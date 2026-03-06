Poliţiştii au percheziţionat locuinţa unui adolescent de 15 ani care a tras cu un pistol în parcarea unui centru comercial din Craiova / Arma era de tip paintballl, iar în locuinţa sa au fost găsite opt proiectile pentru acest pistol
News.ro, 6 martie 2026 11:50
Poliţiştii au făcut o percheziţie la locuinţa unui adolescent de 15 ani care a tras cu un pistol în parcarea unui centru comercial din Craiova, iar imaginile au apărut în spaţiul public. În locuinţa sa au fost găsite opt proiectile din plastic pentru un pistol de tip paitball. Tânărul a declarat poliţiştilor că atunci a folosit pistol de paintball fără proiectile, iar apoi l-a aruncat.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
12:10
LeBron James l-a depăşit joi pe Kareem Abdul-Jabbar la numărul de coşuri marcate din acţiune în istoria NBA, dar seara lui s-a încheiat cu o înfrângere descurajantă şi o durere la cotul stâng, relatează AP.
12:10
O colecţie de artă confiscată de Securitate revine în prim-plan, la Licitaţia de Primăvară Artmark - FOTO # News.ro
Licitaţia de Primăvară, cel mai important eveniment al sezonului pe piaţa de artă, aduce la Artmark nu doar capodopere, ci şi una dintre cele mai spectaculoase poveşti de recuperare culturală din România: o selecţie de artă europeană impresionantă, din Colecţia Dr. Ioan Dumitrescu-Popovici, medic şi profesor universitar, al cărui destin a fost frânt de regimul comunist.
12:10
Olt: Trei bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore după ce i-au agresat şi ameninţat cu moartea pe membrii unei familii din Caracal/ Două persoane au fost rănite şi au ajuns la spital # News.ro
Trei bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii din Olt, pe 24 de ore, pentru lovire sau alte violenţe, ameninţare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, aceştia fiind acuzaţi că i-au agresat şi ameninţat cu moartea pe membrii unei familii din Caracal. În urma conflictului, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale şi au fost transportate la spital.
Acum 15 minute
12:00
Ministrul Sănătăţii anunţă că reţeaua de Unităţi de Supraveghere şi Tratament Avansat al Pacienţilor Cardiaci Critici a fost extinsă cu patru spitale, ajungând astfel de la 29 de unităţi # News.ro
reţeaua de Unităţi de Supraveghere şi Tratament Avansat al Pacienţilor Cardiaci Critici a fost extinsă cu patru spitale, anunţă ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, precizâns că aceste structuri sunt destinate pacienţilor cu infarct miocardic, aritmii severe sau alte urgenţe cardiovasculare, situaţii în care fiecare minut poate face diferenţa între viaţă şi moarte.
12:00
Bărbat condamnat la doi ani şi cinci luni de închisoare cu executare, pentru agresarea unui cadru medical/ Bărbatul trebuie să-i plătească acestuia 120.000 de lei daune morale şi materiale/ Decizia Judecătoriei Feteşti nu este definitivă # News.ro
Un bărbat judecat pentru agresarea unui cadru medical şi tulburarea ordinii şi liniştii publice a fost condamnat de Judecătoria Feteşti la doi ani şi cinci luni de închisoare cu executare. Potrivit deciziei instanţei, bărbatul trebuie să-i plătească medicului lovit 120.000 de lei daune morale şi materiale şi să achite 3.500 de lei cheltuieli judiciare. Decizia instanţei nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în zece zile de la comunicare.
Acum 30 minute
11:50
Poliţiştii au percheziţionat locuinţa unui adolescent de 15 ani care a tras cu un pistol în parcarea unui centru comercial din Craiova / Arma era de tip paintballl, iar în locuinţa sa au fost găsite opt proiectile pentru acest pistol # News.ro
Poliţiştii au făcut o percheziţie la locuinţa unui adolescent de 15 ani care a tras cu un pistol în parcarea unui centru comercial din Craiova, iar imaginile au apărut în spaţiul public. În locuinţa sa au fost găsite opt proiectile din plastic pentru un pistol de tip paitball. Tânărul a declarat poliţiştilor că atunci a folosit pistol de paintball fără proiectile, iar apoi l-a aruncat.
