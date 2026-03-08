România, încă atractivă pentru investitori. Moody’s avertizează însă: deficitul trebuie redus
TeleM Iași , 8 martie 2026 08:20
Experții Moody’s au analizat economia României și confirmă că țara rămâne o destinație sigură pentru investiții. Noua evaluare vine însă și cu avertismente. Economia noastră ar rezista la șocuri externe, dar menținerea calificativului de țară depinde de reducerea deficitului bugetar și de câți bani europeni reușim să atragem. După o vizită la București, luna trecută, […] Articolul România, încă atractivă pentru investitori. Moody’s avertizează însă: deficitul trebuie redus apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Temperaturile se vor situa peste normalul perioadei în toată ţara, cu maxime de până la 18 grade Celsius, în timp ce probabilitatea de ploaie va rămâne redusă, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Astfel, în intervalul 7 martie, ora 20:00 – 8 martie, ora 8:00, în regiunile sudice şi sud-estice cerul va fi […] Articolul Primăvară timpurie în România: temperaturile urcă până la 18°C, ploile rămân rare apare prima dată în TeleM Regional.
Ziua de 8 Martie este mai mult decât flori și cadouri – este o ocazie de a sărbători realizările femeilor din întreaga lume și de a reflecta asupra importanței egalității de gen. De la originile sale istorice în mișcările feministe până la tradițiile moderne de recunoștință și apreciere, Ziua Internațională a Femeii ne amintește cât […] Articolul 8 Martie în lume și în România: istoria și semnificația Zilei Internaționale a Femeii apare prima dată în TeleM Regional.
Astrologii au vești bune! Odată cu schimbarea anotimpului, energia cosmică se reînnoiește, aducând pentru unii nativi exact ceea ce au așteptat. Se anunță o perioadă favorabilă, în care eforturile depuse în ultima vreme încep să dea roade, iar viața capătă contururi mai clare și mai împlinite. După luni sau poate chiar ani de muncă și răbdare, universul pare să […] Articolul Vești excelente de la astrologi: 4 zodii intră într-o perioadă de noroc și împlinire apare prima dată în TeleM Regional.
Scenariu exploziv la Palatul Buckingham: abdicarea regeleui Charles al III‑lea ar fi deja decisă # TeleM Iași
Se pare că apele sunt tot mai tulburi la Palatul Buckingham, iar zvonurile despre o schimbare istorică la vârful monarhiei britanice prind tot mai mult contur. Din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă, dar și a tensiunilor uriașe provocate de fratele său, Regele Charles al III-lea s-ar gândi serios să se retragă și să […] Articolul Scenariu exploziv la Palatul Buckingham: abdicarea regeleui Charles al III‑lea ar fi deja decisă apare prima dată în TeleM Regional.
România, încă atractivă pentru investitori. Moody’s avertizează însă: deficitul trebuie redus # TeleM Iași
Alexandru Nazare, accident în Capitală. Două persoane la spital, după ce ministrul nu ar fi acordat prioritate # TeleM Iași
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei.Surse Antena 3 CNN spun că ministrul, care se afla la volan, nu ar fi dat prioritate unei alte mașini, care efectua activități de ridesharing și în care se aflau doi pasageri. Două persoane din această mașină ar fi […] Articolul Alexandru Nazare, accident în Capitală. Două persoane la spital, după ce ministrul nu ar fi acordat prioritate apare prima dată în TeleM Regional.
Fostul şef al Vămii Constanţa, arestat preventiv. 350 de euro mită pentru fiecare container importat în port # TeleM Iași
Şpagă la container în vamă! Şeful portului Constanţa a fost reţinut, iar adjunctul său – fratele liderului PNL Tulcea – plasat sub control judiciar, după ce au fost prinşi în flagrant. Procurorii spun că cereau 350 de euro mită pentru fiecare container ca să urgenteze intrarea mărfurilor în ţară. Mascau afacerea ilegală în declaraţii de […] Articolul Fostul şef al Vămii Constanţa, arestat preventiv. 350 de euro mită pentru fiecare container importat în port apare prima dată în TeleM Regional.
Organizația Municipală Iași a Partidului Social Democrat și-a ales astăzi noua conducere, în cadrul Adunării Generale de Alegeri. Pentru funcția de președinte au fost depuse două moțiuni, susținute de Adrian Florin Boca și Marius Lucian Diaconu. În urma votului exprimat de membrii organizației, Adrian Florin Boca și echipa sa au obținut încrederea majorității membrilor, fiind […] Articolul Adrian Florin Boca a fost ales președinte al Organizației Municipale PSD Iași apare prima dată în TeleM Regional.
