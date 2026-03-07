MAE pregătește un zbor charter Riad – București, cu 189 de locuri, pentru românii din Qatar
PSNews.ro, 7 martie 2026 17:10
Purtătorul de cuvânt al MAE Andrei Țărnea a anunțat că o parte dintre cetățenii români blocați în Qatar vor fi repatriați. Autoritățile române au finalizat pregătirile pentru un zbor charter Riad – București. În total, zborul va avea o capacitate de 189 de locuri. Prioritare vor fi cazurile speciale și cetățenii aflați în tranzit de […]
• • •
Acum o oră
17:10
Profesoara elevilor care au fost blocați în Dubai: Consulul ne-a făcut legătura cu domnul Olăroiu # PSNews.ro
Profesoara celor 10 copii, care au fost blocați timp de o săptămână în Dubai după izbucnirea războiului din Iran, a povestit, la Antena 3 CNN, că au trecut printr-un moment dificil când li s-a spus că trebuie să părăsească hotelul dacă nu mai pot plăti cazarea, iar ei au rămas fără resurse financiare. Atunci, l-au […]
17:10
India este una dintre cele mai mari piețe de aur din lume. Ţara a adoptat o nouă reglementare care modifică modul în care fondurile de investiții din această țară pot calcula valoarea aurului și a argintului. Decizia a fost anunțată oficial pe 26 februarie 2026 de Autoritatea pentru Reglementarea și Supravegherea Pieței de Capital din […]
17:10
MAE pregătește un zbor charter Riad – București, cu 189 de locuri, pentru românii din Qatar # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al MAE Andrei Țărnea a anunțat că o parte dintre cetățenii români blocați în Qatar vor fi repatriați. Autoritățile române au finalizat pregătirile pentru un zbor charter Riad – București. În total, zborul va avea o capacitate de 189 de locuri. Prioritare vor fi cazurile speciale și cetățenii aflați în tranzit de […]
17:10
Lunea viitoare, 800 de recruţi vor începe un program de două luni de instrucţie militară de bază în Croaţia. Se marchează astfel reintroducerea serviciului militar obligatoriu după 17 ani. Această măsură face parte dintr-o strategie mai amplă a Croaţiei pentru a aborda problemele de securitate din Europa şi Balcanii Occidentali, în contextul tensiunilor cu Rusia. […]
17:10
Bogdan Ivan: Alocăm 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei în baterii # PSNews.ro
Ministerul Energiei va investi 150 de milioane de euro în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei în baterii. Comisia Europeană a aprobat o schemă majoră de sprijin destinată consolidării sistemului energetic național. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Acesta a precizat că finanțarea nerambursabilă va susține dezvoltarea a 2.174 MWh de capacități de […]
17:10
NewsVibe: Temele din politica internă în tendințe, în ultima săptămână / PS News, printre sursele relevante # PSNews.ro
În ultimele zile, spațiul online a fost dominat de teme de politică internă, economie și justiție, de la lansarea platformei guvernamentale „Fără hârtie" și condamnarea în primă instanță a fostului ministru Adrian Chesnoiu, la concedierile anunțate de Chimcomplex și disputele din justiție generate de intervențiile Roxanei Petcu. O evaluare realizată prin intermediul platformei NewsVibe, care […]
17:10
Termocentrala Mintia, noua „Stea de pe Mureș”, așteptată în 2026. Șantier de 1,2 miliarde de euro # PSNews.ro
Peste 1,2 miliarde de euro au fost investite în noua termocentrală Mintia, așteptată să producă energie din 2026. În urmă cu cinci ani, vechea termocentrală pe cărbune fusese oprită, iar viitorul ei era privit cu incertitudine. La cinci ani de la oprirea definitivă a Termocentralei Mintia, care a produs timp de cinci decenii energie cu […]
17:10
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că infracționalitatea în ansamblu la nivel național a înregistrat, în anul 2025, o scădere de 11% față de anul 2024. A fost sub media ultimilor zece ani. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței de evaluare a activității Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2025. Potrivit ministrului, instituțiile din […]
Acum 2 ore
16:10
China își dezvoltă capacitățile militare mai rapid decât sugerează cifrele oficiale. Investiții în tehnologie și AI # PSNews.ro
Cheltuielile oficiale pentru apărare ale Chinei par, la prima vedere, mult mai mici decât cele ale Statelor Unite. Beijingul a anunțat un buget militar de aproximativ 245 de miliarde de dolari, comparativ cu aproape 900 de miliarde de dolari în cazul Washingtonului. Însă mai mulți analiști spun că această comparație poate fi înșelătoare. Potrivit unor […]
16:10
Analiză ISW. Planul Moscovei de a „îngheța” Ucraina a dat greș. Rusia își schimbă țintele # PSNews.ro
