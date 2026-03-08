A operat un pacient aflat la 2.400 km distanță cu ajutorul unui robot!
Click.ro, 8 martie 2026 14:50
Chirurgul londonez Prokar Dasgupta a scris istorie în domeniul medical, operând de la distanță un pacient aflat la 2.400 de kilometri depărtare, în Gibraltar.
Acum 30 minute
15:10
România, ţara mamelor-copil! Povestea dureroasă a Mariei, care a născut la 15 ani: „Am simţit că viaţa mea s-a terminat” # Click.ro
„Am simţit că viaţa mea s-a terminat”. Este strigătul Mariei, care a născut la 15 ani. A iubit şi apoi nu a mai ştiut ce este cu ea. A încercat să ignore semnele, a făcut ceea ce auzise în jur, metode auzite de la alte fete. Când testul de sarcină a confirmat ceea ce se temea, şocul a fost copleşito
15:00
Decizie neobișnuită în instanță: un tată a cerut să plătească o pensie mai mare pentru fiica sa, dar judecătorii au respins solicitarea # Click.ro
Un caz neobișnuit a ajuns în fața instanței din Iași, unde un bărbat a cerut judecătorilor să fie obligat, prin hotărâre judecătorească, să plătească o pensie de întreținere mai mare pentru fiica sa în vârstă de 10 ani.
Acum o oră
14:50
14:50
Rita Ora (35 de ani) a făcut furori la Marele Premiu de Formula 1 din Australia. Ea s-a urcat pe scenă într-o ținută sexy, formată din lenjerie intimă de culoare neagră, o jachetă în carouri alb-negru și cizme din piele cu șireturi.
14:40
De unde vin numele cartierelor din București. Explicația pe care nici locuitorii din Capitală nu o cunosc # Click.ro
Bucureștiul este un oraș în care istoria se ascunde adesea în cele mai obișnuite lucruri inclusiv în numele cartierelor.
Acum 2 ore
14:20
Brigitte Pastramă a luat cu asalt podiumurile de modă de la Milano și Paris Fashion Week. Fosta soție a lui Ilie Năstase se bucură de un succes fulminant # Click.ro
Brigitte Pastramă (47 de ani) și-a găsit vocația și are super succes din postura de designer vestimentar.
14:00
Alexandru, nepotul lui Ion Țiriac, a împlinit 18 ani. Fosta noră a magnatului, Ileana Lazariuc, mesaj emoționant: „Sunt mândră de tine!” # Click.ro
Ileana Lazariuc (43 de ani), fosta noră a magnatului Ion Țiriac (86 de ani), a publicat un mesaj emoționant pentru fiul său Alexandru, care a împlinit 18 ani sâmbătă, 7 februarie. Ziua lui de naștere a fost marcată de un moment special: a condus pentru prima dată, alegând o mașină de curse.
14:00
Sârbul va avea atunci vârsta de 41 de ani.
14:00
Viața domniței Ruxandra Lupu, fiica domnitorului Vasile Lupu, a fost una dintre cele mai dramatice din istoria Moldovei.
13:40
Sportul plin de adrenalină și-a început noul sezon.
13:30
„Toate obiectele sunt mai valoroase de două ori decât apartamentul în sine”. Cât costă locuința-muzeu scoasă la vânzare într-un oraș din România # Click.ro
Un apartament din Constanța, prezentat recent de agentul imobiliar Șerban Trîmbițașu, a atras atenția prin modul spectaculos în care a fost descris. Locuința pare mai degrabă un muzeu, plină de obiecte de artă, mobilier rar și piese decorative vechi de zeci sau chiar sute de ani.
13:30
Prețul plătit de Irina Ponta pentru că este fiica unor politicieni. Daciana Sârbu a rupt tăcerea: „Este și marcată, dar și schimbată” # Click.ro
Daciana Sârbu (49 de ani), fosta soție a politicianului Victor Ponta (53 de ani), de care a divorțat la începutul anului trecut, după 19 ani de căsnicie, vorbește despre prețul pe care a trebuit să-l plătească Irina, fiica lor, pentru faptul că părinții ei sunt nume cunoscute pe scena publică din Ro
Acum 4 ore
13:10
Campioana României trăiește eșec după eșec.
