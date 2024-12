Vulturul pleșuv a devenit pasărea națională a SUA

17:30

BNR a dat în vara anului 2024 startul relaxării monetare, reducând de două ori dobânda-cheie, până la 6,5%, de la 7% în 2023. Şi dobânzile pe piaţa interbancară au scăzut, ROBOR şi IRCC fiind sub 6%. Inflaţia anuală a fost în noiembrie 2024 de 5,1%, sub nivelul din 2023, dar şi sub dobânda-cheie.