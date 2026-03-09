Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza meteo pentru fiecare regiune
HotNews.ro, 9 martie 2026 13:50
Vremea continuă să se încălzească, iar temperaturile vor urca până la 18 grade în mare parte a țării, în următoarea perioadă, conform meteorologilor. Administrația Națională de Meteorologie a publicat, luni, prognoza pentru perioada 9-23 martie. BANAT În perioada 9 – 11 martie, sunt estimate pentru această regiune temperaturi maxime în creștere ușoară, în medie de …
om la lună anunță marele concert ‘Noi, Voi, Noi toți – Nnoi suntem om la lună’ – vineri 3 iulie 2026, Arenele Romane, București # HotNews.ro
BILETELE SUNT DISPONIBILE AICI Trupa om la lună anunță cel mai important eveniment din istoria ei – marele concert, ‘NOI, VOI, NOI TOȚI – NOI SUNTEM OM LA LUNĂ’. Evenimentul va avea loc la Arenele Romane din București, vineri, 3 iulie 2026. Acesta este organizat de KIMARO Entertainment, în parteneriat cu om la lună și …
O companie nouă, prezentată recent într-un articol din The Wall Street Journal, pune însă o întrebare îndrăzneață: dacă am înlocui pur și simplu toate sondajele de opinie cu rezultate produse de inteligența artificială (AI)?, relatează Gizmodo. Compania respectivă se numește Simile, este un startup din Silicon Valley, și tocmai a primit o finanțare de 100 …
Declarații ale unor martori în dosarul Călin Georgescu-Horațiu Potra, excluse de instanță. Decizie de ultimă oră a Curții de Apel București î # HotNews.ro
Curtea de Apel București a decis, luni, excluderea mai multor probe din dosarul tentativei de stat. Instanța cere Parchetului General să comunice în termen de cinci zile dacă mențin decizia de trimitere în judecată sau vor restituirea dosarului în care fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și liderul mercenarilor Horațiu Potra sunt acuzați de infracţiuni …
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a prezentat luni situația românilor care s-au întors în țară din zona de conflict din Orientul Mijlociu. Țărnea a spus că, în continuare, şi pentru zborurile de evacuare şi la zborurile de repatriere asistată, „o problemă rămâne prezentarea la zbor”. Potrivit purtătorului de cuvânt al MAE, aproximativ 2.000 …
Șocul de pe piața energiei: Viktor Orban cere ridicarea sancțiunilor contra Rusiei, ce spune Bruxellesul despre stocuri # HotNews.ro
Premierul Viktor Orban, a anunțat luni la prânz că i-a trimis președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o scrisoare în care cere să fie suspendate toate sancțiunile asupra petrolului și gazelor vândute de Rusia, pentru a opri creșterea prețurilor petrolului în Ungaria. Orban a mai spus într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook …
Când deficitul întâlnește economiile populației: statul oferă până la 7% pentru titlurile TEZAUR # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor a anunțat luni lansarea unei noi emisiuni de titluri Tezaur, care se derulează în perioada 9 martie 2026 – 3 aprilie 2026 și la care românii pot subscrie în titlurile de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani la dobânzi anuale de 5,85%, 6,50%, respectiv, 7%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile …
Sorin Grindeanu intervine în scandalul Ponta-Țoiu: Liderul PSD cere verificări la MAE. „Sunt revoltat de ce s-a întâmplat” # HotNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut luni premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de control la Ministerul de Externe pentru a verifica situaţia legată de repatrierea din Dubai a fiicei lui Victor Ponta. Grindeanu a fost întrebat luni, într-o conferință de presă, cum apreciază activitatea ministrului de Externe Oana Țoiu în legătură cu transportul românilor …
În timp ce războiul cu Iranul intră în cea de-a doua săptămână, consecințele economice sunt tot mai consistente, deși inegal distribuite. Unele țări vor suporta costuri mai mari, în vreme ce altele vor beneficia de prețurile mari la energie, arată o analiză a Chattam House. Cea mai mare pierdere o va înregistra regiunea de conflict. …
Peste 100 de artiști, actori și scriitori, apel public către autorități legat de manuscrisele lui George Enescu # HotNews.ro
Mircea Cărtărescu, Norman Manea, Andrei Pleșu, Victor Rebengiuc și Radu Jude se numără printre cele peste 100 de personalități din cultură care au semnat o scrisoare publică prin care cer autorităților să intervină pentru protejarea manuscriselor lui George Enescu. Apelul vine după investigația publicată de „Cultura la dubă”, care a arătat că manuscrisele compozitorului sunt …
