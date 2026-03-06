Nicușor Dan, luat prin surprindere. Bușcu: ”Nu există conștiința urgenței/Vor crește din nou taxele”
Gândul, 6 martie 2026 19:20
În ultima ediție a emisiunii Ai Aflat!, moderatorul emisiunii Ionuț Cristache și invitatul său Doru Bușcu au oferit o perspectivă critică asupra crizei complexe care afectează România odată cu războiul din Iran. În opinia invitatului, Nicușor Dan ar fi trebuit, în calitate de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, să anticipeze efectele noului […]
Rogobete: “ În iulie se finalizează primul sistem național de securitate cibernetică în sănătate!” # Gândul
Prezent în platoul la emisiunea ATITUDINI moderată de jurnalistul Adina Anghelescu, ministrul Sănătății a fost întrebat ce s-ar întâmpla în sistemul sanitar din România în cazul unui black out sau al unui atac cibernetic major și cât de pregătiți suntem pentru protejarea pacienților în astfel de situații posibile. Ministrul Alexandru Rogobete a opiniat că nicio […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a vorbit despre introducerea unor programe de screening și prevenție. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu. Alexandru Rogobete: „Dacă scoatem PNRR-ul din bugetul de anul trecut și de anul ăsta și comparăm doar Sănătatea, fără PNRR… Sănătatea […]
Kremlinul jubilează după declanșarea războiului SUA-Iran. Rusia înregistrează o creștere masivă a cererii de petrol și gaze # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a declarat vineri că războiul din Iran declanșat de Statele Unite și Israel a dus la o creștere notabilă a cererii de produse energetice rusești. „Observăm o creștere semnificativă a cererii de energie rusească din cauza războiului din Iran. Rusia a fost și rămâne un furnizor de încredere […]
Explicațiile ministrului Sănătății legate de creșterea prețurilor la unele medicamente din farmacii și cum se face compensarea! # Gândul
Prețurile medicamentelor au ajuns să sperie pe toată lumea. În farmacii, aproape lunar, la multe medicamente prețul urcă. La unele mai mult, la altele mai puțin, dar urcă. Și mulți pacienți nu-și mai pot asigura tratamentul din cauza acestor costuri. Întrebat ce se întâmplă și de ce acest fenomen nu poate fi stopat, ministrul Sănătății […]
Alexandru Rogobete: „Degeaba construim spitale noi, dacă nu există fundamentul relației dintre pacienți și medic” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a vorbit despre faptul că oamenii nu mai au încredere în sistemul de sănătate. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu. Alexandru Rogobete: „Toate astea, din păcate, au dus la scăderea abruptă a încrederii oamenilor în sistemul de […]
Nicușor Dan, luat prin surprindere. Bușcu: ”Nu există conștiința urgenței/Vor crește din nou taxele” # Gândul
Vortex polar | „Primăvara falsă” i-a păcălit pe meteorologi. Nucleul vortexului polar „explodează” peste Europa # Gândul
Vortex polar. O încălzire stratosferică puternică va afecta temperaturile pe mai multe continente, iar vortexul polar se va „rupe”, în timp ce va avea loc o inversare a curenților. Vortex polar. Cum este afectată Europa Modificările vortexului vor afecta SUA, Canada și Europa, precizează severe-weather.eu. Prognozele meteo confirmă însă un al doilea impact major, la […]
De ce crește prețul medicamentelor? Alexandru Rogobete: „Depinde de modul de prescriere. Medicul prescrie substanța activă, nu denumirea comercială” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a vorbit despre motivele pentru care unele medicamente au prețuri mai mari decât altele. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu. Alexandru Rogobete: „Și în lista asta de compensate sunt două categorii. Sunt categoriile de originale, care au un […]
Cât au costat primele 100 de ore ale Operațiunii Epic Fury împotriva Iranului. Donald Trump spune că războiul ar putea dura mai multe săptămâni # Gândul
Potrivit unei analize publicate de Center for Strategic and International Studies (CSIS), primele 100 de ore ale campaniei militare americane împotriva Iranului, denumită Operațiunea Epic Fury, au costat Washingtonul aproximativ 3,7 miliarde de dolari. Suma se traduce printr-o medie de aproximativ 891 de milioane de dolari pe zi, fiind determinată în principal de costurile ridicate […]
Ministrul Sănătății anunță: Legea malpraxisului, în primă formă, va fi gata la finele anului cu sprijinul Băncii Mondiale # Gândul