Campania de iarnă lansată de Russia împotriva infrastructurii energetice din Ukraine ar fi trebuit, potrivit planurilor Moscovei, să paralizeze economia ucraineană, să distrugă rețeaua electrică și să pună presiune pe populație pentru a cere încetarea războiului. În realitate, niciunul dintre aceste obiective nu a fost atins, arată o analiză publicată de Institutul pentru Studiul Războiului […]
16:10
ANRE crește de 4 ori garanția financiară pentru investitorii din energie care cer racordarea la rețea. Proiect de ordin # PSNews.ro
ANRE crește de la 5 la 20% din valoarea tarifului de racordare garanția solicitată investorilor în capacități noi de producție de energie electrică pe care vor să le racordeze, potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere publică. "Majorarea valorii garanției financiare constituite de utilizatori în vederea emiterii ATR pentru racordarea locurilor de producere/de consum […]
16:10
Primăria Iaşi a lansat o licitaţie de 115 milioane de lei pentru un inel de circulaţie în jurul Palatului Culturii # PSNews.ro
Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, anunţă pregătiri pentru o nouă investiţie cu fonduri europene, respectiv un inel de circulaţie în jurul Palatului Culturii. Municipalitatea a lansat o licitaţie în valoare de aproape 115 milioane de lei, cu TVA. "Primăria Municipiului Iaşi a lansat şi licitaţia pentru încredinţarea lucrărilor aferente unui proiect major care va modifica […]
16:10
Digi respinge oferta de cumpărare de la gigantul spaniol Telefónica. „Nu există niciun motiv pentru a vinde” # PSNews.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi anunță că respinge orice ofertă de preluare, inclusiv scenariul vehiculat privind o posibilă achiziţie de către grupul spaniol Telefónica, a declarat CEO-ul Serghei Bulgac în faţa investitorilor instituţionali la Madrid, în contextul pregătirii listării operaţiunilor din Spania. În pofida speculaţiilor din piaţă potrivit cărora grupul ar putea creşte tarifele […]
16:10
Donald Trump a afirmat, pe rețeaua Truth Social, că Iranul nu va mai ataca vecinii din Orientul Mijlociu. Președintele Statelor Unite a catalogat țara drept „înfrântă" și a avertizat că va fi lovită puternic. „Iran, care este bătut până la capăt, și-a cerut scuze și s-a predat vecinilor săi din Orientul Mijlociu și a promis […]
16:10
Se vor implementa noi reguli de calcul pentru amenzile plătite în termen de cincisprezece zile # PSNews.ro
Legea privind plata amenzilor se va modifica începând cu 27 martie 2026, conform anunțului făcut de Europol. Până acum, contravenienții puteau plăti jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, indiferent de cuantumul real al sancțiunii aplicate. Această regulă a dus la situații în care persoane cu fapte mai grave plăteau aceeași sumă ca cele cu […]
16:10
România şi R. Moldova plantează împreună. Buzoianu: Vom planta o pădure comună la Vama Sculeni # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă un parteneriat între Ministerul Mediului din România şi cel din Republica Moldova. Va fi plantată o pădure comună la Vama Sculeni, de-a lungul ambelor maluri ale râului Prut. Un eveniment comun va avea loc în 14 martie. "Începe sezonul de plantare în România, odată cu Luna Pădurii – perioada în […]
16:10
România, codaşă în UE la accesul pacienților la terapii aprobate european. Semnal de alarmă tras de Cristian Buşoi # PSNews.ro
România rămâne printre ultimele țări din UE în ceea ce privește accesul pacienților la terapii aprobate, a declarat Cristian Bușoi, membru în boardul EMA – Agenția Europeană pentru Medicamente. Declarațiile au fost făcute în cadrul Conferinței CDG "„Programele de sănătate – sursă de securitate națională", organizată în 4 martie 2026 de CursdeGuvernare.ro la Parlamentul României – în parteneriat […]
Acum 4 ore
15:10
Adrian Câciu: „Ați văzut vreo deplasare a lui Bolojan în Oman sau Emirate ca sa coordoneze repatrierea românilor?” # PSNews.ro
Adrian Câciu, deputat PSD și fost ministru al Finanțelor, le aduce reproşuri lui Ilie Bolojan și ministrei Oana Țoiu. El îi critică pentru nu s-au deplasat în Orientul Mijlociu pentru a coordona de la fața locului repatrierea cetățenilor români. „Ați văzut vreo deplasare a lui Bolojan în Oman sau Emirate ca sa coordoneze repatrierea românilor […]
15:10
Un doctor în inteligență artificială va fi preşedintele Fondului NATO pentru investiții în firme inovatoare # PSNews.ro
Fondul NATO pentru Inovare (NIF), prin care Alianța Nord-Atlantică finanțează companii de tehnologie pentru sectorul apărării, și-a desemnat președintele. Acesta își va începe mandatul de la 1 aprilie 2026. Consiliul de administrație al NATO Innovation Fund (NIF) l-a numit, joi, pe cercetătorul islandez Ari Kristinn Jónsson în funcția de președinte al fondului, „consolidând astfel conducerea organizației pentru […]
