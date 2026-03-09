UPDATE - O a doua rachetă lansată din Iran a fost distrusă de NATO în spaţiul aerian turc. SUA îşi îndeamnă cetăţenii să părăsească sud-estul Turciei şi ordonă personalului neesenţial să părăsească consulatul din Adana
O a doua rachetă lansată din Iran a fost distrusă de NATO în spaţiul aerian turc, a anunţat luni Ministerul Apărării de la Ankara într-un comunicat.
Dâmboviţa: Conflict între doi bărbaţi, în urma căruia unul l-a înjunghiat pe celălalt / Victima primeşte îngrijiri, iar agresorul este în custodia Poliţiei # News.ro
Doi bărbaţi – de 39 şi 49 de ani – au fost implicaţi, luni, într-un conflict în judeţul dâmboviţa, în urma căruia unul l-a înjunghiat pe celălalt. Victima primeşte îngrijiri, iar agresorul este în custodia Poliţiei.
Coaliţia a decis că Ministerul Finanţelor va publica, cel târziu mâine, proiectul de buget pe 2026. Va fi adoptat săptămâna aceasta în Guvern şi trimis Parlamentului # News.ro
Coaliţia de guvernare a decis, luni, că Ministerul Finanţelor va publica, cel târziu mâine, proiectul de buget, care va fi adoptat săptămâna aceasta în Guvern şi trimis Parlamentului
Filme de la Cannes, Berlin, Locarno, Veneţia şi producţii premiate cu César, în selecţia Festivalului Filmului Francez 2026/ Programul ediţiei # News.ro
Publicul din Bucureşti şi din alte 15 oraşe din ţară va avea ocazia să participe, între 19 şi 29 martie, la cea de-a 30-a ediţie a Festivalului Filmului Francez, organizată de Institutul Francez din România şi susţinută de Ambasada Franţei în România. Peste 30 de filme prezentate în cele mai importante festivaluri de profil din lume – Cannes, Berlin, Locarno, Annecy, Toronto sau Veneţia – vor fi proiectate în cadrul ediţiei aniversare în cinematografe şi spaţii culturale alternative din Arad, Baia Mare, Braşov, Brăila, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Piteşti, Ploieşti, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş şi Timişoara.
Hidroelectrica avertizează asupra utilizării frauduloase a numelui companiei în scheme de investiţii online / Recomandările companiei # News.ro
Hidroelectrica atrage atenţia, luni, asupra apariţiei în mediul online a unor reclame şi platforme care utilizează în mod abuziv numele, identitatea vizuală sau imaginea companiei pentru a promova presupuse oportunităţi de investiţii, precum platforma denumită ”Hidroelectrica Edge”.
O a doua rachetă lansată din Iran a fost distrusă de NATO în spaţiul aerian turc, a anunţat luni Ministerul Apărării de la Ankara într-un comunicat, în timp ce Departamentul de Stat a emis un aviz de călătorie prin care cetăţenii americani sunt îndemnaţi să părăsească sud-estul Turciei, în timp ce personalului neesenţial de la Consulatul din Adana i se cere să părăsească instituţia.
Ministrul Sănătăţii, discuţii cu directorul general al Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA), agenţie a Comisiei Europene responsabilă de pregătire şi răspuns în situaţii de urgenţă sanitară # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a avut luni discuţii cu directorul general al Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA), agenţie a Comisiei Europene responsabilă de pregătire şi răspuns în situaţii de urgenţă sanitară, despre modul în care România îşi poate consolida capacitatea de pregătire şi răspuns în situaţii de criză sanitară, dar şi despre instrumentele prin care cooperarea europeană poate sprijini acest proces.
