Basarab Panduru s-a convins de o echipă din play-out: „Nu are cum să retrogradeze!”
Sport.ro, 7 martie 2026 20:20
Basarab Panduru este sigur că Petrolul Ploiești nu va retrograda la finalul acestui sezon.
Acum 5 minute
21:00
Campioana CSM Oradea a remizat sâmbătă, în deplasare, cu formaţia CN Terrassa, scor 14-14, în manşa retur din optimile de finală ale LEN Euro Cup, şi s-a calificat în sferturile competiţiei.
Acum 10 minute
20:50
Răzvan Marin, de la extaz la agonie și înapoi: AEK, killerul Craiovei în Europa, meci dramatic în Grecia # Sport.ro
Internaționalul român a fost integralist, din nou, pentru AEK Atena.
Acum 30 minute
20:30
Internaționalul român a fost integralist într-o partidă de povestit nepoților.
Acum o oră
20:20
Acum 2 ore
20:00
Caz de Dosarele X în fotbalul românesc: nici Hitchcock n-ar fi regizat un asemenea horror! # Sport.ro
Superliga noastră oferă o poveste dramatică, în acest sezon.
19:50
Sezonul regulat al SuperLigii se încheie, iar clasamentul este condus de Universitatea Craiova, cu 59 de puncte, urmată de Rapid (55) și Dinamo (52).
19:20
Costel Gâlcă nu se teme de Craiova înainte de duelul din Giulești! Ce a spus la conferința de presă # Sport.ro
Rapid și Universitatea Craiova se întâlnesc duminică, de la ora 20:00, pe stadionul Giulești, în cadrul etapei a 30-a din SuperLiga.
19:10
Legendarul Ballack a rupt tăcerea, după tragedia care i-a schimbat viața: „E prea greu să vorbesc…“ # Sport.ro
Fostul internațional german, vicecampion mondial în 2002, a acordat primul interviu, la aproape cinci ani după o tragedie imensă.
Acum 4 ore
19:00
Rapid a anunțat oficial punerea în vânzare a abonamentelor pentru meciurile de pe teren propriu din play-off-ul SuperLigii.
18:50
Tehnicianul român e pe cale să înceapă noua sa aventură arabă, la o echipă pe care trebuie să o ridice în clasament.
18:30
FCSB - „U” Cluj se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
18:00
Războiul din Orientul Mijlociu își pune amprenta și asupra sportului.
17:40
Cristi Chivu, în cursă spre titlu în Serie A.
17:40
Liverpool dă lovitura! Mijlocașul de 90.000.000 de euro a semnat: „A fost o decizie ușoară” # Sport.ro
Liverpool și-a securizat unul dintre cei mai importanți jucători pentru următorii ani.
17:40
Chiar dacă a ajuns la Al-Arabi, în Qatar, de Cosmin Contra (50 de ani) se pomenește, periodic, în Arabia Saudită.
17:30
Probleme în atletism, la cel mai înalt nivel.
17:20
Unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Manchester City ar putea părăsi clubul la finalul sezonului.
Acum 6 ore
16:50
În Rwanda, tehnicianul de 50 de ani trăiește o experiență atipică pe banca celor de la Al-Hilal Omdurman (Sudan). Din toate punctele de vedere!
16:50
Internaționalul român a „explodat” în Italia și a sărit la gâtul arbitrului! Riscă o suspendare gravă # Sport.ro
Scene incredibile în Campionato Primavera 1, campionatul de tineret din Italia.
16:40
Ioan Vermeșan, atacant pur-sânge, a fost dorit și de FCSB.
16:30
Cristi Chivu, dat pe spate de un rival: „Avem doar de învățat de la el, atât ca antrenor, cât și ca om” # Sport.ro
Inter și AC Milan se întâlnesc în etapa a 28-a din Serie A, într-un nou episod din celebrul Derby della Madonnina.
16:10
Echipa din Liga 2 vrea promovarea cu orice preț: „Avem 3 atacanți care fac față și în prima ligă” # Sport.ro
Formația nu ascunde obiectivul pentru acest sezon din Liga 2.
16:00
Jaqueline Cristian, provocare de campioană! Pe cine întâlnește la Indian Wells, în turul al treilea # Sport.ro
Jaqueline Cristian, victorioasă în turul al doilea la Indian Wells (WTA).
16:00
Alireza Mousavi, handbalist iranian la Universitatea Cluj, și-a strigat disperarea, în cadrul unui dialog tulburător cu Sport.ro.
15:40
Ștefan Târnovanu a devenit ”rezervă de lux” la FCSB.
15:30
Noi detalii despre starea lui Dan Petrescu! Ce planuri are după zvonurile că a slăbit 30 de kilograme # Sport.ro
Dan Petrescu e gata să revină în iarbă.
15:20
Toulouse – Marseille, 22:05, LIVE pe VOYO. Alte două meciuri sunt programate în această seară # Sport.ro
Campionatul Franței Ligue 1 continuă pe VOYO.
15:10
Anunțul lui Kopic înainte de meciul cu CFR Cluj. Patru absențe de marcă pentru Dinamo în Gruia # Sport.ro
Zeljko Kopic a prefațat ultimul duel din sezonul regulat contra celor de la CFR Cluj, programat luni (9 martie), de la ora 20:00.
