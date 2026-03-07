F1, MP al Australiei: George Russell, primul pole position al sezonului 2026. Campionul en-titre, pe 6
Newsweek.ro, 7 martie 2026 09:20
Pilotul Mercedes AMG George Russell a obținut primul pole position al sezonului de F1 2026. Coechipierul său, Kimi Antonelli, e pe 2, iar Isack Hadjar (Red Bull) pleacă de pe 3. Lando Norris (McLaren), campionul en-titre, a reușit doar locul 6 pe grila MP al Australiei.
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
08:50
Moody s ia în calcul retrogradarea ratingurilor României. Se teme de lipsa sprijinului politic pentru reforme # Newsweek.ro
Analiștii Moody s apreciază drept pozitive măsurile fiscale adoptate până acum de Guvernul Bolojan, dar se tem de lipsa sprijinului politic în continuare pentru reforme. Ei explică că România riscă retrogradarea ratingurilor dacă nu vor fi adoptate măsuri suplimentare.
Acum 2 ore
08:00
Supa pe care trebuie să o faci dacă ții post. Este ușor de digerat și gustoasă. Conține „leguma săracului” # Newsweek.ro
Această supă ușoară și reconfortantă este perfectă pentru perioadele de post. Gustoasă și ușor de digerat, reușește să ofere sațietate fără a încărca stomacul, fiind ideală pentru mesele simple, sănătoase și hrănitoare de zi cu zi.
08:00
TENIS Românca Sorana Cîrstea a bătut-o pe rusoaica Diana Șnaider și s-a calificat în turul 3 la Indian Wells # Newsweek.ro
Românca Sorana Cîrstea a bătut-o pe rusoaica Diana Șnaider și s-a calificat în turul al 3-lea al turneului WTA de la Indian Wells. Următoarea sa adversară va fi cehoaica Linda Noskova, cap de serie numărul 14.
07:50
Ce tip de colagen este cel mai bun pentru piele și păr - colagen marin sau bovin? Care se aboarbe imediat # Newsweek.ro
Pentru piele și păr, colagenul marin este considerat mai eficient decât cel bovin, deoarece are molecule mai mici, ceea ce îi permite să fie absorbit mai rapid și să stimuleze hidratarea, elasticitatea pielii și sănătatea părului mai eficient decât colagenul bovin tradițional.
Acum 4 ore
07:40
Cum poți stropi pomii dacă ai animale în curte? Ce să faci dacă au intrat în contact cu substanța # Newsweek.ro
Dacă ai animale în curte, stropirea pomilor necesită precauții speciale. Aplică tratamentele dimineața sau seara, când animalele sunt în altă zonă, și evită să pulverizezi vântul către ele. După stropire, ține animalele departe până când soluția se usucă complet.
07:30
Care este partenerul ideal în funcție de data nașterii? Metoda prin care îți găsești sufletul pereche # Newsweek.ro
Vrei să știi cine ți se potrivește cu adevărat? Află partenerul ideal în funcție de data nașterii și descoperă metoda care te poate ajuta să-ți găsești sufletul pereche, bazată pe compatibilitatea trăsăturile fiecărei personalități.
07:20
Greșeala banală care îți poate distruge bateria telefonului. Mulți oameni o fac zilnic # Newsweek.ro
Mulți oameni cred că încărcarea telefonului este o rutină simplă care nu poate fi dată greș. Cu toate acestea, unele obiceiuri pot scurta, fără să vrea, durata de viață a dispozitivului.
07:10
Horoscop 8 martie. Luna în Scorpion le face confuze pe Balanțe. Berbecii, compromisuri. Peștii, energie # Newsweek.ro
Horoscop 8 martie. Luna în Scorpion le face confuze pe Balanțe. Berbecii trebuie să fie cooperanți. Peștii au energie. Fecioarele trebuie să fie foarte prudente în privința banilor. Gemenii pot folosi energia zilei pentru idei creative și soluții originale.
07:00
VIDEO Bombardierul B-1 al SUA a aterizat la baza britanică Fairford. Trump, către Iran:„ Urmează valul mare” # Newsweek.ro
Un prim bombardier strategic USAF B-1B Lancer a sosit vineri la RAF Fairford, Regatul Unit, marcând începutul unei noi desfășurări de bombardiere grele în Europa. Șase vor sosi în următoarele zile, având în „vizor” Iran.
06:30
E nevoie de 1.000.000 străini pe piața muncii pentru ca pensiile să nu scadă cu 20%. Exemplul Germaniei # Newsweek.ro
Pentru ca sistemul de pensii să rămână sustenabil, unele țări se bazează pe forță de muncă străină. Germania oferă un exemplu concret de cum migrația poate susține plățile către pensionari. România poate lua în calcul o asemenea soluție.
