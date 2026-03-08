România, încă atractivă pentru investitori. Moody’s avertizează însă: deficitul trebuie redus

10:10

Este anchetă la Vaslui, după ce polițiștii au fost chemați să oprească un scandal pe o stradă din orașul Negrești.Agenții au cerut ajutoare și au tras un foc de avertisment, pentru că au vrut să îl încătușeze pe un bărbat, dar mai mulți martori au sărit să-l apere. Articolul Polițiști atacați când încercau să încătușeze un tânăr, în județul Vaslui. Au tras un foc de avertisment ca să scape apare prima dată în TeleM Regional.