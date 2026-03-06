Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie dacă nu va fi aprobat bugetul naţional pe 2026
Gândul, 6 martie 2026 14:50
Primarul General al Capitalei a făcut apel vineri la partidele din coaliția de guvernare ca săptămâna viitoare să adopte bugetul de stat în forma propusă de Executiv. În caz contrar, susține Ciprian Ciucu, Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată. Ciprian Ciucu a declarat că adoptarea bugetului este „esenţială” pentru bucureşteni, deoarece ar […]
• • •
Acum 5 minute
15:20
Noi informații în scandalul „Țoiu vs. fata lui Ponta”. Cristian Jura (CNCD) explică „principiul inversării sarcinii probei”: „MAE va trebui să producă probe că nu s-a produs discriminarea” / Consiliul s-ar putea autosesiza, dar e „pe linie moartă”, mandatele membrilor s-au încheiat # Gândul
Irina, fetița minoră a lui Victor Ponta a primit „interzis” la îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Situația tensionată din Orientul Mijlociu a avut ca rezultat și blocarea a mii de români în zona de conflict, iar fata lui Victor Ponta s-a aflat în această situație îngrijorătoare. […]
15:20
Viktor Orban și Volodimir Zelenski, conflict deschis pe petrolul rusesc. Ucraina își avertizează cetățenii să evite deplasările în Ungaria # Gândul
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina s-au amplificat puternic după arestarea mai multor cetățeni ucraineni la Budapesta. Kievul le recomandă acum oamenilor să nu mai călătorească în Ungaria, pe fondul disputei legate de tranzitul petrolului rusesc prin oleoductul Drujba, potrivit AFP. Kievul își avertizează cetățenii să evite deplasările în Ungaria Guvernul ucrainean a transmis un avertisment […]
Acum 10 minute
15:10
Cum să prepari cafeaua pentru a fi mai puțin amară. Se adaugă un ingredient banal: nu e vorba de lapte sau zahăr # Gândul
Cum să prepari cafeaua pentru a fi mai puțin amară. Poți apela la un truc foarte simplu pentru ca gustul să fie mai dulce. Nu este vorba nici de lapte, nici de zahăr. De altfel, ingredientul pus în băutură nu va adăuga calorii suplimentare. Vezi mai jos. Pentru multe persoane, cafeaua reprezintă o băutură „magică” […]
Acum 30 minute
15:00
Referendumul pe justiție propus de Nicușor Dan, contestat de un judecător CSM: „Nu are niciun suport legal” # Gândul
Referendumul pe justiție anunțat de președintele Nicușor Dan nu are suport legal și nici constituțional, afirmă judecătorul Claudiu Drăgușin, membru al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în cadrul emisiunii Of The Record de la Mediafax. Nicușor Dan, contestat: „E așa o formă de a ține sub tensiune un sistem” Claudiu Drăgușin a declarat vineri că […]
15:00
Autorități, experți în imigrație și lideri HR au discutat la București despre viitorul forței de muncă din România # Gândul
România devine tot mai dependentă de mobilitatea internațională a talentelor, iar companiile au nevoie de claritate legislativă și proceduri eficiente pentru a atrage și gestiona specialiști străini. Acestea au fost principalele concluzii ale Conferinței Naționale de Mobilitate și Imigrare a Angajaților, organizată pe 5 martie 2026, la Hotel Sheraton București, de Nestlers Group și xpath.global. […]
14:50
Avionul în care ar fi trebuit să se afle și fiica lui Victor Ponta a ajuns la București. Minorei i-a fost interzisă îmbarcarea # Gândul
Avionul de repatriere care a transportat 127 de cetățeni români, 95 minori, dar și 39 de cetățeni europeni, din Emiratele Arabe, a ajuns la București, cu peste 3 ore întârziere, după ce a decolat din Muscat (Oman) în jurul orei locale 05:00 (07:00 ora României). În aeronavă ar fi trebuit să se afle și fiica […]
14:50
Acum o oră
14:40
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la minime istorice în sondaje. Sociolog: E o prăbușire cum nu a mai existat niciodată/Teama față de ziua de mâine e la o cotă uriașă # Gândul
