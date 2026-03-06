Ai voie să îți speli mașina în fața blocului sau în curte? Ce arată legea
Gândul, 6 martie 2026 13:50
Obiceiul de a spăla mașina în fața blocului sau în curte a devenit unul comun, în România. Pentru a nu deplasa vehiculul la spălătorie, din comoditate sau pur și simplu din propria inițiativă, unii dintre cetățeni preferă să îl curețe direct în parcare, în fața blocului, sau în alte spații pe care le dețin. Totuși, […]
Se deschide Linia 5 de tramvai. Gândul a aflat în exclusivitate când se va circula pe „ruta corporatiștilor” din București # Gândul
Linia 5 de tramvai se deschide, în sfârșit. Surse administrative au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că de duminică, 8 martie, tramvaiul 5 va circula la capacitate redusă, iar de luni, 9 martie, „ruta corporatiștilor” va funcționa normal, cu călători. Potrivit surselor Gândul, primarul general Ciprian Ciucu ar organiza, duminică, 8 martie, o conferință de […]
Greșeala frecventă pe care șoferii o fac la virajul dreapta și care blochează traficul. Ce recomandă specialiștii # Gândul
O companie de asigurări auto din Marea Britanie atrage atenția asupra unei erori comune pe care șoferii o fac când virează la dreapta în intersecții, provocând blocaje inutile în trafic. Cum afectează traficul poziționarea greșită Potrivit videoclipului publicat de Rooster Insurance pe TikTok, mulți șoferi nu se poziționează corect atunci când virează la dreapta. Aceștia […]
Analiză Bloomberg. Economia României încetinește: semnele unei perioade dificile devin tot mai vizibile # Gândul
România, cândva una dintre economiile cu cea mai dinamică creștere din Europa de Est, se confruntă în prezent cu o realitate economică dificilă, intrând în recesiune tehnică și înregistrând dezechilibre interne severe și presiuni externe tot mai puternice, se arată într‑o analiză publicată de Bloomberg. Potrivit evaluării, ani de „generozitate guvernamentală”, politici fiscale cu deficite […]
Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Guvernul a capitulat în fața USR și împinge Romsilva spre haos administrativ” # Gândul
Adoptarea în grabă a hotărârii de Guvern privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva reprezintă dovada clară că Guvernul a abandonat orice pretenție de responsabilitate față de patrimoniul forestier al României și s-a „USR-izat” complet în fața presiunilor politice venite din partea ministrului Mediului și a USR. După ce Ministerul Justiției a semnalat în […]
Trump a chemat pastorii în Biroul Oval să se roage cu el. „Ne rugăm ca înțelepciunea din cer să-i umple inima și mintea” # Gândul
Nicușor Dan, sub umbrela lui Macron? Bușcu: Nu poți să vii cu două umbrele, că se pot ciocni între ele/Trebuia consultat CSAT # Gândul
Cea mai recentă ediție a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a găzduit un dialog al jurnaliștilor Ionuț Cristache și Doru Bușcu dedicat temei complexe a eventualei intrări a României sub umbrela nucleară a Franței. În viziunea cunoscutului jurnalist Doru Bușcu, declarațiile președintelui referitoare la o eventuală cooptare a României în proiectul umbrelei […]
Moment de rugăciune în Biroul Oval. Pastorii creștini s-au rugat pentru Trump, pe fondul ofensivei împotriva Iranului # Gândul
Un fost şef de la ANPC a plecat să “verifice” magazinele din alte țări. Uluitor ce a găsit într-un Auchan din Franța # Gândul
Paul Anghel, fost șef de la ANPC, a filmat într-un Auchan din Franța, în zona produselor aflate în frigidere, cum sunt depozitate aceastea. Printre alte nereguli, a observat o arahnidă despre care spune că „rafturilor le este prietenă”. Atenție, mai jos se află o imagine care poate afecta emoțional sau poate crea disconfort persoanelor sensibile […]
A fost deschis un nou magazin ATAC Super Discount în București. Sute de oameni au fost prezenți # Gândul
Joi, 5 martie, s-a deschis un nou magazin ATAC Super Discount în București, lansat de Auchan. Sute de persoane au participat curioși de produsele puse la vânzare. Primul magazin de tip Super Discount Magazinul ATAC este situat în Drumul Taberei, Sector 6 din, este al doilea din București și al 10-lea din țară, însă este […]
Daniela Bădiță, Product and Services Development Manager Clinicile Affidea: „Inteligența artificială contribuie la creșterea preciziei și eficienței investigațiilor, însă diagnosticul rămâne responsabilitatea medicului” # Gândul
