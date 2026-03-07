FC Bihor, calificare dramatică în play-off-ul din Liga a 2-a. Gol în minutul 90+3 și revenire de la 0-2 cu Sepsi
Antena Sport, 7 martie 2026 14:20
FC Bihor și-a asigurat dramatic prezența în play-off-ul din Liga a 2-a, după remiza cu Sepsi, scor 2-2, din etapa a 20-a. Echipa pregătită de Erik Lincar a reușit să marcheze în minutul 90+3. Sepsi a condus cu 2-0, după autogolul lui Gal-Andrezly și golul lui Cmijianic, în minutele 11, respectiv 72. FC Bihor, calificare […]
Acum o oră
14:20
FC Bihor, calificare dramatică în play-off-ul din Liga a 2-a. Gol în minutul 90+3 și revenire de la 0-2 cu Sepsi # Antena Sport
14:00
„Nu va face deplasarea cu noi”. Zeljko Kopic, ultimele detalii de la Dinamo înaintea confruntării cu CFR Cluj # Antena Sport
Zeljko Kopic a prefațat duelul pe care Dinamo îl va disputa luni, cu CFR Cluj, în etapa a 30-a din Liga 1. Antrenorul „câinilor" a dezvăluit că nu se va putea baza pe patru jucători pentru partida din Gruia. Concret, Mamoudou Karamoko este în continuare accidentat, după ce a părăsit terenul pe targă în partida […]
Acum 2 ore
13:40
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra # Antena Sport
Miodrag Belodedici a primit o lovitură uriașă, după divorțul dureros de Sandra. Cei doi s-au despărțit în 2001, când locuiau în Spania, iar separarea a fost o adevărată lovitură pentru fostul internațional român. Miodrag Belodedici are împreună cu Sandra o fiică, pe nume Zandalee. Tânăra și-a încheiat studiile tot în Spania, unde a absolvit Facultatea […]
13:20
Momente copleșitoare la comemorarea celor șapte victime ale accidentului din Timiș. Sute de fani ai lui PAOK, prezenți în România # Antena Sport
La 40 de zile de la tragedia rutieră de pe drumul dintre Timișoara și Lugoj, în care mai mulți suporteri ai echipei elene PAOK și-au pierdut viața, aproximativ 200 de fani greci revin în vestul României pentru a-i comemora pe cei care au murit în teribilul accident. Sâmbătă, trei autocare cu suporterii eleni, familiile celor […]
13:00
Ce ofertă reală a primit CFR Cluj pentru Louis Munteanu, înainte de transferul în MLS: „Era nemulțumit” # Antena Sport
Cristi Balaj a dezvăluit oferta reală primită de CFR Cluj pentru Louis Munteanu, înainte de transferul acestuia în MLS, din iarnă. Fostul președinte al clujenilor a transmis că atacantul a fost extrem de nemulțumit de faptul că nu a plecat de la echipă în vară. La momentul respectiv, s-a zvonit că mai multe cluburi de […]
Acum 4 ore
12:30
Peluza Nord a FCSB-ului și-a anunțat decizia, în ziua meciului cu U Cluj, din ultima etapă a sezonului regular. Fanii au decis să fie în continuare alături de echipă, după ratarea play-off-ului. Peluza Nord a postat un mesaj, pe rețelele de socializare, prin care i-au încurajat pe jucătorii campioanei și i-au asigurat de faptul că […]
12:20
Delegația Rusiei, primită cu huiduieli la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice # Antena Sport
Huiduielile au marcat vineri revenirea sportivilor ruşi la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, în timp ce aceştia defilau sub steagul naţional la ceremonia de deschidere a evenimentului, boicotată de mai multe state care se opuneau reintegrării acestora în timp ce conflictul continuă în Ucraina. Patru membri ai delegaţiei ruse purtând drapelul naţional au participat […]
12:00
„M-a surprins”. Legenda lui Inter a remarcat un detaliu la Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu AC Milan # Antena Sport