De ce nu există o lege a malpraxisului? Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, în emisiunea ATITUDINI, că ani de-a rândul au fost idei cu privire la elaborarea unei astfel de legi, dar nimeni nu a dat-o pentru că nicio variantă nu putea fi aplicabilă în practică. Acum, însă, ministrul spune că vom avea o […]
O nevastă din Teleorman, reținută pentru că și-a bătut soțul în formă continuată. Omul ia o binemeritată pauză. Femeia, reținută fără brățară # Gândul
O soție din municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman, a fost reținută de polițiști după ce și-ar fi agresat fizic soțul în repetate rânduri. Pe numele acesteia a fost emis și un ordin de protecție provizoriu, informează, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Teleorman, potrivit Agerpres. Dar, conciliantă, victima s-a opus montării unui sistem electronic […]
Andrei Caramitru a explicat prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, cât va dura războiul din Iran. „Cursa în războiul ăsta e între 3 fenomene : 1) capacitatea Iranului de a trage bombe balistice și drone. Vedeți mai jos evoluția pe zile. E deja minus 95%. În ritmul ăsta în câteva zile ajunge […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a vorbit despre cum screeningul este destinat oamenilor sănătoși, de asta timpii de așteptare nu sunt o tragedie. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu. Alexandru Rogobete: „În primul rând, nu cred că ar fi bine să comparăm timpul […]
Acuzații grave la adresa Moscovei. Washington Post dezvăluie că Rusia a furnizat informații Iranului pentru lovirea țintelor americane din Orient # Gândul
Oficialii americani au declarat pentru publicația americană The Washington Post că regimul Republicii Islamice de la Teheran ar fi ajutat de Federația Rusă pentru a localiza ținte din Orientul Mijlociu. Serviciile secrete rusești le-ar fi distribuit Iranului vasele americane și bazele aeriene ale SUA localizate, susțin oficiali americani anonimi. De exemplu, în Bahrain, o clădire […]
Ciprian Ciucu negociază cu AUR pentru a înceta boicotul. Edilul spune că cerințele partidului sunt „de bun simț” # Gândul
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că analizează cererile consilierilor AUR pentru a-i convinge pe aceștia să nu mai boicoteze ședințele Consiliului General. Edilul consideră că solicitările sunt rezonabile, însă avertizează că problemele financiare actuale ale instituției împiedică aplicarea lor imediată. În privința recuperării celor 12 hectare retrocedate din Parcul IOR, primarul propune expropiere treptată, […]
Președintele a anunțat pe Truth Social că mii de cetățeni americani au fost evacuați în siguranță din țările arabe atacate de Iran. „Evacuăm mii de oameni din mai multe țări din Orientul Mijlociu. Se face discret, dar fără probleme.”. Trump l-a lăudat pe secretarul Departamentului de Stat, Marco Rubio: „Departamentul de Stat, sub conducerea Secretarului […]
Prim-ministrul Spaniei cere o „cooperare loială” cu SUA, dar condamnă atacurile asupra Iranului drept „greșeală extraordinară” # Gândul
Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, solicită o cooperare „loială” cu Statele Unite, în ciuda tensiunilor dintre cele două țări privind atacurile asupra Iranului. În același timp, Sánchez a descris intervenția militară americană drept o „greșeală extraordinară” și a avertizat că aceasta reprezintă un risc major pentru pacea mondială și economia globală. Premierul spaniol a criticat din […]
Televiziunea Publică vrea să îl aducă înapoi pe Dragoș Pătraru, la opt ani după ce acesta a plecat cu scandal din instituție. Conducerea TVR a aprobat oficial începerea discuțiilor pentru un nou contract, iar de acest proiect se va ocupa postul TVR1. Se pare că negocierile vizează realizarea unei ediții a emisiunii „Starea Nației” în […]
Denunț la DNA împotriva Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate # Gândul
Cazul fiicei minore a lui Victor Ponta, rămasă în Dubai după ce i s-ar fi refuzat accesul în autocarul de repatriere ajunge pe masa procurorilor anticorupție. Avocatul Tudor Dobrescu a depus astăzi un denunț la DNA care vizează direct conducerea Ministerului Afacerilor Externe și a Consulatului din Dubai. Denunțul a fost formulat împotriva ministrei Oana […]
De la Varșovia, Nicușor Dan anunță că anularea alegerilor din România nu mai e un subiect de interes pentru Administrația Trump: Nu mai sunt întrebări / Au înțeles # Gândul
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu pentru televiziunea poloneză TVP WORLD, în care a vorbit despre alegerile anulate de anul trecut, dar și despre relația Bucureștiului cu administrația Trump. Întrebat ce relații are România cu actuala Administrație Trump, Nicușor Dan a răspuns: „Cred că sunt normale”. „Anularea alegerilor nu e un lucru normal, dar […]
