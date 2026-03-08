Péter Magyar, liderul opoziției din Ungaria, mesaj dur către Viktor Orbán: ”Rușilor, plecați acasă!” / ”Agenții GRU ruși sunt staționați la Budapesta sub acoperire diplomatică pentru a influența alegerile”
G4Media, 8 martie 2026 10:20
O mulțime imensă l-a întâmpinat pe Péter Magyar sâmbătă seara la Pécs, umplând complet Piața Széchenyi și zona înconjurătoare. Poliția a estimat că mulțimea număra zeci de mii de persoane, relatează presa maghiară. A fost momentul în care Péter Magyar, liderul opiziției maghiare a lansat un atac dur asupra guvernului și a lui Viktor Orbán […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
10:40
Max Verstappen solicită intervenția FIA după „haosul” de la Melbourne: „Există o limită la cât poți suporta” # G4Media
Max Verstappen a cerut intervenția FIA ca să asigure că sportul pe care îl iubește redevine „Formula 1 pe steroizi”, după ce prima experiență cu noile regulamente i-a lăsat un gust amar. George Russell câștigă Marele Premiu al Australiei de F1 Pilotul neerlandez de la Red Bull a fost critic de la un cap la […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:30
SRI amestecă stereotipurile de gen cu securitatea națională într-un mesaj de 8 Martie / Mesajul ironic e întâmpinat cu zeci de mesaje / ”Sunteți cumva misogini?” # G4Media
O imagine postată pe pagina de Facebook a Serviciului Român de Informații (SRI) dedicată zilei de 8 Martie, a devenit virală, după ce instituția a abordat pe un ton ironic, tematica genului în societate. Imaginea prezintă o reinterpretare a unei scale de alertă, similară cu cele utilizate în domeniul securității naționale, iar la nivelul „CRITIC”, […] © G4Media.ro.
10:20
Péter Magyar, liderul opoziției din Ungaria, mesaj dur către Viktor Orbán: ”Rușilor, plecați acasă!” / ”Agenții GRU ruși sunt staționați la Budapesta sub acoperire diplomatică pentru a influența alegerile” # G4Media
O mulțime imensă l-a întâmpinat pe Péter Magyar sâmbătă seara la Pécs, umplând complet Piața Széchenyi și zona înconjurătoare. Poliția a estimat că mulțimea număra zeci de mii de persoane, relatează presa maghiară. A fost momentul în care Péter Magyar, liderul opiziției maghiare a lansat un atac dur asupra guvernului și a lui Viktor Orbán […] © G4Media.ro.
10:20
În trecut, bărbații erau considerați principalii consumatori de alcool în societățile occidentale, imagine reflectată și în cultura populară prin personaje precum Don Draper și colegii săi din „Mad Men”, care beau whisky la birou, comandau prânzuri cu trei martini și își încheiau ziua la bar, într-o cultură a consumului de alcool în care puține femei […] © G4Media.ro.
Acum o oră
10:10
Sondaj G4Media: Pot femeile din România să aibă un echilibru între activitatea profesională și viața de familie? # G4Media
În luna martie sunt sărbătorite femeile. Potrivit Eurostat, România stă mai bine decât Danemarca sau Germania la ponderea femeilor în funcții de conducere. Totuși, avem doar două femei ministru în Guvern. Iar rezultatele unui sondaj european arată că 62% dintre români consideră că principala responsabilitate a femeii este să aibă grijă de casă şi familie. În […] © G4Media.ro.
10:00
VIDEO/ Cristina Huzum și Anita Huzum, despre ospitalitate ca formă de leadership: „În România, femeile au acces la poziții de conducere, mai ales în ospitalitate” # G4Media
Rubrica „Ladies & Business”, lansată de G4Food în martie 2025, împlinește pe data de 8 martie un an, iar invitatele acestei ediții sunt Cristina Huzum și Anita Huzum, două profesioniste cu experiență în industria ospitalității și în comunicare. Împreună au lansat WELLcome 360, un concept de workshopuri care propune o abordare diferită a leadershipului: ospitalitatea […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:10
VIDEO Un rapper, pe cale să devină următorul prim-ministru al Nepalului / Balendra Shah promite crearea de locuri de muncă și reducerea migrației forțate # G4Media
Rapperul Balendra Shah l-a învins pe fostul prim-ministru nepalez Sharma KP Oli în circumscripția sa parlamentară, acesta fiind cu un pas mai aproape de a deveni următorul prim-ministru al Nepalului, anunță Mediafax. Comisia Electorală din Nepal a confirmat sâmbătă că Shah, în vârstă de 35 de ani, a primit 68.348 de voturi, comparativ cu 18.734 […] © G4Media.ro.
