Din puțul gândirii lui Burleanu: nu e optimist, dar e încrezător

18:50

Un șef Federal pentru Securitate și Anticorupție cere procurorului general ca Moș Crăciun să fie trecut în categoria „agenților străini”, deoarece vine din „țări neprietenoase”. Locul lui ar urma să fie luat de dușmanul tradițional, […] The post Rusia vrea să îl interzică pe Moș Crăciun, fiindcă e „agent străin din țările neprietenoase”. Îți lasă cadouri sub brad, în loc să îți ia paltonul și ceasul appeared first on IMPACT.ro.