minute
19:00
Alina Pușcaș reacționează după acuzațiile Andreei Bălan. Vedeta Antenei 1 a fost tranșantă: „În acest context, nu există pentru mine” # Cancan.ro
Recent, relațiile dintre Andreea Bălan și Alina Pușcaș au atras atenția publicului, stârnind numeroase discuții în mediul online și comentarii din partea fanilor. Totul a pornit după ce Andreea Bălan a făcut referiri la anumite […]
18:50
Andreea BLD nu s-a mai abținut și a spus totul despre fostul iubit, Rafaelo, la Dan Capatos Show: „Era disperat de vizualizări” # Cancan.ro
Andreea BLD a dat cărțile pe față în emisiunea Dan Capatos Show! Invitată alături de noul ei iubit, blondina a vorbit despre fosta relație care a fost în atenția publicului și a spus ce se […]
Acum o oră
18:40
Un înalt cleric iranian a emis o fatwa prin care solicită uciderea președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Potrivit agenției „Tasnim”, autorul acesteia este ayatollahul Abdullah Javadi Amoli, jurist, filosof și exeget coranic. El a cerut […]
Acum 2 ore
18:20
Cât i-a venit Ramonei Olaru factura la energia electrică. Vedeta de la Neatza a sunat imediat la furnizor: „Bă, dar mai aveți multe să ne luați?” # Cancan.ro
Ramona Olaru a trecut printr-o experiență extrem de frustrantă legată de factura la curent. Totul a început când a primit o factură uriașă, de aproximativ 1000 de euro, pentru apartamentul ei echipat cu aparate normale, […]
18:10
Gabriela Cristea a slăbit enorm! Prezentatoarea TV și-a afișat noua talie înainte de Ziua Femeii # Cancan.ro
Una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare de televiziune din România, Gabriela Cristea, continuă să atragă atenția publicului din mediul online prin aparițiile sale tot mai îndrăznețe și relaxate. Vedeta, care de-a lungul anilor […]
18:10
(P) Chivu și Man, deja campioni pe Superbet: pariuri plătite înaintea finalului de sezon! # Cancan.ro
Au dominat competițiile interne, s-au detașat de restul competitoarelor și, în proporție de 99.99%, vor ridica trofeul de campioană deasupra capului la final de sezon. Pe Superbet, însă, sunt deja câștigătoare ale titlurilor în competiția […]
17:50
Problemele par să continue pentru celebra cântăreață Britney Spears. Artista a ajuns din nou în atenția autorităților din California, după ce ar fi fost oprită în trafic și reținută pentru că ar fi condus sub […]
17:40
Pe ce loc s-ar putea clasa România la Eurovision: Mihai Trăistariu: „Piesa nu este ceea ce trebuie” # Cancan.ro
Finala Eurovision România a stârnit reacții în lumea muzicală, iar Mihai Trăistariu, unul dintre cei mai mari susținători ai concursului, a comentat deschis rezultatul competiției. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul face pronosticul pentru România la […]
Acum 4 ore
17:20
Ce s-a întâmplat după ce Oana Roman a depus plângere la poliție împotriva bărbatului care i-a înjurat mama și fiica: „Chiar dacă avea cont fals” # Cancan.ro
Oana Roman a reacționat public după ce un utilizator necunoscut a început să posteze comentarii ofensatoare la adresa ei pe Instagram. Situația a devenit și mai tensionată în ziua în care s-au împlinit doi ani […]
17:20
Daniel Neeson, fiul lui Liam Neeson și al regretatei Natasha Richardson, a fost internat în spital și supus unei intervenții chirurgicale după ce medicii i-au descoperit un defect cardiac congenital rar. Într-o postare pe Instagram […]
17:10
Moartea fostului portar german Georg Koch a adus tristețe în lumea fotbalului, după ce sportivul s-a stins la 54 de ani în urma unei lupte dificile cu cancerul pancreatic. Decesul a fost confirmat de un […]
17:10
A băgat divorț de soție și a fugit la Insula Iubirii 2026! Vedeta a publicat primele imagini din Thailanda: „Sezonul X” # Cancan.ro
Fanii emisiunii Insula Iubirii au fost surprinși de apariția neașteptată a unuia dintre cei mai controversați foști concurenți ai reality-show-ului. Răzvan Kovacs a ajuns din nou în Thailanda, în timp ce în România se află […]
16:40