Sibiu: Adolescent de 17 ani, arestat pentru omor / A luat bâta unui bărbat de 73 de ani şi l-a lovit de mai multe ori în cap, apoi l-a lăsat în stradă / Victima a murit din cauza leziunilor şi a frigului # News.ro
Un adolescent de 17 ani din judeţul Sibiu a fost arestat, fiind acuzat de omor, după ce, pe o stradă din Boian, a luat bâta unui bărbat de 73 de ani şi l-a lovit de mai multe ori în cap, apoi l-a lăsat în stradă. Victima a murit din cauza leziunilor şi a frigului
Gorj: Adolescentă de 17 ani, lovită de iubitul ei şi forţată să intre portbagajul maşinii acestuia / Tânăra a sunat la 112 de pe telefonul bărbatului, telefonul ei fiind aruncat de acesta în pădure / Tânărul a fost reţinut # News.ro
O tânără de 17 ani din judeţul Gorj a fost agresată de iubitul ei, în urma unui conflict generat de gelozie, trasă din maşina în care cei doi se aflau şi forţată să intre în portbagaj. Fata a reuşit să sune la 112 de pe telefonul bărbatului, iar acesta a aruncat telefonul tinerei în pădure. Tânărul de 23 de ani a fost reţinut.
AUR anunţă depunerea unei iniţiative legislative pentru scăderea cotei TVA la combustibili # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat depunerea unei iniţiative legislative pentru scăderea cotei TVA la combustibili. Potrivit iniţiatorilor, măsura propusă are menirea să protejeze agricultorii, antreprenorii, transportatorii şi consumatorii în faţa scumpirilor în lanţ a carburanţilor care se resimt în preţul alimentelor, serviciilor şi bunurilor.
Cinci jucătoare de fotbal iraniene, în siguranţă la poliţie după ce au plecat din hotelul echipei din Australia # News.ro
Pe fondul temerilor legate de siguranţa lor, cinci membre ale lotului feminin de fotbal iranian au părăsit hotelul echipei din Australia şi se află în prezent în siguranţă la poliţie, a declarat o sursă pentru CNN Sports.
Barometrul INSCOP - Intenţie vot alegerile parlamentare - AUR se menţine pe prima poziţie, dar coboară sub pragul de 40% # News.ro
AUR se menţine pe prima poziţie în intenţia de vot pentru alegerile parlamentare, dar coboară sub pragul de 40%, fiind urmat de PSD, PNL USR şi UDMR, relevă datele Barometrului INSCOP. ”Analizând datele INSCOP măsurate în ultimele 10 luni, nu se observă o tendinţă clară de creştere sau scădere pentru niciun partid politic din România”, afirmă Remus Ştefureac, director INSCOP Research.
Efectele războiului: Croaţia şi Coreea de Sud plafonează preţul combustibilului, Bangladesh sporeşte securitatea la benzinării. Alte măsuri luate în ţări din Asia # News.ro
Guvernele din întreaga lume se străduiesc să limiteze impactul asupra economiilor şi consumatorilor al extinderii războiului din Iran, care a alimentat luni o creştere record a preţurilor petrolului, după ce principalii producători au redus producţia, iar Teheranul a semnalat că linia dură a regimului va rămâne la putere.
Caraş-Severin: Poliţist agresat de doi tineri în timpul unei intervenţii / Unul dintre agresori a fost reţinut pentru ultraj # News.ro
Un poliţist care a intervenit după ce o femeie a apelat 112 întrucât era agresată de mai multe persoane în judeţul Caraş-Severin a fost, la rândul său, agresat de doi tieneri. Unul dintre aceştie, de 24 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore.
Pălărie (USR): Avem nevoie de buget oricine ar fi, în orice poziţie. Majoritatea parlamentară are nevoie să treacă acest proiect de buget / Pe Avocatului Poporului, a existat un acord al coaliţei pentru acest algoritm al numirilor # News.ro
Senatorul USR Ştefan Pălărie a declarat, luni, că avem nevoie de buget oricine ar fi, în orice poziţie iar majoritatea parlamentară are nevoie să treacă acest proiect de buget. El a precizat că, pe Avocatului Poporului, a existat un acord al coaliţei, pentru acest algoritm al numirilor.
