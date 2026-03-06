Nicuşor Dan, despre repatrierea fiicei lui Victor Ponta şi gestionarea situaţiei românilor, de către MAE : Pe cazul acesta încă nu am toate informaţiile. Pe cazul general, e o discuţie foarte lungă cu toate constrângerile care au venit
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre repatrierea fiicei lui Victor Ponta şi gestionarea situaţiei românilor blocaţi în Orientul Mijlociu, de către MAE, că pe cazul Irinei Ponta încă nu are toate informaţiile iar pe cazul general, e o discuţie foarte lungă cu toate constrângerile care au venit.
Rusia furnizează Iranului informaţii secrete care includ localizarea navelor de război şi ale avioanelor americane din Orientul Mijlociu, a relatat vineri The Washington Post, citând trei oficiali familiarizaţi cu informaţiile secrete.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre repatrierea fiicei lui Victor Ponta şi gestionarea situaţiei românilor blocaţi în Orientul Mijlociu, de către MAE, că pe cazul Irinei Ponta încă nu are toate informaţiile iar pe cazul general, e o discuţie foarte lungă cu toate constrângerile care au venit.
Nicuşor Dan: Şi eu sunt cetăţean şi eu constat că justiţia are nenumărate probleme. Trebuie să le rezolvăm, dar trebuie să avem răbdare pentru că e ca o boală lungă. Sunt mecanisme de putere, sunt oameni care şi-au făcut relaţii unii cu alţii
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri seara, în faţa Palatului Cotroceni, că şi el este cetăţean şi constată că justiţia are nenumărate probleme şi trebuie să le rezolvăm, dar trebuie să avem răbdare pentru că e ca o boală lungă şi sunt mecanisme de putere, sunt oameni care şi-au făcut relaţii unii cu alţii.
Cupa Mondială de fotbal: Aproape 100.000 de membri ai forţelor de ordine vor fi mobilizaţi pentru securitatea evenimentului
Autorităţile mexicane au anunţat vineri că aproape 100.000 de membri ai forţelor de securitate (militari, poliţişti şi agenţi privaţi) vor fi mobilizaţi pentru securitatea meciurilor din cadrul Cupei Mondiale de fotbal din 2026, care vor avea loc în Mexic. Anunţul vine în contextul recentelor violenţe care au izbucnit după moartea unui baron al drogurilor.
Daniel Buda (PNL): Atacul la CCR împotriva reformei administraţiei nu este o coincidenţă. Este un blocaj politic / PSD spune în discurs că vrea reforme, dar în realitate face tot posibilul să le blocheze
Europarlamentarul PNL Daniel Buda declară, vineri, că atacul la CCR împotriva reformei administraţiei nu este o coincidenţă ci este un blocaj politic iar Avocatul Poporului, al cărui mandat a expirat, atacă exact măsura care reduce risipa şi restructurarea aparatului birocratic al statului. El acuză PSD că spune în discurs că vrea reforme, dar în realitate face tot posibilul să le blocheze.
Nicuşor Dan a ieşit să vorbească cu protestatarii de la Palatul Cotroceni pe tema numirilor în Justiţie: Numirile pe care le voi semna mi le voi asuma / Eu vin din societatea civilă. Credeţi că deodată m-am cotit, aşa, ca să stau un puf?
Preşedintele Nicuşor Dan a ieşit, vineri seară, să vorbească cu cei care protestează la Palatul Cotroceni pe tema numirilor în Justiţie, el transmiţându-le că ”numirile pe care le va semna li le va asuma. ”Veţi vedea rezultatele probabil în şase luni”, a mai spus şeful statului. El i-a transmis unei protestatare care i-a cerut să aibă un dialog cu societatea civilă că el vine din societatea civilă, de 20 de ani fiind acolo. ”Credeţi că deodată m-am cotit, aşa, ca să stau un puf?”, i-a spus Nicuşor Dan.
Echipa FC Bacău s-a impus vineri, în deplasare, scor 2-1, în faţa formaţiei FC Voluntari, în etapa a 20-a din Liga 2.
Preşedintele Nicuşor Dan a ieşit, vineri seară, să vorbească cu cei care protestează la Palatul Cotroceni pe tema numirilor în Justiţie, el transmiţându-le că ”numirile pe care le va semna li le va asuma. ”Veţi vedea rezultatele probabil în şase luni”, a mai spus şeful statului.
Europol avertizează asupra unei ameninţări teroriste ridicate în UE pe fondul conflictului cu Iranul
Escaladarea conflictului din Iran pune Europa în stare de alertă maximă, agenţia internaţională de poliţie Europol avertizând asupra „unei ameninţări ridicate” de terorism şi „extremism violent” pe teritoriul european, precum şi asupra intensificării atacurilor cibernetice şi a campaniilor de dezinformare, relatează Euronews.