12:20
Româncă dispărută în Italia: Prefectura din Foggia a publicat fotografia Elenei Burcioiu și cere ajutorul oamenilor # Click.ro
Elena Rebeca Burcioiu, românca de 21 de ani dată dispărută în provincia Foggia, este căutată de mai multe zile de autoritățile italiene. Nimeni nu mai știe nimic de ea de luni dimineață, 2 martie, iar telefonul ei a fost găsit abandonat pe marginea unui drum. Oamenii legii verifică mai multe piste,
12:00
Emily Burghelea, blocată în Mauritius! Nu știe când se întoarce acasă: „Ar fi trebuit pe 1 martie” # Click.ro
Emily Burghelea (27 de ani) are parte de câte o peripeție în fiecare vacanță în care merge.
12:00
Cele 4 zodii care vor primi daruri de la Univers în această primăvară. Norocul cel mai mare vine pe neașteptate # Click.ro
Primăvara este adesea asociată cu începuturi noi, schimbări și energie pozitivă. În astrologie, acest sezon este considerat unul al transformărilor, al oportunităților și al momentelor în care anumite uși se deschid exact atunci când oamenii se așteaptă mai puțin.
11:40
Ziua de 8 Martie este mai mult decât o ocazie de a oferi flori și cadouri. Este un moment în care sunt celebrate realizările femeilor din întreaga lume și în care societatea reflectează asupra importanței egalității de gen.
Acum 6 ore
11:10
Ea e femeia care-l cumințește pe Giani Kiriță! „E Dumnezeul meu!” Mesajele emoționante al vedetelor pentru mamele lor # Click.ro
Ziua de 8 Martie este momentul în care întreaga lume celebrează femeia, dar mai ales pe cea care ne-a dat viață: mama. Dincolo de scenă, de terenul de sport sau de lumina reflectoarelor, vedetele rămân, înainte de toate, copii pentru mamele lor.
11:00
Țara europeană unde poți câștiga până la 5.600 € pe lună fără studii. Se caută sute de muncitori # Click.ro
Luxemburgul oferă sute de locuri de muncă bine plătite, inclusiv pentru persoane care nu au o diplomă universitară. În prezent, pe piața muncii din Marele Ducat sunt disponibile aproximativ 370 de posturi, iar salariile pot ajunge până la 5.600 de euro pe lună, potrivit demotivateur.fr.
11:00
Duminică, 8 martie 2026, este celebrată Ziua Internațională a Femeii, un eveniment dedicat tuturor doamnelor și domnișoarelor. Celor din București li se oferă astăzi câteva cadouri, care includ intrări gratuite la muzee, concerte și evenimente. De asemenea, pe tot parcursul lunii martie, anumite ins
10:20
Loteria Română organizează duminică, 8 martie 2026, tragerile speciale Loto ale primăverii, eveniment în cadrul căruia vor avea loc trageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. Pentru fiecare dintre aceste jocuri vor fi organizate două extrageri, una principală și una suplimentară.
10:10
Un trend viral pune o întrebare simplă: este apa caldă sau cea rece mai sănătoasă? Explicația științifică este mai nuanțată.
10:00
Regula de 30 de secunde pentru spălarea feței, explicată de un dermatolog: „Pielea mea nu a arătat niciodată mai bine” # Click.ro
Indiferent dacă rutina ta de îngrijire a pielii are trei pași simpli sau este un ritual complex în 12 etape, curățarea feței este baza. Prin acest pas îndepărtăm tot ce s-a adunat pe parcursul zilei: murdărie, transpirație, sebum, cremă cu protecție solară, machiaj.
Acum 8 ore
08:10
Românii iau cu asalt litoralul bulgarăresc, speriați de criza din Orient: „Vânzările sunt cu 30% mai mari ca anul trecut”. Cu cât cresc prețurile # Click.ro
Criza din Orientul Mijlociu a pus în pericol întregul turism din Asia, iar problemele de călătorie silesc turiștii să găsească noi soluții pentru vacanțe. În timp ce România nu are o strategie în acest scop, Bulgaria a lansat o campanie de atragere a turiștilor. Click! a întrebat experții și cei mai
Acum 24 ore
21:20
Horoscop duminică, 8 martie. Oportunități uriașe pentru un nativ norocos, probleme cu banii pentru altul, de Ziua Femeii # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 8 martie.
20:40
Ziua de 8 Martie este una specială, încărcată de semnificație, deoarece marchează momentul în care femeile din întreaga lume sunt celebrate. Și ce gest ar putea fi mai potrivit decât oferirea unei flori mamei, partenerei, surorii sau altor femei importante din viața ta? Florile sunt, fără îndoială,
20:10
Destinația de vacanță care a cucerit-o pe Elena Udrea. Și fiica ei, Eva, a fost fascinată de ea # Click.ro
După eliberarea din închisoare, Elena Udrea (52 de ani) încearcă să recupereze cât mai mult din timpul pierdut, pe care l-ar fi putut petrece alături de fiica sa, Eva, rodul iubirii dintre ea și Adrian Alexandrov. Fosta politiciană și fiica ei au plecat într-o vacanță frumoasă, departe de România.
