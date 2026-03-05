Zelenski îl amenință pe Orban: Militarii ucraineni îi vor vorbi “în limba lor” dacă nu deblochează ajutorul de 90 de miliarde de euro de la UE
CaleaEuropeana, 6 martie 2026 01:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a avertizat pe premierul ungar Viktor Orbán că ar putea trimite militari ucraineni să discute cu acesta dacă Ungaria continuă să blocheze ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro acordat Ucraina de către Uniunea Europeană, declarație care a provocat reacții dure la Budapesta, relatează agenția MTI, potrivit Agerpres. Vorbind la […] The post Zelenski îl amenință pe Orban: Militarii ucraineni îi vor vorbi “în limba lor” dacă nu deblochează ajutorul de 90 de miliarde de euro de la UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum o oră
01:20
Zelenski îl amenință pe Orban: Militarii ucraineni îi vor vorbi “în limba lor” dacă nu deblochează ajutorul de 90 de miliarde de euro de la UE # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a avertizat pe premierul ungar Viktor Orbán că ar putea trimite militari ucraineni să discute cu acesta dacă Ungaria continuă să blocheze ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro acordat Ucraina de către Uniunea Europeană, declarație care a provocat reacții dure la Budapesta, relatează agenția MTI, potrivit Agerpres. Vorbind la […] The post Zelenski îl amenință pe Orban: Militarii ucraineni îi vor vorbi “în limba lor” dacă nu deblochează ajutorul de 90 de miliarde de euro de la UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
01:10
SUA au solicitat Ucrainei “sprijin specific” împotriva dronelor iraniene “Shahed”, anunță Zelenski # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că Ucraina a primit o solicitare din partea Statelor Unite pentru a oferi sprijin specific în protecția împotriva dronelor iraniene de tip Shahed în regiunea Orientului Mijlociu. Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul de la Kiev a precizat că a dispus furnizarea mijloacelor necesare și trimiterea de […] The post SUA au solicitat Ucrainei “sprijin specific” împotriva dronelor iraniene “Shahed”, anunță Zelenski appeared first on caleaeuropeana.ro.
01:00
NATO și-a consolidat “postura” de apărare împotriva rachetelor balistice: Ea “va rămâne la nivel ridicat cât timp atacurile oarbe ale Iranului continuă” # CaleaEuropeana
NATO și-a consolidat „postura” de apărare împotriva rachetelor balistice la nivelul întregii Alianțe Nord-Atlantice, a anunțat pe platforma X purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate în Europa, colonelul Martin O’Donnell. El a precizat că nivelul de alertă va rămâne ridicat în contextul tensiunilor actuale. „Postura va rămâne la acest nivel ridicat atât […] The post NATO și-a consolidat “postura” de apărare împotriva rachetelor balistice: Ea “va rămâne la nivel ridicat cât timp atacurile oarbe ale Iranului continuă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 8 ore
19:30
Parteneriatul strategic România-Polonia, un “pilon vital al stabilității europene”, afirmă Nicușor Dan după întâlnirea cu Donald Tusk # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Parteneriatul Strategic dintre România și Polonia reprezintă un pilon vital al stabilității europene, a transmis, joi, președintele Nicușor Dan după o întrevedere la Varșovia cu premierul polonez Donald Tusk. Nicușor Dan efectuează joi o vizită la Varșovia la invitația președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, pe agenda discuțiilor figurând avansarea Parteneriatului Strategic dintre România […] The post Parteneriatul strategic România-Polonia, un “pilon vital al stabilității europene”, afirmă Nicușor Dan după întâlnirea cu Donald Tusk appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:00
De la B9 la B11 sau B12? Nawrocki și Nicușor Dan intenționează să invite țările nordice în formatul “București 9” al aliaților NATO de pe flancul estic # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Polonia și România intenționează să invite statele scandinave să se alăture grupului București (B9), co-fondat de București și Varșovia și care reunește membri ai NATO de pe flancul estic al Alianței, în cadrul unui summit programat pentru luna mai în capitala României. Anunțul a fost făcut joi la Varșovia de președinții Poloniei […] The post De la B9 la B11 sau B12? Nawrocki și Nicușor Dan intenționează să invite țările nordice în formatul “București 9” al aliaților NATO de pe flancul estic appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
17:50
De la B9 la B11 sau B12? Nawrocki și Nicușor Dan intenționează să invite țările scandinave în formatul “București 9” al aliaților NATO de pe flancul estic # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Polonia și România intenționează să invite statele scandinave să se alăture grupului București (B9), co-fondat de București și Varșovia și care reunește membri ai NATO de pe flancul estic al Alianței, în cadrul unui summit programat pentru luna mai în capitala României. Anunțul a fost făcut joi la Varșovia de președinții Poloniei […] The post De la B9 la B11 sau B12? Nawrocki și Nicușor Dan intenționează să invite țările scandinave în formatul “București 9” al aliaților NATO de pe flancul estic appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