Președintele și premierul decontează prețul crizei economice care afectează România. Cele mai influente figuri politice ale țării s-au prăbușit în sondaje ca niciun alt politician după Revoluție. Românii asociază cu Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan scăderea nivelului de trai și nesiguranța zilei de mâine, care îi sperie chiar mai mult decât războaiele, cel mai […]
14:30
Ce spune poliția din California după arestarea artistei Britney Spears. A fost supusă mai multor teste de sobrietate # Gândul
Britney Spears (44 de ani) a fost arestată și, ulterior, eliberată, miercuri. Artista ar fi prezentat „semne de afectare” în urma testelor de sobrietate efectuate pe drum, de autoritățile din comitatul Ventura, California. Ea a fost arestată „sub suspiciunea de conducere sub influența unei combinații de alcool și droguri”. Britney Spears a fost arestată în […]
14:30
România și-a premiat orașele viitorului: 673 de lideri ai administrației și industriei la Gala Smart City Industry Awards – SCIA X # Gândul
Pe 4 martie 2026, la ROMEXPO – București, a avut loc Smart City Industry Awards – SCIA X, ediția aniversară care marchează 10 ani de la lansarea celui mai important program național de recunoaștere a proiectelor Smart City și a inițiativelor care modernizează administrația publică din România. Gala a reunit 673 de participanți, reprezentând administrația […]
14:30
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat un nou atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook în care îl acuză de „complicitate” cu PSD. Jurnalistul critică reacția șefului statului în legătură cu lista de propuneri pentru conducerea marilor parchete și sugerează că poziția acestuia ar indica o apropiere tot mai vizibilă de […]
Acum 2 ore
14:20
Funcție nouă în Gmail: poți șterge spamul și te poți dezabona dintr-un foc de la mai multe e-mailuri # Gândul
Inboxul multor utilizatori este plin de newslettere și mesaje promoționale, iar pentru acest lucru Gmail a introdus o funcție nouă care permite gestionarea și anularea abonamentelor mult mai rapid, direct din aplicație. Gmail introduce o secțiune pentru gestionarea abonamentelor Inboxurile de e-mail au devenit pentru mulți utilizatori un adevărat „câmp de luptă” cu spamul și […]
14:10
Se deschide Linia 5 de tramvai. Gândul a aflat în exclusivitate când se va circula pe „ruta corporatiștilor” din București # Gândul
Linia 5 de tramvai se deschide, în sfârșit. Surse administrative au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că de duminică, 8 martie, tramvaiul 5 va circula la capacitate redusă, iar de luni, 9 martie, „ruta corporatiștilor” va funcționa normal, cu călători. Potrivit surselor Gândul, primarul general Ciprian Ciucu ar organiza, duminică, 8 martie, o conferință de […]
13:50
Obiceiul de a spăla mașina în fața blocului sau în curte a devenit unul comun, în România. Pentru a nu deplasa vehiculul la spălătorie, din comoditate sau pur și simplu din propria inițiativă, unii dintre cetățeni preferă să îl curețe direct în parcare, în fața blocului, sau în alte spații pe care le dețin. Totuși, […]
13:40
Greșeala frecventă pe care șoferii o fac la virajul dreapta și care blochează traficul. Ce recomandă specialiștii # Gândul
O companie de asigurări auto din Marea Britanie atrage atenția asupra unei erori comune pe care șoferii o fac când virează la dreapta în intersecții, provocând blocaje inutile în trafic. Cum afectează traficul poziționarea greșită Potrivit videoclipului publicat de Rooster Insurance pe TikTok, mulți șoferi nu se poziționează corect atunci când virează la dreapta. Aceștia […]
13:40
Analiză Bloomberg. Economia României încetinește: semnele unei perioade dificile devin tot mai vizibile # Gândul
România, cândva una dintre economiile cu cea mai dinamică creștere din Europa de Est, se confruntă în prezent cu o realitate economică dificilă, intrând în recesiune tehnică și înregistrând dezechilibre interne severe și presiuni externe tot mai puternice, se arată într‑o analiză publicată de Bloomberg. Potrivit evaluării, ani de „generozitate guvernamentală”, politici fiscale cu deficite […]
