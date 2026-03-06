Ar participa Mihaela Bilic în super show-ul „Desafio: Aventura”, de la PRO TV?! „Îi admir pe acei oameni”
Click.ro, 6 martie 2026
Are curaj Mihaela Bilic să se înscrie la „Desafio: Aventura”?!
Irinel Columbeanu, îngrijorat pentru Ramona Gabor, stabilită în Dubai: „Nu mai știe nimic de ea. Se uită cu orele la știrile tv.” Unde se află acum fiica Irinuca? # Click.ro
Odată cu „Jurnal”, Feli lansează și povestea vizuală pusă în videoclip a primei piese extrase de pe EP, „Zână la lumina Lunii”.
Caz șocant în SUA: un bărbat din Ohio primește 1,3 milioane de dolari după 21 de ani de închisoare pentru o crimă care nici măcar nu a existat # Click.ro
Ar participa Mihaela Bilic în super show-ul „Desafio: Aventura”, de la PRO TV?! „Îi admir pe acei oameni” # Click.ro
Ornela Pasare, dezvăluiri dureroase despre divorțul de cel de-al doilea soț: „Am fost mințită și înșelată!” # Click.ro
La doi ani de la divorț, Ornela Pasăre s-a hotărât să rupă tăcerea și a dezvăluit, în premieră, care a fost motivul dureros care a dus la separare.
Fanii actorului Cosmin Seleși au fost îngrijorați după ce vedeta de la PRO TV a fost internată de urgență din cauza unor probleme de sănătate.
O treime dintre bărbații din Generația Z vor să aibă femei supuse. Studiul global care avertizează asupra riscului de violență domestică # Click.ro
Un sondaj global care a inclus 29 de țări și 23.000 de persoane a scos la iveală diferențe semnificative între generații în privința percepțiilor bărbaților despre rolurile de gen și dinamica în cuplu.
Alegerea jucăriilor potrivite nu ține doar de distracție, ci și de dezvoltarea copilului.
Dan Negru, critici dure după ce fiica lui Victor Ponta nu ar fi fost primită în avionul care repatria români din Dubai: „Știm că politicienii de azi au mintea mică” # Click.ro
Un incident care a stârnit discuții aprinse în spațiul public implică fiica fostului premier Victor Ponta și repatrierea cetățenilor români din Dubai.
Cu toate că Inter e lider detașat în Serie A, nu toți sunt mulțumiți.
Ce va face Bianca Drăgușanu cu apartamentul de lux din Dubai: „Poate să treacă bombele pe la urechile mele” # Click.ro
În contextul tensiunilor recente din Orientul Mijlociu, multe persoane și-au exprimat îngrijorarea privind siguranța în Dubai. Cu toate acestea, vedeta Bianca Drăgușanu, care deține un apartament de lux în celebrul oraș, susține că nu se teme de situația actuală
Dan Negru, critici dure după incidentul cu fiica lui Victor Ponta: „Știm că politicienii de azi au mintea mică” # Click.ro
Cât au putut să coste rochiile purtate de Giulia Nahmany la Selecția Națională pentru Eurovision? Alexandra Căpitanescu, criticată dur pentru ținută! „Arăți cum îi place lui Satana!” # Click.ro
Prezentatoarea TVR Giulia Nahmany a purtat ținute în valoare de 20.000 de euro la Selecția Națională Eurovision. Alexandra Căpitănescu, aspru criticată pentru ținuta ei.
Jucătorul din țara noastră a privit din tribune ultimul meci.
Persoanele fizice care au realizat venituri independente în 2025 - fie ca PFA, chirii, activități independente, investiții în criptomonede sau alte surse similare - pot beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venit datorat, prin completarea corectă a Declarației Unice (formularul 212).
Moda preistorică: cum se îmbrăcau elitele acum 6.000 de ani: aur, pene colorate și podoabe spectaculoase # Click.ro
Imaginea clasică a oamenilor preistorici - învelindu-se în blănuri groase, cu păr încâlcit și zdrențe improvizate - este mult prea simplistă. Cercetările arheologice recente schimbă complet această percepție: populațiile preistorice, mai ales elitele, aveau un simț estetic remarcabil.
La doar cinci ani de la urcarea pe tronul Principatelor Unite, Carol I se confrunta cu o criză care putea zdruncina fundamentul statului român.
Cupa României a ajuns în faza semifinalelor.
Cererea de miei explodează. Cât a ajuns să coste un kilogram: „Prețul a urcat considerabil” # Click.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a influențat și piața mieilor din România, determinând o creștere semnificativă a prețurilor practicate de crescătorii de ovine.
Românii plătesc în medie cu 2 lei pe litru mai mult decât vecinii bulgari pentru același tip de carburant. Experții atrag atenția că aceste diferențe depășesc costurile generate de scumpirea petrolului și accizele, sugerând existența unor adaosuri comerciale nejustificate.