Steliana Sima, îngenuncheată de durere. Cântăreața de muzică populară și-a pierdut tatăl: „Am crezut mereu că mie nu mi se poate întâmpla” # Cancan.ro
Steliana Sima trece printr-o grea încercare. Tatăl cântăreței de muzică populară s-a stins din viață. Artista a făcut primele declarații despre pierderea suferită. La finalul anului trecut, Steliana Sima susținea că starea de sănătatea a […]
16:30
Acești pensionari din România pot rămâne fără pensie. Ce document trebuie depus până pe 31 martie 2026 # Cancan.ro
Pensionarii români stabiliți în afara țării trebuie să depună periodic Certificatul de viață, document necesar pentru confirmarea faptului că beneficiarul este în viață și poate continua să primească pensia. În lipsa acestui formular transmis la […]
16:20
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit: îți prezentăm un nou test IQ. Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Există […]
16:00
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, împreună pe aceeași scenă! Fanii s-au revoltat: „Reprezintă-te pe tine, lasă-l pe colegul tău” # Cancan.ro
Carmen de la Sălciua a fost acuzată că s-ar folosi de numele fostului soț. Internauții au taxat-o pe cunoscuta cântăreață. Vedeta nu a ezitat să răspundă criticilor și a transmis un mesaj în mediul online. […]
15:50
Locuitorii din Slatina trăiesc un coșmar după alunecarea de teren. Acuzații la adresa autorităților: ”Ne aruncă fix ca pe câini” # Cancan.ro
Mai mulți localnici din Slatina trec prin clipe de coșmar după ce riscă să rămână fără case, din cauza unor alunecări de teren. Două case au fost serios avariate, iar 25 de persoane, dintre care […]
15:50
Singurul oraș din România în care un apartament cu 2 camere costă numai 4700€, acum, în martie 2026 # Cancan.ro
Piaţa imobiliară din România atrage din nou atenția publicului, după ce un apartament cu 2 camere a fost scos la vânzare cu numai 4700 de euro. Situația pare greu de imaginat într-o piață imobiliară în […]
15:40
Dorian Popa, Pepe și Calina Dumitrescu, spaima vecinilor. Vedetele care au avut dispute aprinse. Unii au fost și evacuați # Cancan.ro
Viața de vedetă nu este întotdeauna ușoară, nici pentru cei care locuiesc în apropiere. De la petreceri zgomotoase și conflicte în scara de bloc până la intervenții ale poliției sau plângeri oficiale la asociația de […]
Acum 6 ore
15:20
Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc excelent care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Ia-ţi porţia de râs alături de noi. Proprietăreasa către tânăra sa chiriașă: – Ce s a întâmplat […]
15:00
Donald Trump cere ajutorul Europei în conflictul cu Iranul: “Toți aliații să susțină și să colaboreze în această misiune” # Cancan.ro
Casa Albă a transmis că președintele SUA, Donald Trump, solicită sprijinul tuturor statelor europene în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, izbucnit sâmbătă, 28 februarie 2026. Mesajul administrației americane vizează o implicare coordonată a aliaților, […]
14:20
Cetăţean român, condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei # Cancan.ro
Un cetățean român a fost condamnat la 15 ani de închisoare de un tribunal din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, fiind acuzat de spionaj în favoarea Ucrainei. Instanța a anunțat verdictul printr-un mesaj publicat pe […]
14:10
Emil Rengle, diagnosticat cu o boală autoimună! A crezut că este la un pas de moarte: „Nu știam ce se petrece cu mine” # Cancan.ro
Emil Rengle a vorbit recent despre unul dintre cele mai grele momente din viață sa. În urmă cu ceva timp, acesta a fost diagnosticat cu o boală autoimună și a crezut că se află la […]
13:30
Prima reacție a familiei Adelinei din Iași, după ce femeia a fost găsită moartă în casă. Ce probleme de sănătate avea # Cancan.ro
O fetiță de doar 7 ani a fost găsită în casă, alături de mama sa care decedase. Femeia ar fi trebuit să împlinească 27 de ani luna aceasta. Tânăra din Iași suferea de diabet, iar […]
Acum 8 ore
13:10