13:30
Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Guvernul a capitulat în fața USR și împinge Romsilva spre haos administrativ” # Gândul
Adoptarea în grabă a hotărârii de Guvern privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva reprezintă dovada clară că Guvernul a abandonat orice pretenție de responsabilitate față de patrimoniul forestier al României și s-a „USR-izat” complet în fața presiunilor politice venite din partea ministrului Mediului și a USR. După ce Ministerul Justiției a semnalat în […]
Acum 4 ore
13:20
Trump a chemat pastorii în Biroul Oval să se roage cu el. „Ne rugăm ca înțelepciunea din cer să-i umple inima și mintea” # Gândul
Un grup de pastori creștini s-a adunat joi în Biroul Oval pentru a se ruga pentru președintele american Donald Trump, în timp ce campania militară americano-israeliană împotriva Iranului continuă. Momentul de rugăciune, surprins într-un videoclip distribuit de adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Dan Scavino, a avut ca temă principală protecția divină pentru președinte […]
13:10
Nicușor Dan, sub umbrela lui Macron? Bușcu: Nu poți să vii cu două umbrele, că se pot ciocni între ele/Trebuia consultat CSAT # Gândul
Cea mai recentă ediție a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a găzduit un dialog al jurnaliștilor Ionuț Cristache și Doru Bușcu dedicat temei complexe a eventualei intrări a României sub umbrela nucleară a Franței. În viziunea cunoscutului jurnalist Doru Bușcu, declarațiile președintelui referitoare la o eventuală cooptare a României în proiectul umbrelei […]
13:10
12:50
Un fost şef de la ANPC a plecat să “verifice” magazinele din alte țări. Uluitor ce a găsit într-un Auchan din Franța # Gândul
Paul Anghel, fost șef de la ANPC, a filmat într-un Auchan din Franța, în zona produselor aflate în frigidere, cum sunt depozitate aceastea. Printre alte nereguli, a observat o arahnidă despre care spune că „rafturilor le este prietenă”. Atenție, mai jos se află o imagine care poate afecta emoțional sau poate crea disconfort persoanelor sensibile […]
12:40
A fost deschis un nou magazin ATAC Super Discount în București. Sute de oameni au fost prezenți # Gândul
Joi, 5 martie, s-a deschis un nou magazin ATAC Super Discount în București, lansat de Auchan. Sute de persoane au participat curioși de produsele puse la vânzare. Primul magazin de tip Super Discount Magazinul ATAC este situat în Drumul Taberei, Sector 6 din, este al doilea din București și al 10-lea din țară, însă este […]
12:20
Daniela Bădiță, Product and Services Development Manager Clinicile Affidea: „Inteligența artificială contribuie la creșterea preciziei și eficienței investigațiilor, însă diagnosticul rămâne responsabilitatea medicului” # Gândul
Inteligența artificială devine un instrument tot mai important în domeniul medical, în special prin capacitatea de a procesa rapid volume mari de date și de a contribui la eficientizarea fluxurilor medicale. Totuși, tehnologia nu poate înlocui rolul esențial al medicului în stabilirea diagnosticului și în relația directă cu pacientul, a subliniat Daniela Bădiță, Product and […]
12:20
Bolojan a vorbit la telefon cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite:”Premierul a mulţumit personal pentru sprijinul acordat cetăţenilor români” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a avut vineri o convorbire telefonică cu Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, în spiritul relației de prietenie și cooperare dintre România și Emiratele Arabe Unite. Prim-ministrul și-a exprimat deplina solidaritate cu poporul emirian în contextul actualelor evoluții de securitate din Orientul Mijlociu care au afectat […]
12:00
Cristian Popescu Piedone, în calitate de preşedinte al Partidului Naţionalist pentru Reformarea României, a sesizat vineri Direcţia Naţională Anticorupţie cu privire la acuzaţia de abuz în serviciu a ministrului Afacerilor Externe şi deputat USR, Oana Ţoiu. Piedone scrie în plângerea depusă la DNA, şi înregistrată cu numărul 1.354 din 6 martie 2026, că înaintează „PLÂNGERE […]
