Formula 1: Lando Norris, campionul mondial en-titre, se pregăteşte alături de familia Solberg
News.ro, 5 martie 2026 21:50
Lando Norris, câştigătorul titlului mondial în Formula 1, a testat pentru prima dată o maşină de raliu în Suedia. El a fost însoţit de campionul WRC Petter Solberg şi de fiul său, Oliver, pilot Toyota.
Nicuşor Dan, despre preţul carburanţilor: Nu se pune problema ca pe aceste componente de taxe şi accize ale statului să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că autorităţile nu pot interveni ”nici în plus, nici în minus” cu privire la accizele incluse în preţul carburantului. El arată că, la fel ca în alte cazuri, Consiliul Concurenţei monitorizează situaţia, însă concuziile şi eventualele măsuri nu sunt unele imediate.
UPDATE - Cupa României: Dinamo s-a calificat în semifinale, după 1-0 cu Metalul Buzău / Tabloul semifinalelor # News.ro
Echipa bucureşteană Dinamo s-a calificat joi seara în semifinalele Cupei României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia de liga secundă Metalul Buzău.
Nicuşor Dan, despre consultarea internă anunţată de PSD privind coaliţia: Democratic, fiecare partid faţă de chestiuni esenţiale din activitatea sa politică e liber să o facă. Dacă am putea cu mai puţine turbulenţe mediatice, ar fi mai bine # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că orice partid este liber să facă toate consultările interne pe care consideră de cuviinţă să le facă, referindu-se la demersurile conducerii PSD cu privire la relaţia partidului cu Guvernul şi prim-ministrul. ”Dacă am putea cu mai puţine turbulenţe mediatice, ar fi mai bine”, arată el.
Trump anunţă că Kristi Noem demisionează din funcţia de secretar al Securităţii Interne şi îl numeşte în locul ei pe senatorul Markwayne Mullin din Oklahoma # News.ro
Kristi Noem, care a supervizat măsurile agresive de combatere a imigraţiei luate de preşedintele american Donald Trump şi a fost criticată de ambele partide în cadrul audierilor din această săptămână, va părăsi funcţia de şef al securităţii interne la sfârşitul lunii, a anunţat joi şeful Casei Albe, afirmând că îl va numi în locul ei pe senatorul Markwayne Mullin, un republican din Oklahoma, relatează Reuters.
Formula 1: Lando Norris, campionul mondial en-titre, se pregăteşte alături de familia Solberg # News.ro
Nicuşor Dan: Bineînţeles că ar fi bine să avem bani pentru toate categoriile/ Sunt partide care au publicuri care doresc altceva fiecare, dar această dezbatere se va închide cum se va închide # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă ar fi bine ca România să aibă în bugetul naţional bani pentru toate ajutoarele şi formele de sprijin propuse de partidele din coaliţie. El spune că ”în condiţii normale” neincluderea în buget a unor propuneri ale unui partid poate fi motiv de ieşire din Guvern, însă subliniază că România nu traversează o situaţie obişnuită.
Nicuşor Dan: O spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie a acestui an # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că, în discuţiile pe care le-a avut cu liderii partidelor care fac parte din coaliţia de guvernare, i s-a spus că luna aceasta legea bugetului de stat va fi adoptată. ”O spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie a acestui an”, afirmă el.
Iranul se declară gata să contracareze o invazie terestră şi promite „un dezastru”. Nu cere un armistiţiu şi nici negocieri de pace. Televiziunea de stat iraniană afirmă că drone au lovit portavionul Abraham Lincoln # News.ro
Şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, a afirmat joi, în cea de-a şasea zi a războiului care se extinde în Orientul Mijlociu, că Iranul nu doreşte nici „încetarea focului”, nici „negocieri” cu Statele Unite.