Acum 12 ore
22:00
VIDEO Orban a arestat un convoi bancar ucrainean. Transporta 40.000.000$, 35.000.000€ și 9 kg de aur # Newsweek.ro
Autoritățile maghiare au reținut șapte cetățeni ucraineni — inclusiv un fost general de informații — care transportau 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kg de aur din Austria în Ucraina. Un nou scandal generat de Viktor Orban.
22:00
Administraţia Trump lansează un program de reasigurare de 20 de miliarde de dolari pentru petroliere # Newsweek.ro
Administraţia Trump lansează un program de reasigurare de 20 de miliarde de dolari pentru petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.
21:40
Grupul german de media Axel Springer achiziţionează prestigiosul ziar britanic The Telegraph # Newsweek.ro
Puternicul grup german de media Axel Springer achiziţionează prestigiosul ziar britanic The Telegraph, al cărui tiraj a scăzut semnificativ în ultimii ani.
21:30
Se supraîncălzeşte frontiera de est a Alianţei. Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţele NATO # Newsweek.ro
Se supraîncălzeşte frontiera de est a Alianţei Nord-Atlantice, pentru că Rusia îşi extinde unităţile militare aflate la graniţele NATO.
20:50
Slatina elimină cotele adiționale la impozitele pentru autovehicule; impactul bugetar e de 3 milioane de lei # Newsweek.ro
Municipiul Slatina elimină cotele adiționale de la impozitele pentru autovehicule. Impactul bugetar calculat al măsurii este de 3 milioane de lei.
Acum 24 ore
20:40
Ucraina trimite antidrone să protejeze bazele SUA din Orientul Mijlociu. Rusia ajută Iranul să le bombardeze # Newsweek.ro
Armata ucraineană va începe să ajute Statele Unite să își protejeze bazele militare din Orientul Mijlociu în următoarele zile. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a dat deja ordinul. Rusia dă Iranului coordonatele de țintire
20:20
Companiile germane văd România nu doar ca pe o oportunitate de profit pe termen scurt, ci investesc continuu # Newsweek.ro
Sebastian Metz, şeful Camerei de Comerţ şi Industrie, Româno-Germane, spune că companiile germane văd România nu doar ca pe o oportunitate de profit pe termen scurt, ci investesc continuu.
19:50
Ungurii sunt invidioşi că la români preţul benzinei a crescut mult mai puţin decât în Ungaria # Newsweek.ro
Ungurii sunt invidioşi pentru că la est de ei, la români, preţul benzinei a crescut mult mai puţin decât în Ungaria, ca efect al crizei blocării Strâmtorii Ormuz.
19:40
Cum să lași ușa la dormitor noaptea: închisă sau deschisă? „Este vorba despre siguranță” # Newsweek.ro
Cum să lași ușa la dormitor noaptea: închisă sau deschisă? Experții explică că această alegere ține în primul rând de siguranță și de crearea unui mediu propice pentru odihnă și protecție pe timpul nopții.
19:20
Mai sunt la modă petrecerile de Ziua Femeii? Vezi ritualul din Est care înlocuit cocktailurile și ieșirile # Newsweek.ro
Petrecerile clasice de 8 Martie par să nu mai fie prima alegere pentru multe femei. În locul cocktailurilor și ieșirilor în oraș, tot mai populare devin ritualurile inspirate din tradițiile din Est, axate pe relaxare, conexiune și stare de bine.
19:10
O bancă uriaşă concediază 2.500 de angajaţi şi prezice concedieri masive în sistemul bancar european # Newsweek.ro
O bancă uriaşă, Morgan Stanley,lider global în servicii financiare, concediază 2.500 de angajaţi din tote diviziile sale şi prezice că vor avea loc concedieri masive în tot sistemul bancar european.
19:10
Demonstrație surpriză a unui ieșean pasionat, la 127 de ani de la accidentul feroviar dintre Bârnova și Ciurea # Newsweek.ro
Imaginile rămase posterității cu vagoanele și locomotivele distruse la tragedia de la Bârnova, de acum 127 de ani, sunt de multe ori atribuite catastrofei și mai mari, din 1917, din Gara Ciurea.
19:00
Scutul NATO împotriva rachetelor balistice ale Iranului a fost întărit. Sistemul de la Deveselu, ajustat # Newsweek.ro
Cartierul Suprem al Puterilor Aliate din Europa (SHAPE) al NATO a anunțat că postura de apărare împotriva rachetelor balistice a fost ridicată la „nivel accentuat” și așa va rămâne până când atacurile de represalii ale Iranului în regiune încetează.
