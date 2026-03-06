Reuters: Moscova îşi reduce investiţiile, un semn al problemelor bugetare mai profunde ale Rusiei
Bursa, 6 martie 2026 11:50
Oraşul Moscova, cea mai bogată unitate administrativă a Rusiei, îşi va reduce investiţiile în 2026, pentru prima dată după pandemia de COVID-19, un semn al deteriorării finanţelor regiunilor ruseşti în al cincilea an al războiului din Ucraina
Costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o creştere de 6,71% în trimestrul IV a anului trecut, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, iar faţă de trimestrul anterior a fost mai mare cu 1,55%
Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2025 a fost de 1910390,1 milioane lei preţuri curente, în creştere - în termeni reali - cu 0,7% faţă de anul 2024
Reuters: Ancheta americană indică probabilitatea implicării SUA în atacul asupra unei şcoli din Iran # Bursa
Anchetatorii militari americani consideră că este probabil ca forţele americane să fie responsabile pentru un aparent atac asupra unei şcoli de fete din Iran, care a ucis zeci de copii sâmbătă, dar nu au ajuns încă la o concluzie finală şi nu au finalizat încă ancheta
Inspectorii ANAF Antifraudă Bucureşti au confiscat, la sfârşitul lunii februarie 2026, aproximativ şase kilograme de aur şi diamante, în valoare totală de 3,7 milioane lei, în urma unor verificări realizate la o societate comercială din judeţul Călăraşi
Reuters: Bursele europene au închis joi în scădere, pe fondul războiului dintre SUA, Israel şi Iran # Bursa
Acţiunile europene au închis în scădere joi, investitorii urmărind îndeaproape evoluţiile geopolitice din Orientul Mijlociu
Un avertisment al armatei israeliene de evacuare a aproape întregului sud al Beirutului a declanşat scene de haos şi panică joi seară, când zeci, dacă nu sute de mii de locuitori au blocat drumurile încercând să fugă din zonă
CNN: Trump spune că nu are and #8222;nicio limită de timp and #8221; în ceea ce priveşte durata războiului cu Iranul # Bursa
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat într-un interviu publicat joi că nu are and #8222;nicio limită de timp and #8221; privind durata războiului cu Iranul
AFP: Ucraina acuză Ungaria că a luat and #8222;ostatici and #8221; şapte angajaţi ai unei bănci ucrainene, la Budapesta # Bursa
Ministrul ucrainean de externe a acuzat astăzi Ungaria că a and #8222;luat ostatici and #8221; şapte angajaţi ai unei bănci ucrainene, la Budapesta
BBC: Hezbollah avertizează locuitorii israelieni să evacueze zonele din apropierea frontierei cu Libanul # Bursa
Hezbollah a avertizat locuitorii israelieni să evacueze localităţile aflate la mai puţin de 5 km de frontiera cu Libanul
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în Statele Unite ca urmare a războiului cu Iranul
Armata israeliană a anunţat că atacurile sale din timpul nopţii au vizat ceea ce a numit and #8222;infrastructura regimului and #8221; din Teheran
BYD a pierdut teren în faţa competitorilor săi din China în primele două luni ale anului, pe fondul încetinirii cererii pe piaţa vehiculelor electrice
Pete Hegseth: Iranul speră că nu putem susţine această operaţiune, ceea ce este un calcul extrem de greşit # Bursa
Secretarul american al Apărării Pete Hegseth a declarat că nu există lipsă de voinţă americană şi nici de resurse materiale în ceea ce priveşte angajamentul militar al SUA împotriva regimului iranian în cadrul Operaţiunii Epic Fury
Un atac ucrainean a ucis două persoane în partea regiunii ucrainene Herson (sud) controlată de Rusia
Preşedintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a semnat acorduri petroliere cu gigantul internaţional Shell
Universal Music Group, cea mai mare casă de discuri din lume, a anunţat joi că pune pe pauză planurile pentru o listare pe piaţa bursieră din Statele Unite, invocând incertitudinea de pe pieţele financiare
Operatorul telecom Digi Communications nu intenţionează să majoreze preţurile serviciilor şi respinge orice ofertă de preluare, inclusiv scenariul vehiculat privind o posibilă achiziţie de către grupul spaniol Telefonica
CNAB: 28 de curse spre şi dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo, Beirut şi Sharm el Sheikh, anulate # Bursa
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunţă că 28 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo, Beirut şi Sharm el Sheikh au fost anulate vineri din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu
Guido Crosetto, ministrul Apărării din Italia, a invocat ieri articolul 5 (privind apărarea colectivă) al Tratatului NATO, în contextul războiului cu Iranul, potrivit site-ului cotidianului Il Sole 24 Ore.
