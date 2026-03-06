Sindicatele din educație l-au luat deja în vizor pe Mihai Dimian. ”Avem ministru nou? Dacă aveam, noul ministru ne-ar fi invitat la o discuție”

07:20

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 6 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. David Gilmour este unul dintre cei mai influenți chitariști și compozitori din istoria muzicii rock. Născut pe 6 martie 1946, în Cambridge, Anglia, el este cunoscut în special ca membru al trupei […]