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la evenimentul Administrației Prezidențiale? Cât a costat rochia partenerei lui Nicușor Dan # Cancan.ro
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a avut o apariție elegantă la un eveniment organizat de Administrația Prezidențială, unde a purtat o rochie roz pastel cu design minimalist. Ținuta a atras atenția prin rafinament și […]
13:10
Ce a apărut la mormântul lui Horia Moculescu, la 4 luni de la moartea sa. Timpul a trecut, dar durerea a rămas # Cancan.ro
Durere și liniște la mormântul marelui compozitor Horia Moculescu. După aproape 4 luni de la trecerea în neființă a marelui artist, amintirea lui este încă păstrată vie de oamenii care l-au admirat și iubit și […]
13:00
Mâine este o zi importantă, iar credincioșii trebuie să țină cont de superstițiile din strămoși. Pe 9 martie se sărbătoresc cei 40 de Mucenici, iar oamenii sunt îndemnați să evite să facă anumite lucruri. Potrivit […]
13:00
Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026? Controversa cu Tudor Chirilă din urmă cu 3 ani # Cancan.ro
Alexandra Căpitănescu a trecut mai departe de Selecția Națională Eurovision România 2026 organizată de Televiziunea Română. Fata în vârstă de 22 de ani va fi cea care va reprezenta România în concursul Eurovision 2026. Totuși, […]
13:00
Trolling la nivel înalt. Războiul dintre Burger King și McDonald’s se dă și la nivel de marketing. Videoclipurile care au devenit virale # Cancan.ro
McDonald’s și Burger King sunt doi giganți din domeniul fast food din SUA, iar rivalitatea lor, veche de decenii, a ajuns acum încă o dată în mediul online. Totul a început luna trecută, când directorul […]
12:50
Supermarketul din România care vinde un buchet de trandafiri la 1 leu, cu un discount de 94% # Cancan.ro
Kaufland a venit ca o mână de ajutor pentru cei care voiau să le dăruiască femeilor din viața lor o atenție deosebită de 1 Martie. Retailerul a adus în fața oamenilor un produs la o […]
12:20
Istoria cazinourilor reflectă evoluția societății față de jocurile de noroc. De la primele case de joc controlate de guvern până la mega-resort-urile moderne, fiecare epocă și-a pus amprenta. Pentru pariorii care apreciază istoria, aceste locuri […]
12:10
HOLCIM ROMÂNIA MARCHEAZĂ O PREMIERĂ ÎN INDUSTRIE: PRIMUL MURAL SUSTENABIL DINTR-O FABRICĂ DIN ROMÂNIA # Cancan.ro
București, 4 martie 2026 – Holcim România, parte a grupului global Holcim, marchează o nouă etapă în strategia sa de sustenabilitate prin realizarea celui mai amplu mural sustenabil pe o fabrică din România. Lucrarea, cu […]
11:50
Cosmin Seleși, probleme de sănătate! Prezentatorul de la Pro TV este internat în spital: „Viața îți mai dă câte o palmă” # Cancan.ro
Filmările pentru show-ul „Batem palma?” de la Pro TV s-au întrerupt! Cosmin Seleși, prezentatorul emisiunii, se confruntă cu unele probleme se sănătate, iar în prezent este internat în spital. Medicii sunt încă rezervați în ceea […]
11:40
Modul de gătire al arpagicului pentru a te feri de AVC și de osteoporoză. Regula de care trebuie să ții cont # Cancan.ro
Deşi arpagicul este adesea privit de cei care îl folosesc doar ca un ingredient care se presare peste supe sau cartofi pentru a la de culoare, această plantă ascunde numeroase beneficii pentru sănătate, potrivit CSID. […]
11:40
Presa românească este în doliu după ce fotoreporterul Nelu Bîșcă s-a stins din viață. În urma lui a lăsat mii de fotografii care au surprins transformările Bacăului și momentele importante ale comunității. Nelu Bîșcă a […]
Acum 12 ore
10:50
Brooklyn Beckham, de neclintit în disputa cu părinții săi. El a ignorat mesajele transmise de Victoria și David de ziua lui # Cancan.ro
Brooklyn Beckham și-a serbat ziua de naștere înconjurat de soția sa, Nicola Peltz, și de prieteni apropiați, însă nu și de părinții săi, David și Victoria Beckham, chiar dacă aceștia din urmă i-ar fi transmis […]
10:50
”Dezastru” la Chefi la cuțite! Orlando Zaharia a făcut praf de un concurent: ”Te urăsc din tot sufletul” # Cancan.ro
