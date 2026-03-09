VIDEO Drona Shahed, cea mai periculoasă armă a Iranului. Folosită de Putin, în Ucraina. A inspirat armata SUA
Newsweek.ro, 9 martie 2026 08:00
Există arme care schimbă cursul războaielor. Drona iraniană Shahed pretinde că este exact asta — ieftină, greu de interceptat și suficient de eficientă încât să fie copiată mai întâi de Rusia. Drona LUCAS a SUA a fost inspirată de Shahed-136.
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
08:10
LIVE Război în Orient: Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Barilul de petrol a ajuns la 114$ # Newsweek.ro
Războiul din Orientul Mijlociu a ajuns în a 10-a zi, iar tensiunile între SUA și Israel, pe de o parte și Iranul par că nu se vor calma prea curând. Newsweek România vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de pe front. Mojtaba Khamenei este noul lider suprem al Iranului.
Acum 30 minute
08:00
VIDEO Drona Shahed, cea mai periculoasă armă a Iranului. Folosită de Putin, în Ucraina. A inspirat armata SUA # Newsweek.ro
Există arme care schimbă cursul războaielor. Drona iraniană Shahed pretinde că este exact asta — ieftină, greu de interceptat și suficient de eficientă încât să fie copiată mai întâi de Rusia. Drona LUCAS a SUA a fost inspirată de Shahed-136.
08:00
Hainele Zara rămân blocate pe aeroporturi după anularea zborurilor Emirates și Qatar Airways # Newsweek.ro
Transporturi de îmbrăcăminte destinate companiei Inditex, proprietara brandului Zara, precum şi altor mari retaileri de modă sunt blocate pe aeroporturi din Bangladesh şi India.
07:50
Creștere istorică a petrolului, prima de acest fel din 1983. Statul pregătește planuri de urgență # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că statul are cinci scenarii pe masă pentru a nu se ajunge la 10 lei pentru un litru de carburant, după ce s-a înregistrat cea mai mare creştere săptămânală a preţului pentru barilul de petrol din 1983 încoace.
Acum o oră
07:40
Trucul ascuns al vânzătorilor de mașini second-hand: cum te pot păcăli cu kilometrajul? Mulți ignoră detaliul # Newsweek.ro
Vânzarea de mașini second-hand cu odometre retractate este încă un fenomen comun. Mulți oameni cad în plasa acestei înșelătorii.
07:40
Noul lider suprem al Iranului, fiul lui Ali Khamenei. SUA pregătesc o intervenție militară terestră # Newsweek.ro
Adunarea Experților din Iran l-a numit ca lider suprem pe Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khameni. Adunarea a făcut apel la poporul iranian să jure credință noului lider. SUA pregătesc o unitate de elită pentru o posibilă operațiune terestră.
07:30
Gradul de motorizare a populației, „oglinda” economiei. România, codașă în UE. Bulgaria stă mult mai bine # Newsweek.ro
Mașini mai noi, mașini mai vechi. Vârsta automobilelor contează mai puțin când e vorba despre gradul de motorizare a populației, care este considerat o „oglindă” a economiei. Iar România e codașă în UE, pe penultimul loc, la acest capitol. Bulgaria stă mult mai bine.
Acum 2 ore
07:20
Cum poți ține căpușele departe cu tufe de mentă? Urăsc această plantă. La ce distanță nu se apropie? # Newsweek.ro
Menta poate fi folosită ca barieră naturală împotriva căpușelor, deoarece mirosul puternic al frunzelor le ține la distanță. Plantează tufe de mentă la marginea grădinii sau pe lângă zonele frecventate și acestea vor descuraja insectele să se apropie.
07:10
Horoscop 10 martie. Luna în Săgetător aduce noroc Berbecilor. Fecioarele, zi romantică. Racii, experiențe noi # Newsweek.ro
Horoscop 10 martie. Luna în Săgetător aduce noroc Berbecilor. Fecioarele se bucură de o zi romantică. Racii au șansa de a trăi experiențe noi. Scorpionii au parte de o zi plină de distracție. Peștii atrag în viața lor momente plăcute.
06:40
Pensii mai mari în aprilie. Guvernul decide săptămână aceasta care pensionari iau bani în plus și ce sume # Newsweek.ro
Este săptămâna în care pensionarii află ce bani iau în plus la pensie în aprilie. PSD și guvernul nu s-au înțeles pe cuantumul ajutorului la pensie care trebuie acordat pensionarilor în luna aprilie. Există și scenariu în care pensionarii să nu iau niciun ajutor luna viitoare.