Cristi Chivu (45 de ani) a fost lăudat în Italia de Giuseppe Bergomi (62 de ani), fostul jucător legendar al lui Inter. Italianul a numit marele merit al antrenorului român, înaintea derby-ului dintre AC Milan și Inter. Concret, Bergomi a lăudat parcursul avut de Inter, sub comanda lui Cristi Chivu, în Serie A. Acesta este […]
11:30
FCSB – U Cluj LIVE TEXT (20:00). Meci fără miză pentru campioană, înainte de play-out # Antena Sport
FCSB – U Cluj, duelul din ultima etapă a sezonului regular, se va disputa azi, de la ora 20:00, și va fi în format live text, pe as.ro. Partida este una fără miză pentru campioană, care va evolua în play-out pentru prima dată. U Cluj, de cealaltă parte, și-a asigurat deja prezența în play-off pentru […]
11:30
Valeriu Iftime a dezvăluit motivul pentru care l-a demis pe Leo Grozavu: „Parcă era circ” # Antena Sport
Valeriu Iftime a dezvăluit motivul pentru care l-a demis pe Leo Grozavu de la Botoșani. Patronul moldovenilor a transmis că echipa ar fi retrogradat, după ratarea play-off-ului, dacă nu ar fi decis să schimbe antrenorul. Iftime a subliniat că între Grozavu și jucătorii de la Botoșani era deja o ruptură, aceștia considerând că antrenorul e […]
11:00
Max Verstappen a ajuns pe mâna medicilor, după accidentul din calificările din MP al Australiei. Ce i s-a întâmplat # Antena Sport
Max Verstappen a ajuns pe mâna medicilor, după accidentul din calificările Marelui Premiu al Australiei. Pilotul olandez de la Red Bull s-a lovit de parapet în Q1, în primul viraj, și nu a mai putut continua sesiunea. După ce a ieșit din monopost, Max Verstappen a mers la centrul medical din paddock pentru un control. […]
Acum 6 ore
10:30
Gigi Becali, sfătuit să transfere patru jucători la FCSB. Posturile care trebuie acoperite: „O să coste” # Antena Sport
Gigi Becali a fost sfătuit să transfere patru jucători la FCSB, după ratarea play-off-ului. Giovanni Becali a transmis că roș-albaștrii au nevoie de întăriri pentru sezonul viitor, după dezastrul din actuala stagiune. Impresarul este de părere că Gigi Becali trebuie să aducă sub comanda lui Elias Charalambous un mijlocaș, doi fundași centrali și un fundaș […]
10:20
Mercedes impresionează prin viteză. Analiza lui Adrian Georgescu, după calificările din MP al Australiei # Antena Sport
Testele și calificările confirmă cele petrecute în testele presezon din Barcelona și Bahrain. Ferrari arată bine, piloții săi realizează deseori cei mai buni timpi. Mașinile McLaren au tracțiune bună dar pe termen lung, în condiții de cursă. Monoposturile Red Bull au un propulsor surprinzător de Pe un circuit unde partea electrică a propulsiei e foarte […]
10:10
Universitatea Craiova, atacată dur înainte de startul play-off-ului: „Rotaru e un om nimic” # Antena Sport
Universitatea Craiova a fost atacată în termeni duri de către Florin Manea, înainte de startul play-off-ului. Impresarul l-a luat la țintă pe Mihai Rotaru. Fiul regretatului Nae Manea a avut un discurs dur la adresa acționarului majoritar de la Universitatea Craiova, despre care susține că a fost „un om de nimic" față de el. Universitatea […]
09:40
Aryna Sabalenka, mesaj savuros înaintea confruntării cu Jaqueline Cristian de la Indian Wells. Ce a spus despre logodnă # Antena Sport
Aryna Sabalenka și Jaqueline Cristian se vor duela în turul trei de la Indian Wells. Liderul WTA a oferit un mesaj savuros înaintea confruntării cu românca, vorbind despre logodnă. Chiar înaintea participării la Indian Wells, Aryna Sabalenka a fost cerută de soție de partenerul ei, Georgios Frangulis. Bielorusa a spus „Da", iar imaginile cu cererea […]
09:20
Jaqueline Cristian s-a calificat în turul trei la Indian Wells. Duel „de foc” cu Aryna Sabalenka pentru optimi # Antena Sport
