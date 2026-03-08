Surpriză imensă în Cupa Angliei! Revelația din Premier League a fost eliminată de ultima clasată din liga a 3-a
Fanatik, 8 martie 2026 20:50
Cupa Angliei continuă să ofere spectacol și rezultate neașteptate. Vezi ce club din Premier League a fost eliminat din competiție de o echipa modestă, care joacă în liga a 3-a.
Acum 10 minute
21:00
Atmosferă electrizantă la Rapid – Universitatea Craiova. Mesaje ironice de ambele părți: „Lei când vorbiți de zodie” / „Care dă-n cafea și care în cărți?” # Fanatik
Duelul din Giulești, dintre Rapid și Universitatea Craiova, a avut parte de o atmosferă de meci mare, iar ambele galerii s-au prezentat la un nivel ridicat.
Acum 30 minute
20:50
20:40
Mircea Lucescu, prima apariție publică după problemele de sănătate! Cum a fost surprins la Rapid – Universitatea Craiova. Video # Fanatik
Mircea Lucescu, în tribune la meciul Rapid - Universitatea Craiova! Prima apariție publică a selecționerului după problemele de sănătate pe care le-a avut: cum a fost surprins
Acum o oră
20:30
Scene de război după Rangers – Celtic! Fanii celor două echipe au intrat pe teren pentru o confruntare directă. Video # Fanatik
Derby-ul "Old Firm" dintre Rangers și Celtic și-a consumat astăzi un nou episod, iar finalul confruntării a avut parte de incidente provocate de suporteri.
20:10
Fanatik SuperLiga, luni, 9 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Rapid – Universitatea Craiova # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție excepțională, luni, 9 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați în platou pe Adrian Ilie, Marius Mitran și Robert Niță.
Acum 2 ore
19:50
Gigi Becali a anunțat că i-a găsit înlocuitor lui Elias Charalambous, cel care și-a dat demisia după eșecul suferit de FCSB, 1-3, cu Universitatea Cluj.
19:30
Ironia supremă înainte de Rapid – Universitatea Craiova. Ce și-au putut cumpăra fanii prezenți în Giulești # Fanatik
Cum au fost ironizați oltenii în Giulești înaintea marelui meci dintre Rapid și Universitatea Craiova. Strategie de marketing ingenioasă pentru promovarea produselor
19:20
Radu Petrescu, suspendat 12 etape de CCA, a revenit la centru. Meciul arbitrat a fost unul spectaculos: scor 2-7 # Fanatik
Implicat într-un scandal uriaș recent, la un meci din SuperLiga, dintre Petrolul și FC Argeș, centralul Radu Petrescu a arbitrat prima sa partidă de la acel moment.
19:10
Laszlo Balint, extrem de frustrat după ce Oțelul a avut trei oameni eliminați în meciul pierdut contra lui Hermannstadt: „Este grav! Nu e în totalitate vina noastră” # Fanatik
Oțelul a încheiat sezonul regulat din Superliga cu un eșec pe teren propriu, 0-2 contra lui Hermannstadt, iar gălățenii au încasat trei cartonașe roșii pe parcursul partidei.
Acum 4 ore
18:50
Dorinel Munteanu, mesaje tăioase după Oțelul – Hermannstadt: „E greu când te bate Dorinel” / „Are sânge de rapidist, e mai agresiv” # Fanatik
Victoria pe care Hermannstadt a obținut-o contra celor de la Oțelul Galați, 2-0, în deplasare, l-a făcut pe Dorinel Munteanu să aibă declarații acide la adresa fostei echipe.
18:50
Ce a ajuns să facă fosta soție a lui Ion Țiriac. Mariajul cu Erika Braedt a durat doar 2 ani # Fanatik
Ion Țiriac a mărturisit cu ce se ocupă, de fapt, singura femeie cu care a ajuns la altar. În ce relații este fostul mare jucător de tenis cu Erika Braedt.
18:30
Fotbaliștii Universității Craiova, gest superb pentru doamne și domnișoare de 8 Martie. Fanii le-au cerut victoria cu Rapid și eventul: „Nici nu mă gândesc la altceva!“ # Fanatik
Universitatea Craiova a sărbătorit Ziua Femeii în mijlocul fanilor. Fanii le-au cerut lui Mihnea Rădulescu și Luca Băsceanu victoria cu Rapid și eventul în acest sezon.