15:10
Prețul petrolului depășește 90 de dolari pe baril pentru prima dată în ultimii doi ani, pe fondul războiului # PSNews.ro
Prețul petrolului a depășit, vineri, 90 de dolari pe baril, pe fondul încetării producției de țiței din Orientul Mijlociu. Dar și pe fondul pregătirii investitorilor pentru un conflict prelungit în Golf. Potrivit BBC, petrolul Brent a crescut cu peste 9% vineri, depășind 93 de dolari pe baril. Este cel mai ridicat nivel din toamna anului 2023 […]
15:10
Sindicatul Naţional al Gărzii de Mediu: Un comisar trebuie să supravegheze în medie aproape 400 km² de teritoriu # PSNews.ro
Sindicaliştii din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu cer ministrului Diana Buzoianu consultări pe tema eficientizării activităţii instituţiei şi reducerii de cheltuieli, avertizând că un comisar trebuie să supravegheze în medie aproape 400 km² de teritoriu, mult mai mult decât media europeană. Reducerea de personal ar avea consecinţe grave asupra capacităţii instituţiei de a proteja mediul […]
15:10
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, spune, sâmbătă, în acest moment sunt circa 14.000 de cetățeni în atenția serviciilor consulare ale României și a celulei de criză a Ministerului, fiind vorba de rezidenți sau turiști. „Dintre cei care au fost inițial în atenția celulei de criză, fie că au anunțat prezența […]
15:10
Ministrul energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, trage semnale puternice de alarmă după evoluțiile războiului Orientul Mijlociu. Oficialul din Doha spune, pentru Financial Times, că toate economiile lumii sunt în acest moment în pericol. Qatar este al doilea cel mai mare producător de GNL din lume și se află în situație de forță majoră. Ministrul energiei […]
15:10
Președintele Iranului spune că va rezista „până la capăt”. Cererea lui Trump de capitulare necondiționată „este un vis” # PSNews.ro
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, spune că solicitarea SUA pentru „capitulare necondiționată" a Iranului este un „vis". Declarația a fost făcută într-un discurs înregistrat difuzat de televiziunea de stat, relatează Sky News. Mesajul vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a postat pe Truth Social că „nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepția CAPITULĂRII […]
15:10
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit vineri despre repatrierea fiicei lui Victor Ponta şi gestionarea situaţiei românilor blocaţi în Orientul Mijlociu. Pe cazul Irinei Ponta el spune că nu are toate informaţiile. Nicuşor Dan a fost întrebat, în faţa Palatului Cotroceni, dacă ministrul de Externe Oana Ţoiu a gestionat cum trebuie această situaţie a repatrierilor din […]
15:10
Eurostat: Românii, mai puțin conștienți de discriminări de gen și mai apropiați de valorile tradiționale decât media UE # PSNews.ro
Românii au percepții limitate despre inegalitățile de gen și continuă să păstreze viziuni tradiționale despre rolurile femeilor și bărbaților, arată datele Eurostat din sondajul despre percepția stereotipurilor de gen. Rolurile tradiționale de gen continuă să fie mai acceptate în România și în țările din regiune: 74% dintre bulgari consideră că cel mai important rol al unui bărbat este să […]
15:10
Mircea Abrudean, despre atmosfera din Coaliție: „Nu e întotdeauna așa cum pare”. Ce spune despre AUR # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că deși există certuri și supărări în interiorul Coaliției de guvernare, „nu e întotdeauna așa cum pare" iar partidele stau la masa discuțiilor. În ce privesc amenințările PSD, Abrudean amintește că social-democrații fac parte din coaliție, și că există o „oarecare rezistență din anumite puncte de vedere la reforme". […]
14:10
Ciprian Ciucu spune că AUR a avut cerințe de bun simț și că ia în calcul o expropriere etapizată la Parcul IOR # PSNews.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va răspunde solicitărilor grupului AUR, care cere stimulente pentru persoanele cu dizabilități și exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR
14:10
Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis suspendarea serviciilor de trafic aerian ale ROMATSA pentru o lună, într-un caz fără precedent. Decizia vine în urma unui proces intentat de șapte controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. Reprezentanții ROMATSA au declarat pentru știrileprotv.ro că vor contesta hotărârea. Dacă decizia va rămâne […] Articolul Fără precedent: instanța suspendă serviciile de trafic aerian ale ROMATSA pentru o lună apare prima dată în PS News.