Piața mașinilor noi din România a scăzut mult în primele două luni din an și numai câteva categorii de autovehicule hibride au fost pe plus, mai ales datorită mărcii BYD. „„Datele confirmă o tendință de contracție semnificativă, în special pe segmentul autoturismelor noi”, spune președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), Dan Vardie. Puține …
„Greul abia începe. Stocurile comerciale de țiței și motorină se reduc rapid”. Avertisment al experților pentru guvern # HotNews.ro
Guvernul ar trebui să constituie de urgență un comandament format din reprezentanți ai principalelor instituții implicate în sectorul energetic și să publice transparent toate valorile indicatorilor care sunt luați în calcul la formarea prețurilor la pompă. În plus, este nevoie de subvenții țintite, nu generalizate, potrivit unei scrisori deschise trimise Guvernului de ONG-ul Asociația Energia …
Noua criză energetică: Războiul din Iran crește profiturile exportatorilor americani de gaze, iar Europa plătește nota de plată # HotNews.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu începe să producă efecte directe pe piețele energetice globale, iar unii dintre cei mai mari câștigători par a fi exportatorii americani de gaze naturale lichefiate (GNL), arată o analiză Euractiv. În timp ce Europa se confruntă cu riscul unei noi crize energetice, companiile energetice din Statele Unite își văd profiturile și …
Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khomeini după ce acesta a fost ales ayatollah suprem al Republicii Islamice după uciderea tatălui său Ali Khomeini în prima zi a atacului Israel – SUA asupra Iranului. „În acest moment, când Iranul se confruntă cu o agresiune armată, activitatea dumneavoastră în această înaltă funcție va necesita, …
Ucraina a trimis drone de interceptare și experți pentru a proteja bazele americane din Iordania, dezvăluie Zelenski # HotNews.ro
Statele Unite au cerut ajutor pe 5 martie, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu în urma atacurilor asupra Iranului. Kievul a acceptat imediat, iar o echipă ucraineană a plecat chiar a doua zi, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat The New York Times. Pe măsură ce războiul din Iran se extinde …
După capitala Moscova, și Sankt Petersburg, al doilea cel mai mare oraș al Rusiei, se confruntă cu întreruperi ale internetului mobil. Blocajele au început luni, 9 martie, după ora 06:00, relatează The Moscow Times, citând datele Downdetector. Site-ul care monitorizează în timp real problemele cu diverse platforme și aplicații online a înregistrat aproape 2.500 de …
Cristina (41 ani) și Ștefan Andronache (43 ani) au plecat în Germania în 2011, într-un moment în care au simțit că viața lor profesională din România devenise nesigură. Ea era profesoară de limba română și religie, iar el era medic rezident chirurg. Pentru Ștefan, Germania a însemnat șansa de a evolua profesional, iar Cristina l-a …
Unul dintre cei mai importanți scriitori ai lumii, mesaj pentru maghiari: „Fugiți cât mai departe posibil, dacă Viktor Orban câștigă din nou alegerile” # HotNews.ro
László Krasznahorkai, laureatul maghiar al Premiului Nobel pentru literatură, le-a transmis compatrioților săi să părăsească țara dacă partidul Fidesz al lui Viktor Orbán va câștiga din nou alegerile din aprilie din Ungaria. „Cât mai departe posibil! Fugiți și fugiți foarte departe!”, afirmă KKrasznahorkai într-un interviu acordat ziarului La Vanguardia în timpul vizitei sale la Barcelona …
„Deja sunt o realitate în Europa”. Ce a spus von der Leyen despre efectele războiului din Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Consecințele războiului din Orientul Mijlociu sunt „deja o realitate” în Europa, cu creșterea prețurilor la energie și „bazele” NATO vizate în Cipru, a avertizat luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP. „Cetățenii noștri sunt prinși la mijloc. Partenerii noștri sunt atacați”, a subliniat ea în fața ambasadorilor UE, înaintea convorbirii telefonice programate …
V‑BOOST DAY la Stup: Ziua în care afacerea ta face un salt în digital alături de experții în digitalizare # HotNews.ro