Alegeri la FRF. Lista finală a dosarelor de candidatură, după analizarea contestaţiilor. Pentru postul de preşedinte candidează Burleanu şi Ilie Ştefan Drăgan
Comisia pentru Soluţionarea Contestaţiilor s-a pronunţat, vineri, în ceea ce priveşte contestaţiile depuse şi, astfel, lista dosarelor de candidatură la alegerile Federaţiei Române de Fotbal, care vor avea loc în 18 martie, a fost definitivată. Comisia a respins ambele contestaţii depuse, formulate de Sorin Victor Răducanu şi Ilie Ştefan Drăgan.
Gala Smart City Industry Awards – SCIA X - Primari, companii şi proiecte, premiaţi. 673 de participanţi - reprezentanţi din administraţia locală şi centrală, lideri din industrie, companii de tehnologie - FOTO
Primari, companii şi proiecte ale unor instituţii naţionale şi organizaţii strategice au fost premiaţi la Smart City Industry Awards – SCIA X, a reunit 673 de participanţi, reprezentând administraţia publică centrală şi locală, primari ai unor mari municipii, lideri din industrie, companii de tehnologie, investitori şi organizaţii implicate în transformarea oraşelor şi comunităţilor.
Comisia Europeană l-a admonestat vineri pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru comentariile pe care Ungaria le-a interpretat ca o ameninţare la adresa prim-ministrului Viktor Orbán, relatează POLITICO.
Sibiu: Un bărbat şi o fetiţă, transportaţi la spital după un accident produs pe DN 1, la Bradu/ Traficul, blocat
Un bărbat de 47 de ani şi o fetiţă de opt ani au fost transportaţi la spital, vineri seară, după ce două autoturisme şi un TIR au fost implicate într-un accident rutier pe DN 1, în zona localităţii Bradu, judeţul Sibiu. Traficul est blocat complet.
Andrei Ţărnea (MAE), despre fiica Dacianei Sârbu şi a lui Victor Ponta: Doamna nu apare în evidenţele consulare şi în sistemul gestionat de MAE / Niciun minor nu a fost lăsat singur, nu a fost coborât nimeni din autocar
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, spune că fiica Dacianei Sârbu şi a lui Victor Ponta nu apare în evidenţele consulare şi în sistemul gestionat de MAE, pentru gestionarea acestor situaţii de criză, el menţionând că nu poţi să chemi pe o listă prioritară persoane care nu apar înregistrate ca având o solicitare. El a mai arătat că niciun minor nu a fost lăsat singur şi nu a fost coborât nimeni din niciun autocar.
Preşedintele Donald Trump a postat vineri pe Truth Social că SUA evacuează mii de persoane din diferite ţări din Orientul Mijlociu, pe fondul conflictului cu Iranul.
Brăila: Două femei au murit şi un bărbat a fost rănit după ce un autoturism şi un TIR s-au ciocnit/ Şoferul camionului, transportat şi el la spital
Două femei au murit şi un bărbat a fost rănit, vineri, într-un accident rutier produs în zona localităţii Lanurile, judeţul Brăila, după ce un TIR şi un autoturism s-au ciocnit. În urma impactului, cele trei persoane au rămas încarcerate în autoturism. Şi şoferul camionului este transportat la spital, acuzând dureri toracice.
Andrei Ţărnea (MAE) spune că fiica Dacianei Sârbu şi a lui Victor Ponta nu apare în evidenţele consulare şi în sistemul gestionat de MAE / Niciun minor nu a fost lăsat singur, nu a fost coborât nimeni din autocar
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, spune că fiica Dacianei Sârbu şi a lui Victor Ponta nu apare în evidenţele consulare şi în sistemul gestionat de MAE, pentru gestionarea acestor situaţii de criză, el menţionând că nu poţi să chemi pe o listă prioritară persoane care nu apar înregistrate ca având o solicitare. El a mai arătat că niciun minor nu a fost lăsat singur şi nu a fost coborât nimeni din niciun autocar.
Rugby: Patru debutanţi în echipa României care va întâlni Georgia în semifinalale Campionatului European
Naţionala de rugby a României întâlneşte Georgia, duminică, la Tbilisi, în semifinalale Campionatului European.
Cancelarul Merz pledează pentru menţinerea integrităţii teritoriale a Iranului şi funcţionarea statului: „Trebuie împiedicată migraţia necontrolată din Iran"
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat vineri, în a şasea zi a războiului din Orientul Mijlociu, în legătură cu un eventual colaps al statului iranian, care ar putea declanşa un val migrator de necontrolat, relatează Reuters.