14:10
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Surse Antena 3 CNN spun că ministrul, care se afla la volan, nu ar fi dat prioritate unei alte mașini, care efectua activități de ridesharing și în care se aflau doi pasageri. Două persoane din această mașină ar […] Articolul Ministrul Alexandru Nazare a fost implicat într-un accident rutier în București apare prima dată în PS News.
14:10
Prețul motorinei la pompă din România este peste nivelul prețului corect de piață cu aproximativ 10 bani pe litru. Este avertismentul lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI). „România este al doilea producător de țiței din Europa, are una dintre cele mai dezvoltate infrastructuri petroliere din Europa Centrală și de Est, având rafinării, acces […] Articolul AEI: Motorina din România este mai scumpă decât ar justifica piața apare prima dată în PS News.
14:10
Aeroportul din Dubai a anunţat sâmbătă reluarea parţială a operaţiunilor sale. Dimineaţa aeroportul a fost închis în urma unei interceptări deasupra sa, transmite AFP. „Apărarea antiaeriană a Emiratelor Arabe Unite se confruntă în prezent cu ameninţări cu rachete şi drone din partea Iranului”, potrivit Ministerului Apărării din Emirate, care nu a specificat ţintele atacurilor. „Ne-am […] Articolul Război în Orientul Mijlociu. Aeroportul din Dubai a fost închis temporar apare prima dată în PS News.
14:10
Polițiștii rutieri au desfășurat o amplă acțiune de control privind vehiculele cu postul de conducere pe partea dreaptă, pentru a preveni și combate abaterile de la normele privind siguranța circulației pe drumurile publice. Acțiunea a avut loc în contextul dinamicii accidentelor rutiere în care sunt implicate autovehicule cu volan pe dreapta, autoritățile analizând situația la nivel național. […] Articolul Controale ale Poliției la mașinile cu volan pe dreapta. S-au dat sute de sancțiuni apare prima dată în PS News.
14:10
România a înregistrat la miezul zilei de vineri cea mai mare producție instantanee de energie electrică din surse fotovoltaice din istorie și a exportat masiv energie electrică, potrivit datelor Transelectrica. Vineri la ora 12,48, producția instantanee a parcurilor fotovoltaice dispecerizabile, măsurată de Transelectrica, se ridica la 2.081 MW. Adică 29% din toată producția de energie […] Articolul Record bătut vineri. Cea mai mare producție de energie solară din istoria României apare prima dată în PS News.
14:10
Preşedintele Senatului, despre eventuala numire la şefia SRI: Nu pot să fiu ipocrit să spun că aş refuza # PSNews.ro
Mircea Abrudean a declarat la „Insider Politic” că nu a discutat cu Nicușor Dan despre numirea în fruntea SRI. Aceasta în contextul în care instituția nu are un director civil în funcție de aproape trei ani. „N-a fost nicio discuție în această chestiune. Sigur că speculații există în spațiul public, întotdeauna vor fi. Eu nu […] Articolul Preşedintele Senatului, despre eventuala numire la şefia SRI: Nu pot să fiu ipocrit să spun că aş refuza apare prima dată în PS News.
14:10
ANALIZĂ Relațiile comerciale dintre România și Iran. Țara noastră este al treilea cel mai mare exportator de cereale # PSNews.ro
Relațiile comerciale dintre România și Iran au de suferit semnificativ în urma declanșării conflictului din țara arabă, fiind deja concentrate preponderent pe exportul de cereale către statul islamic din cauza sancțiunilor impuse Iranului de către SUA și UE în ultimii ani. Cele mai recente date disponibile arată că România a exportat către Iran bunuri în valoare […] Articolul ANALIZĂ Relațiile comerciale dintre România și Iran. Țara noastră este al treilea cel mai mare exportator de cereale apare prima dată în PS News.