09:10
Presa iraniană anunță un consens majoritar pentru alegerea noului lider suprem / Ar exista ezitări dacă anunțul să fie făcut printr-o întâlnire față în față # G4Media
Adunarea de experți iranieni a ajuns duminică la un consens pentru numirea unui nou lider suprem, după moartea lui Ali Khamenei, anunță Mediafax, fără a menționa însă numele persoanei alese. Presa de stat din Iran susține că membrii instituției responsabile cu alegerea liderului suprem au ajuns duminică la un acord majoritar asupra persoanei care va […] © G4Media.ro.
09:00
VIDEO De ce să petreci o zi în Cartagena, dacă plănuiești o vacanță în Spania: Istorie, mare și atmosfera relaxată a Mediteranei # G4Media
Dacă îți petreci câteva zile în sudul Spaniei, merită să faci o oprire într-un loc care reușește să îmbine istoria spectaculoasă cu atmosfera relaxată a Mediteranei. Soarele blând și aerul împins de mare peste oraș creează o zi perfectă, cu 25 de grade Celsius, la sfârșit de februarie. Cartagena nu este la fel de celebru […] © G4Media.ro.
08:50
Viața primilor români care au ajuns în America / ”Suntem aproape trei sute de ciobani păzind turme mari de oi pe aici, prin statul Montana” / Sărăcia, armata și propaganda – motivele care fugeau în SUA # G4Media
La începutul secolului al XX-lea, mirajul „Lumii Noi” a pătruns adânc în inima Transilvaniei, iar satele din județul Sibiu au fost printre primele care au luat calea vapoarelor spre America, scrie Turnul Sfatului. Împinși de sărăcie, de dorința de a scăpa de armata imperială sau pur și simplu de visul unei îmbogățiri rapide, mii de […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:30
Un ieșean pierde un proces după ce a vrut să-i ofere bani în plus fiicei de 10 ani / Soții s-au despărțit și oricum dă deja un sfert din venituri pentru întreținerea copilului / Judecătorii au respins cererea bărbatului # G4Media
Un ieșean vrea să-i dea bani fiicei sale, chiar mai mult decât ar trebui, dar instanța refuză să accepte. Legea a luat în calcul doar varianta în care omul ar trebui obligat să-și respecte îndatoririle, nu și cea în care chiar acesta cere să îi fie impuse, scrie Ziarul de Iași. Speța, analizată miercuri de […] © G4Media.ro.
08:30
O directoare de la OpenAI demisionează după acordul companiei cu Pentagonul / „Este o chestiune de principii, nu de persoane” # G4Media
Şefa departamentului de robotică de la OpenAI a anunţat sâmbătă că a demisionat din cauza acordului dintre gigantul inteligenţei artificiale şi administraţia SUA care autorizează utilizarea tehnologiei sale în scopuri militare şi de supraveghere internă, relatează Agerpres, care citează AFP. „AI joacă un rol important în securitatea naţională. Dar supravegherea americanilor fără control judiciar şi […] © G4Media.ro.
08:30
În Brașov vor fi montate semafoare care ”pedepsesc” șoferii vitozemani / Se comută automat pe culoarea roșie când detectează că mașina a depășit anterior viteza legală # G4Media
Comisia de Circulație a Municipiului Brașov a avizat o serie de propuneri ale municipalității menite să traficul, crescând siguranța rutieră și fluidizând circulația, anunță Brașov.net. Printre cele mai inovatoare măsuri se numără instalarea unor semafoare inteligente, care vor reacționa la depășirea limitei legale de viteză. Sistemele inteligente, similare celor deja funcționale pe strada Lungă, vor […] © G4Media.ro.
