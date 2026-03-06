Ai voie să îți speli mașina în fața blocului sau în curte? Ce arată legea

08:20

Președintele Donald Trump spune că prioritatea SUA este încheierea conflictului cu Iranul, dar sugerează că presiunea asupra Cubei ar putea urma. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Havana dorește un acord, în contextul sancțiunilor economice tot mai dure. Președintele Donald Trump a declarat că administrația sa vrea să finalizeze mai întâi războiul cu […]