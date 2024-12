Contul lui Klaus Iohannis de pe rețeaua X, raportat de utilizatori pentru „folosirea înșelătoare a titulaturii de președinte al României”

11:00

Consiliul Naţional al Audiovizualului solicită tuturor protagoniştilor spaţiului de comunicare publică să se abţină de la orice formă de agresiune, în particular agresiune verbală la adresa jurnaliştilor. „În contextul tensiunii sociale generate de procesele electorale, […] The post CNA nu mai poate de grija jurnaliștilor agresați cu ură appeared first on IMPACT.ro.