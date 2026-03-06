Poliţiştii au percheziţionat locuinţa unui adolescent de 15 ani care a tras cu un pistol în parcarea unui centru comercial din Craiova / Arma era de tip paintballl, iar în locuinţa sa au fost găsite opt proiectile pentru acest pistol

09:20

Fostul ministru al Educaţiei Daniel David afirmă că fondul de burse pentru studenţi pe care l-a propus pe tot anul 2026 ar urma să fie în jur de 1,5 miliarde de lei, fonduri de la buget, completate cu 60 de milioane de lei fonduri europene, precizând că cele 60 de milioane de euro ”completează resursele din bugetul de stat, nu le înlocuiesc”. ”Cum se vor desfăşura lucrurile acum depinde de noua structură a ministerului, dar sunt convins că vor încerca să păstreze ideea (şi mecanismele pe care le-am propus) ca fondul de burse pe anul 2026 să nu fie mai mic decât cel din anul 2025 şi 2024. Sigur, asta va trebui să facă parte din procesul mai complex de stabilire a bugetului pe anul 2026, care nu depinde doar de minister”, menţionează Daniel David, care prezintă situaţia fondului de burse studenţeşti începând din 2023, inclusiv criteriile pentru acordarea acestora.