Israelul întăreşte securitatea misiunilor sale diplomatice în contextul „ameninţărilor concrete" din timpul războiului cu Iranul
Shin Bet, serviciul de securitate internă al Israelului, şi Ministerul de Externe din această ţară au anunţat măsuri de întărire a securităţii israelienilor din străinătate în contextul operaţiunii în curs împotriva Iranului, relatează The Times of Israel.
Ameninţarea sindicatelor cu boicotarea simulărilor examenelor naţionale - Ministerul Educaţiei, încrezător că se va acţiona în "beneficiul copiilor" /Sindicate: Respingem încercarea de a folosi interesul elevilor ca scut pentru propriile eşecuri
Ministerul Educaţiei a comentat posibilitatea ca sindicatele să boicoteze examenele de simulare naţională, afirmând că înţelege nemulţumirile cadrelor didactice, însă, în acelaşi timp, îşi manifestă încrederea că toţi cei implicaţi în organizarea şi derularea acestor activităţi vor acţiona în ”beneficiul copiilor”. În replică, sindicatele din învăţământ, afirmă că ministerul şi inspectoratele şcolare invită cadrele didactice la ”responsabilitate profesională, discurs pe care îl consideră ”profund ipocrit”, respingând categoric ”încercarea autorităţilor de a folosi interesul elevilor ca scut pentru propriile eşecuri manageriale şi legislative”..
Andrei Ţărnea: Circa 300 de minori mai sunt în Orientul Mijlociu / Din aceştia, 95 de minori s-au întors astăzi cu zborul de evacuare al României prin mecanismul european de protecţie civilă
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat vineri că circa 300 de minori mai sunt în Orientul Mijlociu care vor să se întoarcă acasă şi din aceştia, 95 de minori s-au întors astăzi cu zborul de evacuare al României prin mecanismul european de protecţie civilă.
Gigantul media german Axel Springer a anunţat vineri achiziţia grupului Telegraph, inclusiv a ziarului Daily Telegraph, pentru 575 de milioane de lire sterline, un anunţ surpriză care pune capăt ambiţiilor de preluare ale rivalului DMGT, proprietarul Daily Mail.
FRF anunţă un parteneriat strategic cu scopul de a atrage tinerii suporteri alături de echipa naţională
Federaţia Română de Fotbal şi Noriel au anunţat, vineri, semnarea unui parteneriat strategic cu scopul de a atrage tinerii suporteri alături de echipa naţională a României şi de a consolida legătura dintre fotbal şi noile generaţii.
Rusia avertizează Finlanda că va fi mai vulnerabilă dacă va găzdui arme nucleare: „Vom lua măsurile corespunzătoare!"
Rusia a declarat vineri că va răspunde, dacă Finlanda va amplasa arme nucleare pe teritoriul său, avertizând că o astfel de măsură va face ţara nordică mai vulnerabilă, relatează Reuters.
Andrei Ţărnea (MAE) spune că fiica Dacianei Sârbu şi a lui Victor Ponta nu apare în evidenţele consulare şi în sistemul gestionat de MAE, pentru gestionarea acestor situaţii de criză / Niciun minor nu a fost lăsat singur
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, spune că fiica Dacianei Sârbu şi a lui Victor Ponta nu apare în evidenţele consulare şi în sistemul gestionat de MAE, pentru gestionarea acestor situaţii de criză, el menţionând că nu poţi să chemi pe o listă prioritară persoane care nu apar înregistrate ca având o solicitare. El a mai arătat că niciun minor nu a fost lăsat singur.
Aboulfazl Khatibi ratează Jocurile Paralimpice din cauza războiului. Era singurul sportiv iranian înscris pentru Milano Cortina 2026
Comitetul Paralimpic Internaţional a anunţat vineri că schiorul iranian Aboulfazl Khatibi nu va putea participa la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano Cortina din cauza războiului din Orientul Mijlociu.
Comitetul Paralimpic Internaţional a anunţat vineri că schiorul iranian Aboulfazl Khatibi nu va putea participa la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano Cortina din cauza războiului din Orientul Mijlociu.
Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţele NATO, avertizează spionajul din Lituania
Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţa cu NATO, oferindu-le experienţă de luptă în Ucraina, şi le-ar putea folosi ca puncte nodale într-un eventual conflict cu NATO după război, a declarat vineri serviciul de informaţii lituanian în evaluarea sa anuală a ameninţărilor la adresa securităţii, relatează Reuters.
