Ciolacu şi Ciucă, în turul al doilea, la alegerile prezidențiale, potrivit unui sondaj. Cine este la un procent în urma candidatului PNL

Finala prezidențială ar fi între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, potrivit unui sondaj realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA) la comanda Newsweek. Cercetarea îl arată pe liderul AUR, George Simion, la un procent în urma candidatului PNL.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)