“N-o să plângem Republica Islamică Iran”: Nicușor Dan nu va convoca CSAT privind situația din Orientul Mijlociu întrucât nu reprezintă un “pericol imediat pentru România” # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Varșovia, că nu va convoca o ședință a Consiliul Suprem de Apărare a Țării în legătură cu situația din Orientul Mijlociu, atât timp cât evoluțiile din regiune nu reprezintă „un pericol imediat” pentru România. „Nu am convocat CSAT și nu îl vom convoca, cât lucrurile […] The post “N-o să plângem Republica Islamică Iran”: Nicușor Dan nu va convoca CSAT privind situația din Orientul Mijlociu întrucât nu reprezintă un “pericol imediat pentru România” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
Germania sprijină parcursul european al R. Moldova, îl asigură Johann Wadephul pe Mihai Popșoi: Vă vom fi alături pentru a îndeplini dorința colectivă de libertate și democrație # CaleaEuropeana
Germania este alături de Republica Moldova în drumul său spre aderarea la Uniunea Europeană, l-a asigurat ministrul german de Externe, Johann Wadephul, pe omologul său moldovean Mihai Popșoi. Cei doi oficiali au susținut o conferință de presă cu prilejul vizitei pe care Mihai Popșoi a efectuat-o în Germania. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe […] The post Germania sprijină parcursul european al R. Moldova, îl asigură Johann Wadephul pe Mihai Popșoi: Vă vom fi alături pentru a îndeplini dorința colectivă de libertate și democrație appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
Prețul gazelor pentru consumatorii casnici va fi menținut până în aprilie 2027, anunță Ilie Bolojan. Guvernul va prezenta până la finalul lunii martie un plan pentru scăderea prețurilor la energia electrică # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a anunțat adoptarea unei ordonanțe de urgență care menține prețurile la gaz până în primăvara anului viitor pentru utilizatorii casnici, adică până în luna aprilie 2027, pe fondul noilor evenimente din Orientul Mijlociu care au avut un impact global asupra acestui sector de energie și în contextul în care plafonarea prețurilor la […] The post Prețul gazelor pentru consumatorii casnici va fi menținut până în aprilie 2027, anunță Ilie Bolojan. Guvernul va prezenta până la finalul lunii martie un plan pentru scăderea prețurilor la energia electrică appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Consiliul JAI: Ministrul Cătălin Predoiu a pledat pentru includerea combaterii amenințărilor hibride printre obiectivele finanțate prin Fondul pentru securitate internă # CaleaEuropeana
România sprijină includerea combaterii amenințărilor hibride ca obiectiv distinct și prioritar în cadrul regulamentului privind Fondul pentru securitate internă (FSI), pledând pentru reintroducerea acestuia conform proiectului inițial, a anunțat ministrul de Interne, Cătălin Predoiu. „A fost eliminat, apoi reintrodus în considerentele acestui regulament, ceea ce este un pas bun înainte, dar nu este suficient. Considerăm […] The post Consiliul JAI: Ministrul Cătălin Predoiu a pledat pentru includerea combaterii amenințărilor hibride printre obiectivele finanțate prin Fondul pentru securitate internă appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Combaterea amenințărilor hibride ar trebui să devină obiectiv eligibil pentru finanțare în regulamentul privind Fondul pentru securitate internă, subliniază ministrul Cătălin Predoiu # CaleaEuropeana
România sprijină includerea combaterii amenințărilor hibride ca obiectiv distinct și prioritar în cadrul regulamentului privind Fondul pentru securitate internă (FSI), pledând pentru reintroducerea acestuia conform proiectului inițial, a anunțat ministrul de Interne, Cătălin Predoiu. Oficialul român participă la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI), reuniune în cadrul căreia vor fi abordate mai multe teme, printre […] The post Combaterea amenințărilor hibride ar trebui să devină obiectiv eligibil pentru finanțare în regulamentul privind Fondul pentru securitate internă, subliniază ministrul Cătălin Predoiu appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Românii sunt “absolut protejați” de sistemul antirachetă al NATO de la Deveselu, afirmă Nicușor Dan în contextul escaladărilor între Iran și SUA # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Cetățenii români sunt “absolut protejați” de sistemul NATO antirachetă de apărare împotriva rachetelor balistice de la Deveselu, a asigurat joi, la Varșovia, președintele Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă comună cu omologul polonez Karol Nawrocki. Întrebat de CaleaEuropeană.ro care sunt riscurile de securitate asupra bazelor militare și cât de protejați trebuie […] The post Românii sunt “absolut protejați” de sistemul antirachetă al NATO de la Deveselu, afirmă Nicușor Dan în contextul escaladărilor între Iran și SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