08:20
Președintele Cubei consideră summitul convocat de Trump drept „neocolonial” / Liderul SUA a spus despre Cuba că își „trăiește ultimele sale clipe” # G4Media
Summitul, supranumit „Scutul Americilor”, la care face referire președintele cubanez a reunit la Miami doisprezece lideri apropiați de Washington pentru a discuta despre lupta împotriva cartelurilor de pe continent, anunță Mediafax. Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a calificat drept „ neocolonial” summitul convocat sâmbătă în Florida de omologul său american Donald Trump, care a afirmat cu […] © G4Media.ro.
08:10
Care este diferența dintre Ziua Femeii și Ziua Mamei în România. Prima se sărbătorește pe 8 martie, a doua în luna mai # G4Media
În fiecare an, la începutul primăverii, românii marchează două zile care par, la prima vedere, foarte asemănătoare: 8 Martie – Ziua Femeii și Ziua Mamei, sărbătorită în prima duminică din luna mai. În practică, cele două sunt adesea confundate, iar pentru multe persoane 8 martie rămâne și „ziua mamei”. Totuși, din punct de vedere istoric […] © G4Media.ro.
08:10
Doliu în Harkov, în 9 martie, după atacul cu rachete asupra unui bloc de locuințe / Au murit aici 7 persoane, inclusiv 2 copii # G4Media
Ziua de 9 martie va fi zi de doliu în Harkov după atacul cu rachete asupra unui bloc, în care șapte persoane, inclusiv doi copii, au murit, anunță Mediafax. Autoritățile din Harkov au anunțat declararea unei zile de doliu în memoria persoanelor care și-au pierdut viața după un atac cu rachete asupra unei clădiri rezidențiale, […] © G4Media.ro.
07:40
Criză de femei la Iași? Județul are, în premieră, mai mulți bărbați decât femei / De ce predomină de obicei numărul femeilor în societatea românească # G4Media
În timp ce florăriile și magazinele se pregătesc pentru 8 Martie, harta demografică a României arată o realitate neașteptată. Într-o țară în care numărul populației feminine este mai mare decât al celei masculine, la 1 ianuarie 2025 erau trei județe în care bărbații erau majoritari, iar Iașul se numără printre acestea, scrie Ziarul de Iași. […] © G4Media.ro.
07:40
Prima victorie din „noua era” de Formula 1 i-a revenit lui George Russell, duminică dimineață, după ce a plecat din pole position. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
07:20
Ziua a noua de război în Orientul Mijlociu: Trump sfidează Londra: „Nu mai avem nevoie de voi, am câștigat deja” / China reacționează: Suveranitatea țărilor trebuie respectată / Explozie la ambasada SUA din Oslo # G4Media
Pe fondul ofensivei militare coordonate a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, Orientul Mijlociu se afundă într-o criză profundă, marcată de extinderea fronturilor de luptă și de reconfigurări politice majore. Situația este complicată de vidul de putere de la Teheran, unde, după uciderea liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, clericii radicali presează pentru numirea rapidă a […] © G4Media.ro.
07:20
Trump anunță că nu are nevoie de Marea Britanie în conflictul cu Iranul: ”Deja am câștigat” # G4Media
Donald Trump, care a criticat aspru poziția Londrei încă de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, a declarat sâmbătă că „nu este nevoie” ca Marea Britanie să desfășoare un portavion în Orientul Mijlociu, scrie Mediafax. Regatul Unit „ia în sfârșit în serios în vedere trimiterea a două portavioane în Orientul Mijlociu. Asta e tot, domnule […] © G4Media.ro.
