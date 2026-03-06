Analize medicale gratuite pentru femei în martie. Unde se aplică măsura?
Newsweek.ro, 6 martie 2026 13:20
Femeile din Sectorul 2 vor putea beneficia de analize medicale gratuite, inclusiv investigații complexe, precum CT și RMN, pe parcursul lunii martie, potrivit primarului Rareș Hopincă.
• • •
Femeile din Sectorul 2 vor putea beneficia de analize medicale gratuite, inclusiv investigații complexe, precum CT și RMN, pe parcursul lunii martie, potrivit primarului Rareș Hopincă.