Acum 12 ore
20:50
Vânt și ceață pe alocuri, dar termometrele urcă până la 18°C. Ce zone din România scapă de frig? # Newsweek.ro
Vremea rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru începutul lunii martie. Meteorologii anunță temperaturi peste mediile perioadei în majoritatea regiunilor, cu maxime ce pot ajunge până la 18 grade.
20:40
Primăvara aduce două trageri speciale la Loto 6/49, Joker și 5/40 – ai putea fi printre norocoși! # Newsweek.ro
Loteria Română organizează, duminică, Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 urmând să aibă loc două trageri, una principală şi una suplimentară, potrivit unui comunicat al instituţiei.
20:20
Un cuplu din Olanda și-a construit în 5 luni o casă mini folosind ChatGPT și sfaturi de la un arhitect # Newsweek.ro
Un cuplu din Olanda și-a îndeplinit visul de a locui altfel, construind în cinci luni o casă de dimensiuni reduse în satul Minitopia, folosind asistența ChatGPT și sfaturile unui arhitect prieten.
20:10
Supriză enormă la FCSB. Becali a anunțat noul antrenor. Jurase că nu va se mai colabora cu Gigi # Newsweek.ro
Mirel Rădoi este noul antrenor al echipei FCSB, a anunțat Becali. Este o surpriză uriașă deoarece Becali obișnuiește să facă el echipa, iar Rădoi a anunțat că nu acceptă vreodată așa ceva.
20:10
MAE anunță: mii de români evacuați, însă 12.500 încă se află în zona conflictului, 2.500 cer ajutor # Newsweek.ro
Ministerul de Externe anunţă, duminică seară, că peste 1.500 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE.
19:50
Trump lansează un avertisment dur despre noul lider al Iranului: „Nu va rezista mult fără aprobarea noastră” # Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat ABC News, că noul lider suprem al Iranului „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa.
19:40
Schimbarea orei începe mai devreme în alte țări. Ce se întâmplă cu ceasurile chiar în această seară? # Newsweek.ro
În timp ce Europa încă doarme, în alte părți ceasurile sunt deja date înapoi: America de Nord își începe ora de vară în seara asta.
Acum 24 ore
19:20
Gazonul tău ar putea avea probleme după lunile foarte ploioase. Semnele pe care nu trebuie să le ignori # Newsweek.ro
Iarna neobișnuit de umedă a avut consecințe pentru multe grădini. În special peluzele suferă din cauza îmbibaturilor cu apă și a lipsei de oxigen.
19:10
Un supervulcan doarme sub picioarele noastre. O erupție ar putea schimba clima planetei. La ce să ne așteptăm? # Newsweek.ro
Sub Parcul Național Yellowstone din SUA se află un supervulcan periculos. O erupție ar putea schimba drastic clima globală.
18:50
Munca în ture îți distruge sănătatea? Avertismentul experților despre somnul haotic. Ce boli poți face? # Newsweek.ro
Uneori tură de dimineață, alteori tură de noapte: Experții avertizează că tocmai acest haos în somn poate pune presiune pe inimă, metabolism și psihic.
18:40
După atacul cu rachete din Iran – cât de sigură este o vacanță în Turcia acum? Agențiile de turism anunță # Newsweek.ro
Tensiunile din Orientul Mijlociu provoacă în prezent incertitudine la nivel mondial – inclusiv în rândul multor turiști.
18:20
Spațiul aerian de deasupra aeroportului Vasil Levski din Sofia a fost temporar închis sâmbătă, după ce sistemele de securitate au detectat o dronă în apropierea principalului hub aerian al capitalei, potrivit relatărilor Bulgarian National Television.
18:20
Alertă la graniță! Un ucrainean a intrat în România cu un avion de mici dimensiuni. A fost găsit în Suceava # Newsweek.ro
Un cetăţean ucrainean de 31 de ani este cercetat penal, după ce a intrat, duminică, în România cu un aparat de zbor de mici dimensiuni.
18:10
Putin i-a trimis lui Viktor Orban ofițeri din seevicii secrete. Aceștia au misiunea de a influența alegerile # Newsweek.ro
Ofițeri ai Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, cunoscută anterior sub numele de GRU, au sosit la Budapesta în urmă cu câteva săptămâni. Aceștia au misiunea de a influența alegerile din aprilie.