Brenciu își lasă familia în Kuala Lumpur. De ce se întoarce singur în România: „Nu vreau să dau sfaturi celor care au rămas blocați, prin lume, din cauza războiului” # Click.ro
Horia Brenciu a anunțat că se întoarce singur în România, în timp ce familia sa rămâne temporar în Kuala Lumpur. Artistul a explicat pe Facebook că situația a fost dictată de lipsa locurilor disponibile pe zboruri și de planurile profesionale pe care trebuie să le onoreze în perioada următoare.
O fosilă de dinozaur de acum 90 de milioane de ani „rescrie” istoria evoluției. Descoperirea care schimbă tot # Click.ro
O descoperire excepțională în Patagonia, Argentina, oferă noi perspective asupra evoluției și răspândirii dinozaurilor de tip alvarezsaur.
Blugii cu talie joasă și abdomenul la vedere revin în forță. Brandurile de denim se pregătesc să profite de acest lucru # Click.ro
Blugii cu talie joasă, pe care generațiile mai tinere îi ocoleau acum câțiva ani, revin în magazine și în garderobele celebrităților, iar brandurile de denim sunt gata să profite de trend
Blugii cu talie joasă și burțile la vedere revin în forță. Brandurile de denim se pregătesc să profite de acest lucru # Click.ro
Poliția rupe tăcerea în legătură cu arestarea șocantă a lui Britney Spears pentru conducere sub influența alcoolului # Click.ro
Poliția din California a oferit joi detalii despre arestarea șocantă a cântăreței Britney Spears, în vârstă de 44 de ani, care ar fi prezentat „semne de afectare” în urma testelor de sobrietate efectuate pe drum.
Cel mai bun suc pentru sănătatea intestinelor, potrivit unui gastroenterolog: „Îl beau și seara, pentru că este o sursă naturală de melatonină” # Click.ro
În general, se recomandă consumul de fructe întregi în locul sucurilor. Totuși, există cel puțin o excepție, mai ales când vine vorba despre sănătatea intestinelor.
„Ce primești la 120.000 de euro?” Un român explică de ce nu își cumpără apartament, deși are bani: „Bloc vechi și renovare stil 2010” # Click.ro
Piața imobiliară din România continuă să genereze frustrări chiar și în rândul celor care, teoretic, își permit să cumpere o locuință. Creșterea constantă a prețurilor, calitatea locuințelor disponibile și lipsa unor alternative reale în afara marilor orașe îi determină pe unii cumpărători să amâne
Un expert în domeniul auto afirmă că jumătate dintre mecanici nu vor mai lucra în acest sector la anul pe vremea asta. „Nici măcar nu a menționat salariul” # Click.ro
Piața auto se confruntă cu o criză crescândă de mecanici calificați, iar situația pare să se agraveze. Magazinele de profil și dealerii auto raportează un deficit tot mai mare de tehnicieni și mecanici, în timp ce cererea pentru servicii auto continuă să crească.
Predicția despre Donald Trump care ar fi devenit realitate. Avertismentul făcut acum 4 ani de „Nostradamus din Brazilia” # Click.ro
Un bărbat din Brazilia, supranumit pe internet „Nostradamus din Brazilia”, afirmă că una dintre previziunile sale legate de Donald Trump ar începe să se confirme.
Să uiți numele cuiva imediat după ce l-ai întâlnit este o experiență comună, dar adesea jenantă, care poate genera stânjeneală sau chiar rușine socială.
Rețetele pe care le caută oamenii s-au schimbat: „Care este cea mai ieftină masă săptămânală a ta, care totuși are gust bun?” # Click.ro
Creșterea costurilor alimentelor a determinat tot mai mulți oameni să caute alternative economice, fără a renunța la gust și satisfacție.
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești # Click.ro
Săptămâna aduce un amestec de provocări și oportunități pentru toate zodiile.
Prognoza meteo în România: temperaturi neobișnuite și precipitații în perioada 9 martie - 5 aprilie 2026 # Click.ro
Primăvara 2026 debutează cu anomalii termice și variații regionale ale precipitațiilor, conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În intervalul 9 martie – 5 aprilie, temperaturile vor depăși valorile obișnuite în zonele intracarpatice
Cum se fac mucenicii moldovenești și muntenești: rețete pas cu pas de la Radu Anton Roman # Click.ro
În fiecare an, la data de 9 martie, tradiția ortodoxă și obiceiurile populare românești se întâlnesc într-o sărbătoare cu o puternică încărcătură spirituală. Ziua este dedicată Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, soldați creștini care au murit pentru credința lor în secolul al IV-lea.
Sistemul care poate încălzi iarna și răcori vara locuințele. Ideea simplă și ieftină este inspirată dintr-un principiu vechi de secole # Click.ro
În contextul creșterii costurilor la energie și al temperaturilor tot mai extreme din timpul verii, arhitecții și designerii caută soluții alternative pentru menținerea confortului termic în locuințe.