Nicuşor Dan, după acuzaţiile lansate de Victor Ponta la adresa Oanei Ţoiu: Nu evit să răspund la întrebare, dar nu am toate datele şi nu vreau să pară că acuz pe cineva sau pe altcineva fără să am toate datele # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că nu are suficiente date legate de acuzaţiile pe care fostul premier Victor Ponta le aduce ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, cu privire la faptul că fiica minoră a lui Ponta, aflată în zona de conflict militar din Orientul Mijlociu, nu ar fi fost lăsată să ajungă în România în urma demersurilor ministrului. ”Nu vreau să vorbesc înainte ca lucrurile să fie bine stabilie în ceea ce priveşte situaţia de fapt. (...) Nu evit să răspund la întrebare, dar nu am toate datele şi nu vreau să pară că acuz pe cineva sau pe altcineva fără să am toate datele”, arată Nicuşor Dan.
Handbal masculin: Dinamo Bucureşti învinge Kolstad Handball în penultimul meci din grupa A a Liga Campionilor # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a obţinut joi, pe teren propriu, a doua victorie din grupa A a Ligii Campionilor, scor 33-23 (12-11), în etapa a XIII-a.
Nicuşor Dan: România şi Polonia au caracteristici similare: sunt ţări mari, în zona de est, implicate în NATO, au aderat la UE, încurajează parteneriatul transatlantic şi pot să profite din faptul că au, pe foarte multe domenii, o viziune comună - VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi seară, că securitatea, economia, relaţiile externe şi Uniunea Europeană au fost principalele subiecte abordate în cadrul vizitei în Polonia, el arătând că aceste două state au viziuni comune pe multe dintre aceste subiecte.
NATO şi-a consolidat postura în materie de apărare antirachetă pentru întreaga alianţă, a declarat pe X un purtător de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE).
Ministerul Justiţiei anunţă că instanţa supremă din Italia a dat o hotărâre definitivă privind predarea către autorităţile române a fraţilor Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor # News.ro
Ministerul Justiţiei anunţă că instanţa supremă din Italia a pronunţat, joi, o hotărâre definitivă privind predarea către autorităţile române a fraţilor Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi definitiv la închisoare pentru tentativă de omor.
Daciana Sârbu, după ce Ponta a acuzat că fiica lor nu a putut pleca din Oman pentru că ministrul Ţoiu a cerut să nu fie lăsată să urce: A sunat si a spus ca nu “dă “ bine să fie copilul în avion şi lucrurile nu pot rămâne aşa # News.ro
Fosta soţie a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, afirmă, după ce Ponta a acuzat că fiica lor nu a putut pleca din Oman pentru că ministrul Ţoiu a cerut să nu fie lăsată să urce, că ministrul a sunat şi a spus ca” nu “dă “ bine să fie copilul în avion”.”Lucrurile nu pot rămâne aşa”, a declarat Daciana Sârbu care a susţinut şi că ”zborul este pe jumătate gol - deci nu lua locul nimănui”.
Jocurile Paralimpice: Din cauza revenirii sportivilor ruşi şi belaruşi, guvernul britanic va boicota ceremoniile # News.ro
Guvernul britanic a anunţat joi că nu va participa la ceremoniile de deschidere şi închidere ale Jocurilor Paralimpice de la Milano Cortina (6-15 martie) în semn de protest faţă de revenirea sportivilor ruşi şi belaruşi, relatează AFP.
Handbal feminin: România, a doua victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026 # News.ro
Naţionala României a învins joi, la Michalovce, reprezentativa Slovaciei, scor 31-26 (18-9), în al treilea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la Campionatul European din 2026, celelalte disputând preliminarii.
Conflictul din Iran a generat o nouă lipsă a gazului în regiunea separatistă Transnistria din Moldova, o situaţie ce ameninţă să repete criza care a întrerupt furnizarea de căldură şi energie electrică către gospodării şi industrie în urmă cu un an, relatează Reuters.
JO de la Milano Cortina: Malinin a obţinut premiul pentru fair-play datorită eleganţei cu care a acceptat înfrângerea în faţa lui Shaidorov # News.ro
Patinatorul american Ilia Malinin a primit joi premiul pentru fair-play la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, pentru sportivitatea sa după ce a terminat concursul în afara podiumului, relatează AP.
Eugen Tomac: Relaţia dintre preşedinte şi premier este corectă, este o relaţie care funcţionează foarte bine din punct de vedere instituţional. Premierul a beneficiat din plin de sprijinul preşedintelui, în toată această perioadă # News.ro
Consilierul onorific al preşedintelui Nicuşor Dan Eugen Tomac a declarat, joi, că relaţia dintre preşedinte şi premier este corectă, este o relaţie care funcţionează foarte bine din punct de vedere instituţional iar premierul a beneficiat din plin de sprijinul preşedintelui, în toată această perioadă.