Mai știi celebra bancnotă de 5.000 lei cu chipul lui Lucian Blaga, din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026 # Gândul
Celebra bancnotă de 5.000 lei cu chipul lui Lucian Blaga, din anii ’90, se comercializează acum cu o sumă uriașă, potrivit unui anunț de vânzare postat pe un site de comerț online. vand bacnota 5000 lei din 1998 6 000 lei „Bancnotă foarte bine întreținută si foarte veche”, este descrierea făcută de proprietar, care cere […]
UE vrea să împiedice noii membri să devină Ungaria 2.0. Cum arată planul Bruxelles-ului care a transformat Muntenegru în cobai # Gândul
Comisia Europeană și-a setat obiectivul ca niciun stat să nu se poată transforma în următoarea Ungarie și, pentru a realiza acest lucru, Bruxelles-ul are în plan transformarea Muntenegrului, care este aproape de finalizarea negocierilor de aderare la blocul comunitar, în cobai. Uniunea Europeană dorește să includă „garanții pe termen lung” în tratatul de aderare al […]
Electrocasnicul care te zvântă de bani. Îți „umflă” factura la curent cu 36 lei, în fiecare lună # Gândul
Într-o perioadă în care facturile la curent au crescut, tot mai multă lume caută să facă economie la energie. Însă, trăim într-o epocă în care aparatele electrocasnice fac legea în viețile noastre. Și nu oate consumă puțin. Unul dintre ele te zvântă de bani și îți „umflă”, lunar, factura la curent cu 36 lei. Ei […]
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om” # Gândul
Medicul Virgiliu Stroescu atrage atenția asupra cartofilor prăjiți, aliment de avarie în perioada postului. Este o alegere pe cât de sățioasă, pe atât de toxică în anumite condiții de preparare sau consum. Cartofii sunt un aliment de bază în perioada postului, dar efectele asupra organismului depind de modul în care sunt consumați și de cantitatea […]
Președintele Nicușor Dan a anunțat într-un interviu pentru presa poloneză când va fi gata cea mai mare bază NATO din Europa, cea de la Kogălniceanu și câte miliarde de euro va costa: „Exclusiv bani românești” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a explicat într-un interviu acordat presei poloneze stadiul proiectului de la Kogălniceanu, care urmează să devină cea mai mare bază militară din Europa. Șeful statului a precizat că România și-a asumat realizarea unei investiții masive în valoare de 4 miliarde de euro, sumă provenită exclusiv din fonduri românești. Termenul estimat pentru finalizarea […]
Nicolae Guță Jr, prins fără permis la volanul unei mașini fără RCA. Alcool, zero, droguri da # Gândul
Nicolae Guță Jr, fiul regelui manelelor Nicolae Guță Sr, a fost oprit de polițiști în noaptea de 2 martie 2026, în jurul orei 02:10, pe DN 66, la Hațeg, la volanul unui autoturism. Juniorul avea dreptul de a conduce suspendat din 2023 pentru alcool și alte substanțe interzise. Juniorul a fost arestat preventiv, conform Cancan. […]
Într-un interviu telefonic pentru CNN, Donald Trump a anunțat următoarea țară care va fi vizată în mandatul său prezidențial după Venezuela și Iran. „Cuba va cădea cât de curând”, a spus președintele american. Știre în curs de actualizare
Denunț la DNA împotriva Oanei Țoiu pentru de abuz în serviciu și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate # Gândul
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Afumați – Steaua, sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 11:00 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal C.S. Afumați – Steaua, sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 11:00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale meciurilor […]
Cât costă un simplu espresso la cafeneaua din București aleasă printre cele mai bune 100 din lume # Gândul
Dintr-un total de peste 38.000 de localuri înscrise la start, o cafeneaua din București a intrat în top 100 din lume. Afacerea a pornit dintr-un spațiu de pe strada Lipscani din Capitală și a fost inclus pentru al doilea an consecutiv în The World’s 100 Best Coffee Shops, preia Hotnews. Bob Coffee Lab ocupă poziția […]
Trump cere capitularea necondiționată pentru Iran, singura condiție pentru a face un Iran „măreț” # Gândul
Donald Trump a cerut regimului Republicii Islamice Iraniene de la Teheran să capituleze NECONDIȚIONAT. Președintele a spus că este singura condiție pentru a face un „Iran măreț”. „Nu a fi o altă înțelegere cu Iranul decât o CAPITULARE NECONDIȚIONATĂ! După asta și o selectare atentă a Liderilor Măreți și Acceptabili, noi și foarte curajoșii și […]