33 de molecule inovative pentru boli oncologice și rare au fost introduse pe lista medicamentelor gratuite și compensate. Rogobete: Vom continua să lucrăm pentru un acces mai rapid și echitabil la tratament # CaleaEuropeana
La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat astăzi, 5 martie, o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate. Astfel, 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite și compensate, iar pentru alte 19 medicamente au fost extinse indicațiile terapeutice. „Fiecare medicament introdus pe această listă înseamnă o șansă în plus la tratament, […] The post 33 de molecule inovative pentru boli oncologice și rare au fost introduse pe lista medicamentelor gratuite și compensate. Rogobete: Vom continua să lucrăm pentru un acces mai rapid și echitabil la tratament appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Nicușor Dan, despre extinderea umbrelei nucleară franceză: România este sub umbrela nucleară NATO oferită de SUA. Parteneriatul cu Franța este într-o extindere # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia România, asemenea tuturor aliaților NATO, se află sub umbrela nucleară a Alianței Nord-Atlantice, oferită de Statele Unite, a afirmat joi, la Varșovia, președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă comună cu omologul polonez Karol Nawrocki. Întrebat despre poziția României cu privire la propunerea Franței pentru un dialog privind extinderea umbrelei nucleare franceze […] The post Nicușor Dan, despre extinderea umbrelei nucleară franceză: România este sub umbrela nucleară NATO oferită de SUA. Parteneriatul cu Franța este într-o extindere appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Cristian Bușoi, membru board EMA: Accesul pacientelor la terapia inovatoare este esențial, în timp ce depistarea precoce a cancerului ovarian rămâne o provocare # CaleaEuropeana
Cristian Bușoi, membru în boardul Agenției Europene pentru Medicamente, a pledat în cadrul mesei rotunde „Cancerul ovarian – impactul asupra pacientelor și asupra sistemului de sănătate” pentru identificarea unor noi soluții sustenabile care să diminueze timpul de așteptare al pacienților români pentru accesul la tratamentele inovatoare, mai ales în cazul femeilor diagnosticate cu cancer ovarian. […] The post Cristian Bușoi, membru board EMA: Accesul pacientelor la terapia inovatoare este esențial, în timp ce depistarea precoce a cancerului ovarian rămâne o provocare appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Kaja Kallas acuză Iranul că „exportă războiul, încercând să-l extindă în cât mai multe țări pentru a semăna haos” # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a transmis că „Iranul exportă războiul, încercând să-l extindă în cât mai multe țări posibil pentru a semăna haos”. „Ceea ce vedem în Orientul Mijlociu… (sunt) de fapt aceleași drone care atacă Kievul în fiecare zi… (și) Ucraina poate ajuta țările din […] The post Kaja Kallas acuză Iranul că „exportă războiul, încercând să-l extindă în cât mai multe țări pentru a semăna haos” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Un nou pas concret privind operaționalizarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră. Comisia pentru Bugete din PE a adoptat amendamentul depus de Victor Negrescu # CaleaEuropeana
Comisia pentru Bugete a Parlamentului European a adoptat amendamentul propus de eurodeputatul Victor Negrescu prin care legislativul european solicită operaționalizarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în poziția sa privind bugetul anual european. „Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România în actualul context […] The post Un nou pas concret privind operaționalizarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră. Comisia pentru Bugete din PE a adoptat amendamentul depus de Victor Negrescu appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
12:30
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Qatar, Arabia Saudită și Oman despre modalități de cooperare pentru a asigura protecția și asistența românilor blocați în regiune # CaleaEuropeana
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Qatar, Arabia Saudită și Oman despre modalități de cooperare pentru a asigura protecția și asistența românilor blocați în regiune Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Qatar, Arabia Saudită și Oman despre modalități de cooperare pentru a asigura protecția și asistența românilor […] The post Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Qatar, Arabia Saudită și Oman despre modalități de cooperare pentru a asigura protecția și asistența românilor blocați în regiune appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
Conf. Univ. Dr. Dragoș Garofil: Actualizarea Ghidului pentru cancerul ovarian și operaționalizarea registrelor de cancer, esențiale. ”Ultimii șapte ani au adus modificări semnificative ale tratamentului cancerului ovarian” # CaleaEuropeana