Sângerarea nazală: de ce apare, cât de periculoasă este și când trebuie să mergi la medic # Click.ro
Sângerarea nazală este una dintre cele mai frecvente situații medicale care pot apărea brusc, atât la copii, cât și la adulți.
Patru zodii lasă ghinionul în urmă. După o perioadă dificilă și plină de provocări, nativii vor fi răsplătiți: bani, relații și împlinire # Click.ro
Există perioade în viață în care lucrurile par să meargă împotriva noastră, iar planurile, oricât de bine ar fi construite, întâmpină obstacole neașteptate.
Primăvara pe care am așteptat-o cu atât de mult drag ne aduce și un "cadou” mai puțin plăcut: virozele respiratorii. Medicii atrag atenția că schimbările bruște de temperatură și organismul slăbit după iarna lungă cresc vulnerabilitatea în fața răcelilor.
Copiii din familii divorțate își dezvoltă valori morale mai puternice, dar se confruntă cu lupte emoționale ascunse # Click.ro
Divorțul sau pierderea unui părinte pot avea efecte profunde asupra copiilor, influențând atât starea lor emoțională, cât și modul în care se raportează la lume. Un studiu recent arată că, deși aceste experiențe pot aduce stres și anxietate, ele pot contribui și la dezvoltarea unor valori morale mai
Cât timp rezistă puiul gătit în frigider. La ce temperatură trebuie ținut pentru a nu-ți pune sănătatea în pericol # Click.ro
După ce am gătit un preparat din carne de pui, este foarte important să știm cât timp poate rezista în frigider. Nu numai că gustul și textura nu vor mai fi la fel de bune după un anumit timp, dar mâncarea poate deveni chiar periculoasă pentru consum.
Cei care evită aceste cinci greșeli reușesc să aibă un somn adânc și odihnitor. Ce nu trebuie făcut niciodată seara # Click.ro
Deja știm cu toții cât de important este somnul pentru starea noastră generală de sănătate. Însă, din cauza stilului de viață tot mai hectic pe care cei mai mulți dintre noi îl avem, poate să ne fie greu să dormim suficient de mult de-a lungul nopții.
Această rețetă delicioasă și simplă este alegerea perfectă în zilele de post. Cu numai câteva ingrediente simple veți putea pregăti o mâncare cu totul specială!
Trebuie sau nu să bei apă în timpul mesei? Ce spun experții despre efectele acestui obicei aparent banal # Click.ro
Cei mai mulți dintre noi bem apă în timpul mesei, însă apelăm la acest obicei deoarece ne este sete. Nu mulți oameni se gândesc la avantajele, sau posibilele dezavantaje, pe care apa consumată în timpul mesei le poate avea.
Gustarea care face senzație pe internet. Boabele crocante care îți pot schimba complet obiceiurile de ronțăit! # Click.ro
O gustare simplă, dar surprinzător de gustoasă, începe să câștige tot mai multă popularitate printre cei care vor ceva crocant fără să renunțe la alimentația sănătoasă.
Recunoști vedeta din imagine? Azi este una dintre cele mai iubite artiste din România. FOTO # Click.ro
Artista din imagine se numără printre cele mai carismatice și pline de energie figuri din muzică, fiind îndrăgită de un public numeros din România. Pentru mulți nu a fost deloc ușor să își dea seama cine este. Tu ai reușit să o recunoști?
Adela Popescu, emoționată până la lacrimi! Ce i-a scris fiul său, Alexandru, într-o scrisoare care a cucerit internetul # Click.ro
Gest care a topit inimile fanilor! O simplă scrisoare scrisă de mână de fiul vedetei TV Adela Popescu a devenit rapid unul dintre cele mai emoționante momente distribuite de aceasta pe rețelele sociale.
Calvarul unor ieșeni care nu mai pot scăpa de chiriașa grecoaică. Se chinuie să o dea afară de mai bine de un an! # Click.ro
O situație neobișnuită îi pune în mare dificultate pe proprietarii unui apartament din cartierul Tudor Vladimirescu, din Iași.
Testul „sare și piper” care decide angajările! CEO-ul care își alege candidații după un gest banal la masă # Click.ro
Într-o piață a muncii tot mai competitivă, unde CV-urile impresionante și diplomele de top par să fie regula, unii angajatori merg mult mai departe pentru a descoperi adevărata personalitate a candidaților. Un exemplu devenit viral pe internet este așa-numitul „salt & pepper test” – un test surprinz
O femeie din Alba a rămas fără 100.000 de euro. Cum i-au furat escrocii banii din cont și ce metodă au folosit. Mare atenție! # Click.ro
O femeie din Alba Iulia a devenit victima escrocilor și trage un semnal de alarmă asupra unui nou tip de fraudă, după ce i-au dispărut 100.000 de euro din conturile bancare. Aceasta a fost contactată de persoane care s-au dat drept funcționari ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
