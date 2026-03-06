Bolojan solicită ajutorul Emiratelor Arabe Unite pentru zborurile de repatriere ale românilor

Primanews.ro, 6 martie 2026 13:50

Bolojan solicită ajutorul Emiratelor Arabe Unite pentru zborurile de repatriere ale românilor

• • •

Acum 15 minute
14:00
Tensiunile diplomatice între Ucraina şi Ungaria se intensifică. Kievul îşi sfătuieşte cetăţenii să evite orice deplasare în Ungaria Primanews.ro
Tensiunile diplomatice între Ucraina şi Ungaria se intensifică. Kievul îşi sfătuieşte cetăţenii să evite orice deplasare în Ungaria
Acum 30 minute
13:50
Acum 2 ore
12:30
Maia Sandu nu este tentată de o candidatură la Preşedinţia României: România are un preşedinte, un preşedinte bun Primanews.ro
Maia Sandu nu este tentată de o candidatură la Preşedinţia României: România are un preşedinte, un preşedinte bun
Acum 4 ore
11:30
Donald Trump anunţă următoarea ţintă: „Cuba va fi o chestiune de timp” Primanews.ro
Donald Trump anunţă următoarea ţintă: „Cuba va fi o chestiune de timp”
11:30
A treia scumpire majoră în benzinării, de această dată numai a motorinei. A ajuns la 8,7 lei/l în staţiile OMV Primanews.ro
A treia scumpire majoră în benzinării, de această dată numai a motorinei. A ajuns la 8,7 lei/l în staţiile OMV
Acum 12 ore
01:40
VIDEO. Profesor Alexandru Bodislav: Bugetul promis de guvernanţi nu are acoperire în economie. „La final vor da din nou din umeri” Primanews.ro
VIDEO. Profesor Alexandru Bodislav: Bugetul promis de guvernanţi nu are acoperire în economie. „La final vor da din nou din umeri”
Acum 24 ore
21:50
VIDEO. Economistul Adrian Negrescu: Pachetul de asistenţă al PSD este o discuţie puerilă. Sunt nişte ajutoare simbolice. Soluţia ar fi indexarea pensiilor Primanews.ro
VIDEO. Economistul Adrian Negrescu: Pachetul de asistenţă al PSD este o discuţie puerilă. Sunt nişte ajutoare simbolice. Soluţia ar fi indexarea pensiilor
21:20
VIDEO. Jurnalist iranian: „Dacă regimul rămâne la putere, viaţa iranienilor va deveni un coşmar şi mai mare” Primanews.ro
VIDEO. Jurnalist iranian: „Dacă regimul rămâne la putere, viaţa iranienilor va deveni un coşmar şi mai mare”
21:20
LIVE VIDEO. Nicuşor Dan, declaraţii de presă din Polonia: Românii sunt ''absolut protejaţi'' în contextul conflictului din Orientul Mijlociu Primanews.ro
LIVE VIDEO. Nicuşor Dan, declaraţii de presă din Polonia: Românii sunt ''absolut protejaţi'' în contextul conflictului din Orientul Mijlociu
19:50
VIDEO. Care este poziţia USR vis-a-vis de ajutoarele one-off pentru persoanele vulnerabile şi persoanele cu dizabilităţi? Radu Mihaiu (USR) răspunde la România Politică Primanews.ro
VIDEO. Care este poziţia USR vis-a-vis de ajutoarele one-off pentru persoanele vulnerabile şi persoanele cu dizabilităţi? Radu Mihaiu (USR) răspunde la România Politică
19:40
VIDEO. Adrian Câciu cere demiteri după scumpirea carburanţilor: „Dacă nu intervin într-o săptămână, Chiriţoiu şi ANPC trebuie să plece” Primanews.ro
VIDEO. Adrian Câciu cere demiteri după scumpirea carburanţilor: „Dacă nu intervin într-o săptămână, Chiriţoiu şi ANPC trebuie să plece”
18:50
18:50
VIDEO. Adrian Câciu (PSD): Banii pentru persoanele vulnerabile vor fi în buget sau nu va exista buget Primanews.ro
VIDEO. Adrian Câciu (PSD): Banii pentru persoanele vulnerabile vor fi în buget sau nu va exista buget
18:40
17:50