CNAIR şi Consiliul Judeţean Galaţi vor finanţa construcţia a două noi poduri peste râul Siret # TeleM Iași
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, împreună cu Consiliul Judeţean Galaţi, vor finanţa construcţia a două noi poduri peste râul Siret, pentru a înlocui actuala infrastructură rutieră, care nu mai oferă siguranţă. Noua investiţie va asigura legătura între judeţele Vrancea şi Galaţi, precum şi conexiunea directă cu viitorul Drum Expres Brăila – Focşani. Gabriel Sava […] Articolul CNAIR şi Consiliul Judeţean Galaţi vor finanţa construcţia a două noi poduri peste râul Siret apare prima dată în TeleM Regional.
Forţele armate americane au început să utilizeze baze militare britanice pentru “operaţiuni defensive specifice cu scopul de a împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune, ceea ce ar periclita vieţile unor britanici”, a comunicat sâmbătă pe platforma X ministerul apărării de la Londra, citat de AFP, potrivit Agerpres. De vineri, au început să sosească din SUA la […] Articolul Americanii au început să folosească baze militare britanice împotriva Iranului apare prima dată în TeleM Regional.
Incendiu la un adăpost de animale din Plugari: pompierii au mers pe jos aproape 2 km pentru a ajunge la foc # TeleM Iași
Echipajele Detașamentului 1 de Pompieri Iași au fost alertate să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un adăpost de animale din satul Plugari, comuna Plugari, județul Iași. În baza planului comun de intervenție cu ISU Botoșani, în prima etapă la locul solicitării a fost trimisă o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) […] Articolul Incendiu la un adăpost de animale din Plugari: pompierii au mers pe jos aproape 2 km pentru a ajunge la foc apare prima dată în TeleM Regional.
Membrii social-democrați din municipiul Iași vor avea de ales între programele politice și echipele propuse de Adrian Florin Boca și Marius-Lucian Diaconu. Alegerile pentru conducerea organizației municipale PSD Iași au loc astăzi, în cadrul unei reuniuni interne a partidului. Unul dintre candidați, Adrian Florin Boca, a declarat că își asumă un plan de reorganizare a filialei și că propune o […] Articolul Alegeri interne PSD Iași: Florin Boca vrea reorganizarea filialei apare prima dată în TeleM Regional.
Doi giganți energetici, plan uriaș pentru România: Vor rezolva una dintre marile slăbiciuni ale României # TeleM Iași
Două dintre cele mai mari companii energetice din Grecia, Public Power Corporation și METLEN Energy & Metals, au semnat un acord pentru înființarea unei societăți mixte care va dezvolta proiecte de stocare a energiei în baterii în mai multe țări din Europa de Sud-Est, inclusiv în România. Potrivit unui comunicat transmis de companii, noua societate […] Articolul Doi giganți energetici, plan uriaș pentru România: Vor rezolva una dintre marile slăbiciuni ale României apare prima dată în TeleM Regional.
Două tipuri de pâine Vel Pitar, retrase din magazine după descoperirea unor bucăți de plastic # TeleM Iași
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță că două tipuri de pâine Vel Pitar au fost retrase din magazine după descoperirea unor bucăți de plastic. Pâinile sunt din loturi cu termen de expirare între 5 și 17 martie 2026. Vel Pitar a inițiat retragerea de pe piață a unor loturi de pâine, din motive de siguranță. […] Articolul Două tipuri de pâine Vel Pitar, retrase din magazine după descoperirea unor bucăți de plastic apare prima dată în TeleM Regional.
Studiu revoluționar despre creier: cercetătorii au descoperit factorul neașteptat care ghidează neuronii # TeleM Iași
O echipă de cercetători de la Institutul Max Planck pentru Știința Luminii a realizat o descoperire care ar putea schimba radical modul în care este înțeleasă dezvoltarea creierului uman. Studiul, publicat în prestigioasa revistă științifică Nature Materials, arată că neuronii aflați în creștere nu se bazează exclusiv pe semnale chimice pentru a-și forma conexiunile, așa […] Articolul Studiu revoluționar despre creier: cercetătorii au descoperit factorul neașteptat care ghidează neuronii apare prima dată în TeleM Regional.
