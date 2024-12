Trump dă de băut că a scăpat de șeful FBI

13:50

Compania Meta Platforms Inc. a permis unei reţele de pagini de Facebook să posteze peste 4.100 de reclame politice care o atacau pe candidata pro-UE la scrutinul prezidenţial din România, Elena Lasconi, şi promovau figuri […] The post După TikTok, românii au fost „virusați” și de Facebook appeared first on IMPACT.ro.