18:50
Primarul general Ciprian Ciucu spune că jocul lui Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, e extrem de periculos # Newsweek.ro
Primarul general Ciprian Ciucu (PNL) spune că jocul lui Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, este extrem de periculos. "Luptă politică demarată, cu tricouri, cu greve".
18:50
Motivul pentru care ora de vară se schimbă la 2 dimineața. Tradiția din Primul Război Mondial. S-a păstrat? # Newsweek.ro
Ora de vară se schimbă la 2 dimineața pentru a deranja cât mai puțin viața cotidiană. Tradiția datează din Primul Război Mondial, când economisirea energiei era crucială, și s-a păstrat până azi, fiind standard în majoritatea țărilor.
18:40
După 75 de ani de căsnicie, un bărbat de 96 de ani își hrănește soția bolnavă la întâlnire. Dragostea există # Newsweek.ro
O fotografie de pe Facebook a devenit virală cu un soț în vârstă de 96 de ani care își scotea soția în vârstă de 93 de ani, bolnavă de Alzheimer, la o întâlnire .
18:20
Horoscop weekend. Zodiile care vor avea parte de dragoste și armonie în relații. Rac – conexiuni puternice # Newsweek.ro
Pentru acest weekend, Racii vor simți o conexiune puternică în relații, iar celelalte zodii se vor bucura de momente pline de armonie și iubire. Este timpul să te deschizi și să savurezi clipele speciale alături de cei dragi.
18:10
Preţul ţiţeiului Brent european a crescut vineri la 90 $/baril, din cauza blocării Strâmtorii Ormuz # Newsweek.ro
Preţul ţiţeiului Brent european, dulce şi uşor, a crescut vineri, la 90 $/baril, din cauza blocării Strâmtorii Ormuz, provocând un şoc pe piaţa globală.
18:00
O femeie a luat 6.700 de lei de la un bărbat promițând ritualuri religioase ca să-l împace cu iubita # Newsweek.ro
O femeie în vârstă de 35 de ani a fost reținută și ulterior plasată sub control judiciar, fiind acuzată de înșelăciune, după ce ar fi obținut 6.700 de lei de la un bărbat, pretinzând că va face ritualuri religioase pentru a-l ajuta să se împace cu iubita lui, potrivit Agerpres.
17:50
Donald Trump refuză orice negocieri cu Iranul în a șaptea zi a conflictului din Orientul Mijlociu # Newsweek.ro
În cea de-a șaptea zi a conflictului din Orientul Mijlociu, președintele american Donald Trump a declarat că nu va negocia în niciun fel pacea cu Iranul.
17:30
Fiul lui Nicolae Guță, reținut după ce a fost prins drogat la volan, deși avea permisul suspendat # Newsweek.ro
Fiul manelistului Nicolae Guță a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins la volan, deși avea permisul suspendat încă din 2023.
17:20
Șoc pentru un italian: a comandat un set de șah de pe Temu și a găsit un scorpion viu în pachet # Newsweek.ro
Un italian a descoperit un scorpion viu în-un pachet de pe Temu care conția un set de șah. Bărbatul a anunțat că vrea să reclame platforma și să depună plângere la poliție.
17:10
Cancerul pancreatic ar putea începe să evite sistemul imunitar cu mult înainte de a deveni invaziv # Newsweek.ro
Cancerul pancreatic este adesea diagnosticat târziu, când opţiunile de tratament sunt limitate. Noi date sugerează că transformările celulare care preced boala invazivă pot începe cu mult timp înainte de apariţia simptomelor şi pot influenţa modul în care sistemul imunitar reacţi
17:00
Senatorul Ninel Peia (ex-SOS) jignește un jurnalist Newsweek. „Găozarule! Mergi la salubritate” # Newsweek.ro
Deputatul traseist Ninel Peia a lansat un atac virulent la adresa jurnaliștilor Newsweek România după publicarea unei știri care prezenta poziția ministrului de Externe Oana Țoiu privind moțiunea simplă depusă împotriva sa în Parlament.
17:00
Titluri de stat FIDELIS: persoanele fizice pot subscrie de vineri cu dobânzi neimpozabile de până la 7,10% # Newsweek.ro
Persoanele fizice pot subscrie începând de vineri, timp de o săptămână, în titlurile de stat FIDELIS cu dobânzi neimpozabile de pânã la 7,10%, anunţă Ministerul Finanţelor.
