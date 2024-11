Portret de candidat. Elena Lasconi, jurnalista devenită primar care se vrea prima femeie președinte

00:15

Cei 60 de membri din 23 de țări ai juriului „European Car of the Year“, competiție organizată din 1963, au anunțat cei șapte finaliști ai competiției Car of the Year 2025. Dintre cele 42 modele testate, noul Duster, fabricat la Mioveni, se numără printre finaliști, o premieră pentru brandul Dacia.