Seria Caragiale continuă la Cinemaraton: două noi adaptări din Momente, pe 8 martie Primanews.ro
Seria Caragiale continuă la Cinemaraton: două noi adaptări din Momente, pe 8 martie
17:40
România a activat mecanismul european de protecţie civilă pentru evacuarea a 1.000 de cetăţeni Primanews.ro
România a activat mecanismul european de protecţie civilă pentru evacuarea a 1.000 de cetăţeni
16:00
16:00
Nicuşor Dan: Nu convocăm CSAT cât timp evenimentele din Orientul Mijlociu nu prezintă un pericol imediat Primanews.ro
Nicuşor Dan: Nu convocăm CSAT cât timp evenimentele din Orientul Mijlociu nu prezintă un pericol imediat
15:50
Bolojan a anunţat plafonarea preţurilor la gaz pentru consumatorii casnici din România, până în luna aprilie 2027 Primanews.ro
Bolojan a anunţat plafonarea preţurilor la gaz pentru consumatorii casnici din România, până în luna aprilie 2027
15:50
Ieri
14:10
Kaja Kallas afirmă că ţările din Golf sunt îngrijorate de riscul unui război civil în Iran Primanews.ro
Kaja Kallas afirmă că ţările din Golf sunt îngrijorate de riscul unui război civil în Iran
14:10
Casa Albă afirmă că nu există în prezent planuri pentru desfăşurarea de trupe terestre americane în Iran Primanews.ro
Casa Albă afirmă că nu există în prezent planuri pentru desfăşurarea de trupe terestre americane în Iran
14:00
Finalul unei epoci. Modelul de creştere al Europei se apropie de sfârşit Primanews.ro
Finalul unei epoci. Modelul de creştere al Europei se apropie de sfârşit
14:00
"Fabricat în Europa", noul plan al Comisiei Europene pentru reindustrializarea continentului Primanews.ro
"Fabricat în Europa", noul plan al Comisiei Europene pentru reindustrializarea continentului
14:00
Ucraina şi SUA discută despre posibilitatea amânării negocierilor de pace cu Rusia, spune Zelenski Primanews.ro
Ucraina şi SUA discută despre posibilitatea amânării negocierilor de pace cu Rusia, spune Zelenski
13:50
VIDEO. Nicuşor Dan, primit cu onoruri militare la Palatul Prezidenţial din Varşovia Primanews.ro
VIDEO. Nicuşor Dan, primit cu onoruri militare la Palatul Prezidenţial din Varşovia
11:00
A doua majorare semnificativă consecutivă a preţului la carburanţi. Preţul motorinei a sărit de 8,5 lei/l Primanews.ro
A doua majorare semnificativă consecutivă a preţului la carburanţi. Preţul motorinei a sărit de 8,5 lei/l
11:00
MAE: Dintre cetăţenii români care au solicitat asistenţă consulară s-au întors în ţară 490 de persoane Primanews.ro
MAE: Dintre cetăţenii români care au solicitat asistenţă consulară s-au întors în ţară 490 de persoane
10:50
VIDEO. Putin ameninţă că taie ”chiar acum” gazele către Europa Primanews.ro
VIDEO. Putin ameninţă că taie ”chiar acum” gazele către Europa
02:20
VIDEO. AUR anunţă măsuri economice radicale: fără suprataxare part-time şi TVA mai mic la alimente Primanews.ro
VIDEO. AUR anunţă măsuri economice radicale: fără suprataxare part-time şi TVA mai mic la alimente
4 martie 2026
22:20
VIDEO. Expert în Orientul Mijlociu: Iranul nu cedează. Regimul va merge până la capăt, chiar dacă vor muri oameni Primanews.ro
VIDEO. Expert în Orientul Mijlociu: Iranul nu cedează. Regimul va merge până la capăt, chiar dacă vor muri oameni
22:20
VIDEO. Ambasadorul Israelului la Bucureşti, pentru Cotidianul.ro: Regimul iranian dezvoltă capacitate balistică cu rază de acţiune foarte lungă, care arată că poate lovi şi capitale europene Primanews.ro