Acum o oră
11:40
Suporterii echipei naţionale şi-au ales favoritul în aplicaţia Tricolorii, iar trofeul pe luna februarie i-a fost acordat jucătorului echipei Rayo Vallecano, Andrei Raţiu, informează FRF.
11:30
Unul dintre cei mai căutaţi români din UE, acuzat, printre altele, de omor calificat, a fost prins în Spania/ Pe numele bărbatului din Neamţ există un mandat de arestare preventivă/ Faptele au fost comise în Irlanda # News.ro
Un bărbat de 32 de ani, din judeţul Neamţ, unul dintre cei mai căutaţi români din Uniunea Europeană, acuzat de constituire a unui grup de criminalitate organizată, omor calificat, tentativă la omor calificat şi tâlhărie calificată, a fost prins în Spania cu sprijinul poliţiştilor din această ţară. Pe numele bărbatului bănuit că în aprilie 2014 ar fi constituit în Irlanda, alături de alţi români, un grup de criminalitate organizată cu scopul obţinerii unor sume de bani din fapte ilegale există un mandat de arestare preventivă, emis de Tribunalul Bucureşti.
11:20
Ryan Gosling va găzdui episodul din 7 martie al emisiunii "Saturday Night Live"/ Actorul a realizat un promo pe muzica Gorillaz - VIDEO # News.ro
Ryan Gosling va găzdui episodul din 7 martie al Saturday Night Live, marcând a patra sa apariţie în emisiune. Încă un rol de gazdă îi va permite să se alăture unor nume precum Tom Hanks, Steve Martin, Tina Fey şi John Mulaney. Gorillaz, trupa condusă de Damon Albarn de la Blur, este invitatul muzical al emisiunii de sâmbătă.
Acum 2 ore
11:10
Poliţiştii au percheziţionat locuinţa unui adolescent de 15 ani care a tras cu un pistol în parcarea unui centru comercial din Craiova / Arma era de tip paitballl, iar în locuinţa sa au fost găsite opt proiectile pentru acest pistol # News.ro
Poliţiştii au făcut o percheziţie la locuinţa unui adolescent de 15 ani care a tras cu un pistol în parcarea unui centru comercial din Craiova, iar imaginile au apărut în spaţiul public. În locuinţa sa au fost găsite opt proiectile din plastic pentru un pistol de tip paitball. Tânărul a declarat poliţiştilor că atunci a folosit pistol de paintball fără proiectile, iar apoi l-a aruncat.
11:00
Doi bărbaţi, reţinuţi în dosarul care vizează uciderea câinilor în adăposturi din Prahova şi Giurgiu # News.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi în dosarul care vizează uciderea câinilor în adăposturi din judeţele Prahova şi Giurgiu. Cei doi sunt acuzaţi de instigare la ucidere cu intenţie fără drept a animalelor, participaţie improprie la abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
11:00
Tenis: Venus Williams spune că o emoţionează în continuare să joace pentru fanii de la Indian Wells # News.ro
Venus Williams a declarat că încă o emoţionează să joace în faţa publicului local, în timpul meciului pierdut joi, în trei seturi, în primul tur al turneului de la Indian Wells, la care a participat pentru prima dată acum 30 de ani.
11:00
A şaptea zi de război în Orientul Mijlociu. Ce s-a întâmplat peste noapte: Israelul a lansat un atac pe scară largă asupra Beirutului şi Teheranului; Iranul ţinteşte centrul Tel Avivului; Trump îi încurajează pe kurzii iranieni să atace Iranul # News.ro
Israelul a efectuat în cursul nopţii de joi spre vineri atacuri aeriene intense asupra suburbiilor sudice ale Beirutului controlate de Hezbollah şi a început o serie de atacuri „pe scară largă” asupra infrastructurii din Teheran, în timp ce Iranul a declarat că a ţintit centrul Tel Avivului cu rachete. Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a şaptea zi şi totul pare să indice o direcţie de escaladare, fiind aşteptată inclusiv riposta Azerbaidjanului împotriva Iranului.
