Liverpool a învins pe Wolverhampton şi s-a calificat în sferturile Cupei Angliei
Primasport.ro, 7 martie 2026 00:30
Liverpool a învins pe Wolverhampton şi s-a calificat în sferturile Cupei Angliei
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
00:40
Liverpool a învins-o pe Wolverhampton şi s-a calificat în sferturile Cupei Angliei
00:30
Liverpool a învins pe Wolverhampton şi s-a calificat în sferturile Cupei Angliei
Acum o oră
00:10
VIDEO | Celta Vigo - Real Madrid 1-2. Ionuţ Radu, răpus în minutul 90+4
Acum 2 ore
00:00
VIDEO | Napoli - Torino 2-1. Gazdele se apropie la un punct de locul secund
00:00
AS Monaco dă lovitura pe terenul lui PSG
6 martie 2026
23:40
VIDEO | Bayern Munchen - Borussia Monchengladbach 4-1. Încă un succes clar bifat de bavarezi # Primasport.ro
VIDEO | Bayern Munchen - Borussia Monchengladbach 4-1. Încă un succes clar bifat de bavarezi
23:30
Surpriză! Încă un antrenor e pe lista celor de la FC Botoşani alături de Marius Croitoru # Primasport.ro
Surpriză! Încă un antrenor e pe lista celor de la FC Botoşani alături de Marius Croitoru
23:20
Au început Jocurile Paralimpice Milano-Cortina. Au avut sportivi prezenţi la paradă aproximativ jumătate din delegaţii # Primasport.ro
Au început Jocurile Paralimpice Milano-Cortina. Au avut sportivi prezenţi la paradă aproximativ jumătate din delegaţii
23:20
Wisla Cracovia refuză să joace meciul cu Slask din cauza interdicţiei privind suporterii # Primasport.ro
Wisla Cracovia refuză să joace meciul cu Slask din cauza interdicţiei privind suporterii
Acum 4 ore
22:50
„Farul e pe tobogan, în nisipuri mişcătoare!” Marius Baciu critică echipa lui Ianis Zicu şi remarcă un singur jucător: „Un copil interesant” | EXCLUSIV # Primasport.ro
„Farul e pe tobogan, în nisipuri mişcătoare!” Marius Baciu critică echipa lui Ianis Zicu şi remarcă un singur jucător: „Un copil interesant” | EXCLUSIV
22:30
VIDEO | Rafael Munteanu, declaraţie după ce a salvat-o pe Farul de la o înfrângere mai dură cu Csikszereda: „Trebuie să facem orice ca să ieşim din această situaţie” # Primasport.ro
VIDEO | Rafael Munteanu, declaraţie după ce a salvat-o pe Farul de la o înfrângere mai dură cu Csikszereda: „Trebuie să facem orice ca să ieşim din această situaţie”
22:20
CCA a stabilit arbitrul pentru meciul dintre FCSB şi U Cluj
22:20
VIDEO | Dezamăgire totală în tabăra Farului! Ianis Zicu recunoaşte criza: „Momentul e delicat! Nu am găsit soluţii încă” # Primasport.ro
VIDEO | Dezamăgire totală în tabăra Farului! Ianis Zicu recunoaşte criza: „Momentul e delicat! Nu am găsit soluţii încă”
21:30
VIDEO | Csikszereda – Farul,1-0! Formaţia din Miercurea ciuc obţine cele trei puncte după un meci cu multe ocazii ratate # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Farul,1-0! Formaţia din Miercurea ciuc obţine cele trei puncte după un meci cu multe ocazii ratate
21:10
Elias Charalambous a răbufnit la conferinţa de presă! Jurnaliştii din România, ţinta antrenorului de la FCSB: „Urmăresc una-două persoane din mass-media, care judecă corect. În rest nu, pentru că nu sunt corecţi” # Primasport.ro
Elias Charalambous a răbufnit la conferinţa de presă! Jurnaliştii din România, ţinta antrenorului de la FCSB: „Urmăresc una-două persoane din mass-media, care judecă corect. În rest nu, pentru că nu sunt corecţi”
21:10
VIDEO | Csikszereda – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul
Acum 6 ore
20:40
Transferul lui Kevin Ciubotaru în MLS, infirmat de Claduiu Rotar: „Noi nu ştim nimic” # Primasport.ro