Fostul antrenor al FC Barcelona, Xavi, îl critică pe preşedintele clubului, Joan Laporta, pentru că a blocat revenirea lui Lionel Messi în ianuarie 2023, chiar dacă totul fusese deja convenit. El îl susţine pe Victor Font, adversarul lui Laporta în alegerile pentru preşedinţia clubului care vor avea loc duminica viitoare.
Scandalul repatrierii Irinei Ponta - Mircea Abrudean: E un subiect delicat, care cu siguranţă trebuie analizat de cine trebuie să facă asta şi trasă o concluzie. Nu poate să rămână suspans, cu privire la securitatea cetăţenilor români # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, despre scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta şi a Dacianei Sârbu că este un subiect delicat, care cu siguranţă trebuie analizat de cine trebuie să facă asta şi trasă o concluzie pentru că nu poate să rămână suspans, în spaţiul public, cu privire la securitatea cetăţenilor români.
Andrei Ţărnea: Există în continuare cetăţeni români în Sri Lanka, în Singapore, în Thailanda, în Malaezia, în Brunei. Efectiv, sunt peste tot. Faptul că sunt împrăştiaţi, face dificilă o repatriere asistată, la preţuri non-speculative # News.ro
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a declarat luni că există în continuare cetăţeni români în Sri Lanka, în Singapore, în Thailanda, în Malaezia, în Brunei, blocaţi de criza din Orientul MIjlociu, el arătând că au în evidenţă circa 800 de cetăţeni, în primele zile de criză, în această situaţie, dar numărul a scăzut. El a mai spus că aceştia sunt turişti pe linii comerciale iar obligaţia de a-i reruta este a liniilor aeriene. Potrivit lui Ţărnea, faptul că sunt împrăştiaţi în multe locuri face dificilă şi o posibilă operaţiune de evacuare a acestora sau de repatriere asistată cu bilete la zboruri, cu preţuri non-speculative
Timothée Chalamet a denigrat opera şi baletul şi a fost mustrat de instituţiile culturale din întreaga lume - VIDEO # News.ro
Timothée Chalamet a declarat, într-un interviu alături de Matthew McConaughey la sfârşitul lunii februarie, că „nu a vrut să lucreze în balet sau operă, despre care se spune: «Hei, continuaţi să faceţi asta, chiar dacă nimănui nu-i mai pasă»”.
Ţărnea (MAE): Sunt în jur de 300 de persoane care rămân astăzi în listele prioritare, cei mai mulţi sunt în Emiratele Arabe / Grupurile de copii pe care MAE le avea în evidenţă sunt repatriate / Urgenţa consulară nu ţine cont de buzunar # News.ro
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a declarat luni că din estimările sale, sunt în jur de 300 de persoane care rămân astăzi în listele prioritare, acestea fiind peste tot dar cele mai multe sunt în Grupurile de copii pe care MAE le avea în evidenţă sunt repatriate
Sindicatele din Educaţie reclamă presiuni şi intimidări asupra personalului pentru a participa la simularea examenelor naţionale: A boicota aceste simulări este un act minim de demnitate # News.ro
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”SPIRU HARET” reclamă, luni, ”presiuni şi intimidări nemaiîntâlnite” din partea conducerilor unităţilor de învăţământ şi a inspectoratelor şcolare pentru ca angajaţii să participe la simularea examenelor naţionale. ”A boicota aceste simulări este un act minim de demnitate, o formă de protest care nu ne afectează financiar, dar care trimite un semnal puternic”, au transmis sindicaliştii.
Iranul acuză Europa de „crearea condiţiilor propice” pentru atacurile americano-israeliene. Teheranul refuză orice negociere, dacă nu încetează războiul. MAE iranian: „Trump tratează întreaga lume ca pe o afacere imobiliară” # News.ro
Iranul a acuzat luni ţările europene că au contribuit la crearea condiţiilor propice pentru atacurile americano-israeliene care au declanşat războiul cu Republica Islamică, relatează AFP.