Avocatul Poporului atacă la CCR reforma administrației publice. Guvernul Bolojan, acuzat că încalcă drepturi fundamentale # Gândul
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu privire la Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, adoptată săptămâna trecută de Guvernul Bolojan. Deși oficial actul vizează creșterea capacității financiare a primăriilor, instituția susține că prevederile încalcă numeroase articole din Constituție, inclusiv dreptul la proprietate privată și protecția persoanelor cu handicap. Principala critică a Avocatului Poporului este că […]
MAE a tăiat sunetul la transmisiunea conferinței de presă de astăzi, când a ajuns la întrebările presei. Ulterior, a tăiat imaginea și a oprit emisia. Ieri, ministra de Externe Oana Țoiu a fugit din conferința de presă # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a organizat vineri, la ora 15:30, un briefing de presă cu privire la situația de securitate din Orientul Mijlociu. După ce purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a prezentat datele referitoare la cetăţenii români aflați în regiune, transmisia conferinței de presă a fost întreruptă chiar în momentul în care urma sesiunea […]
(P) Cum transformi jocul online într-o activitate de relaxare, nu de stres | Sfaturi de la specialiștii CazinoTare.ro # Gândul
Jocurile online sunt concepute să fie distractive, dar fără o abordare conștientă, distracția se poate transforma în stres. Fie că ești la începutul experienței tale sau ai deja ceva rutină, acest ghid îți oferă strategii practice pentru a menține jocul în zona de relaxare. Dacă vrei să explorezi platforma fără risc financiar, poți începe cu […]
Atacuri cu colete incendiare în Europa. O anchetă comună Eurojust demască legăturile cu serviciul militar al Rusiei # Gândul
O investigație internațională coordonată de Eurojust a scos la iveală mecanismul din spatele unor atacuri cu colete autoaprinse trimise în mai multe țări europene. Ancheta, desfășurată împreună cu autorități din cinci state, indică implicarea unor persoane recrutate pentru operațiuni atribuite serviciului de informații militare al Federației Rusă. Rețea internațională descoperită după incendii provocate de colete […]
Fermierii, afectați de creșterea prețului la motorină. Vor reduce din lucrările solului, iar producția va fi mai mică # Gândul
Conflictul aflat în plină desfășurare în Orientul Mijlociu afectează direct și campania de primăvară a fermierilor. Primele efecte sunt vizibile în prețul motorinei care a crescut și va crește în continuare. Mulți spun că în asemenea condiții vor reduce din lucrările de primăvară la câmp. Asta înseamnă producție mai mică și cereale mai scumpe. „Motorina […]
Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Când vine vorba de copii români aflați într-o zonă de conflict, nu există ‘criterii’. Există responsabilitate” # Gândul
„Scandalul declanșat de modul în care Ministerul Afacerilor Externe a gestionat situația unui grup de minori români aflați în Orientul Mijlociu continuă să ridice întrebări grave despre competența și responsabilitatea conducerii diplomației românești. Explicațiile oferite de ministrul de Externe, Oana Țoiu, în interviurile acordate presei nu fac decât să amplifice revolta publică. Invocarea unor „criterii” […]
Deputatul AUR Radu Fabian critică reacția USR în scandalul copilului român lăsat în Dubai, acuzând partidul că a ales să își apere ministrul în loc să ofere explicații clare pentru o situație gravă. Parlamentarul denunță „fanatismul de partid și cinismul politic” prin care liderii și organizațiile USR au încercat să minimalizeze cazul și să transforme […]
Protest la Cotroceni: Declic îi cere președintelui Nicușor Dan să respingă noile numiri la vârful marilor parchete # Gândul
Mai multe organizații, în frunte cu Declic, organizează astăzi, de la ora 18:30, un protest în fața Palatului Cotroceni. Manifestanții se opun propunerilor făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea Parchetului General, DIICOT și DNA. Aceștia îi cer președintelui Nicușor Dan să nu semneze decretele de numire și susțin că persoanele propuse sunt „toxice” […]
Gianina Șerban (deputat AUR): „Cerem demisia ministrului de Externe Oana Țoiu! Cetățenii români nu pot fi tratați cu dispreț” # Gândul
„Modul în care Ministerul Afacerilor Externe gestionează situația cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu este inacceptabil și ridică întrebări serioase despre competența și responsabilitatea conducerii instituției. Cazul recent în care unei minore i-a fost interzis accesul într-un autocar organizat pentru transportul unor copii români din Dubai spre Oman, în timp ce restul colegilor ei minori […]