10:40
Mehedinţi: O persoană a murit carbonizată într-un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din Gura Văii/ Cauza probabilă a incendiului, un conductor electric defect # News.ro
O persoană a murit carbonizată într-un incendiu izbucnit vineri dimineaţă la o anexă gospodărească din localitatea Gura Văii, judeţul Mehedinţi. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD. Potrivit pompierilor, incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui conductor electric defect.
10:40
Oasis, Arctic Monkeys, Pulp, între artiştii britanici care s-au mobilizat pentru copiii afectaţi de război # News.ro
La treizeci de ani de la "Help", albumul caritabil pentru victimele războiului din Bosnia, asociaţia War Child revine cu "Help(2)" pentru a sprijini copiii prinşi în conflicte armate. Ambiţia lansării compilaţiei "Help(2)" este de a reuni voci importante din scena rock britanică - şi câţiva invitaţi internaţionali - pentru a strânge fonduri pentru copiii afectaţi de război.
10:20
Reuters: Ancheta americană indică probabilitatea implicării SUA în atacul asupra unei şcoli din Iran # News.ro
Anchetatorii militari americani consideră că este probabil ca forţele americane să fie responsabile pentru un aparent atac asupra unei şcoli de fete din Iran, care a ucis zeci de copii sâmbătă, dar nu au ajuns încă la o concluzie finală şi nu au finalizat încă ancheta, au declarat doi oficiali americani pentru Reuters.
Acum 4 ore
10:00
Cluj: Cinci răniţi, în urma unui accident rutier petrecut în localitatea Sălicea, cu două maşini implicate/ Unul dintre autoturisme a căzut într-o râpă adâncă de zece metri FOTO # News.ro
Cinci persoane au fost rănite, vineri dimineaţă, într-un accident rutier petrecut în localitatea Sălicea, judeţul cluj, în care au fost implicate două autorturisme. Una dintre maşini a căzut într-o râpă adâncă de zece metri, oferii şi pasagerii au reuşit să iasă singuri din ambele maşini, însă trei bărbaţi au primit îngrijiri la faţa locului, unul dintre aceştia, de aproximativ 30 de ani, fiind transportat la spital. Potrivit pompierilor, ceilalţi doi au refuzat transportul la spital.
10:00
Preşedintele R. Moldova Maia Sandu respinge speculaţiile privind o candidatură la Preşedinţia României: De ce să candidez în România? România are un preşedinte, un preşedinte bun # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu afirmă că va respecta prevederile Constituţiei şi nu va candida pentru un nou mandat şi a respins şi speculaţiile potrivit cărora ar putea candida, în viitor, la funcţia de preşedinte al României. ”De ce să candidez în România? România are un preşedinte, un preşedinte bun. Noi avem aici încă multe lucruri şi eu pot să contribui la dezvoltarea acestei ţări şi din alte funcţii sau locuri de muncă, ca să zic aşa”, a argumentat Maia Sandu.
09:50
Anne Applebaum, câştigătoare a Premiului Pulitzer, prezentă la Bucureşti şi Timişoara pentru lansarea a două volume # News.ro
Anne Applebaum, câştigătoare a Premiului Pulitzer, unul dintre cei mai reputaţi istorici şi jurnalişti din lume, vine în România şi se va întâlni cu publicul în cadrul a două evenimente la Bucureşti şi Timişoara (12-13 martie).
09:40
Indian Wells: Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la dublu. Echipa româncei nu a reuşit să treacă de perechea favorită principală / Errani şi Paolini ar putea să o înfrunte pe Cîrstea # News.ro
Perechea Jaqueline Cristian/Clara Tauson (România/Danemarca) a fost eliminată în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.
09:40
INS - Produsul Intern Brut în 2025, mai mare cu 0,7% decât în 2024, în termeni reali / Scădere de 1,9% în trimestrul lV din 2025, comparativ cu trimestrul anterior # News.ro
Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2025 a fost de 1910390,1 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,7% faţă de anul 2024, anunţă vineri Institutul Naţional de Statistică (INS). Au contribuit la creşterea PIB construcţiile şi cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei.
