Cele două zodii care riscă să rămână fără job în martie, potrivit astrologului Cristina Demetrescu
Cancan.ro, 7 martie 2026 17:20
Luna martie nu se anunță una prea benefică pentru anumite semne zodiacale. Mercur retrograd își face simțită prezența din plin în această perioadă și poate provoca situații tensionate, mai ales în plan profesional. Deciziile luate […]
• • •
Acum o oră
17:20
17:10
Ziua Internațională a Femeii, sărbătorită pe 8 martie, este momentul perfect pentru a le arăta femeilor din viața noastră aprecierea pe care o merită. Pe lângă flori și mesaje frumoase, această zi poate fi marcată […]
Acum 2 ore
16:50
TEST IQ | Găsiți cele 3 diferențe dintre aceste două dansatoare, în cel mult 43 de secunde # Cancan.ro
Pentru astăzi am pregătit un nou test care să vă provoace atenția și spiritul de observație. Jocurile de tip „găsește diferențele” nu sunt doar o modalitate plăcută de a petrece timpul liber, ci și un […]
16:20
Santiago Lara, cel care ani la rând a susținut că e este fiul nelegitim al legendarului Diego Maradona, a fost arestat. Tânărul a fost încătușat în timpul unui operațiuni antidrog. În timpul radiului, autoritățile au […]
Acum 4 ore
15:40
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident rutier în Capitală! Două persoane au ajuns la spital # Cancan.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat sâmbătă, 7 martie 2026, într-un accident rutier! În urma impactului, oficialul a scăpat nevătămat, însă două persoane aflată în celălalt autoturism au ajuns la spital. Cum s-a întâmplat […]
15:20
Emisiunea ”Visuri la Cheie” de la Pro TV le-a îndeplinit visul. Cum arată acum casa renovată a familiei Niculae încercată de soartă # Cancan.ro
Emisiunea Visuri la Cheie a revenit pe micile ecrane cu sezonul 12. Dragoș Bucur și colegii săi continuă seria faptelor bune, iar în prima ediție a noului sezon au ajuns la familia Niculae din comuna […]
15:10
Ce pensie trebuie să aibă pensionarii români, pentru o reducere de 90% la medicamente, din martie 2026 # Cancan.ro
Pensionarii își pot cumpăra medicamentele de care au nevoie compensate cu 90%. Noi medicamente au fost introduse în această categorie. Nu toți pensionarii vor beneficia de compensare, totul depinde de pensia pe care o au. […]
15:00
Motorina s-a scumpit din nou sâmbătă, 7 martie 2026. Localitatea din România unde șoferii pot găsi cel mai mic preț la pompă # Cancan.ro
Valul de scumpiri care a acaparat prețurile din România stârnește tot mai multă revoltă în rândul românilor. Printre majorările care golesc buzunarele oamenilor se numără cele la carburanți. Mașina este nelipsită din viața multora, iar […]
15:00
Carmen Harra, avertisment pentru români! Prețurile care vor exploda după atacurile din Orientul Mijlociu # Cancan.ro
Carmen Harra a vorbit pentru CANCAN.RO despre perioada incertă și dificilă provocată de războiul din Orientul Mijlociu. Celebra clarvăzătoare ne-a făcut mărturisiri uimitoare despre cum va fi afectată România de această situație, țările în care […]
14:40
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse # Cancan.ro
Se pune că dragoste nu are vârstă și nu ține cont de nimic, iar asta o demonstrează Diana Montano, o tânără de 25 de ani, care spune că și-a găsit sufletul pereche într-un bărbat de […]
14:00
Astăzi este sâmbătă, așa că este timpul pentru un moment de pauză, de relaxare și mai ales de râsete. După o săptămână grea, plină de muncă, CANCAN.RO îți propune să savurezi un nou banc. Fiecare […]
Acum 6 ore
13:30
Singura băutură care îmbunătățește digestia după o masă bogată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic # Cancan.ro
Mulți sunt cei care după mesele copioase nu se simt deloc bine. Iar în sprijinul acestora, Mihaela Bilic vine cu un sfat benefic. Nutriționista recomandă o băutură care accelerează digestia și aduce multe alte beneficii […]
13:20