Conf. Univ. Dr. Dragoș Garofil, prezent la masa rotundă „Cancerul ovarian – impactul asupra pacientelor și asupra sistemului de sănătate”, a subliniat importanța actualizării Ghidului pentru cancerului ovarian pentru a reflecta standardele actuale (ESMO sau NCCN). Potrivit consilierului onorific al prim-ministrului, acest ghid nu a mai fost updatat din 2019. „În primul rând, Ghidul Ministerului Sănătății […] The post Conf. Univ. Dr. Dragoș Garofil: Actualizarea Ghidului pentru cancerul ovarian și operaționalizarea registrelor de cancer, esențiale. ”Ultimii șapte ani au adus modificări semnificative ale tratamentului cancerului ovarian” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
România are șansa de a deveni hubul energetic al Europei de Sud Est, dar are nevoie urgentă de investiții în rețele, stabilitate legislativă și accelerarea autorizărilor, subliniază AHK România # CaleaEuropeana
România are șansa de a deveni hubul energetic al Europei de Sud Est, însă are nevoie urgentă de investiții în rețele, stabilitate legislativă și accelerarea autorizărilor — acestea sunt principalele concluzii ale întâlnirii lunare a membrilor AHK România dedicată sectorului energetic, la care au participat circa 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri româno-german. Potrivit […] The post România are șansa de a deveni hubul energetic al Europei de Sud Est, dar are nevoie urgentă de investiții în rețele, stabilitate legislativă și accelerarea autorizărilor, subliniază AHK România appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Eurodeputatul Gabriela Firea: Scrisorile informative privind programele de screening, un exemplu european care poate fi preluat și de România # CaleaEuropeana
Deputatul european, Gabriela Firea, prezentă la masa rotundă „Cancerul ovarian – impactul asupra pacientelor și asupra sistemului de sănătate”, a dat exemple de bune practici din alte state ale Uniunii Europene privind informarea femeilor despre programele de screening populațional la care le este recomandat să participe, precum trimiterea anuală sau o dată la doi ani, […] The post Eurodeputatul Gabriela Firea: Scrisorile informative privind programele de screening, un exemplu european care poate fi preluat și de România appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
OCDE subliniază nevoia unor finanțe publice solide, instituții puternice și politici care să sprijine creșterea economică și inovarea pentru a menține reziliența în fața presiunilor tot mai mari pe piețele globale ale datoriilor # CaleaEuropeana
Piețele globale ale datoriei au rămas reziliente în 2025, în contextul tensiunilor geopolitice, al disputelor comerciale și al riscurilor pentru perspectivele de creștere, guvernele și companiile împrumutând o sumă record de 27 de trilioane de dolari, potrivit unui nou raport al OCDE. Raportul OCDE privind datoria globală 2026: Susținerea rezilienței piețelor de datorii în condiții […] The post OCDE subliniază nevoia unor finanțe publice solide, instituții puternice și politici care să sprijine creșterea economică și inovarea pentru a menține reziliența în fața presiunilor tot mai mari pe piețele globale ale datoriilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Ministrul Apărării a discutat cu președinta PE despre includerea industriilor naționale de apărare într-un posibil SAFE 2: România are capacități care pot sprijini producția de armament # CaleaEuropeana
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a discutat cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, despre „nevoia unui SAFE 2”, despre cum poate fi inclusă direct „în regulamentul unui potențial nou program SAFE contribuția industriilor naționale de apărare.” „Nevoile României au șanse să devină priorități europene atunci când sunt adresate direct și în fața factorilor de decizie”, a […] The post Ministrul Apărării a discutat cu președinta PE despre includerea industriilor naționale de apărare într-un posibil SAFE 2: România are capacități care pot sprijini producția de armament appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la EIB Group Forum: Prevenția reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru acces real la servicii medicale # CaleaEuropeana
Prevenția nu este doar o politică de sănătate, ci este una dintre condițiile esențiale pentru acces real la servicii medicale, a subliniat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta a participat la Luxemburg la EIB Group Forum – „A Strong Europe in a Changing World”, în panelul dedicat echității globale în sănătate. Discuțiile au vizat una dintre […] The post Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la EIB Group Forum: Prevenția reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru acces real la servicii medicale appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:50
Astăzi în istorie: 80 de ani de la discursul lui Winston Churchill privind Cortina de Fier – “declarația formală a Războiului Rece” # CaleaEuropeana
