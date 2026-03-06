Antena 1, acuzată că a „regizat” accidentarea lui Nicu de la Survivor: „Duelul trebuia trecut ca ABANDON”. Detaliul observat de telespectatori
Cancan.ro, 6 martie 2026 07:50
Finalul ultimului episod difuzat duminică a adus, fără îndoială, cea mai mare controversă a sezonului Survivor. Duelul eliminatoriu i-a adus față în față pe Adrian Kaan și Nicu Grigore, într-o confruntare cu reguli simple și […]
Acum 5 minute
08:00
Profeția majoră pe care Donald Trump tocmai a împlinit-o! A fost prezisă în urmă cu 4 ani de „Nostradamus din Brazilia” # Cancan.ro
Un clarvăzător supranumit „Nostradamus din Brazilia” susține că una dintre predicțiile sale despre Donald Trump începe deja să se împlinească. Brazilianul Athos Salomé, în vârstă de 38 de ani, a devenit cunoscut pe internet după […]
Acum 15 minute
07:50
Acum 30 minute
07:40
În data de 9 martie sunt sărbătoriți cei 40 de Mucenici. Cu ocazia acestei zile sfinte se pregătește un desert mult iubit de români. Această sărbătoare este una deosebit de importantă, deoarece reprezintă momentul oficial […]
Acum o oră
07:10
Jera, runa zilei de 6 martie 2026. Alegerile greșite îi pot costa scump pe acești nativi # Cancan.ro
Ziua de 6 martie aduce o energie aparte. Runa zilei este Jera, un simbol puternic asociat cu ciclurile vieții, cu momentul în care fiecare decizie poate schimba direcția drumului personal, dar și cu rezultatele faptelor. […]
07:10
În această dimineaţă, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc spumos, perfect pentru a-ţi începe ziua cu zâmbetul pe buze. Ia-ţi porţia de voie de bună, în rândurile de mai jos. — Doctore, am o problemă la […]
Acum 2 ore
07:00
Cum a fost răsfățată Laura Cosoi, înainte de Ziua Femeii. Portbagajul vedetei s-a umplut până la refuz # Cancan.ro
Abia a venit primăvara, mai este puțin până pe 8 martie, Ziua Femeii, iar CANCAN.RO a fost pe urmele Laurei Cosoi și a surprins-o pe aceasta cu un braț plin de flori superbe. Se pare că […]
06:50
Cum arată hotelul deschis de Adela Popescu, Răzvan Fodor, Smiley și Gina Pistol în Vama Veche? # Cancan.ro
În urmă cu ceva timp, Gina Pistol, Smiley, Adela Popescu, Radu Vâlcan și Irina și Răzvan Fodor anunțau că au pus pe picioare o afacere la care visau de ceva timp. Aceștia au deschis un […]
06:40
Cartea de Tarot a zilei de azi, 6 martie 2026. Regina de Spade aduce o zi bună pentru a lua decizii importante # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zilei de azi, 6 martie 2026. Cartea de Tarot a zilei, Regina de Spade, aduce ocazia pentru a lua decizii importante. Este o carte care vorbește despre claritate, luciditate și despre […]
06:30
Andreea Raicu este adesea prezentată drept un exemplu pentru multe femei din România, datorită carierei sale în televiziune și modeling, dar și a modului în care reușește să își mențină o formă fizică remarcabilă la […]
06:20
Sarah Ferguson nu mai are unde să locuiască la New York după scandalul Epstein. Cum se descurcă acum fosta cumnată a Regelui Charles # Cancan.ro
Se pare că Sarah Ferguson este practic fără adăpost și locuiește temporar cu prietenii săi după ce fostul ei soț, Prințul Andrew, a fost implicat în dosarele Epstein. De când ea și soțul ei și-au […]
06:10
Zodia care intră într-o perioadă excelentă, de pe 6 martie 2026, conform horoscopului chinezesc # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 6 martie 2026. Ziua de azi vine cu energii bune, care potențează reușita și succesul. Pentru unii nativi, ziua aduce numeroase vești importante. Iar una dintre zodii intră într-o perioadă excelentă. Schimbări […]
Acum 4 ore
06:00
Ce a putut să facă Zed, când credea că nu-l vede nimeni. „Regele Șoselelor” a „comis-o” în Băneasa # Cancan.ro
Regele Șoselelor a fost întotdeauna pe cai mari, însă, de la o vreme a decis să stea mai retras. Caii i-a păstrat în garaj se pare, căci recent l-am surprins într-o altfel de ipostază. Abia […]
05:50
Alimentul de post pe care românii trebuie să îl consume cu moderație. Mihaela Bilic: „Jumătate din culturi sunt modificate genetic” # Cancan.ro
Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști din România, atrage atenția asupra alimentelor consumate frecvent în Postul Paștelui, perioadă în care mulți credincioși își modifică dieta pentru a respecta restricțiile alimentare. Deși numeroase produse […]
05:40
Prognoza meteo emisă de ANM pentru ziua de astăzi aduce o imagine contrastantă asupra vremii din România, cu zone care se bucură de temperaturi apropiate de primăvară și altele care încă se confruntă cu episoade […]
Acum 8 ore
01:00
Emma Watson are iubit nou! A fost surprinsă în timp ce se săruta cu un miliardar celebru din Mexic # Cancan.ro
Actrița Emma Watson a fost văzută sărutându-se cu antreprenorul mexican Gonzalo Hevia Baillères într-un aeroport, înainte de a cina cu acesta. Watson, în vârstă de 35 de ani, și Baillères au fost văzuți la o […]
00:40
Alexandra Bădescu acuză autoritățile române de indiferență și lipsă de comunicare: „Este odios și revoltător față de românii care plătesc taxe și muncesc onest” # Cancan.ro
Într-o mărturie cutremurătoare la Dan Capatos Show, Alexandra Bădescu a povestit cum vizita lor în Dubai s-a transformat într-un adevărat coșmar. Ea a spus că incidentul cu dronele care au căzut aproape de plaja unde […]
00:40
La Certeze, sărăcia n-a dispărut niciodată cu adevărat — doar și-a pus acoperișuri înalte, balcoane grele și porți de fier forjat. Zeci de ani, oamenii au plecat de aici ca să scape de lipsuri, de […]
00:20
Horoscop 6 martie 2026. Află zodia care este testată de partenerul de viață, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Energia este bună, dar riști să forțezi ritmul. Hidratează-te […]
00:20
Calvarul trăit de o vedetă din România în Dubai: „Noi am fost fix unde au căzut acele drone. Stăteam pe plajă cu copiii” # Cancan.ro
Alexandra Bădescu rupe tăcerea la Dan Capatos Show! Soția fondatorului Sunwaves ne-a povestit despre vizita familiei în Dubai, unde au fost martori la incidente periculoase. Ea a povestit cum o dronă a căzut exact în […]
Acum 12 ore
00:00
Mădălin Ionescu are din nou probleme de sănătate: „După un an și trei luni. Nu e prima. este a treia în cinci ani” # Cancan.ro
Mădălin Ionescu, cunoscut prezentator de televiziune, se află din nou internat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, după ce a fost diagnosticat cu pneumonie. Este a treia internare pentru aceeași afecțiune în ultimii […]
5 martie 2026
23:50
Oul este un aliment extrem de versatil, care poate fi consumat în numeroase moduri: fiert, omletă, poșat sau prăjit. Deși pare unul dintre cele mai simple preparate din bucătărie, multe persoane se confruntă cu dificultăți […]
23:50
Serghei Mizil, revoltat după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din avion: „Nu era pe cont propriu, era cu un grup de elevi” # Cancan.ro
Serghei Mizil a explodat la Dan Capatos Show! Acesta a vorbit despre românii blocați în Dubai, fără niciun sprijin oficial. Autoritățile nu au respectat procedurile corecte, lăsând copiii și familiile complet neajutorate, fără supraveghere și […]
23:30
Lovitură decisivă pentru Dani Mocanu și fratele său! Instanța supremă din Italia a decis extrădarea în România # Cancan.ro
Situația juridică a manelistului Dani Mocanu și a fratelui său, Ionuț Nando Mocanu, a ajuns într-un punct decisiv după ce instanța supremă din Italia a hotărât predarea lor către autoritățile române. Decizia a fost pronunțată […]
23:10
Cât costă un bilet de avion după închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu. Prețurile au crescut vertiginos # Cancan.ro
Creșterile spectaculoase ale prețurilor biletelor de avion dintre Europa și Asia au devenit tot mai evidente în ultimele zile, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al restricțiilor impuse asupra spațiului aerian. Suspendarea mai multor […]
23:00
Vești bune pentru această categorie de români! Ilie Bolojan a făcut anunțul: „Prețurile nu vor crește” # Cancan.ro
Guvernul României a decis menținerea unui mecanism de plafonare a prețurilor la gazele naturale pentru consumatorii casnici pentru o perioadă extinsă, măsura urmând să fie aplicată până în aprilie 2027. Decizia vine într-un context energetic […]