Ce cadou să-i faci iubitei de 8 Martie, în funcție de zodia ei. Avem 3 variante: low-cost, mediu și premium # Cancan.ro
În fiecare an, femeile primesc cadouri de 8 martie. Noi venim în ajutor! Iată ce cadou să-i faci iubitei de 8 Martie, în funcție de zodia ei. Ziua femeii bate la ușă. Unii bărbați s-au […]
13:10
Mariana Moculescu, momente tensionate la Tribunalul București. Fosta soție a lui Horia Moculescu, la un pas să rămână pe drumuri # Cancan.ro
Problemele se țin lanț de Mariana Moculescu. CANCAN.RO a surprins-o pe fosta soție a compozitorului Horia Moculescu la Tribunal. Mariana a ajuns în fața magistrațiilor înainte de prânz. Vorbim despre același proces în care femeia […]
13:00
Decizie de ultimă oră în cazul lui Dani Mocanu și a fratelui său. Instanța din Italia a dat verdictul! # Cancan.ro
Așteptarea a luat sfârșit pentru Dani Mocanu și fratele său Nando. Instanța supremă din Italia a decis, în mod definitiv, ca aceștia să fie predați autorităților din România. Hotărârea închide procedurile judiciare desfășurate pe teritoriul […]
12:30
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii s-au întors în România. Mesajul transmis după ce au rămas blocați în Dubai # Cancan.ro
Iustina și Cornel au plecat în vacanță în Dubai, fără să aștepte la o tragedie. În timpul călătoriei s-a declanșat războiul dintre Iran, Israel și Statele Unite. Ei au reușit zilele trecute să se întoarcă […]
12:10
Gabriela Cristea, la un pas de accident din cauza unui șofer teribilist. L-a reclamat la Poliție: ”E datoria mea” # Cancan.ro
Recent, Gabriela Cristea a avut parte de o întâmplare ce a enervat-o teribil. Vedeta a fost la un pas de accident din cauza unui șofer inconștient, care a executat numeroase manevre periculoase. Iar pentru că […]
Acum 8 ore
11:50
8 martie este una dintre cele mai speciale zile din calendar. Este sărbătorită adesea prin mici cadouri, flori și chiar simple urări din partea bărbaților. Cele mai frumoase mesaje vin din suflet. Cu toate acestea, […]
11:10
La începutul anilor 2000, Mircea Radu făcea furori cu emisiunea „Din Dragoste”. Deși anii au trecu, fanii încă își amintesc cu nostalgie vremurile în care prezentatorul TV cutreiera țara în numele iubirii. Ei bine, Mircea […]
10:50
Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi. Anul acesta, românii vor beneficia de mai multe zile libere, astfel că se pot bucura de relaxare și timp petrecut în familie. Anul acesta, Paștele ortodox va avea […]
10:20
Cine este Gendai Kuwata, tânărul care a primit Golden Buzz la Românii au talent. Andi Moisescu l-a trimis direct în Semifinală! # Cancan.ro
Gendai Kuwata, originar din Japonia, s-a prezentat în fața juriului de la Românii au talent cu un număr de dans din altă dimensiune, combinat cu un spectacol de lumini lase. Andi Moisescu l-a trimis direct […]
10:00
Două tipuri de pâine de la producătorul Vel Pitar au fost retrase din magazine. Alerta a fost dată imediat din precauție, după un caz izolat. Cei care au cumpărat acest tip de pâine au fost […]
Acum 12 ore
09:30
Cătălin Bordea și Dan Alexa, ofertați să intre la Survivor 2026. Planul secret al Antenei 1, dejucat # Cancan.ro
Audiențele de la Survivor 2026 par să fie pe butuci, motiv pentru care șefii de la Antena 1 au început să „curteze” persoanele publice care, cândva, țineau postul în fruntea preferințelor publicului. Cătălin Bordea și […]
09:20
Testul rapid îți pune la încercare mintea. Tot ce trebuie să faci este să te uiți atent la imagine și să identifici care este greșeala. Testele de logică îți antrenează mintea. Făcând astfel de teste […]
09:00
Holi, festivalul culorilor care transformă străzile în curcubee. Sărbătoarea spectaculoasă a primăverii # Cancan.ro
Holi, cunoscut în întreaga lume drept festivalul hindus al culorilor, este una dintre cele mai vesele și spectaculoase sărbători din Asia de Sud. Celebrat în special în India și Nepal, dar și în comunitățile indiene […]
09:00