Fotbal feminin: Cupa Africii pe Naţiuni a fost reprogramată pentru iulie 2026 / Ar fi trebuit să înceapă la 17 martie # News.ro
Confederaţia Africană de Fotbal a anunţat joi că ediţia 2026 a Cupei Africii pe Naţiuni la fotbal feminin, programată să înceapă la 17 martie, a fost reprogramată pentru luna iulie.
Eugen Tomac: Se lucrează intens la vizita preşedintelui Nicuşor Dan în SUA. Există chiar un grup de lucru la Palatul Cotroceni, coordonat de Marius Lazurca / Luni va avea loc o şedinţă a acestui grup de lucru, prezidată chiar de preşedinte # News.ro
Consilierul onorific al preşedintelui, Eugen Tomac, a declarat, joi, că se lucrează intens la vizita lui Nicuşor Dan în SUA şi există chiar un grup de lucru la Palatul Cotroceni, coordonat de consilierul prezidenţial Marius Lazurca, iar luni va avea loc o şedinţă a acestui grup de lucru, prezidată chiar de preşedinte.
Preţurile petrolului au urcat joi cu peste 3%, pe fondul temerilor privind aprovizionarea, pe măsură ce conflictul cu Iranul se extinde # News.ro
Preţurile petrolului au crescut cu peste 3% joi, extinzând creşterea din ultimele zile, după ce războiul tot mai intens dintre SUA şi Israel împotriva Iranului a perturbat aprovizionarea şi transportul de energie, determinând unii producători importanţi din Orientul Mijlociu să reducă producţia, transmite Reuters.
Nicuşor Dan, întâlnire cu prim-ministrul polonez Donald Tusk: Am convenit să intensificăm cooperarea în domeniul apărării în cadrul NATO, unde un flanc estic puternic rămâne garanţia securităţii tuturor cetăţenilor europeni # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, că a avut o întâlnire fructuoasă şi productivă cu prim-ministrul Donald Tusk, axată pe responsabilitatea comună a României şi Poloniei în consolidarea securităţii continentului nostru şi a viitorului proiectului european. El arată că au convenit să intensifice cooperarea în domeniul apărării în cadrul NATO, unde un flanc estic puternic rămâne garanţia securităţii tuturor cetăţenilor europeni.
Trump spune că „trebuie să fie implicat” în alegerea succesorului lui Khamenei: „Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat joi că „trebuie să fie implicat” în alegerea succesorului liderului suprem iranian Ali Khamenei şi a precizat că nu va accepta ca fiul acestuia, Mojtaba Khamenei, să preia conducerea, potrivit unui interviu acordat site-ului Axios.
Una dintre cele mai mari platforme online din lume unde se puteau cumpăra şi vinde date, parole şi identităţi digitale furate a fost închisă, după o investigaţie a FBI/ Cinci români, cercetaţi/ Percheziţii în cinci judeţe/ Operaţiune în 13 ţări - VIDEO # News.ro
Una dintre cele mai mari platforme online din lume unde se puteau cumpăra şi vinde baze de date furate, parole, identităţi digitale, numere de carduri de credit şi debit, precum şi vulnerabilităţi software obţinute prin acces neautorizat la dispozitivele electronice ale victimelor a fost închisă, în urma unei investigaţii a FBI şi a cooperării poliţiştilor din România şi alte 12 ţări. Cinci români sunt cercetaţi în acest caz, iar marţi, poliţiştii români au făcut percheziţii în cinci judeţe privind infracţiuni informatice. Acţiunea a făcut parte dintr-o amplă operaţiune la nivel mondial, desfăşurată sub coordonarea Biroului pentru Afaceri Internaţionale al Departamentului de Justiţie SUA şi Europol.