14:10
Daniel Buda: Atacul la CCR împotriva reformei administraţiei nu este coincidenţă. Este un blocaj politic # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL Daniel Buda declară că atacul la CCR împotriva reformei administraţiei nu este o coincidenţă. Este un blocaj politic. Iar Avocatul Poporului, al cărui mandat a expirat, atacă exact măsura care reduce risipa şi restructurarea aparatului birocratic al statului. El acuză PSD că spune în discurs că vrea reforme, dar în realitate face tot […] Articolul Daniel Buda: Atacul la CCR împotriva reformei administraţiei nu este coincidenţă. Este un blocaj politic apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:10
Au revenit în ţară elevii români care erau blocaţi la Dubai. Consulul Viorel Badea: Nu ne oprim aici! # PSNews.ro
Viorel Badea, consulul general al României la Dubai, anunţă că există discuţii active pentru noi zboruri de repatriere. Aceasta după ce elevii care erau blocaţi la Dubai din cauza războiului din regiune au revenit în ţară. “Acasa! Avionul care i-a adus acasă pe elevii români aflați în vacanță intersemestrială la Dubai a aterizat la București. […] Articolul Au revenit în ţară elevii români care erau blocaţi la Dubai. Consulul Viorel Badea: Nu ne oprim aici! apare prima dată în PS News.
13:10
Lia Olguţa Vasilescu agită coaliția de guvernare: Să trecem bugetul și votăm ieșirea. Eu cel puțin asta voi vota # PSNews.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, și-a exprimat vineri opțiunea pentru ieșirea PSD de la guvernare. Aceasta după adoptarea bugetului de stat în Parlament. „De ce stați cu ei la guvernare și de ce îi lăsați să vă încalece în ultimul hal?”. Este întrebarea care i-a fost adresată de un internaut pe pagina sa de Facebook. „Să […] Articolul Lia Olguţa Vasilescu agită coaliția de guvernare: Să trecem bugetul și votăm ieșirea. Eu cel puțin asta voi vota apare prima dată în PS News.
13:10
Recesiune în România. Datele INS arată cum a evoluat economia în 2025 şi cu cât a scăzut PIB # PSNews.ro
Economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali, comparativ cu anul 2024. Însă în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul anterior. O arată datele provizorii I publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). PIB a scăzut în T3 din 2025 […] Articolul Recesiune în România. Datele INS arată cum a evoluat economia în 2025 şi cu cât a scăzut PIB apare prima dată în PS News.
13:10
Cum l-a îndemnat un primar pe Ciucu să investească în imobiliare, în Dubai: „Nu întreabă nimeni de unde provin banii” # PSNews.ro
Primarul Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a povestit cum primarul unui oraş important din România l-a îndemnat să facă investiţii imobiliare în Dubai. Se întâmpla în urmă cu 3 ani. „Nu-i precizez nici genul și nici partidul persoanei cu pricina. Ar fi prea evident. Naviga pe diferite grupuri cu oportunități imobiliare din Dubai și mă îndemna ṣi pe […] Articolul Cum l-a îndemnat un primar pe Ciucu să investească în imobiliare, în Dubai: „Nu întreabă nimeni de unde provin banii” apare prima dată în PS News.
13:10
ANALIZĂ În ce condiții își repatriază statele europene cetățenii blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului # PSNews.ro
Statele europene folosesc același cadru general pentru repatrierea cetățenilor din Orientul Mijlociu – asistență consulară națională plus Mecanismul european de protecție civilă –, dar există diferențe clare de capacitate, filosofie de plată și formalizare a criteriilor de prioritizare între România și state precum Franța, Germania, Spania și Suedia. România – model de „criză consulară” cu […] Articolul ANALIZĂ În ce condiții își repatriază statele europene cetățenii blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului apare prima dată în PS News.
13:10
Șeful CJ Timiș, după ce a fost numit ‘Batman administrativ’: Am văzut desene cu ștrumfi leneși. Batman salvează orașe # PSNews.ro
Ping-pong ca-n desene animate între cele două ”palate” ale Timișoarei. Totul a pornit de la anunțul președintelui CJ Timiș, Alfred Simonis, care a cerut Primăriei Timișoara să lase CJT să repare Ceasul Floral, Ștrandul Termal, Baza Uszoda și Grădina de Vară, lăsate de izbeliște de administrația locală din Timișoara de ani buni. Răspunsul primarului Dominic […] Articolul Șeful CJ Timiș, după ce a fost numit ‘Batman administrativ’: Am văzut desene cu ștrumfi leneși. Batman salvează orașe apare prima dată în PS News.