Cât a ajuns să coste un kilogram de carne de miel, cu aproape o lună înainte de Paște: ”Prețul a urcat considerabil!” # Cancan.ro
Prețul mieilor din România a înregistrat o creștere vizibilă față de sezonul anterior, iar contextul internațional pare să fi contribuit la această evoluție. Tensiunile din Orientul Mijlociu au început să influențeze și piața locală a […]
08:40
Vinícius Júnior și-a regăsit zâmbetul. Cu cine s-a consolat starul lui Real Madrid în perioada dificilă # Cancan.ro
Criticat de fani pentru forma fluctuantă din ultimele luni, Vinícius Júnior a trecut printr-o perioadă complicată la Real Madrid. Totuși, atacantul brazilian pare să își fi regăsit echilibrul, atât pe teren, cât și în afara […]
08:40
Ce bacșiș a primit un șofer Uber, de la un client străin, pentru o cursă de 17 lei în București # Cancan.ro
Un șofer de Uber a primit un bacșiș uriaș de la clientul său. Acesta a fost șocat de prețul cursei și ca un gest de mulțumire față de șofer i-a dat bani în plus. Șoferii […]
08:40
Orașul „iernii eterne”. Localitatea din România în care primăvara refuză să vină: Meteorologii Accuweather anunță viscol și -8 grade Celsius # Cancan.ro
Se întoace iarnă în România! Potrivit estimărilor publicate de meteorologii Accuweather, ninsorile nu vor ocoli Miercurea Ciuc nici în luna martie. Primăvara se lasă așteptată, iar episoadele de iarnă nu au dispărut complet. Temperaturile nocturne […]
08:20
Mulți oameni au avut cel puțin o dată în viață senzația ciudată că un moment din prezent s-a mai întâmplat înainte. Fenomenul poartă numele de déjà vu, o expresie franceză care înseamnă „deja văzut”. Cercetările […]
08:20
CANCAN.RO îți înseninează ziua cu un banc de nota 10. Bulă vrea să-i facă Bubulinei o surpriză cu ocazia zilei de 8 Martie, însă o dă în bară și de data aceasta. Ești pregătit să […]
07:50
Cum arată pensiunea Monicăi Anghel de la munte? Conacul are 8 camere și te poți caza în el # Cancan.ro
În urmă cu opt ani, familia cântăreței Monica Anghel a finalizat, cu sprijinul fondurilor europene, restaurarea unei pensiuni din județul Argeș. Conacul, care dispune de opt camere, funcționează în prezent și primește turiști interesați să-şi […]
07:40
Rețeta de borș de fasole cu hribi de la Mănăstirea Botoș. Ingredientele secrete de care ai nevoie # Cancan.ro
În bucătăriile mănăstirilor, mâncarea de post nu este doar hrană pentru trup, ci și o lucrare a răbdării și a cumpătării. La Mănăstirea Botoș, doamna Grațiela păstrează cu grijă rânduiala vechilor rețete, gătite simplu, din […]
07:30
Ce alimente trebuie să incluzi în dieta ta, în post, potrivit lui Carmen Brumă: ”Sunt tot felul de trucuri” # Cancan.ro
Suntem în cea de-a doua săptămână a Postului Paștelui, perioada creștină cea mai lungă și mai strictă din an. Timp de 48 de zile, cei care doresc să respecte regulile trebuie să se abțină de […]
07:20
Demi Moore, o adevărată apariție la Milano! Tunsoare bob și o ținută integral din piele la show-ul Gucci # Cancan.ro
Demi Moore a atras toate privirile la Săptămâna Modei de la Milano. Actrița în vârstă de 63 de ani a apărut la prezentarea casei de modă Gucci într-o ținută integral din piele și cu o […]
07:10
Horoscop rune azi, 7 martie 2026. Runa mannaz atrage atenția asupra unor probleme care necesită rezolvare # Cancan.ro
Horoscop rune azi, 7 martie 2026. Energia runei zilei transmite un mesaj important despre relațiile cu oamenii din jur și despre modul în care comunicăm cu aceștia. Atunci când apare în poziție inversată, runa Mannaz […]
07:00
Gigi Becali urgentează procesul, în post. Indicațiile au curs sub supravegherea mâinii drepte a patronului FCSB # Cancan.ro
Chiar dacă e post, Gigi Becali nu trândăvește! Însoțit de omul lui de încredere, Alexandru Tudor, proprietarul FCSB se îndeletnicește cu lucruri sfinte, adică inspectează șantierul din Pipera unde ctitorește o nouă biserică. CANCAN.RO vă […]
06:50