Preşedintele SUA Donald Trump declară că nu va exista niciun acord cu Iranul decât în cazul unei capitulări necondiţionate.
Persoanele fizice pot subscrie începând de vineri în titlurile de stat FIDELIS cu dobânzi neimpozabile de pânã la 7,10%
Persoanele fizice pot subscrie începând de vineri, timp de o săptămână, în titlurile de stat FIDELIS cu dobânzi neimpozabile de pânã la 7,10%, anunţă Ministerul Finanţelor. Valoarea nominalã a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.
Marea Britanie a reţinut patru indivizi suspectaţi că spionau obiective evreieşti în profitul Iranului
Poliţia britanică a arestat vineri patru bărbaţi suspectaţi că au ajutat serviciile de informaţii iraniene să supravegheze persoane şi obiective legate de comunitatea evreiască din Londra, relatează Reuters.
UPDATE - Avocatul Poporului a sesizat CCR în legătură cu prevederi din OUG privind creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale: Modifică 34 de acte normative din diverse domenii. Nu are obiect de reglementare clar
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu prevederi din OUG pentru adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale, adoptată săptămâna trecută de Guvern. Conform sesizării trimise CCR, textele încalcă prevederi din Constituţie referitoare la principiul securităţii juridice (în componenta referitoare la principiul încrederii legitime) şi al previzibilităţii normei, dreptul de proprietate privată, protecţia socială a cetăţenilor, protecţia persoanelor cu handicap,la restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi.
Mircea Cărtărescu, în dialog cu traducătoarea Marian Ochoa de Eribe la Librăria Humanitas Cişmigiu
Evenimentul „Povestea mea de dragoste cu literatura”, la care sunt invitaţi scriitorul Mircea Cărtărescu şi traducătoarea Marian Ochoa de Eribe, va fi organizat marţi, de la ora 19:00, la Librăria Humanitas Cişmigiu, anunţă Institutul Cultural Român.
Ministrul elen al apărării, Nikos Dendias, a anunţat vineri că o baterie Patriot va fi desfăşurată în nordul Greciei pentru a oferi asistenţă potenţială Bulgariei în „protecţia sa antibalistică împotriva Iranului”.
Primul institut complex dedicat longevităţii în România a fost deschis la Timişoara / Acesta reuneşte peste 80 de medici, terapeuţi şi psihoterapeuţi din 33 de specialităţi medicale
Primul institut complex dedicat longevităţii în România - AZEENA Longevity Institute - a fost deschis la Timişoara, reunind 80 de medici, terapeuţi şi psihoterapeuţi din 33 de specialităţi medicale. Institutul îşi asumă şi rolul de a educa publicul în direcţia prevenţiei şi a longevităţii active.
Stranierii naţionalelor U21 şi U20 pentru meciurile din luna martie / Un jucător este şi pe lista lui Lucescu
Selecţionerul Costin Curelea a anunţat lista preliminară a jucătorilor din străinătate convocaţi pentru cele două partide din preliminariile EURO 2027, împotriva reprezentativelor din Kosovo şi San Marino.
Daciana Sârbu anunţă că fiica sa a ajuns în ţară din Abu Dhabi: Aş fi putut să tac însă nu ar fi fost drept faţă de Irina/ N-o să mǎ oprească nimic, nici măcar valul de ură şi minciunile aruncate asupra mea astăzi.
Fosta soţie a lui Victor Ponta Daciana Sârbu anunţă că fiica lor, Irina, care potrivit declaraţiilor fostului premier, nu a putut pleca joi spre România din Oman din cauza interdicţiei impuse de ministrul de Externe Oana Ţoiu, a ajuns în ţară. Daciana Sârbu, care a anunţat că va face plângere pentru abuz în serviciu împotriva ministrului Oana Ţoiu, avertizează că nu o va opri nimic ”nici măcar valul de ură şi minciunile aruncate” asupra sa.
Tulcea: Adolescent în vârstă de 17 ani, arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a înjunghiat un băiat de 13 ani / Scandalul a pornit după ce victima l-a lovit pe tânăr în zona capului
Un adolescent în vârstă de 17 ani din Tulcea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a înjunghiat un băiat în vârstă de 13 ani, iar rănile suferite i-au pus acestuia viaţa în pericol. Procurorii au precizat că scandalul a pornit după ce victima l-a lovit în cap pe tânărul respectiv şi apoi a fugit, dar acesta l-a prins şi l-a înjunghiat.
UPDATE - Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu prevederi din OUG pentru adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu prevederi din OUG pentru adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale, adoptată săptămâna trecută de Guvern. Conform sesizării trimise CCR, textele încalcă prevederi din Constituţie referitoare la principiul securităţii juridice (în componenta referitoare la principiul încrederii legitime) şi al previzibilităţii normei, dreptul de proprietate privată, protecţia socială a cetăţenilor, protecţia persoanelor cu handicap,la restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi.