Jaqueline Cristian s-a calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, vineri, după ce s-a impus cu 0-6, 6-2, 7-5 în faţa australiencei Maya Joint, cap de serie numărul 29. Jaqueline Cristian (27 ani, 35 WTA) a obţinut victoria după două […]
09:10
Unde se poate transfera Ștefan Baiaram, după anunțul plecării de la Universitatea Craiova: „Iei banul, e liniște” # Antena Sport
Giovanni Becali a anunțat unde se poate transfera Ștefan Baiaram (23 de ani), după anunțul plecării de la Universitatea Craiova. Mijlocașul a transmis că se va despărți de olteni la finalul sezonului. După declarațiile oferite de Baiaram după victoria din Cupa României cu CFR Cluj, Giovanni Becali a reacționat și a transmis că MLS este […]
09:00
Gigi Becali nu renunță la transferul jucătorului dorit din Liga 1: „Îl vrea la FCSB din vară” # Antena Sport
Gigi Becali nu renunță la transferul lui Kevin Ciubotaru (22 de ani). Patronul campioanei își dorește să-l aducă la FCSB pe tânărul fundaș de la Hermannstadt la finalul sezonului. Kevin Ciubotaru este o dorință mai veche a lui Gigi Becali, care a fost aproape să-l transfere la FCSB și în iarnă. La momentul respectiv, fundașul […]
Acum 8 ore
08:50
George Russell, prima reacție după pole-position-ul din Marele Premiu al Australiei: „Excepțional” # Antena Sport
George Russell a oferit prima reacție, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Australiei. Pilotul britanic de la Mercedes a dominat sesiunea de calificări de pe Albert Park. George Russell va fi urmat pe grilă de coechipierul Kimi Antonelli. Cursa va avea loc duminică, de la ora 06:00, și va fi în direct […]
07:30
Dezastru pentru Max Verstappen: OUT din Q1 în calificările MP al Australiei, după ce s-a lovit de parapet # Antena Sport
Dezastru pentru Max Verstappen: OUT din Q1 în calificările MP al Australiei, după ce s-a lovit de parapet
Acum 24 ore
00:40
Sorana Cîrstea, calificare „en-fanfare” în turul trei la Indian Wells! Victorie contra numărului 20 mondial # Antena Sport
Sorana Cîrstea se află într-o formă excelentă la Indian Wells, acolo unde a reușit să bifeze a doua victorie la rând și să se califice, implicit, în turul trei al competiției. Sportiva în vârstă de 35 de ani a surclasat-o în două seturi pe Diana Shnaider, cap de serie numărul 21 la turneul american. Românca […]
00:20
Nota lui Ionuț Radu după ce Celta Vigo a pierdut în minutul 90+4 cu Real Madrid. Românul, printre cei mai slabi # Antena Sport
Ionuț Radu a apărat buturile Celtei Vigo în confruntarea pe care Claudio Giraldez a pierdut-o pe Balaidos contra lui Real Madrid cu scorul de 2-1, golul decisiv fiind marcat în minutul 90+4. După meci, site-urile care se ocupă de statistici i-au acordat note portarului român, iar reușita încasată în prelungiri l-a costat serios. Real Madrid […]
00:00
Wolverhampton – Liverpool 1-3. Campioana se califică în sferturile FA Cup și își ia revanșa contra “lupilor” # Antena Sport
În urmă cu trei zile, în Premier League, codașa Wolverhampton a dat lovitura pe Molineux Stadium: victorie cu 2-1 în fața "cormoranilor". Acum, situaţia s-a schimbat, pentru că Wolverhampton a pierdut la scor, chiar pe popriul teren, în turul 5 din FA Cup, Cupa Angliei. Liverpool a trecut de aceasă dată cu 3-1 în deplasarea […]
00:00
Celta Vigo – Real Madrid 1-2. Victorie dramatică pentru „los blancos”. Ionuț Radu, neputincios în prelungiri # Antena Sport
Celta Vigo și Real Madrid au deschis etapa cu numărul 27 din La Liga, iar echipa antrenată de Alvaro Arbeloa a dat lovitura în prelungiri pe Balaidos. Deși Celta reușise surpriza în partida tur, când s-a impus pe "Bernabeu", gazdele nu au scos nici măcar un egal, după ce Fede Valverde a lovit în prelungiri […]