Cazinourile online sunt o atracție pentru persoanele care caută o formă de divertisment în mediul online. Popularitatea lor este justificată, mai ales prin expansiunea pe care această industrie a avut-o în ultimii ani. Odată cu succesul de care jocurile de noroc se bucură, au apărut tot mai multe pericole în mediul online. Din păcate, există […]
Daciana Sârbu, reacție emoționantă după ce și-a văzut fata în țară. Ce a ținut să transmită fosta soție a lui Victor Ponta # Gândul
Fosta soţie a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, spune că fiica lor, Irina, care, potrivit declaraţiilor fostului premier, nu a putut pleca joi spre România din Oman din cauza interdicţiei impuse de ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a ajuns în ţară. Daciana Sârbu a mărturisit vineri că a trăit disperare, furie și frustrare, după ce, […]
DNA cere arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi vameși din Portul Constanța, reținuți pentru luare de mită # Gândul
DNA a reținut doi angajați vamali, Parfenie Octavian-Lică și Gudu Christian, din Portul Constanța, sub acuzația de luare de mită. Procurorii au cerut astăzi, 6 martie 2026, Tribunalului București arestarea preventivă a celor doi pentru o perioadă de 30 de zile, potrivit Mediafax. Ancheta vizează o rețea care cerea bani pentru a „închide ochii” sau […]
Surpriză pe Aeroportul „Henri Coandă”. Reporterii așteptau românii repatriați din Dubai, iar în fața camerelor a apărut Ilie Năstase. Ce declarație a făcut # Gândul
Moment neașteptat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. În timp ce reporterii așteptau sosirea avionului care aducea români repatriați din Emiratele Arabe Unite, în fața camerelor a apărut fostul mare tenismen Ilie Năstase. Jurnaliștii au crezut inițial că acesta vine din Dubai, însă sportivul a lămurit imediat situația. Ilie Năstase a apărut în fața reporterilor Reporterii […]
Noi informații în scandalul „Țoiu vs. fata lui Ponta”. Cristian Jura (CNCD) explică „principiul inversării sarcinii probei”: „MAE va trebui să producă probe că nu s-a produs discriminarea” / Consiliul s-ar putea autosesiza, dar e „pe linie moartă”, mandatele membrilor s-au încheiat # Gândul
Irina, fetița minoră a lui Victor Ponta a primit „interzis” la îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Situația tensionată din Orientul Mijlociu a avut ca rezultat și blocarea a mii de români în zona de conflict, iar fata lui Victor Ponta s-a aflat în această situație îngrijorătoare. […]
Viktor Orban și Volodimir Zelenski, conflict deschis pe petrolul rusesc. Ucraina își avertizează cetățenii să evite deplasările în Ungaria # Gândul
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina s-au amplificat puternic după arestarea mai multor cetățeni ucraineni la Budapesta. Kievul le recomandă acum oamenilor să nu mai călătorească în Ungaria, pe fondul disputei legate de tranzitul petrolului rusesc prin oleoductul Drujba, potrivit AFP. Kievul își avertizează cetățenii să evite deplasările în Ungaria Guvernul ucrainean a transmis un avertisment […]
Cum să prepari cafeaua pentru a fi mai puțin amară. Se adaugă un ingredient banal: nu e vorba de lapte sau zahăr # Gândul
Cum să prepari cafeaua pentru a fi mai puțin amară. Poți apela la un truc foarte simplu pentru ca gustul să fie mai dulce. Nu este vorba nici de lapte, nici de zahăr. De altfel, ingredientul pus în băutură nu va adăuga calorii suplimentare. Vezi mai jos. Pentru multe persoane, cafeaua reprezintă o băutură „magică” […]
Referendumul pe justiție propus de Nicușor Dan, contestat de un judecător CSM: „Nu are niciun suport legal” # Gândul
Referendumul pe justiție anunțat de președintele Nicușor Dan nu are suport legal și nici constituțional, afirmă judecătorul Claudiu Drăgușin, membru al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în cadrul emisiunii Of The Record de la Mediafax. Nicușor Dan, contestat: „E așa o formă de a ține sub tensiune un sistem” Claudiu Drăgușin a declarat vineri că […]
Autorități, experți în imigrație și lideri HR au discutat la București despre viitorul forței de muncă din România # Gândul
România devine tot mai dependentă de mobilitatea internațională a talentelor, iar companiile au nevoie de claritate legislativă și proceduri eficiente pentru a atrage și gestiona specialiști străini. Acestea au fost principalele concluzii ale Conferinței Naționale de Mobilitate și Imigrare a Angajaților, organizată pe 5 martie 2026, la Hotel Sheraton București, de Nestlers Group și xpath.global. […]