07:20
Armata israeliană a atacat instalațiile de depozitare a combustibilului din Teheran / Netanyahu a promis „multe surprize” pentru următoarea fază a conflictului # G4Media
Războiul din Iran a explodat și mai mult sâmbătă seară, când coloane de flăcări s-au ridicat deasupra unui depozit de petrol din Teheran, iar prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis „multe surprize” pentru următoarea fază a conflictului care durează de o săptămână, relatează Mediafax. Armata israeliană a confirmat că a atacat instalațiile de depozitare a […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:00
Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat de la FCSB / Echipa a pierdut sâmbătă seară, 1-3, în București, cu U Cluj / ”Trebuie un șoc” # G4Media
Elias Charalambous și Mihai Pintilii, antrenorul principal și antrenorul secund al echipei FCSB și-au anunțat demisia imediat după partida cu ”U” Cluj. Partida desfășurată în București s-a încheiat cu o nouă îngrângere pentru FCS: 1-3. Elias Charalambous a explicat că își dă demisia pentru a crea un ”șoc” la echipă. ”Nu am ce să spun […] © G4Media.ro.
22:10
REUTERS: Diplomații iranieni din Liban au plecat în Rusia, după atacurile israeliene din apropierea ambasadei # G4Media
Peste 150 de cetățeni iranieni, inclusiv diplomați și familiile acestora, au părăsit Libanul sâmbătă, a declarat pentru Reuters o sursă de rang înalt din cadrul serviciilor de securitate libaneze, după ce armata israeliană a amenințat reprezentanții Iranului în Liban și a efectuat atacuri în apropierea ambasadei. Sursa din domeniul securității a declarat că aceștia au […] © G4Media.ro.
22:00
Ciprian Ciucu despre starea Bucureștiului: ”Dezordine, degradare, delăsare, nepăsare” / Și planurile Primăriei: „O să am de lucru!” # G4Media
Ciprian Ciucu a declarat pe Facebook că Bucureștiul se confruntă cu probleme grave de degradare urbană și dezordine, dar că administrația locală a început deja evaluarea situației pe teren, notează Mediafax. Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a scris sâmbătă seară pe pagina sa de Facebook despre starea actuală a orașului, făcând o serie de observații critice […] © G4Media.ro.
22:00
Turcia avertizează împotriva încercărilor de a declanșa un război civil în Iran / ”Avertizăm deschis pe toată lumea, atât în Occident, cât și în Orient” # G4Media
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a avertizat împotriva încercărilor de a declanșa un război civil în Iran, anunță La Repubblica. „Ne opunem tuturor scenariilor care vizează declanșarea unui război civil în Iran prin exploatarea diviziunilor etnice sau religioase. Este un scenariu extrem de periculos. Avertizăm deschis pe toată lumea, atât în Occident, cât și […] © G4Media.ro.
21:50
2,88 de miliarde de euro, cifra de afaceri a firmelor care se ocupă de jocuri de noroc și pariuri / Profit net de 320 de milioane de euro / Aproape s-a dublat profitul net într-un singur an # G4Media
3.871 de companii cu o cifră de afaceri de 14,4 miliarde de lei, aproximativ 2,88 de miliarde de euro. Este vorba de societățile din România care au ca principal obiect de activitate codul CAEN 9200 – Activități de jocuri de noroc și pariuri, potrivit datelor de pe site-ul termene.ro. Această clasă include activități de jocuri […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:20
Miere, propolis și dulciuri cu fagure/ Peste 100 de expozanți prezenți la Târgul Apicol de la Ghiroda, Timiș # G4Media
Comuna Ghiroda de lângă Timișoara este în acest weekend capitala apiculturii din vestul țării. Peste o sută de expozanți din România, Serbia, Croația și Ungaria participă la Târgul Apicol Internațional de Primăvară, organizat sâmbătă și duminică în zona Căminului Cultural. Târgul de la Ghiroda a ajuns la ediția a XV-a și este organizat de Asociația […] © G4Media.ro.
20:40
Pacea în Ucraina, tot mai departe / Donald Trump: „Ura dintre Putin și tabăra cealaltă este atât de mare, ok? Este atât de mare…” # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit astăzi, de la Miami, despre negocierile de pace pe care SUA le derulează pe tema războiului din Ucraina, anunță Mediafax. Liderul american crede că fie Vladimir Putin, fie Volodimir Zelenski va face un pas în spate și va ceda în timpul negocierilor. Trump spune că prin negocierile de pace […] © G4Media.ro.