Ciprian Ciucu: Jocul pe care-l face Băluţă este extrem de periculos pentru oraşul nostru / Toată această luptă politică demarată, cu tricouri, cu greve, nu are un fundament real, este doar un joc politic / Cred că am tăcut destul
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că jocul pe care-l face liderul PSD Bucureşti, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă este extrem de periculos pentru oraş şi toată această luptă politică demarată, cu tricouri, cu greve, nu are un fundament real, este doar un joc politic. ”Cred că am tăcut destul!”, a mai spus Ciucu.
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu prevederi din OUG pentru adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu prevederi din OUG pentru adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale, adoptată săptămâna trecută de Guvern.
Mirabela Grădinaru a vizitat în Polonia două centre cu o vastă experienţă în aplicarea unor soluţii pentru prevenirea adicţiilor şi protecţia copiilor
Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a vizitat, în cadrul vizitei oficiale efectuate în Polonia de către preşedintele Nicuşor Dan, două centre cu o vastă experienţă în aplicarea unor soluţii pentru prevenirea adicţiilor şi protecţia copiilor.
Comisia Europeană aprobă o schemă de ajutoare de stat notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro, pentru instalaţii de stocare a energiei electrice
Comisia Europeană a aprobat o schemă notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro (764 de milioane de lei), pentru sprijinirea stocării energiei electrice, în conformitate cu obiectivele Pactului pentru o industrie curată. Solicitarea vizează instalaţii de stocare de cel puţin 2 174 MWh. Ajutorul va fi acordat pe baza unei scheme cu un volum şi un buget estimat, printr-o procedură competitivă de atribuire, înainte de data de 31 decembrie 2030.
Preşedintele Donald Trump are programată o întâlnire cu secretarul american al apărării, Pete Hegseth, la Casa Albă, în cursul zilei de vineri, în contextul războiului din Iran, informează Reuters.
Ciprian Ciucu, apel la partidele din coaliţie ca săptămâna viitoare să treacă bugetul în forma propusă de guvern: Atrag atenţia Guvernului, Parlamentului, că în luna aprilie, dacă nu avem bugetul naţional, Primăria va fi în incapacitate de plată
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut apel la partidele din coaliţie ca săptămâna viitoare să treacă bugetul în forma propusă de guvern el adăugând că atrage atenţia Guvernului, Parlamentului, că în luna aprilie, dacă nu avem bugetul naţional, Primăria Bucureşti va fi în incapacitate de plată.
Daciana Sârbu anunţă că fiica sa a ajuns în ţară din Abu Dhabi: Aş fi putut să tac însă nu ar fi fost drept faţă de Irina/ N-o să mǎ oprească nimic, nici măcar valul de ură şi minciunile aruncate asupra mea astăzi.
Fosta soţie a lui Victor Ponta Daciana Sârbu anunţă că fiica lor, Irina, care potrivit declaraţiilor fostului premier, nu a putut pleca joi spre România din Oman din cauza interdicţiei impuse de ministrul de Externe Oana Ţoiu, a ajuns în ţară. Daciana Sârbu, care a anunţat că va face plângere pentru abuz în serviciu împotriva ministrului Oana Ţoiu, avertizează că nu o va opri nimic ”nici măcar valul de ură şi minciunile aruncate” asupra sa.
Kremlinul afirmă că războiul din Iran a stimulat cererea de energie rusă. AIE avertizează: A apela la Rusia pentru aprovizionarea cu gaz va fi o greşeală
Războiul din Iran a alimentat o creştere semnificativă a cererii de petrol şi gaze ruseşti, a declarat vineri Kremlinul, care a fost afectat în ultimii ani de sancţiunile legate de invazia Rusiei în Ucraina, relatează Reuters.
Ciprian Ciucu: Este pentru a treia oară când Consiliul General nu se poate întruni, într-o situaţie extrem de dificilă pentru Bucureşti. Iresponsabilitatea celor de la PSD este incredibilă
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri, după ce şedinţa CGMB s-a suspendat din lipsă de cvorum că este pentru a treia oară când Consiliul General nu se poate întruni, într-o situaţie extrem de dificilă pentru Bucureşti iar iresponsabilitatea celor de la PSD este incredibilă.
Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru play-off-ul CM 2026. Surpriza selecţionerului, Ioan Vermeşan
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista convocărilor preliminare pentru play-off-ul Cupei Mondiale din 2026.