09:30
Sportivul Matei Petre, legitimat la CS Dinamo, a câştigat titlul de campion european în proba Individual, categoria U18, la Campionatele Europene de Schi-Alpinism desfăşurate la Shahdag, Azerbaidjan.
09:30
Captură de şase kilograme de aur şi diamante fără documente de provenienţă, în Călăraşi/ Valoarea, 3,7 milioane lei/ Amenzi de 18.000 de lei/ ANAF a predat tot aurul Trezoreriei Statului # News.ro
Inspectorii ANAF Antifraudă Bucureşti au confiscat, la sfârşitul lunii februarie 2026, aproximativ şase kilograme de aur şi diamante, în valoare totală de 3,7 milioane lei, în urma unor verificări realizate la o societate comercială din judeţul Călăraşi. De asemenea, inspectorii au dispus confiscarea unor încasări şi au dat amenzi în valoare totală de 18.000 lei. Întreaga cantitate de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului, conform procedurilor legale.
09:20
Fostul ministru al Educaţiei Daniel David: Fondul de burse pentru studenţi pe tot anul 2026 ar urma să fie în jur de 1,5 miliarde de lei, fonduri de la buget, completate cu 60 de milioane de lei fonduri europene # News.ro
Fostul ministru al Educaţiei Daniel David afirmă că fondul de burse pentru studenţi pe care l-a propus pe tot anul 2026 ar urma să fie în jur de 1,5 miliarde de lei, fonduri de la buget, completate cu 60 de milioane de lei fonduri europene, precizând că cele 60 de milioane de euro ”completează resursele din bugetul de stat, nu le înlocuiesc”. ”Cum se vor desfăşura lucrurile acum depinde de noua structură a ministerului, dar sunt convins că vor încerca să păstreze ideea (şi mecanismele pe care le-am propus) ca fondul de burse pe anul 2026 să nu fie mai mic decât cel din anul 2025 şi 2024. Sigur, asta va trebui să facă parte din procesul mai complex de stabilire a bugetului pe anul 2026, care nu depinde doar de minister”, menţionează Daniel David, care prezintă situaţia fondului de burse studenţeşti începând din 2023, inclusiv criteriile pentru acordarea acestora.
09:10
Cineastul Peter Jackson va primi un Palme d'Or onorific la ceremonia de deschidere a Festivalului de Film de la Cannes # News.ro
Cineastul neozeelandez Peter Jackson („Stăpânul Inelelor”, „King Kong”) va primi un Palme d'Or onorific la ceremonia de deschidere a celei de-a 79-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes (12-23 mai), au anunţat joi organizatorii.
09:00
Cântăreaţa Britney Spears, în stare de ebrietate, a fost arestată de poliţie miercuri seara, potrivit unor relatări din presa americană, inclusiv Variety şi Page Six.
08:50
Statul New York ar putea interzice chatboţii de inteligenţă artificială care oferă informaţii şi sfaturi din domenii în care activează oameni specializaţi, precum medicii sau avocaţii.
08:50
"Leo, ai venit şi ai câştigat”: Donald Trump i-a primit pe Messi şi Inter Miami la Casa Albă, în plin război în Orientul Mijlociu - FOTO, VIDEO # News.ro
Campioni în MLS, jucătorii echipei Inter Miami, în frunte cu starul Lionel Messi, au fost primiţi joi la Casa Albă de preşedintele american Donald Trump.
08:40
Armata israeliană a anunţat că atacurile sale din timpul nopţii au vizat ceea ce a numit „infrastructura regimului” din Teheran. De asemenea, a spus că a atacat „infrastructura Hezbollah” din bastioanele grupării armate din Beirut., relatează BBC.
08:40
Iranul şi războiul din regiune, rădăcinile haosului, explicate de jurnalistul Jeremy Bowen în volumul "Orientul Mijlociu de ieri şi de azi. O istorie trăită" # News.ro
În contextul în care ultimele zile au readus Iranul şi întreg Orientul Mijlociu în centrul unei crize globale de o intensitate fără precedent, Editura Corint anunţă apariţia în limba română a volumului „Orientul Mijlociu de ieri şi de azi. O istorie trăită”, semnat de corespondentul BBC Jeremy Bowen.