17:40
VIDEO Momentul în care Suedia a reținut o navă sancționată a Rusiei. Transporta cereale din Sevastopol # Newsweek.ro
Forțele speciale suedeze și Garda de Coastă au desfășurat o operațiune la scară largă numită „Svart kaffe” pentru a captura nava Caffa a Rusei în Marea Baltică. Nava transporta cereale din Sevastopol, Crimeea.
17:10
Iran are rachete balistice cu rază de acțiune ce pot lovi în Europa. Khorramshahr poate ajunge în România # Newsweek.ro
Iranul are rachete balistice care reprezintă o amenințare pentru țările europene, iar Khorramshahr are și un focos foarte-puternic de 1.800 kg.. Pot ajunge în România, unde doar partea de nord-vest-sud este în afara razei de acțiune.
16:50
Lichidul pe care îl pui în mașina de spălat și îndepărtează mirosul neplăcut. Îl folosești și ca balsam # Newsweek.ro
Un lichid simplu, pe care îl ai deja în casă, poate elimina mirosurile neplăcute din haine și din mașina de spălat. În plus, are un rol dublu: înmoaie țesăturile și le lasă mai proaspete, putând fi folosit cu succes și în loc de balsam obișnuit.
16:30
Cum să îți liniștești rapid mintea când ești nervos? Te ajută tehnica celor 3 senzații tactile pentru panică # Newsweek.ro
Te simți copleșit de nervi sau panică? Încearcă tehnica celor 3 senzații tactile: concentrează-te pe atingerea a trei obiecte diferite din jurul tău. Aceasta te ajută să te ancorați în prezent, să-ți liniștești mintea rapid și să reduci stresul imediat.
16:30
Patron condamnat la închisoare cu executare după ce a șicanat un alt șofer în trafic, la Breazu # Newsweek.ro
Administratorul unui service auto a ajuns să fie condamnat pentru încălcarea legislației rutiere. După ce l-a șicanat în trafic pe un alt șofer, a fugit de polițiști, apoi a refuzat prelevarea de probe biologice.
16:10
Cât plătește statul pentru persoanele cu handicap în funcție de județ? Diferențele sunt considerabile # Newsweek.ro
Numărul beneficiarilor din județul Iași plasează județul în partea superioară a clasamentului național.
15:20
Conflictul dintre Ucraina și Rusia a devenit un război pentru centimetri. Cât mai poate dura # Newsweek.ro
Conflictul dintre Kiev și Moscova a devenit unul de uzură, spun analiștii, în care ambele părți plătesc un preț enorm pentru câștiguri teritoriale minime.
15:00
Doi filosofi s-au „încleștat” în fața instanței: jigniri și cuvinte urâte pentru ocuparea unui post # Newsweek.ro
Doi filosofi s-au încleștat în fața instanței. Considerând că fusese sabotat în ocuparea unor funcții academice, unul dintre ei l-a făcut pe celălalt în toate felurile.
14:50
INTERVIU Sean Penn, a șasea nominalizare la Oscar. Ce spune despre Zelenski, Maduro și Donal Trump # Newsweek.ro
Sean Penn a vorbit pentru Newsweek despre faptul că i-a oferit una dintre statuetele sale lui Volodimir Zelenski, despre motivul pentru care Nicolás Maduro ar trebui să fie în închisoare și de ce Donald Trump a câștigat alegerile din 2024.
14:30
Poate Ken Martin să-i salveze pe democrați de ei înșiși? Ce se întâmplă la alegerile din SUA # Newsweek.ro
Partidul poate câștiga alegeri parțiale și are rezultate bune în sondaje, însă membrii rămân anxioși. La un an de când conduce, președintele Democratic National Committee (DNC) pariază pe organizare și infrastructură — nu pe insideri — pentru a transforma momentumul în putere.
14:10
Cele 22 de sporuri de care Casa de Pensii ține cont la calcul pensiei. Cum îți pot aduce bani in plus? # Newsweek.ro
Pensionarii pot lua bani în plus dacă dovedesc că au avut venituri nepermanente de care Casa de Pensii nu a ținut cont atunci când le-a recalculate pensiile. E vorba de veniturile nepermanente de dinainte de 2001.
14:00
Diana Buzoianu anunță curățarea lacului de acumulare de la Călimănești: „Putem avea o Românie curată” # Newsweek.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat pe Facebook că lacul de acumulare de la Călimănești a fost curățat de tonele de deșeuri în doar șase zile de la sesizarea făcută către autorități.
13:40
Circulația tramvaiului 5 din București a fost reluată după doi ani. Care este traseul? # Newsweek.ro
Primăria Municipiului București a anunțat duminică pe Facebook reluarea circulației tramvaiului 5, după o pauză de doi ani.
