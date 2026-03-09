UPDATE - O a doua rachetă lansată din Iran a fost distrusă de NATO în spaţiul aerian turc. SUA îşi îndeamnă cetăţenii să părăsească sud-estul Turciei şi ordonă personalului neesenţial să părăsească consulatul din Adana

13:00

Hipertensiunea arterială este una dintre cele mai frecvente afecţiuni din România. Aproape jumătate din populaţia României cu vârste între 45–54 ani suferă de hipertensiune arterială. De cele mai multe ori este tratată de cardiolog şi ţinută sub control cu medicaţie. Însă există situaţii în care tensiunea mare nu este doar o boală în sine, ci un simptom al unei probleme endocrine. Dr. Claudia Irimie, medic endocrinolog la MedLife, atrage atenţia că unele forme de hipertensiune arterială (HTA) pot fi chiar vindecabile, dacă sunt descoperite la timp.