13:10
România, în presa europeană. NewsVibe: Topul subiectelor din ultimele două săptămâni despre români și România # PSNews.ro
În ultimele două săptămâni, România și românii au ocupat un loc vizibil în presa europeană, iar tabloul rezultat este complex: de la rolul strategic al României pe flancul estic al NATO, la participarea la Eurovision, până la episoade sensibile care implică diaspora românească în Italia și Germania. Analiza se bazează pe datele colectate de platforma […] Articolul România, în presa europeană. NewsVibe: Topul subiectelor din ultimele două săptămâni despre români și România apare prima dată în PS News.
12:10
De ce în cursa în care nu a prins loc fiica lui Ponta erau 39 de cetățeni străini? Explicaţii MAE # PSNews.ro
Cursa aeriană Oman – București, în care nu a prins loc fiica lui Victor Ponta, a fost realizată prin Mecanismul de protecție civilă european. Au fost îmbarcați 127 de cetățeni români. Dintre aceştia, 95 erau minori din grupuri de școlari din Neamț, Suceava, Vrancea și 39 de cetățeni străini. Avionul a aterizat, vineri după-masă, la […] Articolul De ce în cursa în care nu a prins loc fiica lui Ponta erau 39 de cetățeni străini? Explicaţii MAE apare prima dată în PS News.
12:00
METEO Vremea azi, 7 martie. Va fi soare în cea mai mare parte a țării. Temperaturile ajung la 17 grade # PSNews.ro
Ziua de sâmbătă aduce soare și atmosferă plăcută în cea mai mare parte a țării. În regiunile sudice avem ceva înnorări sau ceață la începutul zilei, iar în ținuturile estice temperaturile coboară spre normal. Maximele pleacă de la 7 grade pe litoral și ajung la 16 grade în vestul și în nord-vestul României. Vedem ce […] Articolul METEO Vremea azi, 7 martie. Va fi soare în cea mai mare parte a țării. Temperaturile ajung la 17 grade apare prima dată în PS News.
12:00
Războiul din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu: Peste 1.000 de cetățeni s-au întors în România # PSNews.ro
Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat vineri că numărul de cetăţeni români care s-au întors în țară cu diverse alternative din Orientul Mijlociu a depăşit borna de 1.000 de persoane. „Zborul de evacuare din Muscat a ajuns astăzi cu bine pe Otopeni cu 127 de cetăţeni români la bord şi a fost primul zbor […] Articolul Războiul din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu: Peste 1.000 de cetățeni s-au întors în România apare prima dată în PS News.
12:00
Compania aeriană Emirates a anunţat, sâmbătă dimineaţă, pe reţeaua socială X că toate zborurile către şi dinspre Dubai sunt „suspendate până la noi ordine”. „Vă rugăm să nu vă prezentaţi la aeroport”, solicită compania călătorilor. Emirates va comunica ultimele informaţii imediat ce vor fi disponibile. „Le mulţumim clienţilor noştri pentru înţelegere şi răbdare. Siguranţa pasagerilor […] Articolul Toate zborurile către şi dinspre Dubai sunt suspendate, anunţă Emirates apare prima dată în PS News.
12:00
Prețul motorinei a crescut din nou sâmbătă, 7 martie 2026, în mai multe orașe importante din România, inclusiv în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, cu majorări de până la 0,10 lei pe litru. Potrivit datelor analizate de Libertatea, motorina standard se apropie de 8,6 lei/l, iar varianta premium ajunge la un maxim de 9,29 […] Articolul Carburanții s-au scumpit din nou sâmbătă. Prețurile la motorină se apropie de 9,3 lei/l apare prima dată în PS News.
12:00
Teheranul amenință UE. Statele care se alătură atacurilor SUA și Israelului vor fi „ținte legitime” # PSNews.ro
Viceministrul iranian de externe Majid Takht-Ravanchi, avertisment într-un interviu. Statele membre ale Uniunii Europene care se alătură atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului vor deveni „ţinte legitime” pentru Iran. „Orice ţară care se alătură agresiunii împotriva Iranului, se alătură Americii şi Israelului în agresiunea împotriva Iranului, cu siguranţă, va fi şi ea o ţintă legitimă […] Articolul Teheranul amenință UE. Statele care se alătură atacurilor SUA și Israelului vor fi „ținte legitime” apare prima dată în PS News.