Primăria Comunei Miroslava a lansat procedura de licitație pentru construirea unei noi grădinițe în satul Valea Ursului, proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Regio Nord-Est 2021–2027. Valoarea estimată a investiției este de 16,11 milioane de lei, iar durata de execuție a lucrărilor este stabilită la 24 de luni. Potrivit anunțului publicat de administrația locală, deschiderea ofertelor […] Articolul Grădiniță nouă în Valea Ursului, cu fonduri europene apare prima dată în TeleM Regional.
APAVITAL S.A. marchează o etapă importantă în modernizarea serviciilor oferite comunității, prin finalizarea unuia dintre cele mai ample proiecte de digitalizare implementate la nivel regional – instalarea modulelor radio pentru citirea automată a contoarelor de apă. Investiția, realizată integral din fonduri proprii, în valoare de peste 30 de milioane de lei, permite preluarea automată a […] Articolul APAVITAL face un nou pas major în digitalizare: autocitirea contoarelor devine istorie apare prima dată în TeleM Regional.
Incendiu la un adăpost de animale din Plugari: pompierii au mers pe jos aproape 2 km pentru a ajunge la foc # TeleM Iași
Propunerea premierului Ilie Bolojan de reorganizare administrativă a comunelor din jurul marilor orașe, prin transformarea acestora în primării de sector, a stârnit reacții în zona metropolitană Iași. Edilii locali consideră că ideea trebuie analizată atent, în condițiile în care actuala structură administrativă și specificul localităților din jurul municipiilor ridică numeroase probleme de implementare. Premierul a […] Articolul Comasarea comunelor cu orașele, propusă de Bolojan, criticată la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Un bărbat de 47 de ani din comuna Codăești și-a pierdut viața după ce s-a împușcat în cap cu arma de vânătoare pe care o deținea legal. Cel care l-a găsit a fost fratele său, care a sunat imediat la 112. Se pare că gestul extrem ar fi legat de un conflict privind plata unor […] Articolul Un fermier s-a sinucis cu arma de vânătoare în Vaslui apare prima dată în TeleM Regional.
Agenția Europeană de Mediu (AEM) atrage atenția că poluarea mediului are efecte directe asupra sănătății mintale a europenilor. Expunerea la plumb, perturbatori endocrini și alte substanțe chimice, mai ales în perioadele de dezvoltare, poate crește riscul apariției anxietății și depresiei. Poluarea sonoră, generată de traficul rutier și aerian, este, de asemenea, asociată cu un risc […] Articolul Poluarea afectează sănătatea mintală apare prima dată în TeleM Regional.
Primăria Municipiului Iași a lansat licitația pentru lucrările aferente unui proiect major care va reorganiza circulația autoturismelor și a mijloacelor de transport în comun în zona Palatului Culturii, pe străzile Anastasie Panu, Palat și Sf. Lazăr. Proiectul prevede crearea unui inel cu sens unic: coborâre pe strada Palat spre Podu Roș și urcare dinspre Podu […] Articolul Pregătiri pentru un inel de circulație în jurul Palatului Culturii din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Biroul Permanent al Organizației Județene Suceava a PSD a decis, astăzi, suspendarea din partid, pentru 6 luni, a primarului, Vasile Rîmbu. Printre motivele invocate pentru această măsură se numără comunicarea defectuoasă cu partidul a primarului de Suceava, în privința unor decizii cu impact asupra imaginii PSD. Suspendarea a fost votată de marea majoritate a membrilor […] Articolul Primarul Vasile Rîmbu a fost suspendat din PSD pentru 6 luni apare prima dată în TeleM Regional.
Primăvara a venit, însă piețele nu mai sunt la fel de aglomerate ca în anii trecuți. După mai multe schimbări economice prin care au trecut românii, mulți au început să renunțe la unele cheltuieli. Chiar dacă produsele din piețe sunt, de multe ori, mai ieftine decât în magazine, numărul cumpărătorilor a scăzut vizibil. Nici pensionarii, […] Articolul Tarabele sunt pline, dar clienții sunt tot mai puțini în piețe apare prima dată în TeleM Regional.
Universitățile au început deja pregătirile pentru admiterea din acest an. În această perioadă, reprezentanții instituțiilor de învățământ superior merg în licee pentru a le prezenta elevilor oferta educațională. Scopul acestor întâlniri este de a-i încuraja pe tineri să continue studiile după terminarea liceului. Pentru multe universități, aceste campanii sunt esențiale în procesul de recrutare a […] Articolul TUIAȘI lansează campania de primăvară pentru admitere în licee apare prima dată în TeleM Regional.