Adrian Câciu (PSD), după creşterea preţului la carburanţi: Dacă Chiriţoiu şi ANPC-ul nu-şi fac treaba în următoarea săptămână, vor trebui demişi / Preţul nu ar trebui să mai fie mai mare, la pompă, de 8 lei, cu tot cu TVA, şi e deja 8,5 lei # News.ro
Fostul ministru de Finanţe, deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, joi, după majorarea preţului la combustibili, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, că dacă şeful Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu şi ANPC nu-şi fac treaba în următoarea săptămână, vor trebui demişi, el arătând că preţul nu ar trebui să mai fie mai mare, la pompă, de 8 lei, cu tot cu TVA, şi e deja 8,5 lei.
Drona care a lovit aeroportul din Cipru a căzut peste un hangar cu avioane de spionaj americane strict secrete, potrivit The Sun # News.ro
Drona care a explodat la baza aeriană britanică din Cipru a lovit un hangar folosit de avioane de spionaj americane strict secrete, dezvăluie joi The Sun. Secretarul britanic al apărării, John Healey, a afirmat că pagubele cauzate de atacul asupra bazei britanice Akrotiri au fost „minime”, dar o fotografie obţinută de The Sun arată o gaură de 9 metri în lateralul unui hangar ce adăposteşte avioane de spionaj americane U-2.
Mihai Dimian: A fost aprobat memorandumul prin care vor putea fi scoase la concurs peste 400 de posturi necesare pentru a fi puse în folosinţă 23 de creşe/ Cred că în Educaţie este nevoie de mai mult dialog, mai multă empatie şi corectitudine # News.ro
Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, anunţă că Guvernul a aprobat memorandumul iniţiat de minister prin care vor putea fi scoase la concurs peste 400 de posturi necesare pentru a fi puse în folosinţă 23 de creşe a căror construcţie este aproape finalizată. ”Cred că în Educaţie este nevoie de mai mult dialog, mai multă empatie şi corectitudine între toţi cei care pot influenţa rezultatul final: profesori, elevi şi studenţi, părinţi, sindicate şi reprezentanţi ai administraţiei publice”, afirmă el.
Una dintre cele mai mari platforme online din lume unde se puteau cumpăra şi vinde date, parole şi identităţi digitale furate a fost închisă, după o investigaţie a FBI/ Cinci români, cercetaţi/ Percheziţii în cinci judeţe/ Operaţiune în 13 ţări # News.ro
Parteneriat strategic anunţat de Asociaţia Mobitelco şi FC Bihor Oradea. “Ne dorim un model modern şi responsabil de susţinere a sportului. Să îmbine stabilitatea financiară cu investiţia reală în sectorul juvenil” # News.ro
FC Bihor Oradea şi Asociaţia Mobitelco – Educaţie şi Sport au anunţat încheierea unui protocol de colaborare strategică având ca obiectiv consolidarea stabilităţii financiare a clubului, susţinerea programelor dedicate copiilor şi juniorilor şi dezvoltarea unui model sustenabil de creştere prin sport la nivelul comunităţii bihorene.
Zelenski îl ameninţă voalat pe Viktor Orban: Dacă o persoană din UE va bloca 90 de miliarde de euro, vom da adresa acestei persoane Armatei Ucrainene, să o sune ei # News.ro
Ucraina speră că „o persoană” din Uniunea Europeană nu va bloca acordarea unui credit de reparaţie de 90 de miliarde de euro din partea UE, altfel numărul acestei persoane va fi furnizat Armatei Ucrainene, „să-l sune ei şi să comunice pe limba lor”, a declarat joi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-o aluzie la premierul Ungariei, Viktor Orban, care blochează împrumutul UE pentru Kiev, relatează Interfax Ucraina.
Un număr de 21 de sancţiuni, date de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu la agenţi economici pentru poluarea râului Bistriţa/ Valoarea amenzilor ajunge la 600.000 de lei/ În patru cazuri, s-a dispus suspendarea activităţii # News.ro
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au dat, în urma a 35 de controale făcute la agenţi economici, 21 de sancţiuni contravenţionale pentru poluarea râului Bistriţa. Valoarea amenzilor se ridică la 600.000 de lei, iar în patru cazuri s-a dispus suspendarea activităţii, desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială. Totodată, a fost făcută o sesizare penală.
