Ciprian Ciucu, apel la partidele din coaliţie ca săptămâna viitoare să treacă bugetul în forma propusă de guvern: Atrag atenţia Guvernului, Parlamentului, că în luna aprilie, dacă nu avem bugetul naţional, Primăria va fi în incapacitate de plată

Guvernul a analizat, vineri, evoluţia fiecărui proiect de reformă din PNRR, din energie, transporturi, agricultură, dezvoltare, sănătate, mediu iar fiecare minister coordonator de reformă va transmite Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene un calendar privind implementarea proiectelor, astfel încât să existe un tablou de bord, ce va fi public. Pentru proiectele de reformă care implică adoptarea unor proiecte de lege, pentru care este necesar votul Parlamentului, s-a stabilit ca ministerele iniţiatoare să le promoveze în Guvern până în luna mai şi să fie transmise Legislativului cu solicitarea de a fi dezbătute şi aprobate în procedură de urgenţă. Până la data de 23 februarie 2026, România a absorbit peste jumătate din valoarea totală PNRR, respectiv 50,08%