Astăzi se împlinesc 80 de ani de la discursul prin care fostul prim-ministru britanic Winston Churchill a invocat conceptul “Cortinei de Fier”, rămas definitoriu pentru istoria postbelică și un moment de referință al confruntării bipolare dintre SUA și URSS și al trasării unei linii ideologice de aproape cinci decenii între Europa de Est și cea […] The post Astăzi în istorie: 80 de ani de la discursul lui Winston Churchill privind Cortina de Fier – “declarația formală a Războiului Rece” appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:40
SUA-Iran: NATO își păstrează “ambiguitatea” în privința activării articolului 5, afirmă Rutte # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri pentru Newsmax că există „un sprijin larg” în rândul membrilor alianței pentru campania președintelui Donald Trump care vizează capacitățile nucleare și de rachete ale Iran, chiar dacă unii lideri europeni au exprimat critici publice la adresa operațiunii. Înaltul oficial aliat a abordat și subiectul activării articolului […] The post SUA-Iran: NATO își păstrează “ambiguitatea” în privința activării articolului 5, afirmă Rutte appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
17:10
Comisia Europeană lansează strategiile industriale maritime și portuare ale UE pentru a stimula competitivitatea în sectorul maritim # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat o strategie industrială maritimă a UE și o strategie portuară pentru a stimula competitivitatea, durabilitatea, decarbonizarea, securitatea și reziliența în sectorul mai larg al transportului pe apă al UE. Strategiile se axează pe porturi, transport maritim și construcții navale. Potrivit unui comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene în România, Europa este un […] The post Comisia Europeană lansează strategiile industriale maritime și portuare ale UE pentru a stimula competitivitatea în sectorul maritim appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
Președintele Senatului: Regatul Unit rămâne unul dintre cei mai apropiați aliați ai României, iar relațiile politice și economice continuă să se dezvolte # CaleaEuropeana
Regatul Unit rămâne unul dintre cei mai apropiați aliați ai României, iar relațiile politice și economice continuă să se dezvolte, chiar într-un context geopolitic tot mai complex, a transmis miercuri președintele Senatului, Mircea Abrudean. Mircea Abrudean a primit miercuri, la Senatul României, delegația Grupului Britanic al Uniunii Interparlamentare (UIP), în prezența ambasadorului Marii Britanii la […] The post Președintele Senatului: Regatul Unit rămâne unul dintre cei mai apropiați aliați ai României, iar relațiile politice și economice continuă să se dezvolte appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Antonio Costa pledează pentru finalizarea pieței unice și integrarea telecomunicațiilor, energiei și piețelor de capital: „Doar o economie mai competitivă ne poate susține prosperitatea” # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană trebuie să finalizeze piața unică și să integreze sectoare precum telecomunicațiile, energia și piețele de capital, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, la Forumul Grupului BEI 2026, subliniind că este nevoie de o Uniune a Economiilor și Investițiilor capabilă să transforme economiile europenilor în investiții europene. „Doar o economie mai competitivă și […] The post Antonio Costa pledează pentru finalizarea pieței unice și integrarea telecomunicațiilor, energiei și piețelor de capital: „Doar o economie mai competitivă ne poate susține prosperitatea” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:10
Comisia Europeană prezintă Actul privind accelerarea industrială pentru a adapta doctrina economică a UE la cerințele secolului XXI: Viitorul Europei se construiește în Europa # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă pentru a crește cererea de tehnologii și produse cu emisii reduse de carbon, fabricate în Europa. Actul privind accelerarea industrială (IAA) va impulsiona producția, va stimula dezvoltarea mediului de afaceri și va crea locuri de muncă în UE, sprijinind în același timp adoptarea de către industrie a unor […] The post Comisia Europeană prezintă Actul privind accelerarea industrială pentru a adapta doctrina economică a UE la cerințele secolului XXI: Viitorul Europei se construiește în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Președintele Eurogrupului semnalează că „reziliența nu reprezintă o strategie de creștere”: Suveranitatea europeană nu mai este o ambiție abstractă, ci o condiție pentru supraviețuirea economică # CaleaEuropeana