Argeş: Bărbat mort, după ce peretele unei case s-a dărâmat peste el/ Victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare făcute de cadrele medicale la faţa locului # News.ro
Un bărbat din comuna Izvoru, judeţul Argeş, a murit, joi după-amiază, după ce peretele unei case s-a dărâmat peste el. În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale sosite la faţa locului, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare.
Membri ai comunităţii iraniene din România susţin într-o manifestaţie, la Bucureşti, campania lansată de SUA şi Israel împotriva regimului iranian, cu portrete ale lui Reza Pahlavi. ”Să facem Iranul măreţ din nou. Mulţumim domnului Preşedinte” # News.ro
Membri ai comunităţii iraniene s-au adunat joi, la Bucureşti, cu portrete ale fiului în exil al fostului şah, Reza Pahlavi, cu vechiul steag al Iranului şi cu steaguri ale Israelului şi Statelor Unite, relatează The Associated Press.
Zelenski îl ameninţă voalat pe Viktor Orban: Dacă o persoană din UE va bloca 90 de miliarde de euro, vom da adresa acestei persoane Armatei Ucrainene, să-o sune ei # News.ro
Dacă locuieşti la casă şi ai un solar în curte, ştii deja că rezultatele nu depind doar de seminţe sau de sistemul de irigare. Totul începe din sol. O bază bine pregătită îţi oferă plante viguroase, producţii stabile şi mai puţine probleme cu bolile pe parcursul sezonului.
Nicuşor Dan, întâlnire cu Mareşalul Seimului, Włodzimierz Czarzasty şi al Senatului, Małgorzata Kidawa-Błońska, în Polonia: Am subliniat prietenia dintre naţiunile noastre, legate de legături istorice profunde şi de un parteneriat strategic vital # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a avut, joi, în cadrul vizitei oficiale la Varşovia, întâlniri cu Mareşalul Seimului, Włodzimierz Czarzasty şi al Senatului, Małgorzata Kidawa-Błońska, el arătând că a subliniat prietenia dintre naţiunile noastre, legate de legături istorice profunde şi de un parteneriat strategic vital, are favorizează relaţii puternice între oameni.
CSM solicită „ferm” pentru a treia oară Guvernului şi Ministerului Justiţiei să ia măsuri „concrete” şi „eficiente” pentru deblocarea „situaţiei critice” a resurselor umane din sistemul judiciar # News.ro
Consiliul Superior al Magistraturii solicită „ferm” Guvernului şi Ministerului Justiţiei, pentru a treia oară în acest an, măsuri „concrete” şi „eficiente” pentru deblocarea situaţiei critice a resurselor umane de la nivelul sistemului judiciar. Astfel, CSM le cere din nou premierului şi ministrului Justiţiei deblocarea concursurilor de admitere în magistratură pentru diminuarea deficitului de judecători la nivel naţional, alocarea măcar a 600 de posturi de grefier promise şi nealocate şi înfiinţarea posturilor de asistenţi ai judecătorilor.
Fotbal: Afectat de război, Qatar intenţionează totuşi să găzduiască Finalissima, dintre Spania şi Argentina # News.ro
UEFA a anunţat că susţine, în continuare, ca meciul dintre Argentina şi Spania, cunoscut sub numele de Finalissima, să fie găzduit de Qatar, ţară vizată de rachete iraniene în războiul din Orientul Mijlociu, relatează AP.
Teheranul acuză Israelul că se află în spatele atacurilor cu dronă imputate Iranului în Azerbaidjan. Abbas Araghchi l-a sunat pe omologul său azer Djeyhoun Baïramov şi a ”negat că Iranul a tras proiectilele” # News.ro
Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi acuză joi Israelul că se află în spatele atacurilor cu dronă imputate Iranului în Azerbaidjanul vecin, soldate cu patru răniţi, comise cu scopul de a ”dăuna bunelor relaţii” ale Republicii islamice cu această ţară, relatează AFP.
Marea Britanie trimite patru avioane Typhoon suplimentare în Qatar, anunţă premierul Starmer # News.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunţat joi că patru avioane de vânătoare Typhoon suplimentare vor fi trimise în Qatar, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, insistând că Marea Britanie are planul potrivit pentru apărare, relatează Reuters.