20:10
Brigitte Pastramă s-a numărat printre pasagerii care au plecat în ultimele 24 de ore din Dubai spre Paris, într-un moment tensionat pentru regiune. Zborul cu care a călătorit vedeta a avut parte de o situație rar întâlnită pentru o cursă comercială.
19:50
Mircea Solcanu rupe tăcerea despre relația cu Cabral. Ce s-a întâmplat, de fapt, timp de 10 ani între ei # Click.ro
Mircea Solcanu a fost pe cât se poate de sincer și a dezvăluit cum a fost, în realitate, relația dintre el și Cabral în perioada în care au fost colegi de platou.
19:50
„Ascut cuțitele, fac vegeta și cresc legume pe balcon”. Lucrurile „neobișnuite” pe care românii spun că le fac # Click.ro
Platforma Reddit a devenit un loc popular pentru utilizatorii care vor să împărtășească experiențe și să participe la discuții pe diverse subiecte. Recent, un utilizator le-a propus celorlalți membri ai comunității o provocare interesantă: să spună acele lucruri pe care le fac în mod obișnuit, dar c
19:50
Motivul real pentru care Deea Maxer a refuzat să vorbească despre divorțul de Dinu Maxer. Ce s-a întâmplat în viața vedetei: „Nu are niciun sens” # Click.ro
Deea Maxer (36 de ani) a ales discreția după divorțul de Dinu Maxer (52 de ani), tatăl copiilor săi. Cei doi au avut o relație de 18 ani, dintre care 14 ani de căsnicie, însă au decis să se despartă la finalul anului 2023. În tot acest timp, bruneta a evitat discuțiile despre separare, iar acum a ex
19:00
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii s-au întors în România! Au fost blocați în Dubai din cauza războiului # Click.ro
Iustina și Cornel, foști concurenți ai emisiunii Insula Iubirii, au reușit să ajungă în siguranță în România. Se aflau „blocați” în Dubai, unde au mers în vacanță alături de fiica lor de 1 an și 5 luni, însă în timpul călătoriei s-a declanșat războiul dintre Iran, Israel și Statele Unite.
18:30
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident rutier. În ce stare se află Alexandru Nazare # Click.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un accident rutier petrecut sâmbătă în Sectorul 1 al Capitalei. Din primele informații, mașina în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism. În urma accidentului, două persoane aflate în celălalt autovehicul au fost ușor rănite.
18:30
Istoria mai puțin știută a unuia dintre cele mai mari parcuri din București. Zona se numea Valea Plângerii și găzduia munți de gunoi care ajungeau și la 14 metri # Click.ro
Astăzi este unul dintre cele mai populare locuri de plimbare din Capitală, dar puțini bucureșteni știu cum arăta zona înainte să existe Parcul Tineretului.
18:10
Cine este Gendai Kuwata, concurentul care a primit Golden Buzz-ul de la Andi Moisescu: „Părea că am intrat într-o altă dimensiune” # Click.ro
În cadrul ediției de aseară Românii au talent, Gendai Kuwata a pus în scenă un show „din altă dimensiune”, ceea ce l-a determinat pe Andi Moisescu să îl trimită în semifinală, apăsând butonul de Golden Buzz.
17:50
Rețetă genială de tocăniță de post a lui Chef Florin Dumitrescu. Toate ingredientele te costă mai puțin de 30 de lei. Video # Click.ro
Celebrul chef Florin Dumitrescu propune o rețetă simplă, dar extrem de gustoasă: tocăniță de ceapă, un preparat accesibil, cu ingrediente puține și ieftine. Preparatul poate fi făcut cu mai puțin de 30 de lei.
17:50
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro # Click.ro
Bianca Drăgușanu a împlinit recent 44 de ani, motiv pentru care a organizat o petrecere fastuoasă într-un restaurant select din Istanbul. Vedeta a primit cadouri estimate la zeci de mii de euro.
16:30
BMW se pregătește să prezinte oficial noul i3, al doilea automobil dezvoltat pe platforma Neue Klasse, iar ultimele teste sunt în plină desfășurare în condiții extreme, pe lacurile înghețate din nordul Suediei.