23:00
Gafă amuzantă a Prințului William în timpul unei vizite la o brutărie. Cum a numit-o, din greșeală, pe o clientă # Cancan.ro
Prințul William al Marii Britanii a făcut o gafă amuzantă în timpul unei vizite la o brutărie din Cornwall, unde a ajutat personalul și a preluat chiar și o comandă la telefon. Vizita a avut […]
22:40
Șatena a „bifat” din nou ritualul ei preferat. Loredana Chivu pregătește „terenul” pentru sezonul cald # Cancan.ro
Loredana Chivu e pusă serios pe treabă! Diva se pregătește intens pentru vară și bifează regulat condica la sala de fitness pentru a ajunge la acel summer body care să întoarcă toate privirile în zilele […]
22:30
Alex Bodi, pe masa de operații! La ce intervenție chirurgicală va fi supus: „Există riscul să se formeze un cheag” # Cancan.ro
Alex Bodi ajunge pe masa de operații! Afaceristul a explicat la Dan Capatos Show că nu este vorba despre o procedură estetică, așa cum ar crede mulți, ci despre o problemă medicală serioasă, care îl […]
22:20
Cine e singura persoană care l-a vizitat pe Nick Reiner în închisoare. El așteaptă sentința pentru uciderea părinților săi # Cancan.ro
Avocata lui Nick Reiner, Kimberly Greene, a fost singura persoană care l-a vizitat pe acesta în închisoare, în timp ce tânărul își așteaptă procesul pentru uciderea părinților săi, Rob și Michele Reiner. Nimeni altcineva nu […]
22:20
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat # Cancan.ro
București, ora 04:00, o noapte în care străzile din București păreau scena unui film cu mafioți! Ismail Onur Ozbizerdik, unul dintre cei mai căutați infractori turci (stabilit în România de mai mulți ani), a fost […]
22:10
Mama lui Mario Berinde, în pragul unui alt coșmar. Riscă să fie evacuată și să piardă 100.000 de euro # Cancan.ro
Tragedia lui Mario Berinde din Cenei a zguduit România! Băiatul de 15 ani a fost ucis pe 20 ianuarie, iar ancheta a scos la iveală că la crimă au participat trei autori, care au încercat […]
22:10
Vedeta din România care nu se teme de tensiunile din Dubai: „Dacă cineva vinde apartamentul la un preț mai mic, aștept oferte” # Cancan.ro
O vedetă din România nu se lasă intimidată de tensiunile din Orientul Mijlociu și își continuă planurile de investiții. Deși situația din Dubai a stârnit îngrijorări în ultima perioadă, artistul este hotărât să își extindă […]
22:00
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, Adrian Severin, HD Hartmann, prof. univ.dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile […]
22:00
Primele imagini de la filmările emisiunii Insula iubirii 2026. Radu Vâlcan a publicat singura imagine cu primii concurenți # Cancan.ro
Filmările pentru sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii au început deja în Thailanda, iar primele imagini din culisele producției au apărut pe internet, stârnind curiozitatea fanilor reality-show-ului difuzat de Antena 1. Cadrele surprinse pe platourile […]
21:40
Medicamentele nou introduse pe lista celor gratuite și compensate. Unele costă zeci de mii de euro # Cancan.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi o actualizare semnificativă a listei de medicamente gratuite și compensate, prin care 33 de medicamente noi vor fi incluse, iar indicațiile terapeutice pentru alte 19 medicamente deja existente […]
21:20
Ce a făcut Ema Oprișan după ce Răzvan Kovacs a plecat la Insula Iubirii. Bruneta nu își mai poate opri lacrimile # Cancan.ro
Fosta concurentă de la Insula Iubirii, Ema Oprișan, trece printr-un moment de schimbări profunde în viața personală. După despărțirea de Răzvan Kovacs, fostul ei soț, viața celor doi a luat căi diferite, fiecare urmând propriul […]
21:00
Cosmin Seleși, primele declarații după ce a fost internat de urgență: „Sper din tot sufletul să se mențină în această zonă” # Cancan.ro
Cosmin Seleși a ajuns, în urmă cu câteva ore, de urgență la spital, după ce a acuzat dureri neașteptate care l-au determinat să solicite imediat ajutor medical. Internarea a fost necesară pentru a-i monitoriza starea […]