La Stup găsești tot ce ai nevoie dacă vrei să începi sau să crești o afacere: o comunitate de peste 40.000 de membri, evenimente gratuite unde poți învăța despre schimbări fiscal, digital marketing, vânzări și multe altele și peste 20 de parteneri cu servicii la preț preferential pentru comunitatea Stup. Astăzi povestim cu echipa Vodafone, partenerul …
Iranienilor care trăiesc în străinătate li s-ar putea confisca proprietățile și s-ar putea confrunta cu alte sancțiuni legale dacă își exprimă sprijinul pentru Statele Unite și Israel, a anunțat luni biroul procurorului general al Iranului, citat de Reuters. Unii membri ai diasporei iraniene care doresc schimbări politice la Teheran au ieșit pe străzile unor orașe …
În topul audiențelor din prime-time, Realitatea Plus scade în fața unei televiziuni rivale. Un post tv dintre primele 3 pierde puternic audiență # HotNews.ro
.Luna februarie a adus schimbări notabile în topul audiențelor din intervalul cel mai important pentru televiziuni, cel de seară, scrie PaginadeMedia. PRO TV rămâne cea mai urmărită televiziune din România la nivel național în intervalul de vârf, al zilei, cu o medie de 1.3 milioane de telespectatori, urmată de Antena 1, cu o medie de …
Şase avioane de vânătoare F-16 și sisteme de apărarea aeriană au fost desfăşurate în Ciprul de Nord, a cărei independenţă faţă de Cipru este recunoscută doar de Ankara, „pentru a consolida securitatea”, a anunţat luni Ministerul turc al Apărării, transmite Reuters. „În contextul ultimelor evoluții din regiunea noastră, șase avioane de vânătoare F-16 și sisteme …
Noul film „The Bride!” a întrerupt seria de cartea recordurilor la box office a studioului Warner Bros # HotNews.ro
Filmul „The Bride!”, semnat de actrița și regizoarea americană Maggie Gyllenhaal și conceput ca o reinterpretare feministă a filmului clasic „The Bride of Frankenstein”, a capotat la box office în weekendul său de debut, întrerupând o serie fabuloasă de lansări pentru studioul Warner Bros, relatează revista Variety. O poveste de dragoste delirantă, cu povestea plasată …
Scumpire-șoc pe piața petrolului: Cum a contribuit efectul Mojtaba și ce ne poate aștepta în lunile următoare # HotNews.ro
Prețurile petrolului au sărit cu 25-30% luni dimineață la deschiderea piețelor financiare din cauza sitauației din Orientul Mijlociu, și – chiar dacă după câteva ore creșterea s-a temperat la aproximativ 15% – nivelul cotațiilor este unul nemaiîntâlnit de la jumătatea anului 2022. Sortimentul de țiței WTI a crescut cu până 31,4%, atingând la un moment …
Grevă generală pe unul dintre aeroporturile pe care românii călătoresc cel mai mult: „Niciun zbor”. Pasagerii trebuie notificați astăzi # HotNews.ro
Joi, 12 martie, va fi zi de grevă generală în Belgia, ceea ce va provoca o serie de probleme pentru cei care călătoresc din și spre această țară. Niciun zbor nu va decola de pe Bruxelles-Zaventem, iar situația va fi mai dură pe celălalt aeroport al orașului. Probleme nu vor fi doar cu avioanele, ci …
Partidul condus de George Simion ar lua mai multe voturi decât reușesc să adune împreună social-democrații și liberalii, arată datele unui sondaj INSCOP Research. Totuși, AUR înregistrează o ușoară pierdere față de luna ianuarie a acestui an. AUR continuă să fie pe prima loc în intenția de vot a românilor, arată datele celui mai nou …
În luna martie, Medicover te încurajează să oferi unul dintre cele mai frumoase daruri: grija pentru sănătate. O mamografie poate contribui la liniștea ta și a prietenelor tale, în contextul în care cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femeile din România. În această perioadă, Medicover transformă prevenția într-un gest de …
Deloitte și dezvoltatorul de platforme de agenți conversaționali AI ElevenLabs lansează un parteneriat pentru soluții bazate pe inteligența artificială, menite să transforme experiența clienților # HotNews.ro
Deloitte și ElevenLabs, dezvoltatorul de platforme de agenți conversaționali bazați pe inteligență artificială, lansează un parteneriat prin care oferă soluții bazate pe agentic AI menite să sprijine companiile în transformarea experienței clienților. Colaborarea marchează primul parteneriat dintre ElevenLabs și o firmă Big Four (cele mai mari patru firme de servicii profesionale) și urmărește să ofere …
Miniștrii de finanțe din G7 urmează să se reunească luni în cadrul unei ședințe de urgență pentru a analiza posibilitatea utilizării petrolului din rezervele strategice gestionate de Agenția Internațională pentru Energie (AIE), ca răspuns la escaladarea prețurilor generate de conflictul din Golf. Convorbirea telefonică, programată la ora 8:30 dimineața ora New York-ului (14,30 ora României) …