Direcția Silvică Iași pregătește lansarea campaniei de împădurire, care debutează oficial pe 15 martie. Luna Plantării Arborilor este o acțiune simbolică în România, menită să sprijine regenerarea pădurilor. Directorul Direcției Silvice Iași a declarat că graficele și locațiile șantierelor de plantare sunt deja stabilite, iar activitățile vor fi coordonate de personalul silvic. Anual, Direcția Silvică […] Articolul Direcția Silvică Iași începe luna plantării arborilor pe 15 martie apare prima dată în TeleM Regional.
Persoanele care primesc deja tichetul de energie nu trebuie să depună o nouă cerere pentru a beneficia de sprijin. Ajutorul de 50 de lei pe lună pentru plata energiei electrice va continua să fie acordat automat beneficiarilor existenți până la 31 decembrie 2026, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. O nouă cerere este […] Articolul Tichetul de energie de 50 de lei, prelungit până la finalul anului 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
Cinci persoane, patru bărbați și o femeie, au fost reținute de procurorii DIICOT Neamț pentru trafic de minori, trafic de persoane și droguri. Ancheta arată că, în perioada 2024-2026, două dintre persoanele implicate au recrutat și transportat victime, minore și majore, pe care le-au obligat să presteze servicii sexuale contra cost. Victimele erau manipulate cu […] Articolul Cinci persoane reținute în Neamț pentru trafic de persoane și droguri apare prima dată în TeleM Regional.
O creșă din municipiul Botoșani a fost închisă de urgență vineri dimineață, după ce aproximativ zece copii și o îngrijitoare au ajuns la Urgențe cu diaree și vărsături. Autoritățile sanitare și cadrele medicale au intervenit rapid, iar activitatea creșei a fost suspendată până la finalizarea anchetei epidemiologice. Inspectorii DSP investighează dacă simptomele sunt cauzate de […] Articolul Botoșani | Creșă închisă după ce mai mulți copii și angajați au ajuns la Urgențe apare prima dată în TeleM Regional.
Guvernul a decis ieri menținerea plafonului la prețul gazelor pentru consumatorii casnici la 0,31 lei pe kilowatt/oră până în aprilie 2027. România devine astfel prima țară din Uniunea Europeană care aplică o astfel de măsură de protecție în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Premierul Ilie Bolojan a explicat că plafonarea are ca scop asigurarea predictibilității […] Articolul Guvernul prelungește plafonarea prețului gazelor pentru populație apare prima dată în TeleM Regional.
Fortinet vă invită la conferința „Accelerate 2026” organizată onsite la Mandalay Bay, Las Vegas, SUA în perioada 9-13 martie 2026 # TeleM Iași
Fortinet vă invită la conferința „Accelerate 2026” organizată onsite la Mandalay Bay, Las Vegas, SUA în perioada 9-13 martie 2026 și care se adresează specialiștilor în securitatea cloud și a rețelelor, securitate cibernetică și inteligență artificială, atât celor din mediul academic, cât și celor din mediul privat. Pentru înregistrare la această conferință și pentru mai […] Articolul Fortinet vă invită la conferința „Accelerate 2026” organizată onsite la Mandalay Bay, Las Vegas, SUA în perioada 9-13 martie 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
La data de 3 martie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Ilfov, Timiș, Alba, Călărași și Neamț, într-o […] Articolul Percheziții DIICOT în cinci județe într-un dosar de criminalitate informatică apare prima dată în TeleM Regional.
Afacerist din Botoșani, sancționat cu 80.000 de lei pentru gestionarea ilegală a deșeurilor # TeleM Iași
Ca urmare a unei sesizări, comisarii Gărzii de Mediu Comisariatul Județean Botoșani au verificat un amplasament de pe raza UAT Românești. Operatorul economic identificat nu deține autorizație de mediu pentru activitățile pe care le desfășoară pe amplasament, respectiv colectare deșeuri periculoase și nepericuloase, dezmembrare vehicule scoase din uz. Pentru neconformitățile constate s-au trasat 5 măsuri cu termen, […] Articolul Afacerist din Botoșani, sancționat cu 80.000 de lei pentru gestionarea ilegală a deșeurilor apare prima dată în TeleM Regional.