16:00
Mihai Trăistariu, schimbare de look radicală! „M-ati certat ca sunt prea brunet. Mi-ați nenorocit creierul”. Video # Click.ro
Mihai Trăistariu (49 de ani) reușește din nou să atragă atenția doamnelor și domnișoarelor prin schimbările repetate de look. După ce a fost sfătuit de fani să se vopsească brunet, rezultatul nu a fost pe placul acestora, așa că artistul a decis să își facă șuvițe blonde.
16:00
„Bucurați-vă că ați fost aproape de un război”. Discurs șocant adresat elevilor români surprinși de conflict în Dubai # Click.ro
Consulul general al României la Dubai, Viorel Riceard Badea, se află în centrul unei controverse după declarațiile făcute în fața unor elevi români aflați în Emiratele Arabe Unite. Mesajul diplomatului a fost rostit într-un moment
15:50
Un jucător din campionatul spaniol e judecat pentru fapte grave.
Ieri
15:20
Un mecanic român din Spania susține că a fost furat de propriul șef. Bărbatul spune că a fost și amenințat cu violența # Click.ro
Un mecanic român în vârstă de 39 de ani afirmă că a rămas fără unelte în valoare de aproximativ 6.000 de euro după ce ar fi lucrat într-un atelier auto ilegal din Palma de Mallorca, Spania.
15:00
MAE: 14.000 de români se află în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Până acum au fost repatriaţi 1.500 de oameni # Click.ro
Ministerul Afacerilor Externe monitorizează situația a aproximativ 14.000 de cetățeni români aflați în zona afectată de conflictul din Orientul Mijlociu. Printre aceștia se află turiști, persoane aflate în tranzit și rezidenți în statele din regiune.
14:50
6 plante decorative pe care ar trebui să le tunzi în martie. Vor fi roditoare și sănătoase pe tot parcursul verii # Click.ro
Odată cu venirea primăverii, grădinarii încep să curețe grădina și să pregătească plantele pentru un nou sezon de creștere. Cu toate acestea, există câteva plante care nu trebuie tunse imediat după ce a trecut iarna, însă unele au nevoie de tundere pentru a stimula creșterea.
14:00
Elena Udrea: „Eva a făcut pușcărie o dată cu mine”. Fiica și-a vizitat mama de 156 de ori în trei ani # Click.ro
Elena Udrea a vorbit deschis în podcastul moderat de Damian Draghici despre suferința petrecută la Târgșor și despre cum credința i-a oferit sprijin. Fostul politician a împărtășit momente sensibile
14:00
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul îi răsplătește pentru inima lor bună # Click.ro
Primăvara vine cu energii noi, schimbări neașteptate și oportunități care pot transforma complet viața unor nativi. Astrologii spun că anumite zodii vor avea parte de o perioadă specială, în care lucrurile încep să se așeze exact așa cum și-au dorit.
13:40
„Mama este profesor la liceu. Vine acasă de parcă a fost la război”. Mărturia virală despre elevii care nu mai respectă nimic și chinul profesorilor # Click.ro
Tot mai multe cadre didactice se plâng de dependența elevilor de telefoanele mobile. Adolescenții sunt distrași de tehnologie și refuză să mai fie atenți la ore, iar profesorii descriu haosul din școli, susținând că le este tot mai greu să își desfășoare activitatea.
13:30
Trebuie să mergi la toaletă imediat după ce mănânci? Un gastroenterolog explică de ce se întâmplă acest lucru. Video # Click.ro
Mulți oameni observă că, imediat după ce termină de mâncat, apare nevoia urgentă de a merge la toaletă. Deși poate părea ciudat sau îngrijorător, medicii spun că fenomenul este, de cele mai multe ori, perfect normal și are o explicație clară.
13:10
Escrocherie de proporții în Alba. O femeie de afaceri a pierdut 300.000 de euro. Ce s-a întâmplat # Click.ro
O femeie de afaceri din județul Alba a rămas fără aproximativ 300.000 de euro după ce a căzut victimă unei escrocherii bine puse la punct. Indivizii care au contactat-o s-au dat drept reprezentanți ai ANAF și au convins-o că statul urmează să îi returneze o sumă importantă de bani.
12:50
Descoperire remarcabilă în Atena, la câțiva metri sub pașii trecătorilor: un mozaic antic elegant, perfect conservat| VIDEO # Click.ro
La câțiva metri sub trecătorii care traversează strada Evripidou din centrul Atena, se aud pași dintr-o altă epocă. În timpul lucrărilor de renovare a drumului, sub suprafața asfaltului a fost descoperit accidental un mozaic antic.