20:20
Bolojan: Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranţă, cât mai curând / Peste 1.000 de români au fost repatriaţi până în prezent # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă seară, că autorităţile fac tot ce este posibil pentru ca românii aflaţi în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu să ajungă acasă în siguranţă, cât mai curând, transmite Agerpres. „Înţeleg nerăbdarea şi îngrijorarea celor care doresc să revină în ţară, precum şi neliniştea familiilor lor. Facem tot ce […] © G4Media.ro.
19:30
VIDEO Influencerii de Dubai, declarațiile Oana Lasconi, Zendaya măritată în secret și cine este „Mr. Story”: Ce bubuie pe rețele? ep. 13 # G4Media
Influencerii blocați în Dubai, declarațiile neașteptate ale Oanei Lasconi, nunta secretă dintre Zendaya și Tom Holland, dar și un personaj anonim care face propagandă extremistă cu ajutorul AI-ului sunt doar câteva dintre subiectele care au bubuit pe rețele săptămâna aceasta. Influencerii din Dubai Tensiunile dintre SUA și Iran au creat îngrijorări inclusiv în Dubai, destinația […] © G4Media.ro.
19:30
Scenariul de 10 lei/litru la motorină prinde contur / Cosmin Iancu, fermier: „Eu văd motorina la 10 lei. Problema este pentru cât timp și dacă acest preț ne va prinde în campania de recoltat” # G4Media
Costurile cu combustibilul continuă să reprezinte una dintre cele mai mari provocări pentru agricultura românească. În contextul tensiunilor geopolitice și al volatilității piețelor energetice, fermierii se tem că prețul motorinei ar putea urca în perioada următoare spre pragul de 10 lei/litru, nivel care ar afecta semnificativ costurile de producție. Citește materialul complet pe G4Food. © G4Media.ro.
19:20
Un marinar iranian și-a sunat tatăl înainte ca submarinul american să torpileze nava / I-ar fi spus că americanii au emis două avertismente / Comandantul le-a interzis să abandoneze nava # G4Media
Un marinar iranian care a fost ucis când nava de război Dena (foto) a fost lovită de SUA în apropiere de Sri Lanka și-a sunat tatăl cu puțin timp înainte, spunându-i că forțele americane au emis două avertismente echipajului să abandoneze nava, a declarat o sursă apropiată familiei pentru Iran International, o agenție de știri […] © G4Media.ro.
19:10
”Ploaie” cu euro pe o șosea din sudul Italiei / Banii au căzut dintr-un camion, zeci de șoferi s-au oprit și au adunat banii # G4Media
O scenă aproape ireală, pe care oamenii încearcă să o explice, pe șoseaua de centură sudică a orașului Squinzano (Lecce), în sudul Italiei. Bancnote, majoritatea de 5 euro cad vineri după masă dintr-un camion, iar șoferii care treceau prin zonă opresc și adună banii. Este posibil să se lanseze o anchetă pentru a reconstitui ceea […] © G4Media.ro.
19:00
Portavionul Garibaldi, fosta navă amiral a Italiei, aproape să fie oferită gratis Indoneziei / Costa prea mult / Nava va fi utilizată ca portavion pentru drone / A luptat în Afganistan, Libia și Somalia # G4Media
Portavionul Giuseppe Garibaldi, fostul navă amiral al Marinei italiene, are un viitor în Marina indoneziană ca portavion pentru drone. În Taranto, în sudul Italiei, comunitatea visa transformarea lui într-un muzeu, notează Corriere della Sera. Confirmarea transferului său către Republica Indonezia va sosi în aproximativ zece zile de la Comisiile de Apărare ale Camerei Comunelor și […] © G4Media.ro.
18:50
Noul lider suprem al Iranului va fi ales „în decurs de o zi” / Trump: ”Își pierd timpul. Fiul lui Khamenei este un personaj fără importanță” # G4Media
Iranul a anunțat sâmbătă că va alege rapid, cel mai probabil până mâine, un nou lider suprem după moartea lui Ali Khamenei. Un consiliu temporar de trei membri va conduce țara până atunci, anunță Mediafax. Adunarea de experți din Iran va lua o decizie în următoarele 24 de ore pentru desemnarea unui nou lider suprem, […] © G4Media.ro.