18:10
Elias Charalambous, unul dintre cei mai de succes antrenori din era Becali la FCSB! Lucruri inedite despre cipriot: a locuit în bază și mergea zilnic la liturghie + relaţia cu Gigi Becali # Fanatik
Era Elias Charalambous la FCSB a luat sfârșit. Antrenorul care a adus ultimele două titluri și-a dat demisia după sezonul dezastruos pe care îl traversează campioana României. Cipriotul pleacă după patru trofee câștigate în ultimii doi ani.
17:50
Cristi Chivu, lăudat de un fost câștigător al Balonului de Aur înainte de Milan – Inter: „Tot timpul a fost un om inteligent” # Fanatik
Cristi Chivu a primit cuvinte de laudă înainte de marele „Derby della Madonnina” cu AC Milan. Vezi ce a spus un fost câștigător al Balonului de Aur despre antrenorul român.
17:40
Andrei Ivan a reușit să înscrie un gol de pus în ramă în campionatul Greciei. Atacantul român l-a învins pe portarul advers cu un șut direct în vinclu.
17:30
Ce jucători de la Universitatea Craiova sunt propuşi la naţională pentru barajul cu Turcia: „Te poţi baza pe ei, nu tremură” # Fanatik
Parcursul excelent al Universității Craiova din acest sezon l-ar putea obliga pe Mircea Lucescu să convoace cât mai mulți fotbaliști ai oltenilor. Următorul meci al naționalei e barajul cu Turcia, din 26 martie
17:10
Genoa lui Dan Șucu primește vizita celor de la AS Roma în etapa 28 din Serie A. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciul „grifonilor”.
Acum 6 ore
16:40
”Locuind în București, mi-am schimbat imaginea despre români”. Jucătorul străin trecut pe la Dinamo care surprinde # Fanatik
Cine este jucătorul străin trecut pe la Dinamo care face o declarație surprinzătoare în legături cu românii. Ce imagine și-a făcut acesta în perioada petrecută în București.
16:30
Play-out SuperLiga: clasament, program complet. Cu cine joacă FCSB, UTA Arad și Botoșani în prima etapă! Cine retrogradează și cine merge la baraj # Fanatik
Cum arată tabloul play-out SuperLiga 2025-2026. Programul complet și clasament actualizat. Cine retrogradează și cine merge la baraj. Toate rundele din acest sezon
16:10
Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB după eşecul cu 1-3 din meciul cu U Cluj. FANATIK a aflat care e antrenorul dorit de Gigi Becali, un nume important care ar fi acceptat şi de vestiar.
15:50
Universitatea Craiova, favorită să facă eventul! Mihai Rotaru, lăudat: “Este un om de cuvânt!” # Fanatik
Universitatea Craiova se află în fața unui sezon istoric. Giovanni Becali crede că oltenii pot face eventul. Ce a spus despre patronul Mihai Rotaru.
15:30
Compania afaceristului care a finanțat campania lui Nicușor Dan, acuzată de discriminare și hărțuire. S-au solicitat daune morale uriașe # Fanatik
Alexandru Lăpușan, afacerist care a contribuit cu o sumă consistentă la campania lui Nicușor Dan, deține o companie din domeniul IT ce a fost dată în judecată de un angajat.
15:20
Momente de panică la Galați! Arbitrul a oprit meciul, după ce doi coechipieri s-au dat cap în cap! Video # Fanatik
Momente tensionate în Oțelul - Hermannstadt. Doi jucători s-au ciocnit violent cap în cap și au rămas întinși pe gazon, iar arbitrul a oprit meciul. Medicii au intervenit.
15:20
Alexandru Maxim, unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Gaziantep, a punctat decisiv pentru echipa sa, însă cu puțin noroc. Cum a înscris românul în Superliga Turciei
15:10
Un apropiat al lui Mircea Lucescu, blocat la Dubai cu Bill Gates: ,,Și-a schimbat părerea despre Donald Trump”. Exclusiv # Fanatik
Unul dintre apropiații lui Mircea Lucescu și-a petrecut ziua de naștere la Dubai, fiind blocat din cauza conflictelor din ultima săptămână. Cum i-a schimbat părerea lui Bill Gates despre Donald Trump, președintele SUA
Acum 8 ore
15:00
Dezastru pentru România! Cum arată șansele tricolorilor de a ajunge la Cupa Mondială. Doar două naționale stau mai prost # Fanatik
Echipa națională are șanse foarte mici de a ajunge la Cupa Mondială din această vară, din Statele Unite, Canada și Mexic, asta conform unui supercalculator.