Vânătoarea de lupi ar putea deveni legală într-o țară din Europa, din cauza atacurilor tot mai frecvente # TeleM Iași
Vânătoarea de lupi va fi permisă în Germania, conform legislației adoptate de camera inferioară a parlamentului, ca răspuns la creșterea rapidă a populației de lupi și la numărul tot mai mare de atacuri asupra animalelor domestice. Întoarcerea și creșterea populației de lupi în ultimele trei decenii a devenit un subiect polarizant în Germania. Amenințarea reprezentată […] Articolul Vânătoarea de lupi ar putea deveni legală într-o țară din Europa, din cauza atacurilor tot mai frecvente apare prima dată în TeleM Regional.
În data de 05.03.2026, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism aflat în mers pe Bulevardul Republicii.La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman și IPJ.La sosirea pompierilor autoturismul era staționat, iar […] Articolul Incendiu la un autoturism aflat în mers, în municipiul Roman apare prima dată în TeleM Regional.
Schimbare la conducerea USV Suceava: Gabriela Prelipcean a preluat atribuțiile de rector # TeleM Iași
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava a anunțat desemnarea oficială a prof.univ.dr.ec. Gabriela Prelipcean, prorector cu baza materială şi probleme studențești, în funcția de ordonator de credite al USV și înlocuitor al rectorului Mihai Dimian pe perioada exercitării de către acesta a mandatului de ministru al Educației și Cercetării. În primă fază, USV a aprobat suspendarea […] Articolul Schimbare la conducerea USV Suceava: Gabriela Prelipcean a preluat atribuțiile de rector apare prima dată în TeleM Regional.
Armata americană abia a început să lupte, a declarat secretarul Apărării, Pete Hegseth, după ce preşedintele Donald Trump avertizase că încă nu a fost lansat marele val de lovituri aeriene. Statele Unite anunţă că îşi vor intensifica ofensiva aeriană împotriva Iranului şi afirmă că în urma bombardării instalaţiilor militare ale acestuia, tirurile de rachete şi […] Articolul SUA anunţă că îşi va intensifica ofensiva aeriană împotriva Iranului apare prima dată în TeleM Regional.
Preşedintele Nicuşor Dan şi omologul său polonez, Karol Nawrocki, au subliniat că ambele state au o viziune comună în cadrul NATO şi al UE. România şi Polonia şi-au reconfirmat parteneriatul strategic la cel mai înalt nivel. Preşedintele Nicuşor Dan şi omologul său polonez, Karol Nawrocki, au subliniat joi la Varşovia că ambele state au o […] Articolul România şi Polonia şi-au reconfirmat parteneriatul strategic la cel mai înalt nivel apare prima dată în TeleM Regional.
Hotărârea privind reorganizarea Romsilva, care presupune, între altele, reducerea direcţiilor silvice regionale de la 41 la 19 a fost adoptată joi, de Executiv. Hotărârea privind reorganizarea Romsilva, care presupune, între altele, reducerea direcţiilor silvice regionale de la 41 la 19 a fost adoptată joi, de Executiv. Actul normativ stabileşte, aşadar, un nou cadru de organizare […] Articolul Guvernul a aprobat reorganizarea Romsilva apare prima dată în TeleM Regional.
În rândul tinerilor, șomajul este de peste 28%, de aproape 5 ori mai mare decât cel înregistrat în rândul populației generale. Rata șomajului în luna ianuarie a fost de 6%, în scădere cu 0.1% de decembrie anul trecut, a anunțat Institutul Național de Statistică (INS). Numărul șomerilor în vârstă de 15-74 ani estimat pentru prima […] Articolul Rata şomajului, în scădere ușoară apare prima dată în TeleM Regional.
Un grup de elevi români aflați într-o excursie în Orientul Mijlociu ar urma să revină în țară în următoarele ore. Autoritățile române au început demersurile pentru repatrierea lor, în contextul tensiunilor din regiune. Situația este monitorizată de autoritățile române, iar planul de întoarcere depinde și de evoluția situației de securitate din zonă. Reprezentanții autorităților locale […] Articolul Elevii români din Orientul Mijlociu se întorc acasă apare prima dată în TeleM Regional.
Pensionarii din sistemul public care locuiesc în străinătate și primesc pensie din România trebuie să transmită certificatul de viață până cel târziu la data de 31 martie. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Casa Județeană de Pensii Iași. Documentul este necesar indiferent dacă pensia este virată într-un cont bancar din România sau transferată într-un cont […] Articolul Pensionarii riscă să piardă banii la pensie apare prima dată în TeleM Regional.
