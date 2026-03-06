Avionul în care ar fi trebuit să se afle și fiica lui Victor Ponta a ajuns la București. Minorei i-a fost interzisă îmbarcarea

09:50

Kievul acuză autoritățile ungare că au reținut la Budapesta șapte angajați ai unei bănci ucrainene și două vehicule care transportau 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur. Ucraina a acuzat vineri autoritățile din Ungaria că au reținut șapte angajați ai unei bănci de stat ucrainene la Budapesta și că au blocat două […]