Modelul de creștere care a sprijinit prosperitatea europeană timp de decenii își atinge limitele, a semnalat președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, în cadrul unui discurs susținut la Forumul Grupului BEI, unde a propus un alt model de creștere economică, bazat pe creșterea productivității, care poate fi făcută doar prin „inovare, investiții și alocare eficientă a capitalului”. […] The post Președintele Eurogrupului semnalează că „reziliența nu reprezintă o strategie de creștere”: Suveranitatea europeană nu mai este o ambiție abstractă, ci o condiție pentru supraviețuirea economică appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Nicușor Dan merge joi în Polonia la invitația lui Nawrocki pentru a avansa Parteneriatul Strategic România-Polonia. Va fi prima întâlnire între liderii de la București și Varșovia # CaleaEuropeana
Corespondență din Varșovia Președintele Nicușor Dan va efectua joi, o vizită la Varșovia, la invitația președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, pe agenda discuțiilor figurând avansarea Parteneriatului Strategic dintre România și Polonia, inclusiv dezvoltarea cooperării multilaterale în cadrul oferit de Formatul București 9, a transmis miercuri Palatul Cotroceni într-un comunicat. Cu acest prilej, șeful statului va mai […] The post Nicușor Dan merge joi în Polonia la invitația lui Nawrocki pentru a avansa Parteneriatul Strategic România-Polonia. Va fi prima întâlnire între liderii de la București și Varșovia appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Sistemele de apărare aeriană ale NATO au distrus o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian al Turciei # CaleaEuropeana
O rachetă balistică lansată din Iran și care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei, după ce a traversat Siria și Irakul, a fost distrusă de sistemele de apărare aeriană ale NATO, a anunțat Ministerul turc al Apărării, citat de Reuters, care precizează că nu este clar care era ținta rachetei. „O rachetă balistică lansată […] The post Sistemele de apărare aeriană ale NATO au distrus o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian al Turciei appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Ministrul Sănătății a discutat cu vicepreședintele Grupului BEI despre consolidarea cooperării și continuarea proiectelor importante pentru sistemul de sănătate din România # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat miercuri, la Luxemburg, cu vicepreședintele Grupului Băncii Europene de Investiții, Ioannis Tsakiris, despre consolidarea cooperării dintre Ministerul Sănătății și BEI, precum și despre continuarea proiectelor importante pentru sistemul de sănătate din România. „Am abordat tema spitalelor regionale, investiții esențiale pentru infrastructura medicală din România. Am analizat stadiul acestor proiecte […] The post Ministrul Sănătății a discutat cu vicepreședintele Grupului BEI despre consolidarea cooperării și continuarea proiectelor importante pentru sistemul de sănătate din România appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Congresul Primarilor și Administrației Locale din România: ICI București a prezentat avantajele utilizării tehnologiilor digitale și inteligenței artificiale în procesele administrative # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a participat, în calitate de speaker, la panelul „Inteligența Artificială – între hype și realitate. Tehnologie, digitalizare și eficiență în administrația locală”, desfășurat pe 3 martie 2026, la ROMEXPO, în cadrul Congresului Primarilor și Administrației Locale din România. Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a fost […] The post Congresul Primarilor și Administrației Locale din România: ICI București a prezentat avantajele utilizării tehnologiilor digitale și inteligenței artificiale în procesele administrative appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Victor Negrescu prezintă o serie de propuneri pentru „un rol important al României în arhitectura de securitate europeană și euroatlantică”: Ezitarea ne costă. Ne trebuie viziune, voință și decizii # CaleaEuropeana
România trebuie să răspundă cu „luciditate, responsabilitate și viziune strategică” la „provocările de politică externă și de securitate” care „devin din ce în ce mai complexe”, a subliniat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Într-o scurtă evaluare a situației internaționale actuale, eurodeputatul avansează o serie de propuneri pentru ca România să „joace un rol mai important […] The post Victor Negrescu prezintă o serie de propuneri pentru „un rol important al României în arhitectura de securitate europeană și euroatlantică”: Ezitarea ne costă. Ne trebuie viziune, voință și decizii appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Statele Unite au emis un avertisment de călătorie pentru Cipru din cauza „amenințării unui conflict armat” # CaleaEuropeana
Departamentul de Stat al SUA i-a îndemnat pe cetățenii americani să „reconsidere călătoriile” în Cipru și a autorizat plecarea personalului guvernamental neesențial și a familiilor acestuia, invocând riscuri de securitate în creștere pe fondul extinderii războiului din Orientul Mijlociu către estul Mediteranei, informează Politico Europe. Loviturile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului au […] The post Statele Unite au emis un avertisment de călătorie pentru Cipru din cauza „amenințării unui conflict armat” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Noul prim-ministru olandez pledează pentru reducerea deciziilor UE adoptate prin unanimitate, după ce Viktor Orban a blocat împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei # CaleaEuropeana