12:00
Carnea de miel se scumpește de Paște 2026: kilogramul poate ajunge la 70 de lei în supermarketuri # Gândul
Paștele din 2026 aduce prețuri mai mari pentru carnea de miel, un produs esențial pe mesele românilor. În unele magazine, kilogramul cu os se vinde deja cu până la 70 de lei, iar fermierii avertizează că scumpirile ar putea continua, afectând atât piețele, cât și supermarketurile. Creștere de preț vizibilă în magazine și piețe Carnea […]
12:00
Europa, divizată în privința războiului lui Trump împotriva Iranului. Seful NATO spune că „există sprijin”, dar realitatea de la Bruxelles e alta # Gândul
Deși șeful NATO, Mark Rutte, spune că există sprijin pentru ofensiva SUA împotriva Iranului, realitatea de la Bruxelles arată o Europă profund divizată. Liderii UE transmit mesaje contradictorii despre războiul inițiat de Donald Trump, se arată într-o analiză The Telegraph. Declarațiile optimiste ale șefului NATO, Mark Rutte, potrivit cărora alianța ar susține acțiunile militare ale […]
12:00
Puiul gătit poate fi păstrat în frigider, pentru o anumită perioadă. Un expert a susținut câte zile ai putea să ții preparatul la rece. Vezi mai jos. Te-ai întrebat vreodată cât timp ar trebui ținute anumite preparate în frigider, după ce sunt gătite? Un expert a adus în discuție, de pildă, cât timp ar trebui […]
11:50
Sindicatele din educație l-au luat deja în vizor pe Mihai Dimian. ”Avem ministru nou? Dacă aveam, noul ministru ne-ar fi invitat la o discuție” # Gândul
Abia instalat în funcție, Mihai Dimian este deja tratat ironic de puternicele sindicate din învățământ. Cu o carieră universitară prolifică și neafiliat politic, succesorul lui Daniel David a atras aluziile liderilor din educație cum că nu ar fi suficient de cooperant. Astfel, liderii sindiciali se întreabă retoric: Avem ministru nou? Dacă aveam, noul ministru ne-ar […]
11:40
În emisiunea Marius Tucă Show din 3 martie 2026, Adrian Severin critică titlul bombastic din The Independent despre atacul lui Trump asupra Iranului, considerându-l neconvingător și exagerat. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Adrian Severin vede decizia ca pe una dramatică, dar greșită, bazată pe o presupunere tipic americană că toate popoarele gândesc și […]
11:40
Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie” # Gândul
Interceptările din dosarul de corupție deschis de procurorii Direcția Națională Anticorupție arată modul în care s-ar fi cerut bani pentru urgentarea formalităților vamale în Portul Constanța. Ancheta îi vizează pe Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, funcționari din cadrul Autorității Vamale Române, reținuți de procurori după ce ar fi fost prinși în flagrant pentru luare […]
11:40
Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială în această dimineață # Gândul
Irina Ponta, fiica fostului premier Victor Ponta, a ajuns în această dimineață în țară, potrivit surselor Gândul. Fiica fostului premier a prins o cursă FlyDubai și a aterizat pe Otopeni în jurul orei 7.00. Cu o zi în urmă, fiicei fostului premier i-a fost interzisă, la Consulatul din Dubai, îmbarcarea în autocarul care urma să […]
11:30
Vremea până în aprilie 2026. ANM anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în România # Gândul
Meteorologii de la ECMWF estimează că temperaturile medii vor fi ușor ridicare decât valorile normale pentru perioada martie-aprilie, cu precipitații în general apropiate de mediile climatologice. Săptămâna 09 – 16 martie 2026 Vremea se anunță mai caldă decât temperaturile perioadei, cu excepția regiunilor sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele mai […]
Acum 6 ore
11:20
„Uniţi pentru România” iniţiază moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan:”Vom continua să punem presiune politică și parlamentară” # Gândul