6 martie 2026
23:50
No Kane, no problem! Bayern Munchen a defilat cu Borussia Monchengladbach. Musiala, primul gol după accidentare # Antena Sport
Bayern Munchen a învins-o vineri seara pe teren propriu cu scorul de 4-1 pe Borussia Monchengladbach, în etapa a 25-a din Bundesliga. În urma victoriei clare, formația bavareză s-a distanțat provizoriu în fruntea clasamentului la 14 puncte de ocupanta locului secund, Borussia Dortmund. Bayern Munchen, victorie clară contra lui Monchengladbach Chiar şi fără Harry Kane […]
23:50
PSG, pas greșit în lupta la titlu din Ligue 1! Eșec pe teren propriu contra rivalei Monaco # Antena Sport
Paris Saint Germain este departe de echipa care domina competiția internă în sezonul precedent. Campioana din Hexagon a făcut un nou pas greșit în Ligue 1, de această dată chiar în fața propriilor suporteri. În deschiderea etapei cu numărul 25, formația antrenată de Luis Enrique a fost învinsă clar de AS Monaco, la capătul unui […]
23:40
“Poate e «ultimul tren» pentru titlu”. AC Milan, pusă sub presiune înainte de derby-ul cu Interul lui Chivu # Antena Sport
Giuseppe Pancaro, un fost fundaș care a evoluat timp de două sezoane la AC Milan, a oferit un verdict înainte de meciul "rossonerilor" contra lui Inter în Derby della Madonnina. Fostul jucător crede că echipa lui Allegri își va juca în weekend probabil ultima șansă de a rămâne în lupta pentru titlu, Inter urmează să […]
23:20
Meme Stoica, reacţie imediată după ce s-a spus că FCSB a ratat transferul lui Carlos Mora din “lipsă de interes” # Antena Sport
Carlos Mora putea ajunge la FCSB, dar Meme Stoica s-ar fi opus. Anunţul a fost făcut de Mihăiţă Pleşan, impresarul jucătorului. Meme Stoica are însă o altă opinie. Carlos Mora a fost propus la FCSB şi Rapid înainte de a ajunge la Craiova. Giuleştenii s-au interesat de el, dar Mihai Rotaru a oferit mai mult […]
23:00
Benfica, interes pentru Ianis Hagi. Detalii despre transferul care îi putea schimba cariera # Antena Sport
Ianis Hagi a fost în vizorul celor de la Benfica pentru un transfer. Dezvăluirea a fost făcută de Ricardo Cadu, fostul jucător de la CFR. Şi el a făcut recomandări despre român şi nu înţelege de ce totuşi fiul lui Gică Hagi nu a ajuns în Portugalia. Cadu a dezvăluit că a fost întrebat de […]
23:00
Real Madrid, gest superb la meciul cu echipa lui Ionuț Radu. Cum au apărut jucătorii înainte de start # Antena Sport
Meciul dintre Real
22:40
O fostă câștigătoare a Cupei României, exclusă din campionat. A apelat la un gest gândit și de Gigi Becali # Antena Sport
Sticla Arieșul Turda, formație care era licențiată la Liga a 3-a din România, a fost exclusă din campionat după ce nu s-a prezentat la două meciuri consecutive. Acțiunea clubului care în 1961 câștiga Cupa României a fost produsă în semn de protest față de ce se întâmplă la echipă pe plan financiar. La doar o […] The post O fostă câștigătoare a Cupei României, exclusă din campionat. A apelat la un gest gândit și de Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
22:40
Ianis Zicu trage un semnal de alarmă, după Csikszereda – Farul 1-0: „E mult de vorbit” # Antena Sport
Farul Constanța a încheiat sezonul regular cum nu se putea mai prost, gruparea antrenată de Ianis Zicu fiind învinsă la limită de Csikszereda, în deschiderea acestei runde. Presiunea a crescut pe umerii tehnicianului de la Ovidiu, care nu vede cu ochi buni jocul modest făcut de echipa sa pe terenul nou promovatei din Miercurea-Ciuc. Ianis […] The post Ianis Zicu trage un semnal de alarmă, după Csikszereda – Farul 1-0: „E mult de vorbit” appeared first on Antena Sport.