18:30
Inevitabilul Tadej Pogacar câștigă prima clasică a primăverii. Paul Seixas, prestație excelentă # G4Media
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a dat o nou lecție de ciclism pe șosea la prima clasică a primăverii, Strade Bianche, 203 km, sâmbătă, bifând al patrulea succes consecutiv în această cursă italienească. Tânărul ciclist francez Paul Seixas a reușit o performanță deosebită în Toscana, venind la doar un minut în spatele lui Pogacar, locul […] © G4Media.ro.
18:20
Insectele tropicale sunt deja aproape de limita lor de toleranță la căldură / Oamenii de știință: „Ele nu se pot adapta, vor exista consecințe grave” # G4Media
Oamenii de știință sunt îngrijorați de soarta molilor, muștelor și gândacilor din zonele cele mai afectate de încălzirea globală, anunță Corriere della Sera. Insectele tropicale ar putea fi deja aproape de limita biologică a toleranței la căldură, ceea ce demonstrează cât de vulnerabile sunt la creșterea temperaturilor globale. Aceasta este concluzia unui studiu internațional condus […] © G4Media.ro.
18:10
VIDEO Camera care ne apără sau ne expune într-un reality show pentru cine n-ar trebui să-l vadă # G4Media
Astăzi vorbim despre camerele CCTV! Sau mai bine zis, gadgetul care a invadat locuințele de câțiva ani. Le vedem în apartamente, în scări de bloc, la curte, la case, peste tot. Sunt ieftine, se instalează rapid, sunt legate la telefon, stau pornite non stop și, tocmai din acest motiv, au devenit una dintre cele mai ușor […] © G4Media.ro.
18:00
S-a construit un onument în locul în care 7 suporteri PAOK Salonic au murit într-un accident rutier / Fani ai echipei din Grecia și de la Poli Timișoara au adus coroane și flori # G4Media
Două autocare pline cu suporteri greci au sosit la locul accidentului din Timiș, sâmbătă, și au fost întâmpinați de peste 50 de suporteri de la Poli Timișoara. Cu toții au adus flori și coroane și le-au depus la un monument care a fost ridicat aici, notează Opinia Timișoarei. Împreună, cele două galerii au participat la […] © G4Media.ro.
18:00
Sadiq Khan, primarul Londrei, îl critică pe Donald Trump pentru atacarea Iranului / „Un război nechibzuit”, care produce „vărsare de sânge fără sens” # G4Media
Primarul Londrei, Sadiq Khan, îl critică pe președintele Donald Trump pentru atacurile asupra Iran și spune că războiul ar putea provoca instabilitate în Orientul Mijlociu și probleme economice în Marea Britanie, relatează Mediafax. Primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, a lansat critici la adresa președintelui american Donald Trump în legătură cu atacurile aeriene asupra Iran, relatează […] © G4Media.ro.
18:00
O avocată din Botoșani alimenta cu telefoane mobile un deținut / Acesta le folosea pentru a păcăli oameni prin metoda „accidentul” # G4Media
O avocată din Botoșani a fost pusă sub acuzare de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava după ce a introdus în penitenciar mai multe telefoane mobile, anunță Monitorul de Suceava. Aparatele ajungeau la un client al avocatei Daniela Diaconescu, de 46 de ani, iar condamnatul, un bărbat de 40 de ani, din […] © G4Media.ro.
17:40
Ce spun kurzii de la care SUA așteaptă să atace Iranul: ”Nu credem că Trump dorește neapărat să răstoarne regimul iranian” / ”Am fost folosiți de americani și aliații lor pentru a atinge obiective care nu erau ale noastre” # G4Media
Hotărâți să nu se implice în războiul din Iran, dar speriați de riscul de a fi târâți în conflict împotriva voinței lor și conștienți de trădările din trecut: așa trăiesc kurzii irakieni încă o criză care afectează regiunea lor, relatează Corriere della Sera. „Lăsați kurzii în pace: nu suntem mercenari”, a declarat Shanaz Ibrahim Ahmed, […] © G4Media.ro.