20:40
E oficial: a semnat cu alt trust! După ce a fost scoasă de pe post de PRO TV, vedeta de La Măruță are emisiune nouă # Cancan.ro
National FM adaugă în grila de programe o nouă emisiune de seară: „Între noi fie vorba”, realizată și prezentată de actrița Ioana Ginghină și jurnalista Raluca Găină. Emisiunea va fi difuzată în fiecare vineri, între […]
20:30
Monica Odagiu, primele declarații după ce a pierdut Eurovision România 2026: „Nu știu ce vor ăștia” # Cancan.ro
Alexandra Căpitănescu este românca în vârstă de 22 de ani care ne va reprezenta țara în competiția Eurovision 2026. Tânăra s-a făcut remarcată, a reușit să își învingă adversarii și a trecut de Selecția Națională […]
20:20
Un oraș din România a decis să vină în sprijinul contribuabililor prin reducerea semnificativă a impozitelor locale pentru mai multe categorii de persoane. Măsura vizează atât sprijinirea financiară a tinerilor și a persoanelor vulnerabile, cât […]
20:10
Bancurile fac parte din viața de zi cu zi și sunt una dintre cele mai simple modalități de a aduce zâmbetul pe buze, fără niciun efort. În rândurile de mai jos am adunat câteva glume […]
19:50
Când va fi înmormântat Dănuț, băiatul de 14 ani care a murit după ce i s-a făcut rău la școală. Familia are nevoie de donații # Cancan.ro
O tragedie a zguduit profund comunitatea din județul Botoșani la începutul acestei săptămâni, când un adolescent de 14 ani și-a pierdut viața în mod neașteptat într-un cadru școlar. Incidentul s-a petrecut marți, 3 martie 2026, […]
19:30
Ministerul Muncii a pregătit un proiect de Ordonanță de Urgență care vizează modificarea sistemului de asigurări pentru șomaj și introducerea unor măsuri menite să încurajeze integrarea tinerilor pe piața muncii. Una dintre principalele propuneri ale […]
19:10
Reacția consulului general al României din Dubai după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui Victor Ponta: „De ce m-ar interesa?” # Cancan.ro
Un nou scandal a izbucnit în jurul operațiunii de repatriere a unor minori români aflați în Orientul Mijlociu, după ce fiicei fostului premier Victor Ponta i-ar fi fost refuzată îmbarcarea în autocarul care transporta elevi […]
19:10
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 martie, de la ora 15.00 # Cancan.ro
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți […]
Acum 24 ore
19:00
Alina Pușcaș reacționează după acuzațiile Andreei Bălan. Vedeta Antenei 1 a fost tranșantă: „În acest context, nu există pentru mine” # Cancan.ro
Recent, relațiile dintre Andreea Bălan și Alina Pușcaș au atras atenția publicului, stârnind numeroase discuții în mediul online și comentarii din partea fanilor. Totul a pornit după ce Andreea Bălan a făcut referiri la anumite […]
18:50
Andreea BLD nu s-a mai abținut și a spus totul despre fostul iubit, Rafaelo, la Dan Capatos Show: „Era disperat de vizualizări” # Cancan.ro
Andreea BLD a dat cărțile pe față în emisiunea Dan Capatos Show! Invitată alături de noul ei iubit, blondina a vorbit despre fosta relație care a fost în atenția publicului și a spus ce se […]
18:40
Un înalt cleric iranian a emis o fatwa prin care solicită uciderea președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Potrivit agenției „Tasnim”, autorul acesteia este ayatollahul Abdullah Javadi Amoli, jurist, filosof și exeget coranic. El a cerut […]
18:20
Cât i-a venit Ramonei Olaru factura la energia electrică. Vedeta de la Neatza a sunat imediat la furnizor: „Bă, dar mai aveți multe să ne luați?” # Cancan.ro
Ramona Olaru a trecut printr-o experiență extrem de frustrantă legată de factura la curent. Totul a început când a primit o factură uriașă, de aproximativ 1000 de euro, pentru apartamentul ei echipat cu aparate normale, […]
18:10
Gabriela Cristea a slăbit enorm! Prezentatoarea TV și-a afișat noua talie înainte de Ziua Femeii # Cancan.ro
Una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare de televiziune din România, Gabriela Cristea, continuă să atragă atenția publicului din mediul online prin aparițiile sale tot mai îndrăznețe și relaxate. Vedeta, care de-a lungul anilor […]
