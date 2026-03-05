Gigi Becali a făcut anunțul: ȘAPTE jucători rămân sigur la FCSB: ”Mai avem nevoie de 5-6”
Sport.ro, 5 martie 2026 19:00
În nouă ani cu noul format al Superligii cu play-off și play-out, FCSB a fost singura echipă care a prins, de fiecare dată, un loc în ”TOP 6”.
Acum 15 minute
19:10
Gareth Bale, dezvăluire după aproape 20 de ani! Accidentarea ținută ascunsă toată cariera # Sport.ro
Gareth Bale, fostul mare fotbalist galez de la Tottenham și Real Madrid, s-a retras în 2023, când avea doar 33 de ani.
Acum 30 minute
19:00
Acum o oră
18:50
"Le iubeam! Am avut niște veri grozave". Dezvăluiri terifiante ale lui Lamar Odom: drogurile l-au distrus și era să moară # Sport.ro
Fostul baschetbalist Lamar Odom, dezvăluiri terifiante.
18:40
”Vedeta” Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina și-a schimbat viața radical.
18:40
Rapid primește o veste bună.
Acum 2 ore
18:00
Un campion mondial, iritat de Cristi Chivu: "Nu îl înțeleg! Se aștepta că o să-l aplaudăm?" # Sport.ro
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, și-a atras mai multe critici în ultimele săptămâni, după derby-ul cu Juventus și eliminarea din Liga Campionilor.
18:00
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
17:50
Întrebat dacă se transferă la Real Madrid, fotbalistul a rupt tăcerea: ”Aș fi prost dacă aș pleca de aici” # Sport.ro
Vitinha (26 de ani) este legitimat la Paris Saint-Germain din vara lui 2022.
17:40
Giani Kiriță a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Andrei Nicolescu: ”Am putea să lucrăm împreună?” # Sport.ro
Giani Kiriță (46 de ani) spune că s-a interesat recent de o posibilă revenire la Dinamo și a purtat chiar și o discuție cu președintele clubului.
17:30
Echipa României va înfrunta Franţa, Letonia şi Norvegia în grupa C a competiţiei regionale Europa/Africa I, în cadrul Billie Jean King Cup, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi care a avut loc joi, la Londra.
Acum 4 ore
17:20
Va mai evolua Kader Keita la Rapid? Ce spune Victor Angelescu, la o zi după decizia instanței # Sport.ro
Kader Keita (25 de ani), mijlocașul de la Rapid, traversează o perioadă delicată după ce a fost implicat într-un accident rutier și a lovit o femeie în vârstă de 67 de ani.
17:10
17:00
UTA Arad a anunțat un transfer impresionant joi, 5 martie.
17:00
Cristian Chivu (45 de ani) a preluat-o la începutul lui iunie 2025 pe Inter Milano.
16:50
Umit Akdag (22 de ani), fostul internațional U21 al României, joacă meci de meci titular în campionatul Turciei, la Alanyaspor.
16:40
FCSB va juca în premieră în play-out.
16:30
Rapid și Universitatea Craiova se întâlnesc în Giulești în ultima etapă din sezonul regulat al Superligii României.
16:20
Valentin Costache (27 de ani) a plecat în urmă cu două săptămâni de la UTA Arad și a semnat cu FC Noah, campioana Armeniei.
15:50
Bomba zilei pentru fotbalul românesc! Un tricolor are șanse mari să ajungă la un club uriaș din Spania # Sport.ro
Fotbalul românesc a primit o veste excelentă în cursul zilei de joi.
15:50
Veste uriașă pentru fanii parizieni! Starul lui PSG și-a revenit la timp pentru duelul cu Monaco # Sport.ro
Veste bună primită de Luis Enrique.
15:30
Patru jucători de la Dinamo vor debuta la naționala României în meciul decisiv din această lună! # Sport.ro
Naturalizările continuă în sportul nostru.
Acum 6 ore
15:20
FCSB o va înfrunta pe U Cluj în ultima etapă din sezonul regulat.
15:20
Jesse Lingard, în vârstă de 33 de ani, este pe cale să semneze un nou contract.
15:10
Joyskim Dawa se află pe radarul lui Olympique Lyon, iar patronul roș-albaștrilor este gata să îl cedeze.
14:50
Luka Modric a părăsit-o pe Real Madrid în vara anului trecut, atunci când a semnat liber de contract cu AC Milan.
14:40
Fostul fotbalist al Barcelonei lucrează într-un magazin.
14:30
All-in pentru naționala României! Fotbalistul născut în străinătate a primit aprobarea FIFA și poate fi convocat de Mircea Lucescu # Sport.ro
Tricolorii vor juca pe 26 martie cu Turcia, la Istanbul, primul meci de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
14:30
Gigi Becali îl dă sigur la FCSB, dar agentul rupe tăcerea. Ce se întâmplă cu vedeta roș-albaștrilor # Sport.ro
Agentul vedetei de la FCSB îi taie elanului lui Gigi Becali.
14:20
Real Madrid, ofertă pentru starul lui Tottenham! Anunțul jucătorului: ”Când ești mic, visezi la multe lucruri!” # Sport.ro
Starul lui Tottenham este dorit la Real Madrid.