Un copil care spune zilnic că este obosit, care nu mai are energie pentru școală sau activități obișnuite nu trebuie etichetat rapid drept „leneș” sau „fără chef”. Există situații în care epuizarea persistentă ascunde anemie, tulburări tiroidiene, inflamații sau probleme metabolice. Ce analize recomandă medicii și când este nevoie de ele. Oboseala de scurtă durată …
Explozia s-a produs noaptea trecută, în jurul orei locale 04.00, în fața unei sinagogi din orașul francofon Liège, regiunea Valonia din estul Belgiei. Nu au fost oameni răniți, dar sinagoga a fost avariată, a anunțat poliția, transmite postul public de radiodifuziune RTBF. Incidentul a avut loc în faţa sinagogii situate pe strada Léon Frédéricq din …
Prețul gazului european a crescut cu aproximativ 30% luni, în urma creșterii prețului petrolului, pe o piață agitată de prelungirea războiului din Orientul Mijlociu, blocarea strâmtorii Ormuz și daunele aduse infrastructurii energetice, transmite AFP. La scurt timp după începerea tranzacționării, la ora 07:00 GMT, contractele futures TTF olandeze, considerate referința europeană, înregistrau o creștere de …
„Faceți plinul la mașină, acum”. Avertismentul unui analist care vorbește de o criză mondială ca în anii `70 # HotNews.ro
Se conturează un adevărat șoc energetic global, similar celui din anii 1970, dar avertizează analistul Wayne Cole într-un material Reuters intitulat „Faceți plinul la mașină, acum” și publicat înainte de deschiderea burselor europene. Sortimentul de petrol Brent a depășit 100 de dolari pentru un baril luni dimineață și nu s-a mai uitat înapoi, atingând până …
MAE: România, prima țară care a activat rescEU. Aproape 300 de români, aduși luni cu LOT din Oman # HotNews.ro
România, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din MAI, a cerut activarea Mecanismului european rescEU pentru repatrierea românilor aflaţi în Orientul Mijlociu. Luni dimineață, două zboruri de evacuare din Oman au aterizat la București, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit MAE, România este prima ţară care solicită activarea mecanismului european rescEU de la crearea acestuia în …
Laurențiu Bălașa și Marius Iordache, Bible Chat, sunt Antreprenorii anului 2025 în România # HotNews.ro
Laurențiu Bălașa, CEO Bible Chat, și Marius Iordache, CTO Bible Chat, au fost desemnați câștigătorii competiției EY Entrepreneur Of The Year™ România 2025. Antreprenorii au concurat pentru marele titlu alături de alți 16 lideri de business și vor reprezenta România în finala mondială EY World Entrepreneur Of The Year™, din mai 2026. Bible Chat este …
VIDEO Atac grav cu drone în Bahrein, luni dimineață: Mulți copii răniți și incendiu la cea mai mare rafinărie # HotNews.ro
Un atac cu drone iraniene a rănit 32 de civili, dintre care patru grav, luni dimineața la Sitra, în Bahrein, potrivit Ministerului Sănătății, citat de agenția Bahrain News Agency și Reuters. „Atacul desfășurat de o dronă iraniană malefică împotriva regiunii Sitra în zori a rănit 32 de civili, care sunt îngrijiți în conformitate cu protocoalele …
Focuri de armă trase asupra casei Rihannei din Beverly Hills. Vedeta era acasă la momentul atacului # HotNews.ro
O femeie a tras mai multe focuri de armă în casa artistei Rihanna din Beverly Hills, duminică, iar unul dintre gloanţe a străpuns un perete al casei. Poliția din LA a anunțat că Rihanna era acasă la momentul atacului, dar nimeni nu a fost rănit, transmit Reuters și NBC News. Împușcăturile au fost raportate la …
La 9 martie, creștin-ortodocșii sărbătoresc Ziua Sfinţilor 40 de mucenici din Sevastia. Aceştia au trăit în timpul împăratului Liciniu (308-324) şi erau soldaţi în armata romană staţionată în Sevastia, localitate din Armenia antică. 9 martie este și Ziua deţinuţilor politici anticomunişti din perioada 1944-1989.Cine au fost cei 40 de mucenici pe care îi pomenim pe …
Noul conflict din Orientul Mijlociu pune din nou presiune pe economia globală. Mai multe instalații petroliere și gaziere din regiune au fost afectate, iar traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz — una dintre cele mai importante rute energetice din lume — a scăzut cu aproximativ 90%, a avertizat șefa Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, într-un discurs …
VIDEO Incendiu uriaș la Gara Centrală Glasgow. O clădire s-a prăbuşit / Perturbări majore ale trenurilor # HotNews.ro