14:40
Veste uriașă pentru olteni, în ziua meciului Rapid – U Craiova: „În două săptămâni revin!”. Video # Fanatik
Ce veste excelentă a primit Universitatea Craiova chiar în ziua meciului cu Rapid. Oltenii primesc întăriri pentru lupta acerbă din play-off-ul SuperLigii.
14:20
Ce s-a ales de un triplu campion al României la fotbal și jucător de națională. A devenit primar în comuna unde a copilărit # Fanatik
Un jucător important din fotbalul intern, triplu campion al României și jucător de națională, are astăzi o importantă carieră în administrația locală. Este primar chiar în comuna unde a copilărit.
14:10
U Cluj a pornit războiul înainte de play-off! Videoclip devastator postat de Peluza „Șepcile Roșii”. Video # Fanatik
Ultrașii lui U Cluj au trecut la atac! Ce au postat suporterii echipei din Ardeal pe social media la o zi după victoria cu 3-1 în fața celor de la FCSB.
13:50
Becali l-a făcut praf după FCSB – U Cluj 1-3, iar a doua zi fotbalistul a reacționat! Ce a postat pe social media. Foto # Fanatik
Criză la FCSB după înfrângerea cu U Cluj. Gigi Becali a criticat dur un jucător al echipei, iar reacția fotbalistului nu a întârziat. Imaginea postată a doua zi a atras imediat atenția fanilor.
13:40
Cum aranja, de fapt, Steaua meciurile pe timpul lui Ceaușescu. Marcel Răducanu, șantajat de ministrul Apărării # Fanatik
Cum se aranjau meciurile de fotbal pe timpul lui Nicolae Ceaușescu? Steaua a fost una dintre echipele implicate. Marcel Răducanu a fost filmat în fapt și a trăit cu teama unui posibil șantaj
13:20
Pep Guardiola, criză de nervi fără precedent! A sărit la arbitru și va fi suspendat: „Îmi e greu să înțeleg”. Video # Fanatik
Pep Guardiola a avut o reacție nervoasă în meciul dintre Manchester City și Newcastle. Antrenorul „cetățenilor” a sărit la arbitru după o fază controversată
13:10
Elias Charalambous i-a luat prin surprindere pe jucătorii de la FCSB! Ce s-a întâmplat în vestiarul campioanei, imediat după ce antrenorul și-a anunțat demisia. Detalii exclusive
Acum 12 ore
12:50
Adi Mutu, noul antrenor al Fiorentinei?! Toate detaliile mutării: “Îşi doreşte cu ardoare!” # Fanatik
Adrian Mutu, pe banca tehnică a Fiorentinei? Giovanni Becali a dat cărțile pe față despre marea dorință a „Briliantului” pentru vara acestui an.
12:40
Nota primită de Louis Munteanu după duelul cu Messi în MLS. Cum s-a fotografiat la finalul partidei. Foto # Fanatik
Louis Munteanu a fost rezervă în DC United - Inter Miami, însă i-au fost oferite 30 de minute în repriza secundă. Cum s-a descurcat atacantul român și ce notă a primit
12:30
După FCSB – U Cluj 1-3, Emil Boc a anunțat ce urmează pentru echipa lui Gigi Becali în play-out # Fanatik
Emil Boc a reacționat după victoria clară obținută de U Cluj cu 3-1 în fața FCSB. Mai are șanse sau nu campioana României să prindă un loc în cupele europene.
12:10
Anunțul momentului despre Nicuşor Bancu. Ce s-a aflat acum despre căpitanul Universității Craiova # Fanatik
Cel mai important anunț despre Nicușor Bancu, căpitanul Universității Craiova. Care este secretul din spatele formei sale.