Transferul lui Kevin Ciubotaru în MLS, infirmat de Claduiu Rotar: „Noi nu ştim nimic”
20:10
Zverev - Berrettini, în direct pe Prima Sport 4, de la 21:00. Află când joacă Sinner # Primasport.ro
Zverev - Berrettini, în direct pe Prima Sport 4, de la 21:00. Află când joacă Sinner
20:10
VIDEO | Csikszereda – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty ratat de gazde # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty ratat de gazde
20:00
România, fără şanse în meciul cu Turcia! Sabin Ilie o vede favortiă clară pe naţionala lui Vincenzo Montella: „Dacă vom câştiga, va fi un miracol. Din prima ligă nu avem pe nimeni care să fie titular” # Primasport.ro
România, fără şanse în meciul cu Turcia! Sabin Ilie o vede favortiă clară pe naţionala lui Vincenzo Montella: „Dacă vom câştiga, va fi un miracol. Din prima ligă nu avem pe nimeni care să fie titular”
19:40
VIDEO | Csikszereda – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
19:10
Lista finală a dosarelor de candidatură, după analizarea contestaţiilor. Pentru postul de preşedinte al FRF candidează două persoane # Primasport.ro
Lista finală a dosarelor de candidatură, după analizarea contestaţiilor. Pentru postul de preşedinte al FRF candidează două persoane
19:10
VIDEO | Csikszereda – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 8 ore
19:00
A venit nota de plată pentru Florentin Petre! Secundul de la Dinamo, amendat de Comisia de Disciplină după injuriile la adresa FCSB-ului şi a Rapidului # Primasport.ro
A venit nota de plată pentru Florentin Petre! Secundul de la Dinamo, amendat de Comisia de Disciplină după injuriile la adresa FCSB-ului şi a Rapidului
19:00
VIDEO | FC Voluntari - FC Bacău 1-2. Ilfovenii pot cădea serios în clasament şi au emoţii pentru play-off # Primasport.ro
VIDEO | FC Voluntari - FC Bacău 1-2. Ilfovenii pot cădea serios în clasament şi au emoţii pentru play-off
18:50
Filipe Coelho a aflat câte etape va fi suspendat după ce a fost eliminat la meciul de Cupă cu CFR Cluj # Primasport.ro
Filipe Coelho a aflat câte etape va fi suspendat după ce a fost eliminat la meciul de Cupă cu CFR Cluj
18:30
Dennis Man, în extaz după ce a fost numit jucătorul lunii februarie în Olanda: „Sunt foarte mulţumit” # Primasport.ro
Dennis Man, în extaz după ce a fost numit jucătorul lunii februarie în Olanda: „Sunt foarte mulţumit”
18:20
După Valentin Creţu şi Mihai Popescu, încă un jucător experimentat semnează prelungirea contractului # Primasport.ro
După Valentin Creţu şi Mihai Popescu, încă un jucător experimentat semnează prelungirea contractului
18:20
VIDEO | FC Voluntari - FC Bacău, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii trec la conducere # Primasport.ro
VIDEO | FC Voluntari - FC Bacău, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii trec la conducere
18:00
Eşec dur suferit de naţionala feminină U23 în amicalul cu Suedia
18:00
Stranierii naţionalelor U21 şi U20 pentru meciurile din luna martie. Un jucător este şi pe lista lui Mircea Lucescu # Primasport.ro
Stranierii naţionalelor U21 şi U20 pentru meciurile din luna martie. Un jucător este şi pe lista lui Mircea Lucescu
17:50
VIDEO | FC Voluntari - FC Bacău, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează după o execuţie superbă # Primasport.ro
VIDEO | FC Voluntari - FC Bacău, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează după o execuţie superbă
17:40
Patru debutanţi în echipa României care va întâlni Georgia în semifinalale Campionatului European # Primasport.ro