22:00
Veste importantă pentru Real Madrid. Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe și când ar putea reveni pe gazon # Antena Sport
Kylian Mbappe este în continuare indisponibil pentru Real Madrid, după accidentarea suferită la genunchi, iar revenirea acestuia pe gazon este incertă, „los blancos” urmând să întâlnească Manchester City în UEFA Champions League. Starul lui Alvaro Arbeloa a fost plecat din Paris zilele acestea, însă va reveni duminică în Madrid, pentru a continua procesul de recuperare. […] The post Veste importantă pentru Real Madrid. Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe și când ar putea reveni pe gazon appeared first on Antena Sport.
22:00
Dilema lui Cristiano Bergodi înainte de meciul cu FCSB. Ce se întâmplă cu antrenorul suspendat # Antena Sport
Cristiano Bergodi va reveni în curând pe banca lui “U” Cluj după suspendarea primită ca urmare a scandalului de la partida cu CFR Cluj, însă până atunci mai are de stat pe bară la un meci, cel cu FCSB. Italianul este deja la București alături de echipă și are posibilitatea de a urmări meciul din […] The post Dilema lui Cristiano Bergodi înainte de meciul cu FCSB. Ce se întâmplă cu antrenorul suspendat appeared first on Antena Sport.
22:00
Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre venirea lui Gică Hagi la naţionala României. Chiar şi Mircea Lucescu a recunoscut că oricând i-ar ceda locul. Cum numirea “Regelui” pe banca primei reprezentative pare iminentă, Giovanni Becali, un apropiat al acestuia, a vorbit despre ce salariu ar putea avea ca selecţioner. Giovanni Becali crede […] The post Ce salariu ar urma să aibă Gică Hagi la naţionala României: “Decent” appeared first on Antena Sport.
21:40
Suma uluitoare pe care o încasează avocatul Anei Bărbosu în cazul de doping. În ce stadiu a ajuns ancheta # Antena Sport
Ana Maria Bărbosu a câștigat recent titlul de gimnasta europeană a anului, însă românca are și o situație extrem de delicată pe capul ei. Sportiva de 19 ani a ratat de trei ori întâlnirea cu ofițerii antidoping într-un an și în acest moment e pasibilă de o suspendare de minim un an de zile. De […] The post Suma uluitoare pe care o încasează avocatul Anei Bărbosu în cazul de doping. În ce stadiu a ajuns ancheta appeared first on Antena Sport.
21:30
Csikszereda și Farul Constanța au deschis ultima etapă a sezonului regular, iar formația nou promovată a reușit să se impună cu scorul de 1-0, grație golului marcat de maghiarul Marton Eppel. Ciucanii s-au apropiat la cinci puncte de gruparea antrenată de Ianis Zicu, care va tremura iarăși pentru menținerea pe prima scenă a fotbalului românesc. […] The post Csikszereda – Farul 1-0. Ciucanii încheie sezonul regular cu victorie appeared first on Antena Sport.
21:20
Gigi Becali a pierdut procesul cu Poliţia Rutieră. I-a fost reţinut carnetul şi acuză: “Stau la şmecherie!” # Antena Sport
Gigi Becali a rămas fără permis de conducere pe 2 mai, dar a decis să dea în judecată Brigada Rutieră. Acum a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția, dar mai poate face apel. Cum s-a ajuns aici? Gigi Becali a fost surprins de aparatul radar conducând cu o viteză mai mare cu 50 km/h […] The post Gigi Becali a pierdut procesul cu Poliţia Rutieră. I-a fost reţinut carnetul şi acuză: “Stau la şmecherie!” appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Cuceriți Istanbulul! appeared first on Antena Sport.
20:50
Șeful din Formula 1 “le-a bătut obrazul” lui Max Verstappen și Lewis Hamilton: “E greșit” # Antena Sport
Stefano Domenicali, omul care ocupă funcția de președinte și de director executiv în Formula 1, a comentat recent atitudinea afișată de Max Verstappen și Lewis Hamilton în raport cu noile reglementări din “Marele Circ”. Șeful din motorsport crede că inovațiile respective reprezintă un mod de a evolua, nicidecum ceva ce îi încurcă pe piloți. Formula […] The post Șeful din Formula 1 “le-a bătut obrazul” lui Max Verstappen și Lewis Hamilton: “E greșit” appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Sus paharul! appeared first on Antena Sport.