Modificări importante în circulația trenurilor operate de CFR Călători, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară pe tronsonul dintre stațiile Urechești și Căiuți, pe secția Adjud–Onești. În perioada 11 martie – 24 aprilie, trenul InterRegio care circulă pe ruta Iași – Brașov va fi anulat. În locul acestuia va circula un tren InterRegio pe relația […] Articolul Modificări în circulația trenurilor între Iași și Brașov apare prima dată în TeleM Regional.
Un nou pas pentru construcția Autostrada A8. Compania Națională de Investiții Rutiere a predat amplasamentul pentru două loturi importante ale autostrăzii, între Joseni–Ditrău și Ditrău–Grințieș, însumând aproximativ 52 de kilometri. Potrivit reprezentanților companiei, predarea terenului s-a făcut cu mult înainte de termenele prevăzute în contracte, ceea ce le permite constructorilor să înceapă activitățile pregătitoare, precum […] Articolul 52 de kilometri din Autostrada A8, predați constructorilor înainte de termen apare prima dată în TeleM Regional.
Primăria Iași a reluat licitația pentru construcția unei noi centrale de energie termică și electrică în CET I. Instalația va produce energie în cogenerare de înaltă eficiență, folosind atât gaz natural, cât și resurse regenerabile, pentru a asigura căldură și electricitate orașului. Licitația are o valoare de aproximativ 142 de milioane de lei, iar firmele […] Articolul Iașul investește într-o centrală modernă de energie și căldură apare prima dată în TeleM Regional.
Simulările pentru examenele naționale din 2026 ar putea fi afectate de un protest amplu al profesorilor. Sindicatele din educație spun că mulți dascăli iau în calcul să nu se implice în organizarea și desfășurarea acestor teste. Decizia vine după consultări interne realizate în școli, în care cadrele didactice au fost întrebate ce formă de protest […] Articolul Profesorii amenință cu boicotul simulărilor pentru examenele naționale apare prima dată în TeleM Regional.
UE a făcut publică strategia prin care vrea mai multe produse „Fabricate în Europa”, ca să reducă dependența de SUA și China # TeleM Iași
Comisarul european pentru industrie, Stéphane Séjourné, a prezentat miercuri mult așteptata „Legea acceleratorului industrial”. Prin această strategie industrială, Comisia Europeană își propune să stimuleze producția internă de produse „Fabricate în Europa”, să creeze locuri de muncă și să reducă dependența UE de SUA și China. Aceasta va avea un impact asupra numeroase sectoare, inclusiv asupra […] Articolul UE a făcut publică strategia prin care vrea mai multe produse „Fabricate în Europa”, ca să reducă dependența de SUA și China apare prima dată în TeleM Regional.
Apartamentele s-au scumpit cu 16%, în medie, la nivel național, existând însă mari diferențe de preț între marile orașe, spun specialiștii în imobiliare. Aceștia au dezvăluit și localitățile în care încă se mai găsesc apartamente cu două camere mai ieftine de 100.000 – 110.000 euro. Prețurile apartamentelor din marile orașe ale României – luând în […] Articolul Care sunt orașele din România unde se mai găsesc apartamente ieftine cu două camere apare prima dată în TeleM Regional.
Premierul Ilie Bolojan susţine ca primăriile care au graniţă cu reşedinţa de judeţ să devină primării de sector # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan susţine ca primăriile reşedinţă de judeţ să aibă o mai mare autoritate în zona metropolitană, iar primăriile localităţilor situate în imediata vecinătate să devină primării de sector.El a afirmat, la postul B1 TV, că în ultimii 20 de ani dezvoltarea s-a concentrat în reședințele de județ și în zonele metropolitane. “Pe lângă […] Articolul Premierul Ilie Bolojan susţine ca primăriile care au graniţă cu reşedinţa de judeţ să devină primării de sector apare prima dată în TeleM Regional.
Polițiști atacați când încercau să încătușeze un tânăr, în județul Vaslui. Au tras un foc de avertisment ca să scape # TeleM Iași
Este anchetă la Vaslui, după ce polițiștii au fost chemați să oprească un scandal pe o stradă din orașul Negrești.Agenții au cerut ajutoare și au tras un foc de avertisment, pentru că au vrut să îl încătușeze pe un bărbat, dar mai mulți martori au sărit să-l apere. Articolul Polițiști atacați când încercau să încătușeze un tânăr, în județul Vaslui. Au tras un foc de avertisment ca să scape apare prima dată în TeleM Regional.