Patru debutanţi în echipa României care va întâlni Georgia în semifinalale Campionatului European
17:40
VIDEO | FC Voluntari - FC Bacău, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Petculescu # Primasport.ro
VIDEO | FC Voluntari - FC Bacău, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Petculescu
17:30
FRF anunţă un parteneriat strategic cu scopul de a atrage tinerii suporteri alături de echipa naţională # Primasport.ro
FRF anunţă un parteneriat strategic cu scopul de a atrage tinerii suporteri alături de echipa naţională
17:30
Trofeul Poiana Braşov, etapa ce decide campionii din DRS Hillclimb
17:30
Tony da Silva, aproape de un pas important în carieră! Fostul antrenor de la Poli Iaşi are şanse mari să preia o naţională importantă din Africa # Primasport.ro
Tony da Silva, aproape de un pas important în carieră! Fostul antrenor de la Poli Iaşi are şanse mari să preia o naţională importantă din Africa
17:10
Aboulfazl Khatibi ratează Jocurile Paralimpice din cauza războiului. Era singurul sportiv iranian înscris în competiţie # Primasport.ro
Aboulfazl Khatibi ratează Jocurile Paralimpice din cauza războiului. Era singurul sportiv iranian înscris în competiţie
17:10
Ce surpriză! Kevin Ciubotaru a semnat şi pleacă de la Hermannstadt. Fundaşul stânga nu ajunge la FCSB # Primasport.ro
Ce surpriză! Kevin Ciubotaru a semnat şi pleacă de la Hermannstadt. Fundaşul stânga nu ajunge la FCSB
Acum 12 ore
17:00
Verdict dur despre fotbaliştii români: ”Benfica m-a întrebat de Hagi. Cu tot respectul, niciun jucător din Superliga nu poate face faţă la echipele de top din Portugalia” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Verdict dur despre fotbaliştii români: ”Benfica m-a întrebat de Hagi. Cu tot respectul, niciun jucător din Superliga nu poate face faţă la echipele de top din Portugalia” | EXCLUSIV
17:00
VIDEO | FC Voluntari - FC Bacău, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FC Voluntari - FC Bacău, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:30
Mark Ţuţu a devenit liber de contract! Poate semna cu un club cu pretenţii din Superliga # Primasport.ro
Mark Ţuţu a devenit liber de contract! Poate semna cu un club cu pretenţii din Superliga
16:20
Titlu european pentru România la schi-alpinism. Matei Petre, aur la individual U18
16:20
Lovitură în Superliga! Mihai Popescu semnează
16:10
Walid Regragui a părăsit naţionala Marocului
16:10
Astăzi încep Jocurile Paralimpice Milano-Cortina. România, reprezentată de doi sportivi # Primasport.ro
Astăzi încep Jocurile Paralimpice Milano-Cortina. România, reprezentată de doi sportivi
16:10
LeBron James a doborât un record de aproape 40 de ani
16:10
Jucătoarele iraniene, numite ”trădătoare în vreme de război” după ce au refuzat să cânte imnul naţional la un meci din Cupa Asiei # Primasport.ro
Jucătoarele iraniene, numite ”trădătoare în vreme de război” după ce au refuzat să cânte imnul naţional la un meci din Cupa Asiei
15:50
Chivu este susţinut de un antrenor legendar: ”A fost foarte bun din punct de vedere psihologic!” # Primasport.ro
Chivu este susţinut de un antrenor legendar: ”A fost foarte bun din punct de vedere psihologic!”
15:50
Reacţia puştiului de 19 ani după ce a aflat că a fost convocat de Lucescu la echipa Naţională | EXCLUSIV # Primasport.ro
Reacţia puştiului de 19 ani după ce a aflat că a fost convocat de Lucescu la echipa Naţională | EXCLUSIV
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.