Andrei Ţărnea: Ne apropiem de 2000 de cetăţeni români care s-au întors fie cu zboruri de evacuare, fie cu zboruri de repatiere asistată, fie cu zboruri comerciale, dar facilitate de sprijinul oferit de MAE şi de statul român # News.ro
Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a anunţat luni că ne apropiem de 2000 de cetăţeni români care s-au întors fie cu zboruri de evacuare, fie cu zboruri de repatiere asistată, fie cu zboruri comerciale, dar facilitate de sprijinul oferit de MAE şi de statul român.
Alexandru Muraru (PNL): PSD a blocat bugetul de stat şi încearcă printr-un exerciţiu de ipocrizie cinică să transfere responsabilitatea către ceilalţi parteneri de guvernare / România este prizoniera şantajului politic al PSD # News.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că PSD blochează bugetul de stat şi încearcă să transfere responsabilitatea către ceilalţi parteneri de guvernare, printr-un exerciţiu de ”ipocrizie cinică”.
Serialul original HBO de comedie „Rooster” are premiera pe HBO Max în 9 martie. Cele zece episoade din acest sezon se vor lansa săptămânal până la data de 11 mai.
Ministerul Finanţelor anunţă o nouă emisiune de titluri de stat TEZAUR – Dobânzi de până la 7% pe an / Perioada de subscriere # News.ro
Ministerul Finanţelor anunţă, luni, o o nouă emisiune de titluri de stat TEZAUR, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 5,85%, 6,50%, respectiv, 7%.
Qatarul arestează peste 300 de persoane pentru postarea de „zvonuri” şi „informaţii înşelătoare” # News.ro
Autorităţile din Qatar au arestat peste 300 de persoane pentru publicarea de imagini şi „informaţii înşelătoare” în timpul atacurilor Iranului asupra micului stat din Golf, a anunţat luni Ministerul de Interne de la Doha, relatează AFP.
România participă la Târgul de carte de la Londra (London Book Fair), unul dintre cele mai mari evenimente din lume dedicate profesioniştilor din domeniul literar, în perioada 10-12 martie, cu stand organizat de Institutul Cultural Român, prin Centrul Naţional al Cărţii şi Institutul Cultural Român din Londra.
FCSB anunţă oficial plecarea antrenorului Elias Charalambous şi a secundului Mihai Pintilii # News.ro
Elias Charalambous nu mai este, începând de astăzi, antrenorul FCSB, a anunţat, luni, echipa campioană în social media. Potrivit finanţatorului Gigi Becali, echipa ar urma să fie preluată de Mirel Rădoi.
Mircea Abrudean: Nu cred că stabileşte PSD ce face PNL cu premierul, cine e premier, e altă bucătărie internă, aşa cum nici noi nu stabilim ce face PSD cu consultările interne / PNL susţine, fără echivoc, programul de guvernare, pe Ilie Bolojan # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că nu crede că stabileşte PSD ce face PNL cu premierul, cine e premier, pentru că e altă bucătărie internă, aşa cum nici liberalii nu stabilesc ce face PSD cu consultările interne pe care le au. El a dat asigurări că PNL susţine, fără echivoc, programul de guvernare şi pe Ilie Bolojan.
Abrudean: Nu cred că ar trebui să o mai lungim foarte mult cu bugetul, că oricum este foarte târziu. Sper să avem în această săptămână bugetul aprobat în Guvern, să vină spre Parlament, ne vom mobiliza să treacă cât mai repede # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că nu crede că ar trebui să o mai lungim foarte mult cu bugetul, că oricum este foarte târziu, el arătând că speră să avem în această săptămână bugetul aprobat în Guvern, să vină spre Parlament, unde se vor mobiliza să treacă cât mai repede.
A şasea aeronavă din flota AnimaWings a ajuns la Otopeni direct din fabrică / Încă două Airbus A220 sunt aşteptate în aprilie # News.ro
AnimaWings, companie aeriană 100% românească, anunţă, luni, recepţionarea unei noi aeronave Airbus A220-300, a patra de acest tip şi a şasea operaţională în flota companiei. Următoarele două aeronave sunt aşteptate să sosească de la fabrica Airbus din Canada în luna aprilie.