Inteligența artificială devine un instrument tot mai important în domeniul medical, în special prin capacitatea de a procesa rapid volume mari de date și de a contribui la eficientizarea fluxurilor medicale. Totuși, tehnologia nu poate înlocui rolul esențial al medicului în stabilirea diagnosticului și în relația directă cu pacientul, a subliniat Daniela Bădiță, Product and […]
Bolojan a vorbit la telefon cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite:”Premierul a mulţumit personal pentru sprijinul acordat cetăţenilor români” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a avut vineri o convorbire telefonică cu Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, în spiritul relației de prietenie și cooperare dintre România și Emiratele Arabe Unite. Prim-ministrul și-a exprimat deplina solidaritate cu poporul emirian în contextul actualelor evoluții de securitate din Orientul Mijlociu care au afectat […]
Cristian Popescu Piedone, în calitate de preşedinte al Partidului Naţionalist pentru Reformarea României, a sesizat vineri Direcţia Naţională Anticorupţie cu privire la acuzaţia de abuz în serviciu a ministrului Afacerilor Externe şi deputat USR, Oana Ţoiu. Piedone scrie în plângerea depusă la DNA, şi înregistrată cu numărul 1.354 din 6 martie 2026, că înaintează „PLÂNGERE […]
Carnea de miel se scumpește de Paște 2026: kilogramul poate ajunge la 70 de lei în supermarketuri # Gândul
Paștele din 2026 aduce prețuri mai mari pentru carnea de miel, un produs esențial pe mesele românilor. În unele magazine, kilogramul cu os se vinde deja cu până la 70 de lei, iar fermierii avertizează că scumpirile ar putea continua, afectând atât piețele, cât și supermarketurile. Creștere de preț vizibilă în magazine și piețe Carnea […]
Europa, divizată în privința războiului lui Trump împotriva Iranului. Seful NATO spune că „există sprijin”, dar realitatea de la Bruxelles e alta # Gândul
Deși șeful NATO, Mark Rutte, spune că există sprijin pentru ofensiva SUA împotriva Iranului, realitatea de la Bruxelles arată o Europă profund divizată. Liderii UE transmit mesaje contradictorii despre războiul inițiat de Donald Trump, se arată într-o analiză The Telegraph. Declarațiile optimiste ale șefului NATO, Mark Rutte, potrivit cărora alianța ar susține acțiunile militare ale […]
Puiul gătit poate fi păstrat în frigider, pentru o anumită perioadă. Un expert a susținut câte zile ai putea să ții preparatul la rece. Vezi mai jos. Te-ai întrebat vreodată cât timp ar trebui ținute anumite preparate în frigider, după ce sunt gătite? Un expert a adus în discuție, de pildă, cât timp ar trebui […]
Sindicatele din educație l-au luat deja în vizor pe Mihai Dimian. ”Avem ministru nou? Dacă aveam, noul ministru ne-ar fi invitat la o discuție” # Gândul
Abia instalat în funcție, Mihai Dimian este deja tratat ironic de puternicele sindicate din învățământ. Cu o carieră universitară prolifică și neafiliat politic, succesorul lui Daniel David a atras aluziile liderilor din educație cum că nu ar fi suficient de cooperant. Astfel, liderii sindiciali se întreabă retoric: Avem ministru nou? Dacă aveam, noul ministru ne-ar […]
În emisiunea Marius Tucă Show din 3 martie 2026, Adrian Severin critică titlul bombastic din The Independent despre atacul lui Trump asupra Iranului, considerându-l neconvingător și exagerat. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Adrian Severin vede decizia ca pe una dramatică, dar greșită, bazată pe o presupunere tipic americană că toate popoarele gândesc și […]
Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie” # Gândul
Interceptările din dosarul de corupție deschis de procurorii Direcția Națională Anticorupție arată modul în care s-ar fi cerut bani pentru urgentarea formalităților vamale în Portul Constanța. Ancheta îi vizează pe Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, funcționari din cadrul Autorității Vamale Române, reținuți de procurori după ce ar fi fost prinși în flagrant pentru luare […]
Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială în această dimineață # Gândul
Irina Ponta, fiica fostului premier Victor Ponta, a ajuns în această dimineață în țară, potrivit surselor Gândul. Fiica fostului premier a prins o cursă FlyDubai și a aterizat pe Otopeni în jurul orei 7.00. Cu o zi în urmă, fiicei fostului premier i-a fost interzisă, la Consulatul din Dubai, îmbarcarea în autocarul care urma să […]
Vremea până în aprilie 2026. ANM anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în România # Gândul
