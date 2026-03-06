Nicuşor Dan, despre repatrierea fiicei lui Victor Ponta şi gestionarea situaţiei românilor, de către MAE : Pe cazul acesta încă nu am toate informaţiile. Pe cazul general, e o discuţie foarte lungă cu toate constrângerile care au venit

19:30

Preşedintele Nicuşor Dan a ieşit, vineri seară, să vorbească cu cei care protestează la Palatul Cotroceni pe tema numirilor în Justiţie, el transmiţându-le că ”numirile pe care le va semna li le va asuma. ”Veţi vedea rezultatele probabil în şase luni”, a mai spus şeful statului. El i-a transmis unei protestatare care i-a cerut să aibă un dialog cu societatea civilă că el vine din societatea civilă, de 20 de ani fiind acolo. ”Credeţi că deodată m-am cotit, aşa, ca să stau un puf?”, i-a spus Nicuşor Dan.