Chefi la cuțite a ajuns să fie un front al luptelor dintre concurenți și chefi! Un participant s-a prezentat în fața lor cu un preparat care nu a fost pe gustul juraților, iar ce a […]
10:50
Se încing spiritele între Andreea Bostănică și Iasmina! Fosta lui Bogdan Mocanu a pus-o la punct pe influenceriță: „Știm ce e de capul tău” # Cancan.ro
Andreea Bostănică pare că duce un război pe mai multe fronturi. În timp ce scandalul cu Iuliana Beregoi e încă în floare, influencerița a intrat în luptă și cu Iasmina, fosta iubită a lui Bogdan […]
10:40
Cum a reacționat Bella Santiago, după ce a pierdut finala Eurovision în fața Alexandrei Căpitănescu: ”Când ai venit prima dată la mine…” # Cancan.ro
După aflarea veştii că Alexandra Căpitănescu a câştigat finala Selecției Naționale organizată de Televiziunea Română și va reprezenta România la concursul Eurovision Song Contest 2026, Bella Santiago, care la rândul său a concurat la titlu, […]
09:50
Cine este tatăl copilului Alexandrei Stan? E celebru și el, puțini știau că au o relație # Cancan.ro
În ultimii ani, Alexandra Stan a devenit tot mai discretă în ceea ce privește viața personală. Cântăreața a încercat să țină relațiile la distanță de ochii curioșilor. Chiar dacă nu și-a mai expus partenerii în […]
09:50
Karla a murit la 25 de ani într-un mod teribil. Distrus de durere, tatăl ei s-a stins la scurt timp după ce a aflat # Cancan.ro
Tragedie de proporții! O influenceriță populară în mediul online, în vârstă de numai 25 de ani, s-a stins din viață. Aceasta a murit în urma unui accident rutier. Sfâșiat de durere, tatăl acesteia nu a […]
09:10
Scandal monstru după ce Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România: ”Vai de capul nostru” # Cancan.ro
Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Selecției Naționale organizată de Televiziunea Română și va reprezenta România la concursul Eurovision Song Contest 2026. Piesa „Choke Me” i-a adus trofeul artistei, însă reacțiile au fost împărțite. Un scandal […]
09:00
Mega Image sare în ajutorul clienților și le oferă o săptămână la dispoziție să își facă cumpărăturile la prețuri mult mai mici. Magazinul are o gamă variată de produse, printre care se enumeră produse din […]
08:40
Oriana Sabatini, soția lui Paulo Dybala, a devenit mamă pentru prima dată. Povestea artistei argentiniene care i-a cucerit inima starului de la AS Roma # Cancan.ro
Vestea că Paulo Dybala și soția sa, Oriana Sabatini, au devenit părinți pentru prima dată a făcut înconjurul lumii. Fetița cuplului, Gia, s-a născut la Roma și a adus o bucurie imensă pentru una dintre […]
08:40
Câte cupluri de la Power Couple 2026 au rămas împreună după difuzarea show-ului de la Antena 1 # Cancan.ro
Competiția „Power Couple” este una dintre cele mai urmărite emisiuni televizate. Asta pentru că pe tot parcursul concursului, cupluri celebre sunt supuse unor probe de rezistență, atât fizice, cât și psihice. Show-ul reprezintă un test […]
08:20
Studiile despre comunicarea la Delfinul mare (Tursiops truncatus) arată că aceste mamifere marine folosesc sunete individuale distinctive pentru a se identifica între ele. Cercetările sugerează că fiecare delfin dezvoltă o „fluierătură-semnătură”, un tip de vocalizare […]
08:20
Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit? ”Cum ți-a trecut prin cap să faci asta la vârsta ta?” # Cancan.ro
Recent, Ruxandra Luca a fost protagonista unui scandal de proporții. Specialista în parenting a fost surprinsă pe picior greșit, în compania unui chirurg căsătorit. După episodul scandalos, vedeta Antena 1 a preferat să se retragă […]
08:00
Selena Gomez îi face o nouă declarație de dragoste soțului ei, după scandalul legat de tălpile lui murdare. Câți copii vrea să aibă cântăreața cu Benny Blanco # Cancan.ro
Selena Gomez a vorbit deschis despre planurile de viitor cu soțul ei, Benny Blanco, în cel de-al doilea episod al podcastului Friends Keep Secrets. Gomez, în vârstă de 33 de ani, a apărut în noul […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.