Hipertensiunea arterială poate ascunde o problemă hormonală. Explicaţiile dr. Claudia Irimie, endocrinolog MedLife # News.ro
Hipertensiunea arterială este una dintre cele mai frecvente afecţiuni din România. Aproape jumătate din populaţia României cu vârste între 45–54 ani suferă de hipertensiune arterială. De cele mai multe ori este tratată de cardiolog şi ţinută sub control cu medicaţie. Însă există situaţii în care tensiunea mare nu este doar o boală în sine, ci un simptom al unei probleme endocrine. Dr. Claudia Irimie, medic endocrinolog la MedLife, atrage atenţia că unele forme de hipertensiune arterială (HTA) pot fi chiar vindecabile, dacă sunt descoperite la timp.
PSD Iaşi acuză Consiliul Judeţean de lipsă de responsabilitate, după ce ambulanţele nu au putut ajunge la doi pacienţi din cauza noroiului de pe un drum judeţean / Un bebeluş şi un bărbat au murit înainte de sosirea echipajelor medicale # News.ro
Filiala ieşeană a PSD acuză conducerea Consiliului Judeţean Iaşi de lipsă de responsabilitate şi cere modernizarea urgentă a unui drum judeţean, după ce ambulanţele nu au putut ajunge la doi pacienţi din judeţ, din cauza noroiului. Cei doi pacienţi, un bebeluş şi un bărbat de 52 de ani, au murit, înainte ca echipajele medicale să ajungă la ei.
UPDATE - Vladimir Putin îl asigură pe noul lider suprem iranian Mojtaba Khamenei de „sprijinul său neclintit” # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin, un aliat al Teheranului, l-a asigurat luni pe Mojtaba Khamenei de „sprijinul său neclintit”, după ce acesta a fost numit noul lider suprem al Iranului, relatează AFP.
Preşedintele PSD crede că Nicuşor Dan trebuie să găsească persoane pentru conducerea serviciilor de informaţii ”care să poată să întrunească majoritatea în Parlament” # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, că preşedintele Nicuşor Dan trebuie să găsească un profil de candidat pentru conducerea serviciilor de informaţii ”care să poată să întrunească majoritatea în Parlament”.
Primăria Capitalei: Terasele ilegale ridicate pe domeniul public în Centrul Bucureştiului, verificate. 15 dispoziţii de desfiinţare deja semnate /Ciucu: Reprezentanţii HoReCa, invitaţi la discuţii pentru ca oraşul să nu arate ca o sorcovă # News.ro
Primăria Capitalei anunţă luni că terasele ilegale ridicate pe domeniul public în Centrul Bucureştiului sunt verificate, fiind deja semnate 15 dispoziţii de desfiinţare. ”Voi invita reprezentanţii industrei HORECA la discuţii pentru a găsi cele mai bune soluţii #împreună, astfel încât nici oraşul să nu arate ca o sorcovă, iar operatorii de terase şi restaurante să-şi poată desfăşura cu uşurinţă şi în legalitate activitatea”, transmite primarul Capitalei Ciprian ciucu.
Fox News îşi cere scuze pentru difuzarea unei înregistrări video vechi în care Donald Trump apare fără şapcă la o ceremonie solemnă de primire a unor soldaţi americani căzuţi la datorie. Unii au sugerat că nu a fost o greşeală, ci o alegere intenţionată # News.ro
Fox News şi-a cerut scuze pentru difuzarea, duminică, în timpul unor emisiuni, a unui videoclip vechi cu Donald Trump, în care acesta apare fără şapcă la ceremonia solemnă de primire a soldaţilor americani ucişi în războiul din Orientul Mijlociu, televiziunea, de care preşedintele este foarte apropiat, insistând că a fost o greşeală neintenţionată, relatează The Associated Press.