08:30
Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 încep astăzi, cu o ceremonie programată la ora 21:00. Competiţia se desfăşoară în perioada 6-15 martie 2026 şi aduce la start aproximativ 665 de sportivi din peste 50 de ţări, în şase discipline: para schi alpin, para biatlon, para schi fond, para snowboard, para hochei pe gheaţă şi wheelchair curling. România va fi reprezentată de doi sportivi.
08:30
Producătorul ChatGPT lansează GPT 5.4, un noul model lingvistic, despre care spune că este cel mai capabil şi eficient model pentru munca de birou şi primul cu funcţii native de folosire a computerelor.
Acum 6 ore
08:10
Crin Antonescu reacţionează în scandalul Ponta - Ţoiu: Ceea ce i s-a întâmplat fiicei lui Ponta mă umple de scârbă şi de groază. Aceste vietăţi useriste sunt cele mai mizerabile secături / Daciana Sîrbu îi mulţumeşte pentru susţinere # News.ro
Fostul lider liberal Crin Antonescu a reacţionat dur într-o postare pe Facebook după ce fostul său partener politic Victor Ponta a acuzat-o pe ministrul de Externe Oana Ţoiu (USR) că a dispus ca fiica sa, Irina, să nu fie lăsată să se îmbarce spre ţară, din Oman, Antonescu afirmând că situaţia îl ”umple de scârbă şi groază” şi că ”aceste vietăţi useriste (dna Toiu şi compania) sunt cele mai mizerabile secături” pe care le-a văzut în politica României după 1989 şi se declară ”pe deplin solidar cu Irina Ponta, cu Daciana Sârbu”. Daciana Sârbu îi mulţumeşte într-un comentariu la postare.
08:00
Netflix cumpără compania de tehnologie cinematografică bazată pe AI fondată de Ben Affleck # News.ro
Netflix a anunţat joi că a achiziţionat InterPositive, o companie de tehnologie pentru producţia de film fondată de actorul şi regizorul premiat cu Oscar Ben Affleck, care dezvoltă instrumente bazate pe inteligenţă artificială pentru realizarea filmelor, transmite Reuters.
07:40
Un atac ucrainean a ucis două persoane în partea regiunii ucrainene Herson (sud) controlată de Rusia, a anunţat vineri dimineaţă guvernatorul instalat de Moscova, conform AFP.
07:30
Preşedintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a semnat acorduri petroliere cu gigantul internaţional Shell, a relatat joi televiziunea de stat, fără a oferi detalii despre înţelegeri, transmite Reuters.
07:10
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti - 28 de curse spre şi dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo, Beirut şi Sharm el Sheikh, anulate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu - LISTA # News.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunţă că 28 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo, Beirut şi Sharm el Sheikh au fost anulate vineri din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu.
07:00
Digi nu va majora preţurile. Respinge orice ofertă de cumpărare de la gigantul Telefónica. Planul pentru listare, dezvăluit la Madrid de CEO-ul Serghei Bulgac în faţa investitorilor instituţionali # News.ro
Operatorul telecom Digi Communications nu intenţionează să majoreze preţurile serviciilor şi respinge orice ofertă de preluare, inclusiv scenariul vehiculat privind o posibilă achiziţie de către grupul spaniol Telefónica, a declarat CEO-ul Serghei Bulgac în faţa investitorilor instituţionali la Madrid, în contextul pregătirii listării operaţiunilor din Spania.
06:50
Hegseth spune că nu există lipsă de voinţă sau de resurse americane în Operaţiunea Epic Fury, din Iran: Iranul speră că nu putem susţine această operaţiune, ceea ce este un calcul extrem de greşit # News.ro
Secretarul american al Apărării Pete Hegseth a declarat că nu există lipsă de voinţă americană şi nici de resurse materiale în ceea ce priveşte angajamentul militar al SUA împotriva regimului iranian în cadrul Operaţiunii Epic Fury.