16:50
Peste 1,1 milioane de semnături pentru petiția Ungariei care spune Bruxellesului „nu plătim” pentru Ucraina # Newsweek.ro
Petiția Națională lansată în ianuarie de guvernul Ungariei a fost semnată până acum de peste un milion de cetățeni, care se opun astfel alocării de fonduri europene pentru Ucraina, informează vineri MTI.
16:30
Pârtiile de schi rămân deschise în acest weekend, dar numărul lor ar putea scădea săptămâna viitoare # Newsweek.ro
Majoritatea domeniilor schiabile din județul Harghita rămân deschise în acest weekend, însă, din cauza încălzirii vremii, este posibil ca începând de săptămâna viitoare numărul pârtiilor funcționale să scadă.
16:20
Inițiativă UDMR: apicultorii ar putea primi 15 euro pentru fiecare familie de albine, timp de trei ani # Newsweek.ro
UDMR a depus în Parlament un proiect de lege care prevede acordarea unui sprijin financiar pentru apicultori în valoare de 15 euro pe familia de albine, timp de trei ani, a anunțat deputatul covăsnean Konczei Arpad.
16:10
Bănci, asiguratori, operatori telecom, rețele private de sănătate și lanțuri de fast-food se află în topul satisfacției clienților, potrivit unui studiu realizat de Frappe Digital în februarie 2026.
15:50
Medicamentele care schimbă regulile jocului în lupta cu obezitatea: află care are cele mai bune rezultate # Newsweek.ro
Ozempic, Wegovy și medicamente similare schimbă tratamentul obezității. O nouă analiză arată acum cine beneficiază cel mai mult de pe urma lor.
15:50
Avocatul Poporului atacă la CCR tăierile de 10% din administrația locală, nu și legea pensiilor # Newsweek.ro
Avocatul Poporului a atacat la CCR Ordonanța prin care guvernul a vrut să taioe cu 10% cheltuielile din administrație. Avocatul Poporului, renate Weber, are mandatul expirat.
15:40
Banca Transilvania lansează primul card fizic Mastercard McLaren în euro, inspirat de lumea Formula 1 # Newsweek.ro
Banca Transilvania lansează primul card fizic realizat în parteneriat cu McLaren Mastercard Formula 1 Team. Noul card Mastercard McLaren Gold, disponibil în euro, este inspirat de universul performanței și al vitezei din Formula 1.
15:30
Pentru parcări în locul interzise, polițiștii locali au aplicat 1.875 de amenzi anul trecut, adică cinci sancțiuni pe zi. Contribuția totală la bugetul local a ajuns la două milioane de lei.
15:10
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională # Newsweek.ro
Aproximativ 300 de dosare de pensie ajung, în fiecare lună, pe masa judecătorilor de la Curtea Constituțională. Cu toate acestea, primul caz din acest val va fi dezbătut abia în luna martie, după o perioadă de așteptare care ridică semne de întrebare.
15:10
Președintele cipriot Nikos Christodoulidis a declarat că, în urma recentelor atacuri cu drone iraniene, țara sa va solicita aderarea la NATO cât mai curând posibil, cu condiția ca condițiile politice și relațiile cu Turcia să permită acest lucru.
14:40
244 de persoane care lucrau la negru au fost descoperite de inspectori într-o săptămână # Newsweek.ro
Inspectorii de muncă au descoperit în doar o săptămână 244 de persoane care munceau fără forme legale. În același interval, au fost date, în total, amenzi de aproape 7 milioane de lei.
14:20
Orban îl acuză pe Zelenski de „banditism de stat” și amenință cu blocarea transporturilor vitale pentru Kiev # Newsweek.ro
Premierul Viktor Orban anunță că Ungaria va opri transporturile de tranzit importante pentru Ucraina dacă Kievul nu reia fluxul de petrol rusesc prin conducta Drujba. Liderul de la Budapesta, prieten al lui Putin, acuză Ucraina de „șantaj” și „banditism de stat”.
14:10
Ciucu: Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie dacă nu va fi aprobat bugetul # Newsweek.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut apel vineri la partidele din coaliția de guvernare ca săptămâna viitoare să adopte bugetul de stat în forma propusă de Executiv.
13:50
Zbor de repatriere. Un avion cu 180 de pasageri, inclusiv 94 de copii români, a decolat din Oman # Newsweek.ro
Un avion cu 180 de pasageri, între care 94 de copii români, a decolat din Oman spre București în cadrul unui zbor de repatriere organizat de Ministerul Afacerilor Externe, ale cărui costuri sunt suportate în mare parte de Uniunea Europeană.