Grupul Parlamentar „Uniți pentru România” anunţă vineri că lansează inițiativa unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan”. Deputatul neafiliat, care este şi liderul grupului, Răzvan Chiriţă, dă asigurări că demersul nu este motivat de „orgolii politice sau din dorința de a răsturna cu orice preț un guvern”. „Începând de săptămâna viitoare vom invita la discuții […]
11:10
Hartmann: „Khamenei este considerat un martir. Conducerea asigurată de fiul său ar fi un semnal pentru europeni care vor să-l aducă pe fiul Șahului” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre posibilitatea ca fiul lui Khamenei să preia puterea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. H.D. Hartmann: „Faptul că l-a un numit pe fiul lui Khamenei… Khamenei este, la ora actuală, în mentalul […]
11:10
H.D. Hartmann: „Macron vrea prin umbrela nucleară să transforme continentul european într-unul nuclear” # Gândul
În ediția din 4 martie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic H.D. Hartmann a vorbit despre președintele francez Emmanuel Macron, legând acțiunile acestuia de contextul războiului din Iran și de pierderile Franței în structurile NATO sub administrația Trump. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show H.D. Hartmann subliniază momentul ales de Macron: în […]
11:10
Ion Cristoiu: „Din punct de vedere militar, armamentul nuclear este armamentul Apocalipsei, nu e o plăcintă. Umbrela Franței e o imbecilitate” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 5 martie 2026, jurnalistul Ion Cristoiu a demontat cu ironie și incisivitate pozițiile liderilor europeni față de dezbaterea militară actuală privind armamentul nuclear. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Fără menajamente, Cristoiu a pus degetul pe rană: absența unei strategii clare a României sub „umbrela” nucleară europeană și […]
11:10
Ion Cristoiu: Premieră în Istoria României: Nicușor Dan și-a proclamat tovarășa de viață Prima Doamnă # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a susținut că „Nicușor Dan și-a proclamat tovarășa de viață Prima Doamnă”. A făcut referire la declarațiile din cadrul conferinței de presă care a avut loc după vizita în Polonia. „La încheierea vizitei în Polonia, președintele Nicușor Dan a susținut o conferință […]
11:10
Combustibilul din Bulgaria, mult mai ieftin decât în România. Diferența este de aproape 3 lei în minus pentru vecinii de la sud # Gândul
Deși ne confruntăm cu același embargou petrolier instaurat de Iran, efectele economice nu sunt aceleași în România și Bulgaria. Astfel, prețurile benzinei și motorinei arată diferit în țara vecină, fiind sensibil mai mici decât la noi. Diferența dintre costul unui litru de combustibil în Bulgaria și unul în România este una semnificativă, chiar în contextul […]
11:00
WSJ: Emiratele Arabe Unite iau în calcul „înghețarea activelor” iraniene de miliarde de dolari și confiscarea navelor comerciale ale Teheranului # Gândul
Emiratele Arabe Unite analizează înghețarea activelor iraniene de miliarde de dolari pentru a limita accesul Teheranului la valută și comerț global, pe fondul conflictului militar dintre SUA, Israel și Iran. Emiratele Arabe Unite analizează posibilitatea înghețării unor active iraniene în valoare de miliarde de dolari, o măsură care ar putea limita accesul Teheranului la valută […]
11:00
Eugen Teodorovici, în cărți pentru șefia Curții de Conturi. Fostul PSD-ist și-a depus azi candidatura la Parlament. Teodorovici ar urma să ocupe locul lăsat liber de Mihai Busuioc, plecat la CCR # Gândul
Eugen Teodorovici, fostul ministru de Finanţe şi al Fondurilor Europene în guvernele Victor Ponta şi Viorica Dăncilă, şi-a depus vineri candidatura, la Parlament, pentru restul de mandat rămas vacant la şefia Curţii de Conturi, în urma plecării lui Mihai Busuioc la Curtea Constituţională a României. Teodorovici merge pe restul de mandat al lui Busuioc, ar […]
10:50
Românii încep să se întoarcă din Dubai. Un avion a aterizat în această dimineață la București: ”Au fost momente înfricoșătoare” # Gândul