Prețurile carburanților continuă să crească în România, iar șoferii resimt tot mai puternic scumpirile de la pompă. Motorina a ajuns în unele orașe aproape de pragul de 8,6 lei pe litru, în timp ce benzina […]
06:40
Cartea de Tarot a zilei de azi, 7 martie 2026. Cartea de Tarot a zilei transmite un mesaj despre începuturi promițătoare și despre importanța învățării continue. Energia acestei zile îi încurajează pe cei care își […]
06:10
Horoscop chinezesc azi, 7 martie 2026. Șarpele are parte de revelații, iar Dragonul și Tigrul primesc vești neașteptate # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 7 martie 2026. Horoscopul chinezesc de astăzi aduce o zi marcată de clarificări, decizii importante și schimbări subtile de direcție. Energia zilei favorizează analiza și intuiția, iar unele zodii pot descoperi răspunsuri […]
06:00
Dublă tragedie pentru Lena Enache! Drama care i-a marcat viața: „Trebuie să trăiești zi de zi cu acest gol” # Cancan.ro
Zilele acestea s-a împlinit un an de la moartea tatălui Lenei Enache, moment marcat prin parastasul de pomenire. Pentru soția fotbalistului Gabriel Enache durerea este însă dublă. În urmă cu 13 ani și-a pierdut și […]
05:50
Avertismentul medicului Beatrice Mahler: fumătorii care trec la vape ajung să consume chiar de două ori mai mult # Cancan.ro
Tot mai mulți fumători aleg în ultimii ani alternative precum țigările electronice sau dispozitivele cu tutun încălzit, considerându-le mai puțin nocive decât țigările clasice. Medicii atrag însă atenția că trecerea la aceste produse nu duce […]
05:40
Prognoza meteo azi, 7 martie 2026. Vreme schimbătoare în estul României: dimineți reci și maxime de până la 15°C # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 7 martie 2026. Ziua de sâmbătă aduce o vreme relativ stabilă în cea mai mare parte a României, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei. Sudul și vestul țării vor avea valori termice […]
Acum 24 ore
01:00
„Bridgerton” readuce pasiunea pe micul ecran! Publicul vrea să vadă scene intime autentice # Cancan.ro
„Bridgerton” a reușit din nou să aprindă discuțiile despre sex și intimitate. În ultimii ani am auzit constant că tinerii nu mai vor scene pasionale pe ecran, ba chiar un studiu viral din 2023 spunea […]
00:20
Horoscop 7 martie 2026. Află zodia care Zodia care se ceartă cu partenerul, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Nivelul de energie crește, dar corpul îți cere echilibru. […]
6 martie 2026
23:40
Doamnele și domnișoarele invitate la mare sau la munte – cu ocazia zilei de 8 Martie – vor fi sărfațatele zilei. Hotelierii au pregătit pachete și oferte speciale pentru weekendul în care mamele, soțiile și […]
23:20
Operația estetică pe care Alessia Năstase și-a făcut-o la 22 de ani: ”Trebuia să fac asta acum mai mult timp” # Cancan.ro
Fiica fostului mare tenismen Ilie Năstase a decis să lămurească unul dintre cele mai discutate subiecte legate de imaginea ei. Invitată în podcastul Zvon, moderat de Miruna Alessandra, Alessia Năstase a vorbit despre intervenția estetică […]
23:00
Pensionarul care și-a cumpărat o casă 100.000 de euro a vândut-o apoi cu 2 euro. Care este motivul # Cancan.ro
Un pensionar din Australia a fost forțat să-și vândă casa plutitoare din Queensland pentru 2 dolari, după ce regulile de acostare pe râul Noosa au fost înăsprite de Guvernul statului. David Blundell, în vârstă de […]
23:00
O femeie în vârstă de 59 de ani a murit la câteva luni după ce a fost mușcată de un câine fără stăpân în timpul unei vacanțe. Cazul a fost analizat într-o anchetă oficială, care […]
22:50
Ion Țiriac a cumpărat una dintre lucrările realizate de Alessia Năstase. Ce sumă i-a oferit: ”M-am emoționat super mult” # Cancan.ro
Fiica lui Ilie Năstase încearcă să își construiască propriul drum în lumea artei, dincolo de notorietatea familiei. Invitată în podcastul Zvon, moderat de Miruna Alessandra, Alessia Năstase a dat din casă unele dintre cele mai […]
