Reuters: Ancheta americană indică probabilitatea implicării SUA în atacul asupra unei şcoli din Iran
News.ro, 6 martie 2026 10:20
Anchetatorii militari americani consideră că este probabil ca forţele americane să fie responsabile pentru un aparent atac asupra unei şcoli de fete din Iran, care a ucis zeci de copii sâmbătă, dar nu au ajuns încă la o concluzie finală şi nu au finalizat încă ancheta, au declarat doi oficiali americani pentru Reuters.
• • •
