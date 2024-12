Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda, dar e refuzat de danezi. Să facă o oferta pentru Drumul Taberei, că nici aici nu e apă caldă – exact ca în Groenlanda

00:00

Televiziunile de știri dau pe surse informația că PSD ar dori să îl propună pe Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Austria, drept candidat unic la președinție din partea alianței de guvernământ. Ce sare în ochi […] The post Emil Hurezeanu, propunerea PSD de candidat la președinție. Adică cineva care știe unde și-a pus diploma de bac. Ciudat! appeared first on IMPACT.ro.