Unul dintre cele două avioane trimise pentru repatrierea românilor din Dubai a aterizat vineri dimineață pe aeroportul din București, în jurul orei 09:00. Update: Alice, o tânăra blocată în Dubai din cauza războiului, a declarat: „A fost un zbor foarte lung și o vacanță și mai lungă. În primul rând vreau să le mulțumesc celor […]
10:50
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică, valabilă până astăzi – 6 martie 2026 – la ora 20:00. Informarea meteorologică vizează intensificări ale vântului și, totodată, ANM a emis și o avertizare de cod galben – tot pentru intensificări ale vântului – pentru zona Moldovei. Meteorologul de serviciu al ANM, la […]
10:50
Cum poți vizualiza starea cuiva pe WhatsApp pe ascuns. Trucul care te ajută să rămâi anonim # Gândul
Te-ai întrebat vreodată cum poți vizualiza starea cuiva pe WhatsApp pe ascuns? Este un truc ce poate fi folosit, dacă îți dorești să rămâi anonim. Așa cum este setat, creatorul unei „stări” poate să vadă contactul care a vizualizat-o. Există, însă, patru moduri diferite în care postarea temporară poate fi văzută „incognito”. Există posibilitatea să […]
10:50
Fața nevăzută a justiției. Cum arată arhiva unei judecătorii. Imagini făcute publice de un membru CSM # Gândul
Un judecător a publicat pe Facebook imagini din interiorul unei instanțe, în care apar rafturi pline până la refuz și mormane de dosare depozitate în arhivă și pe holuri. Fotografiile au fost postate de Alin Ene, care a vrut să arate condițiile în care lucrează magistrații și personalul din instanțe. Rafturi pline de dosare și […]
10:40
Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în documentele FBI din dosarul Epstein. Casa Albă respinge acuzațiile # Gândul
Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice trei documente FBI care conțin declarațiile unei femei ce afirmă că ar fi fost agresată sexual de Donald Trump în adolescență. Casa Albă a respins acuzațiile și susține că nu există dovezi care să le confirme. Documente FBI publicate în dosarul Epstein. Departamentul de Justiție al Statelor […]
10:10
România, străbătută de un val de praf saharian până pe 8 martie 2026. Ce sunt și de ce apar „ploile murdare” # Gândul
Specialiștii în meteorologie anunță un nou episod de praf saharian deasupra României. Praful saharian este adus de un ciclon de altitudine care intensifică transportul particulelor de nisip din nordul Africii spre Europa. Fenomenul va fi prezent temporar deasupra României, până la finalul acestei săptămâni. Iată ce sunt și de ce apar „ploile murdare”. Un nou […]
10:10
Pe aripile vântului, varianta europeană. „În conflictul din Orientul Mijlociu, pasivitatea UE este derutantă, Europa riscă să se condamne la statutul de jucător marginalizat” # Gândul
Reacția Europei la războiul din Iran a fost dezbinată și neașteptat de blândă, departe de rolul său anterior de lider în diplomația cu Teheranul. Totuși, pentru a evita să fie condamnat la poziționarea pe margine, în scenariu, în timp ce tensiunile cresc în fiecare zi, Bruxelles-ul trebuie să apere – în ultimă instanță – dreptul […]
09:50
Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci, 35.000.000 de euro și 9 kg de aur în tranzit între Austria și Ucraina # Gândul
Kievul acuză autoritățile ungare că au reținut la Budapesta șapte angajați ai unei bănci ucrainene și două vehicule care transportau 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur. Ucraina a acuzat vineri autoritățile din Ungaria că au reținut șapte angajați ai unei bănci de stat ucrainene la Budapesta și că au blocat două […]
09:40
Românii încep să se întoarcă din Dubai. Un avion a aterizat în această dimineață la București # Gândul
Unul dintre cele două avioane trimise pentru repatrierea românilor din Dubai a aterizat vineri dimineață pe aeroportul din București, în jurul orei 09:00. Printre cei care îi așteptau pe pasageri s-a aflat și Sorin Ene, tatăl unei tinere aflate la bord, care a vorbit despre temerile provocate de conflictul din regiune și despre emoțiile trăite […]