17:20
Max Verstappen, descumpănit de noile reguli considerate plictisitoare din F1: „Nu mă distrez deloc” # G4Media
Max Verstappen a declarat că se simte „complet gol” din cauza noilor regulamente din Formula 1, după o sesiune de calificări dezastruoasă la Marele Premiu al Australiei care a culminat cu abandonul din Q1 din cauza unui accident. În cele trei sesiuni de antrenamente de la Albert Park, pilotul Red Bull sugerase că ar putea […] © G4Media.ro.
17:10
Consumul de substanțe, în creștere în rândul generației Z la începutul vârstei de 20 de ani, potrivit unui studiu britanic # G4Media
Aproximativ șapte din zece (68%) tineri adulți din generația Z au raportat că au consumat alcool în exces cel puțin o dată în ultimul an, iar aproape o treime (29%) consumă în mod regulat mai mult de șase băuturi alcoolice într-o singură ocazie, potrivit unui nou studiu realizat de University College London (UCL), citat de […] © G4Media.ro.
17:10
„Capsula timpului” din vârful Turnul Sfatului din Sibiu / Un document vechi de 200 de ani, ascuns în acoperiș, face cronica vremii: ”Ciuma face ravagii în Țara Românească și Moldova” / Turnul a intrat în reparații generale # G4Media
Pe acoperișul Turnul Sfatului se află din 1826, de acum 200 de ani, pus într-o cutie, un document care relatează despre vremurile în care a fost reabilitat turnul și despre condițiile în care s-au executat aceste lucrări, scrie Turnul Sfatului. O adevărată capsulă a timpului, despre care nimeni nu mai știe dacă încă se află […] © G4Media.ro.
17:00
Decizia SUA și Israelului de a ataca Iranul în data de 28 februarie, soldată cu moartea Liderului Suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a condus către escaladarea unui nou conflict în Orientul Mijlociu, un conflict ce nu vizează doar obiective militare sau componente de infrastructură critică, ci și mentalul colectiv al iranienilor, musulmanilor din întreaga lume și […] © G4Media.ro.
16:50
Naționala feminină de fotbal a României a învins echipa Ciprului cu scorul de 4-0 (2-0), sâmbătă, pe Stadionul Ethnikos Achnas, în Grupa C5 a preliminariilor Cupei Mondiale din 2027, informează Agerpres. Golurile au fost marcate de Ioana Bălăceanu (12, 74), Mihaela Ciolacu (40 – penalty) și Ana Maria Vlădulescu (58). Selecționerul Massimo Pedrazzini a aliniat […] © G4Media.ro.
16:40
„Project Helix”, viitoarea generație a Xbox – detaliile cunoscute despre noua consolă: „Va conduce în materie de performanță” # G4Media
Viitoarea generație de console Xbox va putea rula atât jocuri Xbox, cât și jocuri pentru PC, iar numele său de cod este „Project Helix”, potrivit Asha Sharma, care a preluat luna trecută funcția de CEO al diviziei de gaming a Microsoft, transmite The Verge. „Un început excelent de dimineață alături de Team Xbox, unde am […] © G4Media.ro.
16:30
Aproape două mii de litri de combustibil, recuperați din Dunăre / Un grup de hoți au aruncat în apă 8 butoaie, după ce au văzut jandarmi în zonă # G4Media
Aproximativ 1.600 de litri de combustibil, depozitați în 8 butoaie, au fost recuperați din apele fluviul Dunărea în urma unei acțiuni desfășurate de jandarmi în zona Cernavodă – Seimeni, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. În noaptea precedentă, în jurul orei 22:00, jandarmii din cadrul Detașamentului Cernavodă din cadrul Inspectoratului De Jandarmi […] © G4Media.ro.
16:10
Povestea unuia dintre cele mai vechi aisberguri din lume se apropie de final, după o călătorie spectaculoasă de 40 de ani care a captivat oamenii de știință, transmite BBC. Aisbergul, cunoscut sub numele de A23a, a fost cândva cel mai mare de pe Pământ, acoperind o suprafață de peste două ori mai mare decât Greater […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.