„Olanda s-a întors”, a declarat prim-ministrul olandez Rob Jetten în cadrul primei sale vizite la Bruxelles de la preluarea mandatului. Veto-ul de ultim moment al Ungariei asupra împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei subliniază necesitatea ca Uniunea Europeană să renunțe la sistemul unanimității, a afirmat Rob Jetten, noul prim-ministru al Olandei, în […] The post Noul prim-ministru olandez pledează pentru reducerea deciziilor UE adoptate prin unanimitate, după ce Viktor Orban a blocat împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
UE se declară „pregătită să reacționeze” pentru a-și apăra interesele, după amenințările lui Trump la adresa Spaniei # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană a declarat miercuri că este „pregătită să reacționeze” pentru a-și apăra interesele și pe cele ale statelor sale membre în fața amenințărilor comerciale ale președintelui american Donald Trump la adresa Spaniei, relatează AFP, citat de Agerpres. „Comisia se va asigura că interesele Uniunii Europene sunt pe deplin protejate. Suntem solidari cu toate statele […] The post UE se declară „pregătită să reacționeze” pentru a-și apăra interesele, după amenințările lui Trump la adresa Spaniei appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene contestă capacitatea lui Trump de a întrerupe relațiile comerciale cu Spania: Nu poate recurge la represalii comerciale individuale # CaleaEuropeana
Vicepreședinta Comisiei Europene, Teresa Ribera, a contestat capacitatea președintelui american Donald Trump de a pune în aplicare amenințarea privind întreruperea relațiilor comerciale cu Spania, subliniind că politica comercială externă a Uniunii Europene este negociată la nivelul întregului bloc comunitar, relatează Politico Europe. „Nu este posibil să se angajeze în represalii comerciale (individuale) sau în relații […] The post Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene contestă capacitatea lui Trump de a întrerupe relațiile comerciale cu Spania: Nu poate recurge la represalii comerciale individuale appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Premierul Spaniei îi răspunde lui Trump: Nu vom reduce criticile privind atacurile asupra Iranului. Nu ne temem de represalii # CaleaEuropeana
Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a declarat că amenințările președintelui american Donald Trump nu vor determina Madridul să sprijine războiul americano-israelian în Iran, informează Politico Europe. „Nu vom adopta o poziție care contravine valorilor și principiilor noastre doar pentru că ne temem de represalii din partea altora”, a declarat Sánchez într-un discurs televizat adresat națiunii. Sánchez […] The post Premierul Spaniei îi răspunde lui Trump: Nu vom reduce criticile privind atacurile asupra Iranului. Nu ne temem de represalii appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
România nu își permite să rămână în zona de confort, avertizează ministrul Finanțelor: „Ritmul schimbărilor tehnologice și geopolitice este prea rapid” # CaleaEuropeana
„România nu își permite să rămână în zona de confort. Ritmul schimbărilor tehnologice și geopolitice este prea rapid”, a declarat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, subliniind necesitatea unor dezbateri care să permită luarea unor decizii informate „înainte ca presiunile externe să forțeze reacții în grabă”. „Astăzi, la Palatul Victoria, am găzduit împreună cu Banca Mondială […] The post România nu își permite să rămână în zona de confort, avertizează ministrul Finanțelor: „Ritmul schimbărilor tehnologice și geopolitice este prea rapid” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Amplă operațiune vamală a UE: Majoritatea produselor cosmetice, suplimentelor alimentare și echipamentelor de protecție achiziționate online din afara UE nu respectă standardele europene # CaleaEuropeana
O amplă operațiune vamală a Uniunii Europene relevă că majoritatea produselor cosmetice, suplimentelor alimentare și echipamentelor de protecție achiziționate online din afara UE nu respectă standardele europene. Autoritățile vamale europene gestionează un număr imens și în continuă creștere de mărfuri cumpărate online și importate direct către consumatori în UE. Acestea joacă un rol esențial la […] The post Amplă operațiune vamală a UE: Majoritatea produselor cosmetice, suplimentelor alimentare și echipamentelor de protecție achiziționate online din afara UE nu respectă standardele europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
O amplă operațiune vamală a UE scoate la iveală că majoritatea produselor cosmetice, suplimentelor alimentare și echipamentelor de protecție achiziționate online din afara UE nu respectă standardele europene # CaleaEuropeana
