MAE pregătește un zbor charter Riad – București, cu 189 de locuri, pentru românii din Qatar

Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat vineri că numărul de cetăţeni români care s-au întors în țară cu diverse alternative din Orientul Mijlociu a depăşit borna de 1.000 de persoane. „Zborul de evacuare din Muscat a ajuns astăzi cu bine pe Otopeni cu 127 de cetăţeni români la bord şi a fost primul zbor