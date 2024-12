Floarea Vieții: Din Antichitate și spiritualitatea modernă, până la instrument de manifestare în campania electorală din România

21:40

Trupa rock australiană AC/DC a dezvăluit luni datele şi oraşele în care va susţine concerte în cadrul turneului său nord-american "Power Up" din 2025, primul său turneu pe acest continent după cel din 2016, informează revista Variety.Solistul Brian Johnson va reveni într-un concert din America de Nord după o pauză chiar şi mai lungă. În timpul turneului din 2016, rockerul s-a confruntat cu probleme auditive grave şi a fost nevoit să se retragă, fiind înlocuit de Axl Rose, solistul trupei Guns N' Roses.Noul turneu al trupei australiene, care va conţine 13 concerte, va debuta pe 10 aprilie 2025 cu un show la US Bank Stadium din Minneapolis şi se va încheia pe 28 mai cu un spectacol în Huntington Bank Field din Cleveland.Numele turneului este identic cu titlul albumului lansat de AC/DC în 2020, "Power Up".Biletele vor fi puse în vânzare pe 6 decembrie.Trupa AC/DC a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, iar albumele sale s-au vândut în peste 200 de milioane de copii pe plan mondial. Componenţa trupei australiene va fi alcătuită pentru acest turneu din Angus Young (chitară solo), Brian Johnson (voce), Stevie Young (chitară ritmică), Matt Laug (tobe) şi Chris Chaney (chitară bas).