14:20
Tottenham - Crystal Palace, de la 22:00 (VOYO). Echipe probabile + Drăgușin & Co, la un punct de locurile retrogradabile # Sport.ro
Pronosticul și analiza lui Dan Chilom.
14:10
Alertă la Milan înaintea derby-ului cu Inter! Apărătorul „rossonerilor”, cu ochii pe „perla” lui Cristi Chivu # Sport.ro
Strahinja Pavlovic, fundașul lui AC Milan, a prefațat derby-ul de duminică împotriva lui Inter Milano și a atras atenția asupra puștiului de la Inter.
14:10
Au vreo șansă să fie convocați la națională golgheterul, cel mai bun pasator decisiv și cel mai bun dribler din Superligă? # Sport.ro
România joacă pe 26 martie primul baraj cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
13:40
După ce a refuzat mutarea la FCSB și apoi transferul său a fost respins de clubul lui Gigi Becali, fundașul român a făcut următorul pas în carieră.
13:30
Ruptură între Ștefan Baiaram și agentul său: ”Fiecare să își vadă de treaba lui!” Fotbalistul și-a anunțat plecarea de la Craiova # Sport.ro
După ce Universitatea Craiova s-a calificat în semifinalele Cupei României, Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la formația din Bănie.
13:30
Banii vorbesc! Stefanos Tsitsipas nu joacă pentru oricine: "Din America de Sud n-am primit niciodată oferte bune" # Sport.ro
Grecul Stefanos Tsitsipas, locul 30 în ierarhia ATP simplu.
Acum 8 ore
13:10
Războiul din Iran are consecințe nefaste în țările de regiune.
13:10
Diana Șucu, atac dur la românii blocați în Orientul Mijlociu. Ce le-a reproșat soția patronului de la Rapid # Sport.ro
Soția acționarului majoritar al Rapidului, Diana Șucu, a criticat atitudinea cetățenilor români repatriați joi din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au achitat singuri drumul spre casă.
13:00
Faza în care a fost implicat Radu Drăgușin l-a lăsat mască pe fostul șef al arbitrajului din Anglia: ”Se creează confuzie!” # Sport.ro
Radu Drăgușin se pregătește să fie din nou titular la Tottenham în meciul de pe teren propriu cu Crystal Palace, în etapa 29 din Premier League.
12:50
Ex-dinamovistul Aleix Garcia și compania continuă cursa spre Champions League! Victorie pe terenul fostei câștigătoare a trofeului # Sport.ro
Bayer Leverkusen urcă ușor-ușor pe primele poziții din Bundesliga.
12:50
Înaintea duelului de duminică împotriva marii rivale AC Milan, tehnicianul Cristi Chivu le-a transmis un mesaj ferm suporterilor liderului Inter Milano.
12:50
Tot mai aproape de promovarea în Premier League! Formația lui Frank Lampard defilează în Championship # Sport.ro
Premier League, LIVE și exclusiv pe VOYO.
12:30
Cum vede un fost fotbalist apreciat în Liga 1 evoluția campionatului nostru. "Dezamăgit" de FCSB, Dinamo și Rapid: "Lucrurile s-au schimbat" # Sport.ro
Superliga, mereu un campionat imprevizibil.
12:10
Real Madrid l-a demis în luna ianuarie pe Xabi Alonso, iar în locul său a fost numit Alvaro Arbeloa, fostul antrenor de la Real Madrid Castilla.
12:10
Gigi Becali a ales cei doi fundași centrali pe care vrea să îi transfere la vară: „Dacă îi iau, om m-am făcut” # Sport.ro
Două mutări importante pregătite de Gigi Becali.
12:00
Noul sezon TĂTUȚU’ începe în această seară: „Astăzi poate să fie o zi importantă, o lovitură urâtă pentru Măcelaru” # Sport.ro
Vestea mult așteptată de fanii serialului este aici: noul sezon TĂTUȚU’ începe în această seară, de la ora 21:30, la PRO TV și pe VOYO. Acțiunea va fi mai intensă ca oricând, trădarea se va afla la orice pas, iar dorința arzătoare de răzbunare îi va transforma chiar și pe cei mai inocenți în adversari de temut.
12:00
Atacant de nota 10! Cine a strălucit în Aston Villa - Chelsea 1-4: hat-trick și pasă de gol # Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
11:40
Omul care a trimis-o pe FCSB în play-out poate prinde contractul carierei. Oficialul clubului confirmă oferta # Sport.ro
Bogdan Andone, antrenorul care a dus-o pe FC Argeș în play-off, ar putea părăsi echipa la vară. Dani Coman a confirmat că tehnicianul a primit o ofertă importantă din Belgia.
11:30
FCSB a bifat o premieră negativă în acest sezon: a ratat pentru prima dată în istorie calificarea în play-off-ul Superligii României.
Acum 12 ore
11:20
Meci tare pentru tricolorele noastre.
11:00
Tottenham - Crystal Palace pe VOYO, încă un meci tare și o veste uriașă pentru Radu Drăgușin! # Sport.ro
Partida dintre Tottenham Hotspur și Crystal Palace din Premier League, LIVE pe VOYO de la ora 22:00.