11:50
Câți bani a încasat Elias Charalambous în trei ani la FCSB! A venit pe 5.000 euro pe lună și pleacă milionar # Fanatik
Câți bani a câștigat Elias Charalambous în cei trei ani petrecuți pe banca FCSB. Cipriotul a dat o adevărată lovitură în România. Gigi Becali nu s-a zgârcit.
11:40
AC Milan – Inter, live video în etapa a 28-a din Serie A. Timpul revanșei pentru Chivu! Mecul poate decide titlul în Italia # Fanatik
Inter, echipa lui Cristi Chivu, joacă în deplasare cu rivala AC Milan în etapa 28 din Serie A. Toate detaliile despre ”Derby della Madonnina” le găsești pe Fanatik.ro.
11:20
Gică Mihali a numit cel mai bun fotbalist din toate timpurile: „Vă rog, nu-l mai comparați cu nimeni! A schimbat lumea” # Fanatik
Cine este cel mai bun fotbalist din toate timpurile, în opinia lui Gică Mihali. Fostul jucător nu acceptă grade de comparație.
11:10
Alex Mitriță, show total în prima etapă din SuperLiga Chineză! Gol și pasă de gol în doar 22 de minute. Video # Fanatik
Alex Mitriță a început perfect noul sezon din campionatul Chinei, cu gol și pasă de gol! Fosta extremă de la Universitatea Craiova continuă să facă spectacol în tricoul lui Zhejiang
11:00
Rapid – Universitatea Craiova, live video în etapa 30 din SuperLiga. Costel Gâlcă, față în față cu fosta echipă # Fanatik
Rapid – Universitatea Craiova este capul de afiș al ultimei runde din sezonul regular al SuperLigii. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meci.
10:50
Cristiano Bergodi, reacție-fulger la telefon după FCSB – U Cluj 1-3. Ce a transmis principalul ardelenilor # Fanatik
U Cluj a arătat ca o adevărată formație de play-off împotriva campioanei României. Deși suspendat, Bergodi a pus mâna pe telefon imediat după meci și a transmis un mesaj echipei
10:40
Câți bani a încasat Florin Prunea de la Dinamo?! Fostul portar român a făcut dezvăluiri și a povestit o întâmplare deosebită.
10:20
Intră în Parlament cu scoruri spectaculoase și se dizolvă rapid. De ce ajung partidele antisistem din România să se destrame după primul succes electoral # Fanatik
POT și SOS România sunt pe cale să se alăture unei serii lungi de partide care, în pofida succesului electoral, nu au fost în stare să reziste în Parlament presiunii formațiunilor politice mai mari.
10:20
Primele nume sugerate la FCSB după demisia lui Elias Charalambous: „Foarte corectă varianta” # Fanatik
Cine îi ia locul lui Elias Charalambous pe banca celor de la FCSB. Primele nume vehiculate pentru postul de antrenor principal. „Este capabil să facă treabă”.
09:50
S-a aflat ce rol a avut, de fapt, Mircea Geoană în conducerea Rapidului. Dezvăluirea momentului # Fanatik
A avut Mircea Geoană un rol în conducerea Rapidului? Fostul nume important din NATO face dezvăluiri extrem de importante despre strategia lui George Copos, fostul patron din Giulești.
09:40
Fostul căpitan al Universităţii Craiova, dezvăluiri din interior despre Filipe Coelho: “Este un tip care ştie să ţină vestiarul! Ştie foarte mult fotbal” # Fanatik
Unul dintre foștii căpitani ai Universității Craiova a spus totul despre Filipe Coelho. Cum l-a caracterizat pe actualul antrenor al oltenilor, de fapt.
09:40
Elias Charalambous începe negocierile, după despărțirea de FCSB! Ciprioții au făcut anunțul # Fanatik
După doi ani de succes la FCSB, Elias Charalambous a decis să-și dea dimisia la finalul unui sezon regulat de-a dreptul dezastruos. Unde ar putea ajunge fostul antrenor al campioanei României
09:20
Gică Mihali, dezvăluiri de senzație după un meci Guingamp – Dinamo: „Am stat cu Grozavu și Prunea până la 06 dimineața. Peste o oră aveam antrenament” # Fanatik
Gică Mihali a povestit cum a petrecut până la 6 jumătate dimineața cu Florin Prunea și Leo Grozavu după Guingamp - Dinamo, scor 2-1, din Cupa Intertoto.
