Parteneriat de tradiție: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României caută idei inovatoare pentru a le premia la Gala Studenților 2024

COMVEX SA, in calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, in calitate de Autoritatea de management pentru Programul Transport 2021-2027, au semnat in data de 19.11.2024, Contractul de Finanțare nr. 68/2024, pentru proiectul: Sporirea capacitații de depozitare prin realizarea a 5 (cinci) celule de depozitare in capătul de Est al Terminalului de cereale la Dana 80 din Portul Constanta Nord, cod SMIS 327807.