Meteorologii de la ECMWF estimează că temperaturile medii vor fi ușor ridicare decât valorile normale pentru perioada martie-aprilie, cu precipitații în general apropiate de mediile climatologice. Săptămâna 09 – 16 martie 2026 Vremea se anunță mai caldă decât temperaturile perioadei, cu excepția regiunilor sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele mai […]
„Uniţi pentru România” iniţiază moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan:”Vom continua să punem presiune politică și parlamentară” # Gândul
Grupul Parlamentar „Uniți pentru România” anunţă vineri că lansează inițiativa unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan”. Deputatul neafiliat, care este şi liderul grupului, Răzvan Chiriţă, dă asigurări că demersul nu este motivat de „orgolii politice sau din dorința de a răsturna cu orice preț un guvern”. „Începând de săptămâna viitoare vom invita la discuții […]
Hartmann: „Khamenei este considerat un martir. Conducerea asigurată de fiul său ar fi un semnal pentru europeni care vor să-l aducă pe fiul Șahului” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre posibilitatea ca fiul lui Khamenei să preia puterea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „Faptul că l-a un numit pe fiul lui Khamenei… Khamenei este, la ora actuală, în mentalul […]
H.D. Hartmann: „Macron vrea prin umbrela nucleară să transforme continentul european într-unul nuclear” # Gândul
În ediția din 4 martie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic H.D. Hartmann a vorbit despre președintele francez Emmanuel Macron, legând acțiunile acestuia de contextul războiului din Iran și de pierderile Franței în structurile NATO sub administrația Trump. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show H.D. Hartmann subliniază momentul ales de Macron: în […]
Ion Cristoiu: „Din punct de vedere militar, armamentul nuclear este armamentul Apocalipsei, nu e o plăcintă. Umbrela Franței e o imbecilitate” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 5 martie 2026, jurnalistul Ion Cristoiu a demontat cu ironie și incisivitate pozițiile liderilor europeni față de dezbaterea militară actuală privind armamentul nuclear. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Fără menajamente, Cristoiu a pus degetul pe rană: absența unei strategii clare a României sub „umbrela” nucleară europeană și […]
Ion Cristoiu: Premieră în Istoria României: Nicușor Dan și-a proclamat tovarășa de viață Prima Doamnă # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a susținut că „Nicușor Dan și-a proclamat tovarășa de viață Prima Doamnă”. A făcut referire la declarațiile din cadrul conferinței de presă care a avut loc după vizita în Polonia. „La încheierea vizitei în Polonia, președintele Nicușor Dan a susținut o conferință […]
Combustibilul din Bulgaria, mult mai ieftin decât în România. Diferența este de aproape 3 lei în minus pentru vecinii de la sud # Gândul
Deși ne confruntăm cu același embargou petrolier instaurat de Iran, efectele economice nu sunt aceleași în România și Bulgaria. Astfel, prețurile benzinei și motorinei arată diferit în țara vecină, fiind sensibil mai mici decât la noi. Diferența dintre costul unui litru de combustibil în Bulgaria și unul în România este una semnificativă, chiar în contextul […]
WSJ: Emiratele Arabe Unite iau în calcul „înghețarea activelor” iraniene de miliarde de dolari și confiscarea navelor comerciale ale Teheranului # Gândul
Emiratele Arabe Unite analizează înghețarea activelor iraniene de miliarde de dolari pentru a limita accesul Teheranului la valută și comerț global, pe fondul conflictului militar dintre SUA, Israel și Iran. Emiratele Arabe Unite analizează posibilitatea înghețării unor active iraniene în valoare de miliarde de dolari, o măsură care ar putea limita accesul Teheranului la valută […]
Eugen Teodorovici, în cărți pentru șefia Curții de Conturi. Fostul PSD-ist și-a depus azi candidatura la Parlament. Teodorovici ar urma să ocupe locul lăsat liber de Mihai Busuioc, plecat la CCR # Gândul
Eugen Teodorovici, fostul ministru de Finanţe şi al Fondurilor Europene în guvernele Victor Ponta şi Viorica Dăncilă, şi-a depus vineri candidatura, la Parlament, pentru restul de mandat rămas vacant la şefia Curţii de Conturi, în urma plecării lui Mihai Busuioc la Curtea Constituţională a României. Teodorovici merge pe restul de mandat al lui Busuioc, ar […]
Românii încep să se întoarcă din Dubai. Un avion a aterizat în această dimineață la București: ”Au fost momente înfricoșătoare” # Gândul