06:50
Universal Music Group, cea mai mare casă de discuri din lume, a anunţat joi că pune pe pauză planurile pentru o listare pe piaţa bursieră din Statele Unite, invocând incertitudinea de pe pieţele financiare, transmite Reuters.
06:40
Vânzările BYD s-au prăbuşit în primele două luni din 2026, pe măsură ce rivalitatea pe piaţa vehiculelor electrice se intensifică # News.ro
BYD a pierdut teren în faţa competitorilor săi din China în primele două luni ale anului, pe fondul încetinirii cererii pe piaţa vehiculelor electrice, transmite CNBC.
06:30
Trump declară că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în contextul războiului cu Iranul: „Dacă cresc, cresc” # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în Statele Unite ca urmare a războiului cu Iranul. „Dacă cresc, cresc”, a comentat el într-un interviu acordat Reuters.
06:20
Ucraina acuză Ungaria că a luat „ostatici” şapte angajaţi ai unei bănci ucrainene, la Budapesta. Două vehule al băncii, care transportau 35 de milioane de euro şi 9 kg de aur, reţinute # News.ro
Ministrul ucrainean de externe a acuzat vineri Ungaria că a „luat ostatici” şapte angajaţi ai unei bănci ucrainene, la Budapesta, conform AFP. De asemenea, banca a acuzat că au fost reţinute două vehicule cu 35 de milioane de euro şi 9 kg de aur, care se deplasau între Austria şi Ucraina.
Acum 8 ore
06:00
Emiratele Arabe Unite analizează îngheţarea activelor iraniene pentru a pedepsi Teheranul pentru atacuri - WSJ # News.ro
Emiratele Arabe Unite iau în calcul îngheţarea unor active iraniene în valoare de miliarde de dolari deţinute în statul din Golf, o măsură care ar putea limita accesul Teheranului la valută şi la comerţul global în contextul conflictului militar dintre SUA, Israel şi Iran, a relatat Wall Street Journal, conform Reuters.
06:00
Sam Altman critică Anthropic şi spune că guvernul trebuie să fie mai puternic decât companiile # News.ro
Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a lansat joi critici subtile la adresa rivalului Anthropic şi a declarat că este ”rău pentru societate” dacă firmele încep să abandoneze angajamentul faţă de procesul democratic pentru că ”unora nu le place persoana sau persoanele aflate în prezent la conducere”.
05:50
Noapte de panică la Beirut după ce Israelul a ordonat evacuări în masă/ Hezbollah avertizează locuitorii israelieni să evacueze zonele din apropierea frontierei cu Libanul # News.ro
Un avertisment al armatei israeliene de evacuare a aproape întregului sud al Beirutului a declanşat scene de haos şi panică joi seară, când zeci, dacă nu sute de mii de locuitori au blocat drumurile încercând să fugă din zonă, relatează CNN.
05:50
Trump spune că nu are „nicio limită de timp” în ceea ce priveşte durata războiului cu Iranul # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat într-un interviu publicat joi că nu are „nicio limită de timp” privind durata războiului cu Iranul, informează CNN.
05:50
Hezbollah avertizează locuitorii israelieni să evacueze zonele din apropierea frontierei cu Libanul # News.ro
Hezbollah a avertizat locuitorii israelieni să evacueze localităţile aflate la mai puţin de 5 km de frontiera cu Libanul, conform BBC.
05:40
Un avertisment al armatei israeliene de evacuare a aproape întregului sud al Beirutului a declanşat scene de haos şi panică joi seară, când zeci, dacă nu sute de mii de locuitori au blocat drumurile încercând să fugă din zonă, relatează CNN.
05:40
Războiul cu Iranul ameninţă industria globală a turismului, evaluată la 11,7 trilioane de dolari # News.ro
Războiul dintre SUA şi Israel împotriva Iranului începe să afecteze grav industria globală a turismului, evaluată la aproximativ 11,7 trilioane de dolari, după ce milioane de pasageri au fost prinşi în perturbările generate de conflict, transmite CNBC.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.