O clădire a Gării Centrale din Glasgow, cea mai aglomerată gară din Scoția, s-a prăbușit parțial, după ce a fost cuprinsă de un incendiu izbucnit duminică într-un magazin de ţigări electronice de pe Union Street, transmite BBC. Incendiul a izbucnit în jurul orei 15:45, ora locală, la magazinul de țigări de pe Union Street, dar …
Bugetul pe 2026, discutat din nou în coaliție. Partidele încearcă să ajungă la o soluție / Principalele nemulțumiri # HotNews.ro
Liderii coaliției se întâlnesc luni ca să finalizeze proiectul pentru bugetul de stat, după ce în urma discuției de săptămâna trecută liderii PSD l-au acuzat pe Ilie Bolojan că blochează bugetul și că are o atitudine „sfidătoare”. De la ora 13:00 reprezentații partidelor din coaliție se întâlnesc pentru a încerca să finalizeze bugetul, astfel încât …
Ședință la PSD. Liderii decid dacă partidul votează bugetul / Amenințările cu ieșirea de la guvernare continuă # HotNews.ro
Conducerea PSD va decide astăzi, într-o ședință care începe la ora 10:00, dacă parlamentarii partidului vor vota bugetul pentru anul 2026, când acesta va ajunge în Parlament. În ședința de săptămâna trecută a coaliției, Sorin Grindeanu le-a transmis celorlalți lideri că nu va bloca negocierile din coaliție și că, odată ce discuțiile vor fi finalizate, …
Operatorii de telefonie vor trebui să factureze serviciile calculate în euro exclusiv la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, comunicat în ziua precedentă emiterii facturii, fără aplicarea de adaosuri sau comisioane suplimentare. Citește mai mult pe Profit.ro Foto: Dreamstime.com
Situația de care se lovesc românii cu buletin electronic: „Am încercat, dar sistemul nu mă lasă” / Explicațiile MAI # HotNews.ro
Aflat la început, procesul noului buletin electronic are dificultăți. Pe platforma „Fără Hârtie”, lansată recent de Guvern, cetățenii reclamă că au probleme cu schimbarea adresei de domiciliu, care nu mai apare pe card, ci este stocată pe cip. Direcția Generală de Evidență a Persoanelor (DGEP), din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), admite că rescrierea adresei pe …
Ce este Strâmtoarea Ormuz și de ce rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte ale geopoliticii energetice globale # HotNews.ro
Strâmtoarea Ormuz, un canal maritim îngust rezultat din procese tectonice de lungă durată, a redevenit în 2026 punctul critic al securității energetice globale. În contextul atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului pe 28 februarie, fluxurile petroliere și de gaze care traversează strâmtoarea au fost perturbate, iar piețele internaționale au reacționat imediat. Un …
Război SUA – Irasel – Iran: Scenariile sumbre pe care o cunoscută cercetătoare iraniană le vede pentru țara sa. De ce fiul Șahului nu este o soluție bună # HotNews.ro
Iranienii trăiesc o situație absurdă, în ton cu vremurile. În timp ce bombele americane și israeliene continuă să cadă la Teheran, chiar și peste școli cu copii în ele, lumea occidentală se așteaptă, cumva, ca iranienii să fie recunoscători pentru că cineva încearcă să-i scape de dictatură. O cunoscută cercetătoare iraniană de la Universitatea Johns …
Petrolul trece luni de 100 de dolari, iar lumea se pregătește de o nouă criză energetică # HotNews.ro
Piețele energetice se confruntă cu un șoc uriaș: prețul petrolului a depășit luni 100 de dolari pe baril, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu provoacă cea mai mare perturbare a aprovizionării din istorie. Contractele futures Brent au crescut cu până la 27,8%, ajungând la 119 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american …
Adunarea Experților din Iran l-a numit pe Mojtaba Khamenei în locul tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, în funcția de nou lider suprem al țării, a informat duminică presa de stat, preluată de Reuters. Mojtaba, un cleric de rang mediu cu legături strânse cu puternica Garda Revoluționară, a fost considerat de mult timp de către membrii …
Robert Fico spune că Slovacia este gata „să preia ștafeta” de la Ungaria și să blocheze împrumutul UE de 90 de miliarde pentru Ucraina # HotNews.ro
Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat că este dispus să urmeze exemplul Ungariei și să blocheze împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina dacă partidul Fidesz al lui Viktor Orban va pierde alegerile din aprilie, notează Ukrainska Pravda. Fico a declarat că intenționează să discute suspendarea operațiunilor pe conducta de petrol Drujba …