Unul dintre cele două avioane trimise pentru repatrierea românilor din Dubai a aterizat vineri dimineață pe aeroportul din București, în jurul orei 09:00. Update: Alice, o tânăra blocată în Dubai din cauza războiului, a declarat: „A fost un zbor foarte lung și o vacanță și mai lungă. În primul rând vreau să le mulțumesc celor […]
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică, valabilă până astăzi – 6 martie 2026 – la ora 20:00. Informarea meteorologică vizează intensificări ale vântului și, totodată, ANM a emis și o avertizare de cod galben – tot pentru intensificări ale vântului – pentru zona Moldovei. Meteorologul de serviciu al ANM, la […]
Cum poți vizualiza starea cuiva pe WhatsApp pe ascuns. Trucul care te ajută să rămâi anonim # Gândul
Te-ai întrebat vreodată cum poți vizualiza starea cuiva pe WhatsApp pe ascuns? Este un truc ce poate fi folosit, dacă îți dorești să rămâi anonim. Așa cum este setat, creatorul unei „stări” poate să vadă contactul care a vizualizat-o. Există, însă, patru moduri diferite în care postarea temporară poate fi văzută „incognito”. Există posibilitatea să […]
Fața nevăzută a justiției. Cum arată arhiva unei judecătorii. Imagini făcute publice de un membru CSM # Gândul
Un judecător a publicat pe Facebook imagini din interiorul unei instanțe, în care apar rafturi pline până la refuz și mormane de dosare depozitate în arhivă și pe holuri. Fotografiile au fost postate de Alin Ene, care a vrut să arate condițiile în care lucrează magistrații și personalul din instanțe. Rafturi pline de dosare și […]
Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în documentele FBI din dosarul Epstein. Casa Albă respinge acuzațiile # Gândul
Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice trei documente FBI care conțin declarațiile unei femei ce afirmă că ar fi fost agresată sexual de Donald Trump în adolescență. Casa Albă a respins acuzațiile și susține că nu există dovezi care să le confirme. Documente FBI publicate în dosarul Epstein. Departamentul de Justiție al Statelor […]
România, străbătută de un val de praf saharian până pe 8 martie 2026. Ce sunt și de ce apar „ploile murdare” # Gândul
Specialiștii în meteorologie anunță un nou episod de praf saharian deasupra României. Praful saharian este adus de un ciclon de altitudine care intensifică transportul particulelor de nisip din nordul Africii spre Europa. Fenomenul va fi prezent temporar deasupra României, până la finalul acestei săptămâni. Iată ce sunt și de ce apar „ploile murdare”. Un nou […]
Pe aripile vântului, varianta europeană. „În conflictul din Orientul Mijlociu, pasivitatea UE este derutantă, Europa riscă să se condamne la statutul de jucător marginalizat” # Gândul
Reacția Europei la războiul din Iran a fost dezbinată și neașteptat de blândă, departe de rolul său anterior de lider în diplomația cu Teheranul. Totuși, pentru a evita să fie condamnat la poziționarea pe margine, în scenariu, în timp ce tensiunile cresc în fiecare zi, Bruxelles-ul trebuie să apere – în ultimă instanță – dreptul […]
Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci, 35.000.000 de euro și 9 kg de aur în tranzit între Austria și Ucraina # Gândul
Kievul acuză autoritățile ungare că au reținut la Budapesta șapte angajați ai unei bănci ucrainene și două vehicule care transportau 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur. Ucraina a acuzat vineri autoritățile din Ungaria că au reținut șapte angajați ai unei bănci de stat ucrainene la Budapesta și că au blocat două […]
Românii încep să se întoarcă din Dubai. Un avion a aterizat în această dimineață la București # Gândul
Misterul unei comori vechi de 3.000 de ani din Spania: două dintre obiecte au fost realizate din fier de meteorit # Gândul
O descoperire arheologică veche de peste jumătate de secol continuă să îi surprindă pe cercetători. Două dintre obiectele din celebra „Comoară de la Villena”, una dintre cele mai importante descoperiri preistorice din Europa, ar fi fost realizate din fier provenit din meteoriți. Artefacte de 3.000 de ani descoperite în sudul Spaniei Comoara a fost descoperită […]
Cristi Chivu, mesaj categoric pentru Radu Drăgușin. Ce i-a spus înainte ca fundașul să bată palma cu Tottenham # Gândul
Cristi Chivu a ținut să îi transmită un mesaj categoric fundașului Radu Drăgușin, înainte de a ajunge să evolueze cu Tottenham. În cadrul unor declarații publice, Florin Manea a dezvălut că, înainte de sosirea „principalului” pe „Giuseppe Meazza”, cei doi obișnuiau să comunice constant. Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin, a expus în cadrul unor […]