20:50
Florin Manea îl face praf pe Daniel Pancu: “N-a avut niciodată coloană vertebrală. Cum bate vântul… “ # Antena Sport
Scandal între doi mari rapidişti. Florin Manea face câteva dezvăluiri uluitoare despre Daniel Pancu, despre care spune că ar avea o problemă de caracter. Impresarul susţine că Pancu îi dădea telefoane lui Deac să-l ajute să ajungă antrenor la CFR, apoi l-a dat afară pe jucător! “Pancu a avut întotdeauna coloana asta vertebrală puternică… i-o […] The post Florin Manea îl face praf pe Daniel Pancu: “N-a avut niciodată coloană vertebrală. Cum bate vântul… “ appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Doar Europa contează appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Asalt final la titlu appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Totul va fi bine appeared first on Antena Sport.
20:30
Inițiativă interesantă în Spania! Ce decizie au luat oficialii Federației. Real Madrid s-a împotrivit # Antena Sport
Campionatul Spaniei pare să fie și în acest sezon o luptă în doi între Barcelona și Real Madrid, cu un mic avantaj de partea grupării catalane, care a făcut mai puțini pași greșiți în actuala ediție a La Liga. Oficialii Federației de Fotbal din Spania au luat o decizie interesantă pentru etapa cu numărul 31, […] The post Inițiativă interesantă în Spania! Ce decizie au luat oficialii Federației. Real Madrid s-a împotrivit appeared first on Antena Sport.
20:00
Reacția lui Hermannstadt, după ce Giovanni Becali a anunțat că Ciubotaru a semnat în SUA # Antena Sport
Claudiu Rotar, finanțatorul lui Hermannstadt, a negat în totalitate ce a spus Giovanni Becali despre transferul lui Kevin Ciubotaru în Statele Unite ale Americii. Impresarul anunțase că fundașul care se afla pe “radarul” lui FCSB a semnat deja cu o echipă din America de Nord. Kevin Ciubotaru a fost unul dintre jucătorii despre care s-a […] The post Reacția lui Hermannstadt, după ce Giovanni Becali a anunțat că Ciubotaru a semnat în SUA appeared first on Antena Sport.
20:00
Cât costă să petreci Paștele la hotelul deținut de Simona Halep, în Poiana Braşov. Preţurile nu sunt pentru orice buzunar # Antena Sport
Simona Halep are o avere de zeci de milioane de euro și o parte importantă a investit-o în afaceri imobiliare. Ea deține mai multe hoteluri, iar acum se mândrește cu noua perlă a impreriului său: Simona Halep Hotel. Stabilimentul e situat în Poiana Brașov. Hotelul care îi poartă numele ale o poziție privilegiată, pentru că […] The post Cât costă să petreci Paștele la hotelul deținut de Simona Halep, în Poiana Braşov. Preţurile nu sunt pentru orice buzunar appeared first on Antena Sport.
19:30
Cristi Săpunaru, reacție tranșantă după accidentul produs de Kader Keita: “N-ar trebui să fie afectați” # Antena Sport
Cristi Săpunaru, unul dintre jucătorii de legendă ai Rapidului, și-a expus punctul de vedere după accidentul produs de Kader Keita. Fostul fundaș nu crede că evenimentul nefericit ar trebui să își pună amprenta asupra vestiarului echipei lui Gâlcă. Context: În dimineața zilei de 3 martie, Keita a lovit cu mașina o femeie aflată pe trecerea […] The post Cristi Săpunaru, reacție tranșantă după accidentul produs de Kader Keita: “N-ar trebui să fie afectați” appeared first on Antena Sport.
19:00
(P) Beneficiile antrenamentului cu greutăți pentru femei: de ce merită să te antrenezi # Antena Sport
Tot mai multe femei aleg antrenamentul cu greutăți ca parte din rutina lor de mișcare. Motivele țin de sănătate, forță, control al greutății și o relație mai echilibrată cu propriul corp. Exercițiile de forță nu urmăresc performanță sportivă sau modificări extreme de aspect, ci dezvoltarea unui corp capabil să susțină activitățile zilnice, să răspundă mai […] The post (P) Beneficiile antrenamentului cu greutăți pentru femei: de ce merită să te antrenezi appeared first on Antena Sport.