O amplă operațiune vamală a Uniunii Europene relevă că majoritatea produselor cosmetice, suplimentelor alimentare și echipamentelor de protecție achiziționate online din afara UE nu respectă standardele europene. Autoritățile vamale europene gestionează un număr imens și în continuă creștere de mărfuri cumpărate online și importate direct către consumatori în UE. Acestea joacă un rol esențial la […] The post O amplă operațiune vamală a UE scoate la iveală că majoritatea produselor cosmetice, suplimentelor alimentare și echipamentelor de protecție achiziționate online din afara UE nu respectă standardele europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
România își modernizează infrastructura de apă pentru a face față schimbărilor climatice cu sprijin consultativ din partea BEI # CaleaEuropeana
Banca Europeană de Investiții (BEI) va oferi consultanță Băncii de Investiții și Dezvoltare din România (BID) pentru consolidarea rețelelor de apă din întreaga țară. În baza unui nou acord de servicii de consultanță, BEI va furniza sprijin consultativ și activități de consolidare a capacității instituționale pentru Banca de Investiții și Dezvoltare, în vederea dezvoltării infrastructurii […] The post România își modernizează infrastructura de apă pentru a face față schimbărilor climatice cu sprijin consultativ din partea BEI appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:50
Polonia ia în calcul să obțină propriile arme nucleare, afirmă Tusk: Tratăm securitatea nucleară cu maximă seriozitate # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk a semnalat că țara sa va încerca, în cele din urmă, să obțină propriile arme nucleare, în contextul în care Europa își consolidează descurajarea pe fondul îndoielilor privind angajamentul SUA de a apăra continentul. „Polonia tratează securitatea nucleară cu maximă seriozitate”, a declarat premierul înaintea ședinței săptămânale de guvern de marți, […] The post Polonia ia în calcul să obțină propriile arme nucleare, afirmă Tusk: Tratăm securitatea nucleară cu maximă seriozitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:40
Loviturile SUA asupra Iranului, dezaprobate de Macron: Sunt “în afara dreptului internațional”. Franța va sprijini Cipru și aliații din Orientul Mijlociu amenințați de riposta iraniană # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că loviturile americano-israeliene asupra Iranului, începute sâmbătă și care au dus la moartea liderului suprem al țării, au fost desfășurate „în afara dreptului internațional” și că Parisul „nu le poate aproba”, potrivit Politico Europe. Deși Macron a pus responsabilitatea pentru actuala conflagrație din Orientul Mijlociu direct pe seama Iranului, […] The post Loviturile SUA asupra Iranului, dezaprobate de Macron: Sunt “în afara dreptului internațional”. Franța va sprijini Cipru și aliații din Orientul Mijlociu amenințați de riposta iraniană appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:10
Pe urmele Maiei Sandu: Laura Codruța Kövesi, distinsă cu Premiul Robert Blum pentru Democrație. Ea va dona Ucrainei premiul de 25.000 euro # CaleaEuropeana
Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kövesi, a fost distinsă marți cu Premiul Robert Blum pentru Democrație într-o ceremonie desfășurată în Leipzig, în Germania. Premiul a fost instituit în 2024 pentru a onora memoria lui Blum, o figură centrală a Revoluției germane de la 1848 și un simbol al luptei pentru libertate și egalitate. Kövesi a […] The post Pe urmele Maiei Sandu: Laura Codruța Kövesi, distinsă cu Premiul Robert Blum pentru Democrație. Ea va dona Ucrainei premiul de 25.000 euro appeared first on caleaeuropeana.ro.
07:00
Radosław Sikorski, decorat cu Ordinul Național “Steaua României” pentru contribuția la consolidarea legăturilor istorice și a parteneriatului Polonia-România # CaleaEuropeana
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a fost decorat marți, la Varșovia, Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofițer, distincția acordată de președintele Nicușor Dan fiindu-i înmânată de șefa diplomației române Oana Țoiu. Sikorski și Țoiu au avut consultări politico-diplomatice bilaterale în capitala Poloniei. cu ocazia unei vizite în marja Zilei solidarității polono-român. […] The post Radosław Sikorski, decorat cu Ordinul Național “Steaua României” pentru contribuția la consolidarea legăturilor istorice și a parteneriatului Polonia-România appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:50
Franța a invitat România la discuțiile privind “umbrela nucleară”: O decizie va fi luată în CSAT # CaleaEuropeana
Ministrul român de externe Oana Țoiu a declarat marți că Franța a invitat România la discuțiile privind „umbrela nucleară”, precizările fiind făcute la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron a anunțat o revizuire a doctrinei nucleare franceze, care include un program de descurajare nucleară avansată la nivel european. Conform Reuters, Oana Țoiu a […] The post Franța a invitat România la discuțiile privind “umbrela nucleară”: O decizie va fi luată în CSAT appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.