VIDEO. Ambasadorul Israelului la Bucureşti, pentru Cotidianul.ro: Regimul iranian dezvoltă capacitate balistică cu rază de acţiune foarte lungă, care arată că poate lovi şi capitale europene
22:10
VIDEO. Radu Nechita, profesor de economie, critică măsurile bugetare: Reducerile nu trebuie să-i lovească pe cei mai vulnerabili Primanews.ro
VIDEO. Radu Nechita, profesor de economie, critică măsurile bugetare: Reducerile nu trebuie să-i lovească pe cei mai vulnerabili
21:30
VIDEO. Marius Budăi (PSD), ultimatum în coaliţie: Stabilitatea nu stă doar în PSD Primanews.ro
VIDEO. Marius Budăi (PSD), ultimatum în coaliţie: Stabilitatea nu stă doar în PSD
21:20
VIDEO. Emilian Isailă: Schimbarea de acum din Iran ar putea fi suficientă pentru a da încredere. Oricine vine în locul lui Khamenei ştie că este vizat Primanews.ro
VIDEO. Emilian Isailă: Schimbarea de acum din Iran ar putea fi suficientă pentru a da încredere. Oricine vine în locul lui Khamenei ştie că este vizat
20:30
Liderul AUR, George Simion, din nou în SUA. Discurs despre cenzură şi libertate de exprimare în cadrul conferinţei Alliance of Sovereign Nations Primanews.ro
Liderul AUR, George Simion, din nou în SUA. Discurs despre cenzură şi libertate de exprimare în cadrul conferinţei Alliance of Sovereign Nations
20:00
19:50
19:40
VIDEO. Claudiu Manta (PSD): Dacă vom adopta bugetul în Martie, primele cheltuilei se vor putea face abia în Mai. Lucrurile deja devin grave Primanews.ro
VIDEO. Claudiu Manta (PSD): Dacă vom adopta bugetul în Martie, primele cheltuilei se vor putea face abia în Mai. Lucrurile deja devin grave
15:50
15:50
Valentin Jucan, propus Parlamentului de membrii CNA pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Primanews.ro
Valentin Jucan, propus Parlamentului de membrii CNA pentru funcţia de preşedinte al Consiliului
15:50
Directorii din domeniul apărării se vor întâlni la Casa Albă pentru a discuta despre accelerarea producţiei de arme Primanews.ro
Directorii din domeniul apărării se vor întâlni la Casa Albă pentru a discuta despre accelerarea producţiei de arme
15:40
Nicuşor Dan va face o vizită în Polonia, unde se va întâlni cu Nawrocki şi Tusk Primanews.ro
Nicuşor Dan va face o vizită în Polonia, unde se va întâlni cu Nawrocki şi Tusk
15:40
15:30
Trei prim-miniştri, înalţi oficiali europeni, miniştri şi lideri de business discută viitorul şi securitatea Europei la Bucureşti, la Economist Romania Government Roundtable Primanews.ro
Trei prim-miniştri, înalţi oficiali europeni, miniştri şi lideri de business discută viitorul şi securitatea Europei la Bucureşti, la Economist Romania Government Roundtable
15:20
Merz, după întâlnirea cu Trump de la Casa Albă: Nu suntem pregătiţi să acceptăm un acord negociat fără consultarea noastră Primanews.ro
Merz, după întâlnirea cu Trump de la Casa Albă: Nu suntem pregătiţi să acceptăm un acord negociat fără consultarea noastră
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Declaraţie a Parlamentelor de la Bucureşti, Chişinău şi Kiev privind Ucraina Primanews.ro
Declaraţie a Parlamentelor de la Bucureşti, Chişinău şi Kiev privind Ucraina
13:50
13:50
Premierul spaniol, într-un discurs în faţa naţiunii, către Trump: Nu te poţi juca ruleta rusească cu destinul a milioane de oameni Primanews.ro
Premierul spaniol, într-un discurs în faţa naţiunii, către Trump: Nu te poţi juca ruleta rusească cu destinul a milioane de oameni
13:40