De ce au plecat de pe stadion „ultrașii” lui Dinamo la meciul de Cupă, cu Metalul Buzău. PCH, front comun cu Peluza Sud # Gândul
Galeria lui Dinamo a protestat la meciul de Cupă, cu Metalul Buzău, și a părăsit stadionul Arcul de Triumf la scurt timp după startul reprizei secunde. Tonul l-au dat „ultrașii” din Peluza Sud, iar ulterior lor li s-au alăturat și cei din PCH. „Câinii” sunt nemulțumiți pe conducerea clubului și au ales să transmită un […]
A treia scumpire consecutivă la pompă. Motorina urcă până la 8,70 lei/l în benzinăriile OMV. Nicușor Dan: „Nu avem posibilitatea să intervenim” # Gândul
Prețul motorinei a crescut din nou în benzinării, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al conflictului izbucnit în Iran. Petrom a operat în noaptea de joi spre vineri a treia majorare consecutivă în doar câteva zile. Combustibilul diesel s-a scumpit cu încă 9 bani pe litru, iar în trei zile creșterea cumulată a ajuns […]
Reacția lui Trump în contextul scumpirii benzinei în SUA din cauza războiului din Orient: „Nu am nicio îngrijorare. Dacă prețurile cresc, cresc” # Gândul
Președintele Donald Trump spune că nu este îngrijorat de scumpirea benzinei în SUA în urma războiului cu Iranul. Liderul de la Casa Albă afirmă că prețurile vor scădea după încheierea conflictului și exclude folosirea Rezervei Strategice de Petrol. Președintele Donald Trump a declarat că nu este îngrijorat de creșterea prețurilor la benzină în Statele Unite, […]
Zeljko Kopic le-a trasat un nou obiectiv dinamoviștilor: „Au timp până la semifinala cu Universitatea Craiova” # Gândul
Dinamo s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Metalul Buzău în sferturile Cupei României. La finalul partidei, antrenorul Zeljko Kopic a comentat victoria echipei sale și a anunțat ce obiectiv le-a trasat „câinilor”. Calificarea în semifinalele Cupei este doar un pas, tehnicianul croat anunțând că vrea să câștiga trofeul cu formația pe care […]
Criza zborurilor de la Aeroportul Otopeni. Lista celor 28 de zboruri anulate vineri din cauza războiului din Orientul Mijlociu # Gândul
Compania Națională Aeroporturi București anunță anularea a 28 de curse aeriene vineri, pe Aeroportul Otopeni, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Sunt afectate zboruri spre și dinspre Israel, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt, Iordania și Liban. Potrivit reprezentanților CNAB, sunt afectate 13 plecări și 15 sosiri operate de mai multe companii aeriene care aveau programate […]
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet pentru garsonieră și apartament cu 2 sau 3 camere # Gândul
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Mai jos, în articol, Gândul prezintă calculul complet pentru garsonieră și apartament cu 2 sau 3 camere. Ai în plan să îți montezi centrală termică în 2026? Există mai multe costuri pe care ar trebui să le iei în considerare, înainte de a […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre faptul că Israelul nu are aceeași strategie de război ca America. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Păi, dovadă este că în momentul în care Bibi Netanyahu (n.r. Benjamin Netanyahu, […]
Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, prinși în flagrant pentru luare de mită # Gândul
Doi șefi ai vămilor din Portul Constanța au fost reținuți de procurorii Direcția Națională Anticorupție, după ce ar fi fost prinși în flagrant în timp ce primeau mită, relatează Mediafax. Este vorba despre Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, funcționari ai Autoritatea Vamală Română – Direcția Regională Vamală București, Biroul Vamal de Frontieră Constanța. Procurorii […]
Clotilde Armand sare în apărarea Oanei Țoiu, în scandalul fiicei lui Ponta. „Îi propun un lucru simplu doamnei Sârbu: să dovedească public că Oana Țoiu a dat un ordin direct, deliberat, motivat politic” # Gândul
Clotilde Armand a avut o primă reacție publică în scandalul izbucnit după ce fiica minoră a fostului premier Victor Ponta nu ar fi fost lăsată să se îmbarce în autocarul care transporta un grup de minori din Dubai spre Oman, de unde aceștia urmau să zboare către România. Armand o acuză direct pe Daciana Sârbu […]
Președintele Donald Trump spune că prioritatea SUA este încheierea conflictului cu Iranul, dar sugerează că presiunea asupra Cubei ar putea urma. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Havana dorește un acord, în contextul sancțiunilor economice tot mai dure. Președintele Donald Trump a declarat că administrația sa vrea să finalizeze mai întâi războiul cu […]