Oana Ţoiu: În EAU avem câteva sute de minori / Aceştia sunt, alături de cazurile medicale, prioritatea pentru planificarea viitoare / Grupurile de elevi din Vrancea şi Piatra Neamţ revin în ţară vineri / 8 cereri de asistenţă consulară în Iran # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că în Emiratele Arabe Unite se află câteva sute de minori din România şi aceştia au prioritate pentru aducerea în ţară, alături de cazurile medicale. Ea a menţionat că grupurile de elevi din Vrancea şi Piatra Neamţ vor reveni în ţară, vineri dimineaţa, cu o cursă din Oman. Totodată, în Iran au apărut opt cereri de asistenţă consulară, iar în Kuweit sunt 250 de români în asistenţă consulară, 100 cerând să revină în ţară.
Fotbal feminin: Alina Peşu, delegată la partida Franţa - Polonia din cadrul preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2027 # News.ro
Alina Peşu a fost delegată la partida dintre reprezentativele Franţei şi Poloniei din runda secundă a grupei 2, Liga A de calificare la Cupa Mondială de fotbal feminin ce va avea loc în Brazilia în 2027.
Preşedintele azer Ilham Aliev ameninţă cu represalii după un atac ”terorist” cu dronă pe un aeroport şi lângă o şcoală, soldat cu patru răniţi. Teheranul dezminte acuzaţiile. Baku condamnă dezminţirea şi cere ca Teheranul să prezinte scuze # News.ro
Preşedintele azer Ilham Aliev denunţă joi un atac ”terorist” cu drone iraniene pe un aeroport şi în apropierea unei şcoli, în Azerbaidjan, şi ameninţă cu represalii împotriva Teheranului, care dezminte aceste acuzaţii, relatează AFP.
Primul număr al revistei „Captain America” intră în colecţiile Muzeului Holocaustului de la Washington # News.ro
La aproximativ 85 de ani de la publicare, un exemplar al primului număr al revistei „Captain America” a fost adăugat la colecţia Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite din Washington, D.C., o instituţie culturală dedicată documentării, cercetării şi studiului istoriei Holocaustului, scrie Le Figaro.
Billie Jean King Cup: România va înfrunta Franţa, Letonia şi Norvegia în aprilie, în grupa I, zona Europa/Africa # News.ro
Echipa României va înfrunta Franţa, Letonia şi Norvegia în grupa C a competiţiei regionale Europa/Africa I, în cadrul Billie Jean King Cup, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi care a avut loc joi, la Londra.
Măsuri de sprijin pentru tineri, persoane vulnerabile şi angajatori/ Printre acestea, primă de stabilitate de 27.000 de lei pe doi ani pentru tinerii care se angajează prima dată şi creşterea pragului de vârstă pentru şomeri # News.ro
Guvernul României a aprobat, joi, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Ordonanţa de urgenţă care modifică şi completează Legea privind asigurările pentru şomaj şi măsurile active de ocupare a forţei de muncă. Astfel modificările vizează măsuri de sprijin pentru tineri, persoane vulnerabile şi angajatori, printre care o primă de stabilitate de 27.000 de lei pe o perioadă de doi ani, pentru tinerii care se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată, cu condiţia menţinerii locului de muncă, creşterea pragului de vârstă pentru şomeri de la 45 la 50 de ani, pentru a încuraja reintegrarea profesională a persoanelor de peste 50 de ani şi extinderea categoriilor de angajaţi pentru care angajatorii primesc subvenţii.
Ioana Dogioiu: România a activat mecanismul european de protecţie civilă pentru organizarea unui zbor charter de evacuare pe ruta Muscat-Bucureşti, pentru aproximativ 5 zboruri, 1.000 de cetăţeni / Zborul e operat de High Sky, pentru data de 6 martie # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu,a declarat joi că România a activat mecanismul european de protecţie civilă pentru organizarea unui zbor charter de evacuare pe ruta Muscat-Bucureşti, pentru aproximativ 5 zboruri, 1.000 de cetăţeni iar zborul e operat de High Sky, pentru data de 6 martie, la ora 5 locală.
Un român a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei # News.ro
Un cetăţean român a fost condamnat joi în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei şi a primit o pedeapsă de 15 ani de închisoare pronunţată de un tribunal din regiunea sudică Krasnodar, informează Reuters.