13:20
Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv a fost redeschis parțial. Primii pasageri părăsesc Israelul # Newsweek.ro
Primii pasageri au început să părăsească Israelul după redeschiderea parțială a Aeroportului Ben Gurion din Tel Aviv pentru zboruri externe, în contextul escaladării conflictului cu Iranul,
13:00
Meteorologii anunţă că, până marţi, vântul va avea intensificări în sud-vestul ţării, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, iar marţi local şi în Moldova, cu viteze de 40-50 de kilometri pe oră, chiar 60-80 e kilometri pe oră în zona montană.
12:40
Zi de foc pentru salvamontiști. 58 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore # Newsweek.ro
Un număr de 58 de persoane au fost salvate, în ultimele 24 de ore, în urma intervenţiilor salvamontiştilor din întreaga ţară, cele mai multe solicitări fiind primite însă de Salvamont Sinaia. Într-unul din cazuri, persoana a fost salvată cu ajutorul unui elicopter SMURD.
12:20
Premierul Ilie Bolojan le-a mulţumit femeilor, în mesajul transmis de 8 Martie, pentru sprijinul pe care îl oferă familiilor şi pentru tot ceea ce fac ”în comunităţi, în serviciile publice sau în companii”.
12:00
Horoscop martie. 6 semne din zodiacul chinezesc care vor avea mare succes săptămâna viitoare # Newsweek.ro
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și succes major de pe 9 martie 2026. Luni se desfășoară sub semnul Zilei Echilibrului Calului de Apă, care aduce un tip foarte specific de magie.
11:50
Exporturile de produse de origine animală ale României au crescut și s-au diversificat # Newsweek.ro
Exporturile românești de produse de origine animală au crescut semnificativ între 2021 și 2025, atât în volum, cât și în diversificare, iar Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a jucat un rol esențial în consolidarea încrederii între
11:10
VIDEO Cum ajută sportul vederea: ce spune un medic despre legătura dintre mișcare și sănătatea ochilor # Newsweek.ro
Mișcarea, alimentația și somnul influențează direct sănătatea ochilor. Medicul oftalmolog Teodor Hohoș explică de ce stilul de viață cântărește mai mult decât tratamentele. El participă la Iron Man.
11:00
Prima benzinărie din Ungaria care limitează alimentarea cu combustibil la doar 30 litri pe zi. „Nu rezistăm!” # Newsweek.ro
O mică benzinărie din sudul Ungariei a introdus o restricție neobișnuită, limitând consumul clienților la 30 de litri de benzină sau motorină pe vehicul pe zi, o măsură care i-a nedumerit pe șoferi și a frustrat unele afaceri locale.
10:50
Volkswagen se pregătește să facă primele vehicule pentru război. A testat 2 ptototipuri în 4 luni # Newsweek.ro
Pregătiri de rzăboi. Prototipurile au primit denumirile MV-1 și MV-2 și reprezintă o încercare prudentă a Volkswagen de a „testa piața” și de a evalua cât de relevante și interesante pot fi realizările lor.
10:10
VIDEO Carnagiu, într-un club de noapte din Peru. Cel puțin 33 de răniți, în urma unui atentat cu bombă # Newsweek.ro
Un atentat cu bombă a generat un adevărat carnagiu într-un club de noapte din Peru. Cel puțin 33 de persoane au fost rănite, potrivit unui prim bilanț al autorităților.
10:10
Război în Iran. Dubai este primul oraș din lume care poate rămâne fără hrană. Mai sunt rezerve pentru 10 zile # Newsweek.ro
Din cauza întreruperilor în transportul din regiunea Golfului Persic, unul dintre cele mai bogate orașe ar putea rămâne fără alimente proaspete în zece zile. Este vorba de Dubai, până nu demult refugiul miliardarilor.
10:00
Zi de doliu, în Harkov. O rachetă a lui Putin a lovit în plin un bloc de locuințe. Cel puțin 10 morți # Newsweek.ro
O rachetă a lui Putin a lovit în plin un bloc de locuințe cu 5 etaje din Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Cel puțin 10 persoane au murit și 16 au fost rănite.
09:40
Iranul susţine este capabil să lupte încă cel puţin şase luni împotriva Statelor Unite şi Israelului, care duminică dimineaţă a lovit un hotel din inima Beirutului, acuzat că adăposteşte lideri ai Gardienilor Revoluţiei, relatează AFP.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.