Acum 8 ore
14:50
Dalian Yingbo, echipa la care Nicolae Stanciu a ajuns în această iarnă, a jucat pe terenul celor de la Shanghai Shenhua, în prima etapă din campionatul Chinei.
14:40
Cristi Balaj a dezvăluit că CFR Cluj a refuzat o ofertă de 10 milioane de euro pentru Louis Munteanu, detaliu ce a declanșat o ruptură între club și jucător.
14:00
Tottenham, echipa la care evoluează Radu Drăgușin, pare că se îndreaptă încet, dar sigur spre retrogradare.
14:00
„Vin rușii!” Ce a titrat presa de la Moscova după duelul dintre Safonov și Golovin din PSG - Monaco # Sport.ro
Presa din Rusia exultă după meciul PSG - Monaco 1-3 de vineri seara, în care portarul Matvey Safonov și mijlocașul Aleksandr Golovin au fost în centrul atenției pe Parc des Princes.
13:30
Pe mâna cui merge Chivu în derby-ul cu AC Milan? Jucătorul ignorat sezonul trecut a devenit om de bază # Sport.ro
Cristi Chivu l-a transformat pe Piotr Zielinski într-un fotbalist esențial la Inter Milano.
13:10
Florin Manea, atac ”cu talpa” la adresa unui patron din Superliga: ”Nu-l halesc, un om de nimic!” # Sport.ro
Universitatea Craiova pare echipa favorită să câștige titlul în Superliga României.
Acum 12 ore
13:00
Reacția neașteptată a fanilor de la FCSB după ratarea play-off-ului. Ce decizie au luat suporterii # Sport.ro
Peluza Nord a anunțat sâmbătă că va continua să susțină FCSB, deși echipa a ratat dramatic play-off-ul. Fanii promit implicare directă în deciziile clubului din sezonul viitor.
12:30
Real Madrid a învins-o pe Celta Vigo, echipa la care evoluează Ionuț Radu, cu scorul de 2-1, în etapa 27 din La Liga.
12:30
Dacia iese la atac! Ce nume va purta noul crossover care vrea să schimbe ierarhiile pe piața auto # Sport.ro
Dacia a anunțat oficial denumirea noului crossover!
12:00
FCSB a ratat calificarea în play-off și va juca în premieră în play-out.
12:00
Motivul uluitor pentru care Iftime l-a dat afară pe Grozavu: „Ziceau că parcă vin la circ” # Sport.ro
Valeriu Iftime a explicat de ce l-a demis pe Leo Grozavu de la Botoșani, invocând o ruptură iremediabilă în vestiar.
11:40
Transformarea lui Cristi Chivu la Inter! Doar Bayern și Barcelona îl depășesc pe antrenorul român # Sport.ro
Inter Milano traversează un sezon remarcabil sub comanda lui Cristi Chivu, având statistici ofensive și defensive care plasează echipa printre cele mai bune formații din Europa.
11:30
Arsenal, Chelsea, Manchester City și Newcastle joacă azi în FA Cup, LIVE pe VOYO! Primul meci este de la 14:15 # Sport.ro
FA Cup programează astăzi trei meciuri LIVE pe platforma VOYO în optimile de finală ale competiției.
11:10
FC Botoșani primește astăzi, de la ora 17:00, vizita Petrolului Ploiești, într-o partidă în care ambele formații au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a ieși din criză.
10:50
Detalii de ultimă oră despre viitorul lui Marius Marin! A refuzat oferta, dar e gata să semneze cu altă echipă # Sport.ro
Marius Marin poate spera la un transfer de senzație în La Liga, la Sevilla.
10:50
Fostul atacant Adrian Ilie a oferit vineri prima reacție după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB ca director tehnic.
10:30
Cristiano Ronaldo trăiește un adevărat coșmar cu doar câteva luni înainte de Cupa Mondială.
10:30
Campioana FCSB primește vizita Universității Cluj astăzi, de la ora 20:00.
10:10
Metaloglobus – UTA, LIVE TEXT, ora 14:30! Primul meci pentru Florin Bratu pe banca bucureștenilor # Sport.ro
Florin Bratu revine azi, 7 martie, în SuperLigă pe banca lui Metaloglobus, într-un duel dificil cu UTA. Meciul de la ora 14:30 pune față în față două formații vulnerabile la fazele fixe.
10:00
Mircea Lucescu a șocat un tricolor cu decizia luată înainte de barajul decisiv cu Turcia: „Am rămas surprins!” # Sport.ro
Puștiul convocat de Mircea Lucescu pe lista preliminară pentru meciul cu Turcia a recunoscut că nu se aștepta la această decizie a selecționerului.
09:50
Maghiarii, uimiți de ce s-a întâmplat după ce Mircea Lucescu a dezvăluit lista preliminară a convocărilor pentru baraj: ”Șocați!” # Sport.ro
Mircea Lucescu a dezvăluit în cursul zilei de vineri lista preliminară a convocărilor pentru barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială, de pe 26 martie.
09:40
Giovanni Becali a anunțat posibila destinație a lui Ștefan Baiaram: „Iei banul, e liniște” # Sport.ro
Ștefan Baiaram se va despărți de Universitatea Craiova la finalul sezonului, iar Giovanni Becali a indicat deja o posibilă destinație surprinzătoare pentru mijlocașul oltenilor.