*23 de experţi în medicină, toxicologie şi sănătate din Uniunea Europeană au trimis o scrisoare deschisă către Ursula von der Leyen * Ei îl acuză pe comisarul european pentru sănătate, Oliver Varhely, că afirmaţiile sale potrivit cărora ţigările electronice, pliculeţele cu nicotină sau produsele din tutun încălzit ar fi and #8222;la fel de dăunătoare and #8221; ca ţigările clasice contrazic în mod direct consensul ştiinţific internaţional
Meta Estate Trust a raportat, pentru anul 2025, rezultate financiare preliminare mixte, într-un context socio-economic nelipsit de provocări. Anul trecut a adus pentru companie o activitate investiţională dinamică, lichidizarea unor investiţii semnificative, diversificarea liniilor de business şi rebalansarea portofoliului, potrivit Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
Vicepremierul Oana Gheorghiu a lansat recent un apel pentru eliminarea birocraţiei şi a munţilor de hârtii generaţi de instituţiile statului. Există o soluţie simplă care ar fi putut preveni cel puţin 44.000 de plicuri trimise către 22.000 de de investitori ai Fondului Proprietatea şi care ar putea scuti în viitor aproximativ 150.000 de investitori de milioane de hârtii inutile.
Fondurile de pensii administrate de NN Group şi Allianz deţin fiecare peste 5% din Electro-Alfa International # Bursa
Fondurile de pensii private administrate de NN Group şi Allianz au cumpărat acţiuni în oferta publică iniţială realizată de producătorul de echipamente electrice şi soluţii pentru infrastructură energetică Electro-Alfa International (EAI), controlând fiecare peste 5% din capitalul companiei, conform ultimelor date disponibile pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,80%, de la 5,88%.
Euro a scăzut, ieri, cu 0,0022 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0937 lei/euro.
* Tranzacţiile cu acţiuni Banca Transilvania - pe prima treaptă în topul rulajului* Evaluarea bursieră a Electro-Alfa International a ajuns la 2,07 miliarde lei, cu 24,3% peste cea din oferta publică
Prognoza pentru RomâniaValorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul anterior în cea mai mare parte a ţării.
00:00
Introducerea monedei euro digitale este blocată în Parlamentul European, deşi o astfel de măsură ar reduce dependenţa de infrastructura americană de plăţi (Visa, Mastercard, PayPal), se arată într-un articol publicat de Euronews.
Consiliul UE a aprobat regulamentul privind clauzele de slavgardare din tratatul cu Mercosur # Bursa
Consiliul Uniunii Europene a aprobat, ieri, regulamentul privind activarea mecanismelor de salvgardare pentru produsele agricole în cadrul acordurilor comerciale UE-Mercosur, potrivit unui comunicat de presă emis de instituţia de la Bruxelles.
Un nebun aruncă o piatră în puţ şi o mie de nătărăi se aruncă după ea să vadă dacă pluteşte sau se duce la fund # Bursa
Nebunul din povestea noastră nu este chiar nebun. Este doar puţin şmecher iar, de restul, cît cuprinde, este umflat ca o păpuşă de gumilastic de un uriaş orgoliu care îl mînă de la spate, tiranic, să se bage în seamă ori de cîte ori are prilejul. Ba, chiar şi cînd nu are prilejul!
* Dan Coatsworth, AJ Bell: and #8222;Situaţia evoluează rapid, iar investitorilor le este greu să stabilească dacă va exista o criză energetică de durată sau doar un şoc scurt, dar puternic and #8221;
* (Interviu cu Lena Birse, Popular Investor eToro)Reporter: Traversăm o perioadă foarte încărcată din punct de vedere geostrategic şi macroeconomic. Cum evoluează pieţele de investiţii în aceste condiţii deosebit de dificile?
Lumea se află într-o fază de pre-configurare a unui conflict global, în care mai multe războaie regionale încep să se conecteze strategic.