Grindeanu, despre candidata USR pentru Avocatul Poporului: Le-am cerut să schimbe propunerea, să nu fie deţinător de pensie specială / Dacă îndeplinesc această cerinţă, vom vota, dacă nu, nu # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii nu o vor vota în Parlament pe Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru funcţia de Avocat al Poporului. El a menţionat că a solicitat celor de la USR să schimbe această propunere şi să vină cu o persoană care nu are pensie specială. Grindeanu a adăugat că, dacă cei de la USR vor îndeplini această cerinţă, PSD va vota, iar dacă nu, atunci nu va face acest lucru.
Grindeanu, despre situaţia în care s-a găsit fiica lui Victor Ponta: E regretabilă situaţia în care a fost pus un copil / Sunt revoltat de ceea ce s-a întâmplat / Îi propun lui Bolojan să trimită de urgenţă Corpul de Control la MAE # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este regretabilă situaţia în care s-a găsit Irina Ponta şi se declară revoltat de cele întâmplate. Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la Ministerul Afacerilor Externe pentru clarificarea tuturor aspectelor.
Reza Pahlavi, fiul exilat al ultimului şah al Iranului, cere Australiei să protejeze echipa feminină de fotbal # News.ro
Reza Pahlavi, fiul ultimului şah al Iranului, a cerut, luni, Australiei să asigure siguranţa echipei naţionale feminine de fotbal a Iranului, care a refuzat să cânte imnul naţional înaintea unui meci din Cupa Asiei.
Ministerul Educaţiei, apel pentru înfiinţarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate cu statut de şcoli-pilot, în anul şcolar 2026 – 2027 / Activităţi care pot fi propuse / CALENDAR # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă, luni, deschiderea apelului pentru înscrierea în reţeaua de şcoli-pilot, în anul şcolar 2026-2027. Reţeaua va fi stabilită prin ordin de ministru, pânp la finalul lunii aprilie.
Mănăstirea Văcăreştii Noi organizează conferinţa „Patologia adicţiei şi sensul vieţii. Vindecarea prin credinţă şi intervenţii psihoterapeutice” # News.ro
Teologi, profesori şi psihoterapeuţi cu experienţă în lucrul cu persoanele cu adicţii vor participa sâmbătă, la Mănăstirea Văcăreştii Noi, la conferinţa „Patologia adicţiei şi sensul vieţii. Vindecarea prin credinţă şi intervenţii psihoterapeutice”, care îşi propune să ofere o înţelegere mai clară a adicţiei şi să contureze căi reale de vindecare.
Botoşani: Intervenţie la o unitate bancară din Dorohoi, unde a fost semnalată prezenţa unui colet suspect - FOTO / VIDEO # News.ro
Pirotehniştii intervin, luni, la o bancă din Dorohoi, unde un bărbat a lăsat o valiză suspectă. Unitatea bancară a fost avacuată.
Grindeanu, întrebat dacă există motive ca Bolojan să fie demis: Sunt foarte multe motive din perspectiva mea / Vom face o evaluare a întregii guvernări # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că sunt foarte multe motive pentru ca premierul Ilie Bolojan să fie demis, dar a precizat că în această perioadă sunt discuţiile pentru aprobarea bugetului. El a menţionat că social- democraţii vor face o evaluare a celor nouă luni de guvernare.
Propunerile ministrului Justiţiei pentru conducerile marilor Parchete - Grindeanu: Habar n-am cine sunt cei propuşi / Nu i-am văzut în viaţa mea # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, declară că nu îi cunoaşte pe cei propuşi de ministrul Justiţiei pentru conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT şi că nu i-a văzut niciodată. El a precizat că îşi doreşte ca cei care vor fi aleşi ”să facă treabă”.
APIA: Înmatriculările de autoturisme noi, în scădere cu -24.4% faţă de februarie 2025 / Peste 8.900 de autoturisme înmatriculate în februarie 2026 / Cele mai vândute modele şi mărci # News.ro
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) anunţă, luni, că înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu -24.4% faţă de februarie 2025. Autoturismele, care reprezintă aproximativ 82% din total piaţă, au înregistrat, în luna februarie 2026, un volum de 8.903 unităţi.