Războiul din Orientul Mijlociu - gata de escaladare; Deschid kurzii frontul terestru în Iran? # Bursa
Deschiderea unui front terestru în Iran prin intermediul forţelor kurde din nordul Irakului, într-o strategie care va combina bombardamentele aeriene cu operaţiuni clandestine şi tentative de destabilizare internă a regimului de la Teheran, pare a fi pe masa oficialilor americani, potrivit informaţiilor publicate de CNN, Axios, The New York Times şi Welt, care citează surse din interiorul CIA şi Pentagonului.
Abbas Araghchi: Iranul respinge armistiţiul şi avertizează asupra unui and #8222;dezastru and #8221; în cazul unei invazii terestre # Bursa
Iranul nu intenţionează să accepte un armistiţiu şi nici să reia negocierile cu Statele Unite, a declarat ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, în cea de-a şasea zi a conflictului care se extinde în Orientul Mijlociu.
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că sprijină ideea unei ofensive lansate de forţele kurde împotriva Iranului.
Emmanuel Macron anunţă sprijin militar pentru Liban şi cere Israelului să nu extindă conflictul # Bursa
Franţa va oferi sprijin militar şi logistic armatei libaneze, a anunţat preşedintele Emmanuel Macron, care a făcut totodată apel la Israel să nu extindă conflictul în Liban.
Ministerul spaniol al Apărării a anunţat joi că va trimite o fregată în Cipru pentru o misiune de protecţie, în contextul tensiunilor din regiune şi după ce o bază militară britanică de pe insulă a fost lovită de o dronă.
Escaladarea conflictului din Iran a generat o nouă criză energetică în regiunea separatistă Transnistria din Republica Moldova, unde aprovizionarea cu gaze a fost afectată, riscând să repete situaţia de anul trecut, când livrările de căldură şi electricitate către populaţie şi industrie au fost întrerupte.
Wizz Air prelungeşte suspendarea zborurilor către Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman până pe 15 martie # Bursa
Compania aeriană Wizz Air a anunţat joi că suspendarea tuturor zborurilor către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman va fi menţinută până duminică, 15 martie inclusiv.
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat joi că statele membre ale Uniunii Europene sunt unite în evaluarea situaţiei generate de conflictul din Iran, în contextul atacurilor lansate de SUA şi Israel şi al ripostei militare a Teheranului în regiune.
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Washingtonul ar trebui să aibă un rol direct în desemnarea viitorului lider al Iranului, după moartea liderului suprem Ali Khamenei.
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunţat joi că Regatul Unit va desfăşura încă patru avioane de vânătoare Typhoon în Qatar, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
AP: Manifestanţi ai comunităţii iraniene din România susţin, la Bucureşti, campania militară împotriva regimului de la Teheran # Bursa
Mai mulţi membri ai comunităţii iraniene din ţara noastră au organizat joi o manifestaţie la Bucureşti, exprimându-şi sprijinul pentru campania militară lansată de Statele Unite şi Israel împotriva regimului iranian.
UE şi statele din Golf cer Iranului să înceteze atacurile care pun în pericol securitatea globală # Bursa
Uniunea Europeană şi statele din Golful Persic au lansat joi un apel către Iran pentru a opri imediat atacurile pe care le desfăşoară în regiune, avertizând că acestea reprezintă o ameninţare pentru stabilitatea regională şi pentru securitatea globală.
ONU: Aproximativ 35.000 de oameni blocaţi pe mare în regiunea Golfului Persic din cauza conflictului # Bursa
Aproximativ 20.000 de marinari şi 15.000 de pasageri se află blocaţi în prezent în regiunea Golfului Persic, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu şi al perturbării traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, a declarat joi secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI), Arsenio Dominguez.
Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a acuzat Iranul că ar fi lansat un atac and #8222;terorist and #8221; cu drone asupra unor obiective de pe teritoriul azer şi a avertizat că Baku ar putea răspunde prin măsuri de represalii. Teheranul a respins însă acuzaţiile, negând orice implicare.
Casa Albă: Marina SUA ar putea escorta petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz, dacă va fi necesar # Bursa
Statele Unite ar putea mobiliza Marina militară pentru a escorta petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, dacă situaţia de securitate o va impune, a anunţat Casa Albă.
Victor Ponta o acuză pe Oana Ţoiu că nu a lăsat-o pe fiica sa să urce într-un avion de repatriere din Dubai # Bursa
Fostul premier Victor Ponta afirmă că fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce la bordul unui avion trimis pentru repatrierea cetăţenilor români din Emiratele Arabe Unite, susţinând că decizia ar fi fost luată la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, de către Oana Ţoiu.
